Переплюнуть самого Шайтана

Знаете, что бы кто бы ни говорил, а имя министра образования Тувы для меня всё же остаётся в некотором роде – как бы точнее слово подобрать, – но остаётся для меня священным. Она, Татьяна Оюновна Санчаа, из большой династии известных и прославленных педагогов, а потому не могу взять на себя такой большой грех – высмеивать её и разоблачать, досконально не разобравшись. Это, как говорится, во-первых, но вот то, что, во-вторых, то даже моё въедливое и придирчивое внимание через увеличительное стекло не помогло, а потому поделюсь с вами, уважаемые читатели, этой информацией безо всякого ехидства и ёрничества. Может быть, мне удастся с вами вместе разобраться в безобразно-скандальной ситуации, сложившейся в Министерстве образования и науки Республики Тыва.

Итак, возмутительное «во-вторых» заключается в следующем: в этом, по сути своей, благородном министерстве научились так лихо шайтанить, что даже сам Кара-оол с Шойгу, честное слово, позавидовали бы. Нет, ну а что – в искусстве махинаций с бюджетными средствами, то есть с деньгами налогоплательщиков (не устану повторять в тысячный раз), нужно постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. Например, на заре туманной юности, когда наш чрезвычайно знаменитый земляк только ещё набирался опыта и знаний в многотрудном мошенническом деле, ему как-то пришлось по советским правилам социалистических соревнований сдавать один объект к Дню 7 ноября. Объект – внимание! это важно – котельная. Ну и вот, ситуация такая, все мечутся по недоделанному объекту в предобморочном состоянии: блин, не успеваем, что делать, приёмочная комиссия уже выехала из Красноярска, сейчас всем будет каюк и секир-башка... Но наш земляк, не теряя самообладания, по-военному сконцентрировался и хладнокровно приказал местным маленьким чиновникам выехать навстречу комиссии и под разными предлогами задержать их на расстоянии 10 километров от объекта, прихватив для принятия на грудь в честь Великой Октябрьской социалистической революции водочки для разминки. А другие местные чиновники шустро порыскали по окрестным свалкам и помойкам и натаскали в недостроенное здание котельной колёса и прочую автомобильную резиновую ветошь. Подожгли и из высокой трубы повалил чёрный дым. Комиссия под 100 грамм с хорошей закуской, не доезжая до объекта, блаженно икая и сытно срыгивая, единогласно постановила: ну, шайтан, ну молодец – сумел извернуться и вовремя всё построить!

Вот я и говорю, в нашем минобре так научились шайтанить – что куда там Кара-оолу с его боевым патроном Шойгу! Вот, ей-богу, самой неудобно целого доктора наук Алексеевича называть Бичей, а что поделаешь – прилепилось к нему это прозвище намертво. Так вот, в самом-то министерстве говорят, что шайтанить начали при Биче, а до него ни у кого даже и в мыслях это не появлялось. Как только Бича получил условный срок за уголовное дело по стыренным 44-м миллионам и получил за это звание «Почётного гражданина Улуг-Хемского района» и должность директора Национального Государственного музея, тут-то сразу все мошеннические таланты чиновниц Минобра и проявились сразу. Проявились, расцвели и все схемы, которые сейчас в Туве называются «по-шойгуёвски», чиновницы начали методико-дидактическим образом внедрять в жизнь, придерживаясь чёткого расписания в календарно-тематическом направлении.

И теперь следите, уважаемые читатели, за развитием событий дальше. Конкурсов профессионального мастерства и всяких там соревнований по номинациям «Учитель года», «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков – 2018», «Сердце отдаю детям – 2018», «Лучший педагог-мужчина предметник Республики Тыва – 2018», «Воспитатель года – 2018», короче, огромное количество. И каждый конкурс, заметьте, обеспечен финансовым сопровождением на поощрения, подарки и... Вот сейчас самое главное!

В Министерстве 28 декабря 2018 года появляется ПРИКАЗ №1562-д «О направлении на стажировку». И стажировка не в какой-то там захолустной российской Тьмутаракани или в местном центре повышения квалификации учителей, а за рубежом! В приказе так и прописано: «В целях изучения международного опыта..., за высокие показатели в реализации регионального проекта «Успешный ученик», ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Направить на повышение квалификации за рубеж по теме «Общее и профессиональное образование Финляндии: обеспечение одинаковых возможностей для всех граждан» в форме образовательной стажировки...». И, как полагается, во всяком документообороте есть Приложение к приказу Министерства образования и науки РТ от 28 декабря 2018 г. №1562 «Список лиц, направляемых на стажировку».

