Обвал власти в России. Что дальше?

НА ЧЁМ В РОССИИ ДЕРЖИТСЯ ВЛАСТЬ

Как формировалась власть в России – ни для кого не секрет. Вершиной власти является всенародно избранный Президент РФ – В.В. Путин. А поскольку Российская Федерация позиционирует себя на международной арене в качестве демократического государства со всеми вытекающими последствиями – наличием парламента, политических партий и общественных организаций, то формально власть формируется путём «честных, открытых демократичных выборов». Федеральная власть находится под жёстким контролем Президента и руководства ФСБ, а региональная – под контролем чиновников Администрации Президента и руководства региональных управлений госбезопасности. Политическая партия «Единая Россия» в этом механизме играет роль некой политширмы, за которой в кабинетной тиши облечённые доверием чиновники производят отбор кадров для продвижения. Критерии отбора примитивны: личная лояльность, отсутствие желания что-либо инициировать, полное послушание указаниям «сверху» и наличие убийственного компромата на случай, если он вдруг задумает выйти из-под контроля. Для того, чтобы разрешили стать губернатором, необходим высокий покровитель типа Шойгу, который за кандидата поручится.

Считается, что Путин пользуется безоговорочным авторитетом в стране. Поэтому все, кого он публично поддерживает на выборах, просто обязаны подтверждать его доверие уверенной победой в голосовании. Такая практика началась где-то 15 лет назад и за всё это время ни разу не давала сбоя. Уверенный в путинской правоте российский электорат послушно поддерживал ставленников власти, тем самым укрепляя путинскую вертикаль власти. Губернаторы, исполняя пожелания «сверху», как хотели, фальсифицировали итоги выборов в регионах, а правоохранительные органы, спецслужбы и суды, осознавая, что кандидат является фигурой, освящённой самим Путиным, этих фальсификаций как бы не замечают. А в отдельных случаях даже участвуют в операциях прикрытия жуликов от выборов.

Не так давно Госдума, Совет Федерации и Президент уже на законодательном уровне закрепили диктат власти в выборном процессе, введя некий муниципальный фильтр, через который прогоняют всех кандидатов в губернаторы. Механизм прост: для того, чтобы стать кандидатом, необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов, которых контролирует местный губернатор через партию «Единая Россия». Так что фактически отбор кандидатов-спойлеров ведёт сам претендент от «Единой России». Всё это приводит к тому, что оппонентами правительственного кандидата может стать только совершенно ничтожный, никому не известный претендент, у которого даже теоретически нет никаких шансов противостоять действующему губернатору.

Такую картину мы видели два года назад на досрочных выборах Главы Тувы, когда против Шолбана Кара-оола выпустили тройку политических пигмеев, фамилии которых никто сегодня и не вспомнит. После «сокрушительной победы» единоросса над кандидатами-спойлерами с подставными претендентами рассчитались: кому дали должность, кому – разрешение на бизнес, а от кого просто откупились.

ДЕПУТАТЫ – ПРОДУКТ СГОВОРА

С выборами депутатов ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР придумали другой способ избавления от несистемных претендентов – себя они освободили от сбора подписей в поддержку, а других претендентов заставили собирать подписи, которые избирательные комиссии успешно бракуют, а суды их решения поддерживают. Всё это происходит под руководством местных властей, которые при формировании команд-участниц выборов сразу устанавливают, какая партия сколько наберёт голосов и сколько мест им по итогам выборов достанется. Эта устная гарантия властей, как правило, принимается участниками выборов, которые никаким контролем за ходом голосования не занимаются и тихо ждут, сколько им «нарисуют» процентов на выборах. При этом ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР обязательства невмешательства в махинации членов избирательных комиссий оформляют неким договором «О честных выборах», который и подписывают.

Всё это называется «российской управляемой демократией» и «честными прозрачными» выборами. Выборно-подтасовочная вакханалия год от года оттачивалась, набирала силу, превращая любые выборы в фарс. Это настолько въелось в нашу повседневную политическую жизнь, что в обществе укрепилось абсолютное неверие в честные выборы.

