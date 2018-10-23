«Вся республика ждёт увольнения министра образования!»

Уважаемый Шолбан Валерьевич! Наконец-то произошли изменения в кадрах в министерстве образования, уволена замминистра по финансам Доржу Ольга Васильевна. Большое спасибо, что наконец-то обратили внимание на наши просьбы и обращения. Но министр вызвала всех опять и ругалась, обвиняла нас всех и принародно сказала, что всех уволит. Потом сказала, что они поступят умнее и перехитрят вас. Они хотят назначить эту Ольгу Васильевну директором подведомственной организации ЦУКМ, а директора Ооржак Людмилу Семдер-ооловну, которая, скорее всего, тоже участвовала во всех махинациях с государственными финансами министерства, сделать ее заместителем.

Она ничего не понимает в вопросах строительства. Она по специальности учитель, как она может руководить финансово-хозяйственными делами и строительством, инженерной работой? Все подрядчики удивляются, как ее могли туда поставить директором. Для них она руководитель от министерства, которая ничего не знает. Раньше она работала в детском доме, в школе-интернате для детей-сирот, откуда ее со скандалом уволили... Как она могла опять попасть в министерство и быть приближенной к министру?

Она скрывает, что сейчас идет проверка ее деятельности. Говорит, что она подчиняется только министру, никто ей не может указывать. Даже Натсак О.Д., которая меня не смогла сожрать. Такие разговоры она разносит по министерству, не стесняясь. Говорит, чтобы знали, с кем бороться, денег много – кого хочешь, купит.

А подружка Ольга Васильевны – Монгуш Евгения Кок-ооловна – до сих пор в ЦУКМ работает заместителем, но фактически она не работает, просто пристроена после того, как главбух министерства отсудилась и восстановилась. Она так и получает большую зарплату, ходит по магазинам, играет в карты в компьютере весь день. То есть, уважаемый Шолбан Валерьевич, ничего не изменилось. Ольга Васильевна так и будет замминистра, но только на бумаге другую должность будет иметь. А зарплата у нее будет еще выше.

Министр сказала, что всех перехитрила, и никто к ним не подкопается. Она любит часто говорить как будто тихо, но все равно все услышали это. Она специально так говорит, чтобы мы слышали и знали, что с ней все равно ничего не сделаешь. Ольга Васильевна говорила, что у нее большая защита, что ее дядя только позвонит Кара-оолу – и он послушается его. Это она про Хонук-оола Доржуевича. Тоже не скрывают и открыто в глаза работникам говорят, чтобы боялись и не надеялись ни на что.

Министр говорит: не дождетесь, я не уйду никуда, глава меня не сможет уволить, я и после 65 лет буду тут сидеть. На аппаратных совещаниях министерства она всегда говорит, что ей только Министерство образования России указывать может, что глава и правительство РТ работает только по указанию министерства России, что Васильева ее поддержала и от Васильевой только зависит, будет ли она дальше министром или нет. Я всегда на связи с министром РФ, говорит она каждый раз. И не смейте на меня больше жаловаться главе, он все равно ничего не сможет мне сделать.

Это все слышали. А Васильева, наверно, не знает, что тут про нее Санчаа говорит.

Министр сказала при всех, что Доржу О.В. уволилась сама, ей не продлили контракт по состоянию здоровья. А почему тогда ее опять в структуру министерства сажают руководить всеми деньгами и кадрами, как было раньше? На это у нее есть здоровье? У нее не здоровья нет, а совести. Если у нее здоровье не позволяет заниматься финансами всего образования республики, то откуда у нее здоровье заниматься строительством, финансово-хозяйственными делами всего образования республики? Все эти структурные подразделения у нее так и были под ее контролем. Ничего не изменилось. Только ужесточили давление на работников, особенно психологическое. Унижают, оскорбляют. Обычно по два или три человека на одного в кабинете министра или Доржу О.В.

На общем совещании, куда министр нас вызвала, Санчаа Т.О. ругалась и кричала, почему кто-то интересуется, с кем кто спит. Что она, например, спит с мужем. И еще что-то на эту тему. Как так можно министру? Все были ошарашены. Мы думали, что на совещание вызвали из-за предписания, проверки, финансовых нарушений. А она говорит при всех работниках что попало. Стыдно было слушать. В жалобе правильно говорится не про спальню ее заместителя, а про ее нравственность, аморальное поведение, что обнаглела от безнаказанности. Все ее приближенные обнаглели, ведут себя как хозяева, хотя сами ничего не знают. Министерство превратилось в какую-то мелкую контору неквалифицированных, невоспитанных, угодливых молодых людей. Когда же будет порядок, нормальная работа со школами, техникумами, образовательными организациями? Ни одного нормального заместителя нет.

К сожалению, вот таких людей посадили во главу образования и воспитания республики. То воры и уголовники, то женщины легкого поведения, то лесбиянки, то гомосексуалы. Кто у нас работает, посмотрите, наконец, Шолбан Валерьевич, вы же учительский ребенок, вы же учились у настоящих учителей. И родители ваши уважаемые люди. Мы их знаем, уважаем и равняемся. Лично вы много правильных слов говорите про учителей и образование. А в последнее время вы открыто показываете всем свое недовольство работой министра образования и ее заместителей. Вся республика ждет ее увольнения, замены и сокращения количества ее заместителей.

Министерству нужны люди, которые прошли все ступени роста руководителя в образовании. Они должны пройти школу, знать все о школе, от садов и сельских школ до системы высшего образования. Мы так понимаем, что чистка начата, поэтому доведите ее до конца и не разрешайте Вас обвести вокруг пальца. Не позволяйте вернуться всей финансовой мошеннической группе обратно. Ждем ваших решений и надеемся.

Учителя и работники министерства и подведомственных учреждений.