Честное слово, я запуталась в этих списках. Даже будь я сотрудником Следственного комитета, в котором неразберихи и бардака тоже навалом, я бы, как тот чёрт, ногу хоть и не сломала бы, но вывихнула точно. По ПРИКАЗУ министра в Приложении, где весь финляндский список, всего 15 фамилий. Не поленюсь и всех перечислю: Алдын-оол Вера Март-ооловна, Баркова Ольга Петровна, Берзина Елена Герасимовна, Борбай-оол Руслана Орус-ооловна, Дамбаа Альбина Викторовна, Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна, Куулар Анзор Танаш-оолович, Кыргыс Согун-оол Борбуй-оолович, Монгуш Артур Дажымаевич, Сарагашева Ирина Васильевна, Сарыглар Айланмаа Сергеевна, Товуу Сайзана Сергеевна, Удилова Ирина Валерьевна, Филиппова Елена Ивановна, Хардикова Елена Викторовна.

В педагогическом сообществе Тувы их фамилии и должности, в основном директорские и руководящие, хорошо известны. Но и в самом министерстве, и в педагогическом сообществе, и в простой учительской среде идут нехорошие разговоры про эти списки, мол, заработали такую престижную зарубежную стажировку одни, а поехали совсем другие. Я начала разбираться, но так и не поняла, кто из этих 15 заслуженно поехал, а кто не доехал до благословенного педагогического рая в Финляндии? Конечно, 1 миллион 600 тысяч рублей, потраченных на поездку, это просто тьфу по сравнению с украденными Бичей сорока четырьмя миллионами, но Бича – известный доктор этих наук, а эти чиновницы-мошенницы на ниве образования пока что только кандидаты. Но, как говорится, какой солдат не мечтает стать генералом – они ещё, помяните моё слово, и Бичу переплюнут.

У меня на руках ещё одно Приложение и с такой же нумерацией – №1 «к Договору об оказании образовательных услуг дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации в форме образовательной стажировки) за рубежом», в списке которого семь фамилий. Баркова О.П. – директор из Балгазынского агропромышленного техникума; Хардикова Е.В. – замминистра образования; Монгуш Ч.В. – директор Тувинского института развития образования и повышения квалификации; Кыргыс С.Б. – директор Института оценки качества образования РТ; Сарагашева И.В. – директор школы-интерната для детей-инвалидов; Удилова И.В. – помощник ректора Тувинского института развития образования и повышения квалификации; Филиппова Е.В. – директор средней школы пгт. Каа-Хем Кызылского района.

Ну и что тут такого, спросите вы меня, уважаемые читатели? Да я и говорю – обыкновенный бардак и ничего законного. Потому что есть итоги конкурса, а также ПРИКАЗ и есть ДОГОВОР. А ПРИКАЗОВ, как я могу пока только догадываться, есть целых два, но с одним и тем же номером 1562-д, в одном из которых есть формулировка «... определить поощрение в форме зарубежной образовательной стажировки» с указанием конкретных фамилий педагогов, заслуживших такое поощрение – их по моим данным восемь человек, а в другом приказе – уже 15 человек, но по Договору должны поехать семь человек...

Стоп, всё, кажется, я окончательно запуталась – ДОГОВОРОВ же тоже два! В одном Договоре одни фамилии, а в другом – другие, которые не участвовали в программе для получения поощрения. Из тех настоящих восьми заслуженных победителей поехали только четверо: Сарыглар Айланмаа, Кан-оол Айланмаа, Дамба Альбина и Монгуш Артур. Но вместо восьми человек поехало вдвое больше. Казалось бы, ну и ладно, чем больше – тем лучше. Но это только кажется, что больше – это лучше. На самом деле нисколько не лучше, потому что вместо учителей-тружеников воспользовались бесплатной халявной туристической поездкой чиновницы-трутни.

Хочу думать, что подпись министра образования Санчаа Т.О. появилась под ПРИКАЗОМ по какому-то досадному недоразумению. Ведь она, наш министр – представитель достойнейшей и уважаемой педагогической династии.

Очень вредная тувинка