ТУВА КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

И Тува в этом плане – не исключение. Типичным примером всеобъемлющей апатии людей к институту выборности явились недавно прошедшие выборы депутатов г. Кызыла. Их результаты в общем и целом были известны задолго до начала голосования. Была даже известна фамилия будущего Главы города – директора школы Казанцевой, единственным преимуществом которой является безусловное бездумное следование линии партии жуликов и воров и личные отношения с депутатом Верховного Хурала Тувы Самойленко, с которой она любит проводить время за бутылкой хорошего коньяка.

Все знали, что депутатами станут такие одиозные фигуры, как торговец технарём Тунёв по прозвищу «Хорёк», разваливший городское хозяйство мэр города Ховалыг по прозвищу «Шулер» и общепризнанная в прошлом женщина с пониженной социальной ответственностью Глава города Оюн, больше известная как «Дивановна», а также племянник премьера Тувы скандально известный гуманитарной катастрофой в п.Хову-Аксы, хищением денег для приобретения бензина и руководитель «Тываэнерго», по вине которого республика и Кызыл сутками, а то и неделями сидят без света, Сагаан-оол (пока по молодости лет не наживший броского прозвища).

Было известно, что за невмешательство в процесс подтасовывания итогов голосования дадут победить представителям КПРФ и СР. И теперь все они, как и ожидалось, получили депутатские мандаты и будут под руководством Кара-оола руководить столицей. При этом одним из любопытных депутатов стал недавно обосновавшийся в Кызыле азербайджанец Тамоев, прибившийся к местной ячейке КПРФ. Если верить официальным итогам голосования, он «решительно и смело» «с огромным отрывом» победил на этих выборах местного тувинца. И теперь знатокам выборов только остаётся судачить на тему, сколько он заплатил чёрным браткам за такой удивительный результат на городских выборах.

Но я сейчас не об этом. При фактической явке от 14 до 23% они, согласно подписанным протоколам, «набрали» по 60-70% голосов с якобы имевшей место явкой 51% избирателей.

Причиной такого результата выборов является неверие не только у избирателей, но и у функционеров политических партий в возможность честных выборов в Туве. Никто даже не попытался опротестовать самодурство избирательных комиссий и итогов голосования – всем известна позиция тувинских судов, прокуратуры и органов безопасности по обеспечению победы правительственных кандидатов «любой ценой».

ЧП РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

Но вернёмся к выборам губернаторов и региональных парламентов. Если в Туве царят апатия и неверие в собственные силы и возможность отстаивания своих законных прав, в России в целом, похоже, наметился перелом в сознании людей. Везде-не везде, а в четырёх регионах – точно. Это Приморский и Хабаровский края, республика Хакасия и Владимирская область. В этих четырёх регионах механизм фальсификаций неожиданно дал сбой, и ставленники Путина победить не смогли, невзирая на помощь Центра, личное участие в судьбе кандидатов Путина и Шойгу.

Кандидаты от партии, метко прозванной оппозиционным политиком Навальным как партии жуликов и воров, держали в уме простой расчёт: после триумфальных президентских выборов, где доверие президенту оказали якобы 76% граждан, высокий рейтинг президента и освоенные приёмы фальсификации при тотальной апатии населения им обеспечит безусловную победу. И даже пенсионная реформа, серьёзно повлиявшая на протестные настроения избирателей, тому не помеха. Они не допускали мысли, что объявление об изъятии у граждан планируемых ими пенсионных доходов, прозвучавшее для многих как гром среди ясного неба, наложится на нарастающую тревожность россиян из-за экономических проблем. Уверенность в итогах выборов им также придавал созданный единороссами механизм отсеивания опасных оппонентов на выборах губернаторов через муниципальный фильтр. В условиях почти полного уничтожения конкуренции действующие главы регионов вынуждены решать политическую задачу – как выигрывать у самих себя и при этом не испытывать горечи поражения.

