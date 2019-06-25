Управление страной по телевизору

Посмотрел семнадцатый прямой эфир с президентом Путиным. Впечатление тяжёлое. Известен анекдот про подобные прямые эфиры, когда беременная на пятом месяце пожаловалась в прямом эфире на плохое содержание в лечебном учреждении, но уже к концу прямого эфира президента губернатор этого региона отчитался перед ним о том, что меры приняты, и женщина успешно родила очень здоровую двойню.

У президента, похоже, раздвоение личности. Хотел выглядеть деятельным, заботливым всезнающим всемогущим отцом нации, а получилось грустное выступление человека, который тащит на себе непосильную ношу. Более двух миллионов обращений за четыре часа, из которых получили ответ только 85. Так проблемы России не решить. Каждый должен заниматься своим делом.

На мой взгляд, символичным был вопрос о том, не инопланетянин ли он? Спрашивающий, по всей видимости, имел в виду, что Путин ведёт себя, как будто свалился с Луны. И не понимает, в какой стране живёт. Говорит о росте средней зарплаты по стране и не знает, что пожарный получает 12 тыс. рублей в месяц, врач «Скорой помощи» – 20, а пенсия обычного пенсионера – около 7 тыс. рублей в месяц. А он и вправду принял ироничный вопрос за фактический и начал оправдываться, ссылаясь на своих близких и утверждая, что он – обычный смертный.

Или вопрос о коррупции и миллиардах полковника Захарченко, на который он ответил не в плане, как с коррупцией в правоохранительных органах нужно бороться, а в смысле, что всё это безобразие было в России всегда. Понятно, что с подобными взглядами на преступность в целом и коррупцию в частности эффективно бороться с этими проблемами невозможно.

Просто удивительно, какая точная картинка быта сегодняшней России была показана в эпизоде с обеспечением водой. И не где-нибудь в пустыне Израиля, а в Сибири – в посёлке, что в 20 км от Тюмени. Богатейший нефтяной край, посёлок расположен рядом со столицей региона, а воды попить, помыться и постирать нет многие годы. Это при том, что водопровод на птицефабрику, что находится в посёлке, идёт прямо через село. Вот и получается: в социальном государстве курам вода есть, потому что это бизнес, а людям – нет, потому что это просто обыкновенный неприхотливый терпеливый российский народ.

Складывается такое впечатление, что в большой богатой стране, какой по факту является Россия, всего один толковый честный чиновник – президент Путин. А все остальные чиновники либо воры, как в Туве, либо бандиты, как в Чечне, либо просто равнодушные люди, как в Тюмени. Но дело в том, что в России почти всех чиновников, включая губернаторов и министров, всех генералов МВД и ФСБ, всех судей от районных до самых главных, назначает президент Путин. А кандидаты в депутаты отбираются ещё на стадии регистрации чиновниками его администрации. И винить кого-то в том, что они плохо работают, ему просто нельзя. Когда он рассказал, что авиабилеты дорожают, потому что правительство в рамках налогового манёвра упустило проблему стоимости авиакеросина, и никто ничего не исправляет, понимаешь, что и сам Путин приложил к этому руку.

Мы с горечью отмечаем, что Глава Тувы Шолбан Кара-оол за 12 лет вместо улучшения жизни жителей Тувы в два раза наоборот опустил уровень их жизни, в связи с чем Тува оказалась самым бедным регионом России. Но ведь и в России положение не многим лучше. Путин в 2012 году предлагал поднять уровень жизни россиян на 40%. На деле он опустился на 12%. И как теперь он может что-то спрашивать с Кара-оола?

Примечательным мне показался вопрос о бандитах-патриотах «Единой России». Однако ответ обескуражил. Оказалось, что они бандитствуют на просторах страны в наших же интересах, выполняя какую-то специальную задачу. Да и, вообще-то, виноваты не бандиты-патриоты из партии жуликов и воров, а те, кто в лихие 90-е довёл страну до развала. При этом он не сказал, что их нужно судить, и не вспомнил, что он в это время развала страны служил вице-мэром Санкт-Петербурга...

Очень интересна его реакция на закон об оскорблении власти. Если ему верить, то закон можно применять только когда речь идёт об оскорблении гимна, флага и других символов власти. А критика власти тут не причём. Дай бы Бог, только почему-то верится в это не очень.

Вот и живёт прекрасная страна от одного прямого эфира президента к другому. А перспектив не видать. Для всеобщего благоденствия нужно проводить не один прямой эфир президента Путина в год протяжённостью в четыре часа, а в каждый из 365 дней в году длительностью не менее восьми часов. И только тогда можно будет навести в нашем хозяйстве хоть какой-то порядок.

Сергей Конвиз