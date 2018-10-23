A- | A | A+ 12pt №42, 23 октября 2018 года.

Между Байроном и Обломовым Путин как последний романтик нашего времени Выступление президента на Валдайском форуме вновь продемонстрировало, с одной стороны, фатализм и скуку, которая овладела им в последнее время. А с другой – своего рода романтику, облеченную в апокалиптическую форму. Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий. «Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – то ли предупредил, то ли пошутил, а может, помечтал Владимир Путин во время дискуссии клуба «Валдай». Брошенные невзначай фразы и оговорки президента часто говорят о его реальных воззрениях и планах больше, чем официальные заявления о «партнерах» и «конструктивном сотрудничестве». «Пусть попробуют украинские военнослужащие стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять. Не впереди будем стоять, а сзади. Пусть попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на того, кто отдаст такой приказ на Украине», – предупреждал (безо всяких шуток) Путин в марте 2014 года, еще до начала активного конфликта на Донбассе. Так и получилось: российские силовики оказались в буквальном смысле за спинами донецких и луганских женщин и детей, а тяжелая жизнь последних на линии фронта до сих пор остается одной из любимых тем новостных сюжетов. Конечно, спешно собирать вещи в рай не стоит (да и нужны ли там они?): все-таки Владимир Путин говорил в первую очередь о том, что Россия готова ответить на ядерный удар со стороны по принципу око за око, зуб за зуб. Но сам взгляд президента на эту ситуацию заставляет тревожиться: все-таки рука человека, рассуждающего о мученичестве, лежит на ядерной кнопке. Путин явно допускает возможность такого конфликта и обдумывает его в очень странных категориях. Даже во времена холодной войны вероятность ядерной войны считалась довольно призрачной – и в США, и в СССР надеялись, что ни одна из сторон не перейдет черту. Собственно гонка вооружений и была направлена на то, чтобы противник не решился на последний шаг: «У нас есть оружие точно не хуже, даже получше, погибнут все, а кому это надо?» На всякий случай к бомбардировкам готовились – и в советских, и в американских городах строили бомбоубежища, но опять-таки они были рассчитаны на земную жизнь, которую никому не хотелось терять. Существование здесь и сейчас на земле имело ценность – никто всерьез не размышлял о посмертном существовании, подразумевалось, что его нет. Ядерную войну не начнет никто, потому что рационализм и желание жить этого не позволят: старт ракеты уничтожит все и вся, и потом уже ничего не будет. Слова Владимира Путина о рае и мученичестве для россиян и позорной смерти для вероятного противника переворачивают ситуацию. Что такое земная жизнь перед Царствием Небесным? Что такое пламя ядерного взрыва перед адским пламенем? Умерли в земной юдоли, но попали в рай, ничего не прерывается навсегда, все только начинается и продлится вечность. С такими представлениями применение ядерного оружия не выглядит чем-то невероятным. Мученики в старые времена терпели пытки, а тут и особой боли не будет: вспышка, горячо – и ты уже в раю. Совсем не страшно и даже, может быть, заманчиво. Инновации, цифровизация, мученичество 2.0. Построение фразы Владимиром Путиным выглядит как приглашение на казнь – давайте, попробуйте, но мы, конечно, сразу в рай, а вы не думайте, что тоже. Во времена Римской империи и гонений на христиан существовал феномен добровольного мученичества: верующие сами открывали свое исповедание властям в расчете на то, что их казнят, и они быстро окажутся в Царстве Небесном. Церковь такое поведение тогда осуждала: не нужно торопить судьбу и навязчиво проситься в рай, Бог сам рассудит и направит. Владимир Путин, видимо, не прочь побыть таким добровольным мучеником. В заявлениях президента все чаще начал проскакивать фатализм и скука. Геополитическое противостояние с Западом тянется уже 4 года, оно тягостное и безвыходное. США и Евросоюз не предпринимают резких действий – существующие санкции не снимают, новые ограничения вводятся постепенно, капля за каплей. «Вы знаете, я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хотят вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это бы развязало руки России для защиты национальных интересов наиболее эффективными средствами», – то ли предупредил, то ли пошутил президент во время Российской энергетической недели. Сочетание таких мыслей с рассуждениями о рае и мученичестве выглядит опасным. Российский президент хочет стать романтическим и даже байроническим героем, который бежит от суеты враждебного мира, счастия не ищет и мятежный просит бури. Догнать Португалию не получилось, удвоить ВВП тоже. Народ попался неблагодарный – рейтинг падает, избиратель не слушается президента и не голосует за его кандидатов в губернаторы. Завтра бабье лето закончится, и в Россию придет осень, а затем и зима. А блики рая переливаются и манят, только попроси врага, спровоцируй агрессора – и ты уже новомученик российский. Там не надо догонять Португалию, никто не упрекнет за повышение пенсионного возраста, не наложит санкции, птицы небесные не трудятся. Live fast, die young. Остается надеяться, что Владимир Путин все же не превратился в своих же глазах в последнего романтика на скучной мировой политической арене, а то, что мы слышим из уст президента, – это обломовщина. Почвы для таких надежд есть. На том же Валдайском форуме главу государства спросили, каких бы перемен он хотел. «Я хочу, чтобы мы закончили уже эту дискуссию, потому что мне нужно в Узбекистан улетать, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге», – признался он в ответ. Мысли Обломова могут быть где угодно и о чем угодно: об удвоении ВВП, о европейском лидерстве, о добровольном мученичестве и сдохших врагах. Только дела его остаются на диване (или, если угодно, на хоккейном поле). Правда, под рукой Путина есть еще ядерная кнопка, а в глазах нет-нет да и мелькнет отсвет райского ядерного пламени. Андрей Перцев

«Сноб» (прочитано 490 раз) http://risk-inform.ru/article_7610.html +2

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Националист (гость) 25-10-2018 12:29:26 #20 [ru] Вот то же самое писал в своем комменте #2 "При всей омерзительности совка..."