Однако в этих четырёх регионах случилось непредвиденное – избиратели отказали в доверии действующим главам регионов и в подавляющем большинстве проголосовали за их малоизвестных кандидатов-спойлеров, невзирая на их партийную принадлежность. Причём голосование было настолько дружным «против власти», что не помогли никакие изощрённые махинации, которыми избирательные комиссии владеют в совершенстве. Власти принимали чрезвычайные меры поддержки – Минобороны военными бортами срочно перебрасывало в регионы голосования десятки тысяч военнослужащих, доставлял в сухопутные избирательные участки армии моряков, якобы приписанных к списанным кораблям, всех бюджетников «поставили под ружьё», заставили каждого из них обеспечить явку ещё 10 родственников, друзей и соседей. Оставшихся недостающих избирателей дописывали в списки избирателей члены участковых избирательных комиссий, опуская за них в урны пачки бюллетеней. Но всё это позволило обеспечить голосование за действующих глав на уровне 20-40%, чего было явно недостаточно для победы в первом туре.

Но выбор у избирателей был невелик – или голосовать за ЕР, или поддерживать отобранных ею кандидатов-спойлеров. И население выбрало меньшее из зол – в Хакасии и Приморье во второй тур вышли коммунисты Коновалов и Ищенко, во Владимирской области и Хабаровском крае – соколы Жириновского Сипягин и Фургал. При этом оппоненты власти, которые произвели в стране такой фурор, на самом деле оказались совершенно неизвестными и совсем не подготовленными к управлению регионами личностями.

Показательно, что по сравнению с предыдущими выборами больше голосов в свою пользу в сумме собрала КПРФ, которая даже обошла «Единую Россию» в трёх регионах – в Иркутской, Ульяновской областях и в Хакасии. При этом почти все присланные президентом в регионы «врио» всё-таки были выбраны, а на выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» в итоге получила 472 мандата, КПРФ – 160 мандатов, ЛДПР – 73 мандата, а «Справедливая Россия» – 50 мандатов.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В Приморье действующий губернатор Тарасенко почему-то решил, что сокращение сроков голосования во втором туре обеспечит ему победу, и там повторное голосование назначили на 16 сентября. Не помогло. В выборах приняли участие в голосовании 511 тыс. избирателей (явка 35%). 11 тыс. бюллетеней признали недействительными. Осталось 500 тыс. При подсчёте 95% голосов губернатор Тарасенко отставал от коммуниста Ищенко на 6% – т.е. примерно на 25 тыс. голосов. Оставалось подсчитать 5% бюллетеней, то есть, как раз 25 тыс. избирателей. Для того, чтобы Тарасенко догнал Ищенко, все эти 25 тыс. голосов должны были безальтернативно последовать в корзину Тарасенко. И чудо свершилось! Он с помощью жуликов в избирательных комиссиях ухитрился не только догнать коммуниста, но даже опередил его на 8.5 тыс. голосов! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: такое возможно только в результате тотальной фальсификации! Иначе подобное просто невозможно. Однако арифметический факт налицо: на финише у Тарасенко 253.2 тыс. голосов, а у Ищенко 244.5 тыс. при 12.2 тыс. недействительных бюллетеней. И что теперь делать коммунисту, у которого единороссы украли победу?

В этой ситуации заслуживают внимания два аспекта: реакция населения и власти в Кремле. Массовых протестов ждать нет оснований: Приморье – не Москва. «Мужественный коммунист» Ищенко объявил голодовку и держал её целых 20 часов, лишив себя обеда и ужина. После чего голодовку снял, заявив, что он якобы почувствовал, что сигнал в Кремле услышали, и вот-вот наступит справедливость. И тут перед властью встал выбор: или позволить избирателям Приморья самим решать судьбу местной власти, или вообще отменить итоги выборов, чтобы получить передышку и двинуть нового, не так замаранного воровством кандидата.

Наиболее разумным вариантом развития событий был бы пересчёт голосов на сомнительных участках – ведь всё можно проверить и объявить новые результаты. Но поскольку кандидата Тарасенко публично под телекамеры благословлял на победу лично Путин, и речь идёт о стратегически важном для Кремля регионе, был избран второй вариант. Кремль показал, что отступать не намерен, поскольку согласие на полный пересчёт голосов означал бы отказ от основного принципа построения власти в регионах, в соответствии с которым судьба регионов должна решаться в Центре чиновниками, а не избирателями на выборах в регионах. И ЦИК назначил в Приморье новые выборы.