Андрей Пионтковский:



Цитата: "... постсоветская политическая конструкция намного примитивнее, чем коммунистическая. В ней нет системы страховки против безумия первого лица. Нет Политбюро, которое способно было в критический момент схватить за руку – товарища Хрущева или за горло – самого товарища Сталина. Но прежде всего тем, что, несмотря на все его понты, несмотря на все его бахвальство, затеянный "хорошим Гитлером" гибридный крестовый поход "Русского мира" против Запада замешан на глубочайшем комплексе неполноценности, на осознании того, что ни в чем содержательном конкурировать с Западом Россия органически не способна. И это мучительное унизительное чувство, которого при всей исторической фарсовости коммунистических вождей и в помине не было ни у Сталина, ни у Хрущева, эта психопатология "человека из подворотни" характерны не только для нашего национального лидера, но и для всей постсоветской "элиты".



Поражение в холодной войне, а главным образом – четвертьвековое разграбление собственной страны перевело эту "элиту" из суперлиги в лучшем случае в первый, если не во второй дивизион мировой политики. И этот статус воспринимается очень болезненно, как чувствите льный удар по персональному эго. Да, конечно, все они, от нефтегазовых генералов до интеллектуальной обслуги из Совета по внешней и оборонной политике, материально очень неплохо устроились, как и представить невозможно было в Советском Союзе – сплошь долларовые миллиардеры и мультимиллионеры. Сыновья и внуки – все в западных университетах и компаниях. Но не случайно же вся эта грязь в шелковых чулках непрестанно вещает о своей уникальной и высочайшей духовности, которой у меркантильного упаднического Запада нет ни ***. Мало им материального благополучия". Подробнее www.svoboda.org 0 Аноним (гость) 25-10-2018 12:20:02 #19 [ru] На вопрос "Будет ядерная война или нет?" - мог бы ответить другой вопрос: "Любит ли Путин детей?" Причем не абстрактных детей, а своих собственных. Готов ли он забрать их всех с собой в рай? Насколько далеко зашло безумие (или слабоумие), что даже станет плевать на будущее родных человечков?

Этот же вопрос нужно задать другим чиновникам, находящихся рядом с Путиным и влияющих на принятие решений. 0 Националист (гость) 24-10-2018 18:59:20 #18 [ru] Может вот она, русская богиня смерти, которая сладкими речами заманивает людей в рай?!



0 Националист (гость) 24-10-2018 15:22:35 #17 [ru] У путиноидов пердаки опят рвутся не по-детски. США планируют выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).



Уже Горбачёва подрядили плакать о том, что Трамп хочет выйти из договора с РФ по ракетам малой и средней дальности, который РФ всё равно не выполняла и не выполняет.



Завыли, кремляди. Вспомнили, чем предыдущая гонка вооружений кончилась. 0 Аноним (гость) 24-10-2018 14:58:47 #16 [ru]

<i>Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! <br> <u>http://www.youtube.com/v/V-G61G9pUKk</u></i>

+3 Яковенко (гость) 24-10-2018 14:46:40 #15 [com] Кто, какой разбойник, какое государство собирается нападать на Россию и наносить по ее территории превентивный ядерный удар? В мире было несколько участков потенциальной угрозы ядерной войны, но сейчас остались лишь те, где угроза ядерного апокалипсиса исходит только от Путина.



После того, как лидеры США и КНДР померились своими ядерными достоинствами, и глава КНДР увидел, что у Трампа его красная кнопка толще, угроза конца света, исходящая с севера Корейского полуострова постепенно сходит на нет. Остались Сирия и Украина. То есть, те очаги войны, где агрессором является именно Путин.

...

Данте в «Божественной комедии» подробно описал структуру загробного мира, в том числе структуру рая, состоящую из семи сфер. Поскольку путинская Россия вот прямо сейчас выпиливается из мирового православия, а значит и из христианского мира, то и устройство рая в конструкции загробного мира Путина радикально отличается от традиционных христианских представлений. Судя по всему, это будет довольно своеобразное место, населенное золотовыми, пригожиными, а также обитателями российского телевизора, а на вершине высшей благодати, там где у Данте пребывают Иисус вместе в Девой Марией в окружении ангелов в вечном общении с творцом, в суверенном российском раю россиян поджидает Путин со своей фирменной ухмылкой…



Возможно, кому-то захочется вечно видеть эту физиономию, а по мне так лучше просто сдохнуть. Если, конечно, не будет иного выбора... +2 Националист (гость) 24-10-2018 13:06:17 #14 [ru] В раю. Встреча с гуриями, пардон, с одноклассниками и одногруппниками... И ведь не поспоришь о том, что русские женщины "самые красивые и модные в мире".



0 Аноним (гость) 24-10-2018 11:58:28 #13 [ru] Страна в трауре по поводу Керчи, а Путину некогда говорить о будущем России, потому что ему хочется успеть сыграть в хоккей...

Вся суть власти России. +2 Аноним (гость) 24-10-2018 11:20:45 #12 [ru] Жалко тех кто русский, у татар есть Татарстан, у якутов Саха, у Тувинцев Тыва... А у русских нет своего дома... 0 Аноним (гость) 24-10-2018 11:14:23 #11 [ru] Да у националиста и высказывания то все в стиле Путина, он исторически обречен! 0 1 : 2 Остальные материалы номера 42: Свежий анекдот

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