Ищенко пытается оспорить это решение в суде, но вряд ли ему даст на это согласие «системный оппозиционер» Зюганов. Так что Кремль это не беспокоит.

Электоральный скандал со вторым туром в Приморском крае примечателен тем, что махинации избиркомов неожиданно взволновали публику. Пожалуй, впервые после Болотной площади 2011 года, когда группа фальсификаторов под руководством православного чекиста «волшебника В.Е. Чурова» приписала «Единой России» 12% голосов. Но то была Москва, и события происходили до «русской весны»... Сегодня заканчиваются четырёхлетние «крымнашистские» восторги. К тому же возникли вполне предсказуемые долгосрочные трудности с санкциями, контр-санкциями, ухудшением инвестиционного климата, падением рубля и семейных доходов, ростом цен и т.н. «пенсионной реформой».

Для тех, кто следит за процессом, фальсификация результатов в Приморском крае – явление ожидаемое и органичное. И отмена итогов явно сфальсифицированных выборов, конечно же, лучше, чем их признание. Однако...

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

23 сентября должен был состояться второй тур выборов в Хакасии, где действующий губернатор Зимин с треском проиграл первый тур безвестному младокоммунисту Коновалову (32.4% против 44.8%). Зимина поддерживали, как могли. Путин принял его в Кремле, поддержал и высказал уверенность в его победе, Шойгу оказал практическую помощь – высадил в Хакасии мощный десант в 20 тыс. бойцов, который доставил на избирательные участки, организовал авиа-шоу, привёз знаменитых артистов, помог спичрайтерами и политтехнологами. На региональном телевидении свой сюжет с объяснением того, почему Хакасии нужен именно Зимин, выпустил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Однако даже такие усилия действующему губернатору не помогли. Правивший регионом 10 лет Зимин проиграл ранее никому не известному 30-летнему Коновалову.

Он бодрился и обещал дать бой... Однако, учитывая, что Зимин набрал в первом туре выборов менее 52 тыс. голосов, из которых около 20 тыс. приходятся на бойцов Шойгу, и повторить фокус с голосованием военнослужащих вряд ли возможно, в Кремле его просто «списали». Он обратился за помощью к Шойгу, но получил отказ, поскольку Хакасия усилиями Зимина превратилась в насквозь дотационный и закредитованный регион, и ресурсов для самостоятельной политики у него нет. Так что любой новый губернатор, а коммунист – тем более, будет точно так же смотреть в рот федеральному начальству и лично Шойгу, пока также не будет списан.

В этом плане Кремль весьма практичен: раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе и не способен обеспечить себе победу на выборах, пусть в кресло сядет кто-то другой. Такое, кстати, произошло в Туве в 2007 году, когда Ооржак проиграл парламентские выборы. А при таком раскладе коммунисты, эсеры или ЛДПР-овцы Кремлю не страшны, поскольку он контролирует думские партии и их руководство точно так же, как и «Единую Россию». И где-где, а в таких регионах, как Хакасия или Тува, стратегических интересов Кремля, в отличие от Приморья, точно, нет.

И вот итог. Меньше чем за двое суток до второго тура выборов губернатора Хакасии действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Виктор Зимин официально снялся с гонки. Формально – по состоянию здоровья. И теперь место обделавшегося Зимина займёт представитель «Справедливой России» А.Филягин.

В сущности, никакой особой разницы в кандидатах нет. В случае с Хакасией уход Зимина означает, что через две недели будет второй тур. Понятно, что кто бы ни победил, руководитель дотационного региона не будет идти против федерального центра, никто из кандидатов, зарегистрированных на выборах, не является революционером. Но для «Единой России» это – очевидное поражение.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

А что же Хабаровск и Владимир? Там пытались всё решить «договорняком». Перед вторым туром выборов действующие главы регионов не без вмешательства Кремля сторговались с представителями ЛДПР, вышедшими во второй тур, предложив им места в своих правительствах. Те, как и следовало ожидать, согласились. Но несмотря на всю никчемность кандидатов от ЛДПР, люди наотрез отказались голосовать за «проверенных» губернаторов от «Единой России». В Хабаровском крае победителем стал депутат Госдумы Сергей Фургал, набравший 69,57% голосов. Во Владимирской области победителем стал Владимир Сипягин, набравший 57,03% голосов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ?

Такой расклад действительно будет иметь последствия для всей страны. С учётом случившегося в этих трёх регионах всем участникам предвыборных кампаний уже понятно, федеральный центр слишком откровенных фальсификаторов покрывать больше не намерен. И будет действовать по принципу: «Делайте аккуратно или не делайте вообще. Если попадетесь, мы вас спасать не собираемся».

Это сигнал для всех, от кого зависит черновая работа фальсификации и чьими руками она производится. Как правило, это люди, которые в большинстве своём лично не заинтересованы в том или ином исходе избирательной кампании. Эти большей частью бюджетники – учителя и медработники – становятся частью этой игры только потому, что держатся за свою работу и потому, что «начальство приказало». Им часто за фальсификации даже отступных не платят, а собственных политических или аппаратных интересов у них не может быть по определению. События в Хакасии это показали. Если они поймут, что дальнейшее участие в фальсификационной деятельности сопряжено для них с персональными рисками, они его прекратят. Или за риск мошенничества на выборах власти придётся платить огромные деньги. В Хакасии оказалось достаточным обычное предупреждение председателям УИКов со стороны прокуратуры и ФСБ о возможных последствиях нарушений на выборах, и они отказались от махинаций, невзирая на давление со стороны своего непосредственного начальства.

В общем, несмотря ни на что, изменения в самом процессе выборов всё же есть. И появилась определённая надежда: если в старой, полной фальсификаций системе на первые места выходят подставные кандидаты-спойлеры типа Ищенко и Коновалова, то можно представить, что будет, если «на передовую» выйдут реальные и активные оппозиционные политики.

Примечательно, что эти новые настроения не связаны с какими-то симпатиями к конкретным политикам или партиям. Общеизвестно, что КПРФ, СР и ЛДПР пользуются такой же поддержкой избирателей, как и ЕР, которую всё чаще называют партией жуликов и воров. Пока это в чистом виде голосование «против» власти. Оно связано со снижением рейтингов всех органов власти, в том числе и президента Путина и тех фигур, которые в силу объективных политических факторов с ним связаны: министра обороны Шойгу и министра иностранных дел Лаврова. Ещё недавно они символизировали общественное одобрение внешнеполитического курса. И как только они «пошли вниз», когда внешняя политика перестала быть точкой общественного консенсуса и из предмета гордости превратилась в раздражающий фактор «лишних расходов» и оттягивания ресурсов от того, что люди считают более важным – социальной сферы, здравоохранения и качественной инфраструктуры, доверие к власти стремительно скукожилось.

ЧТО ЖДЁТ СТРАНУ?

Через год в Туве состоятся парламентские выборы. Наверняка Кара-оол захочет провести их аналогично предыдущим. Если к тому времени его не уберут. К этому времени в стране свершится «пенсионная реформа», и протестные настроения будут нарастать. Сегодняшние лидеры отделений парламентских партий в Туве либо малоизвестны, либо известны с негативной стороны. Городские выборы этого года показали, что никакого запала на политическую борьбу у них нет. Большей частью они склонны тихо сидеть и ждать подачек от «Единой России». Воевать за предпочтения электората у них нет ни сил, ни желания. Типичным руководителем-соглашателем ТРО является гастарбайтер Тамоев, присосавшийся к тувинской организации КПРФ. Впрочем, ничего другого нельзя сказать и о его коллегах из других партий. Но время работает на оппонентов власти. И если будет достигнут консенсус между ними на предмет будущего Тувы, то в следующую выборную кампанию можно ожидать сюрпризов – Глава Тувы Кара-оол снискал себе в тувинском обществе славу, ничем не отличающуюся от той, что имеет в Хакасии Зимин. И покровитель у них один и тот же – Шойгу. Поэтому, если что случится, он откажется от Кара-оола так же, как отказался от Зимина. А больше у нашего губернатора никакой опоры нет. Так что впереди – новые неожиданные повороты политической жизни в Туве.

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Кондрат Пчёлкин