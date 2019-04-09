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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 14, 9 апреля / Давайте поговорим начистоту!
   
 
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№14, 9 апреля 2019 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Давайте поговорим начистоту!

3 апреля на заседании правительства Тувы Шолбан Кара-оол заявил о необходимости власти вести публичный диалог с оппонентами. «Давайте в открытую пообщаемся... реально глядя друг другу в глаза. Давайте попробуем увидеть друг друга», – сказал он. Считаю предложение здравым и полезным, хотя очень сомневаюсь в его искренности. Шолбан Валерьевич – не такой человек, чтобы рискнуть и пойти на подобный шаг, осознавая, что сказать землякам по существу ему нечего.

Однако полагаю, в такой ответственный момент он обязан своим подчинённым показать пример. Я просмотрел видео с того заседания и скажу прямо: за последние 12 лет Кара-оол утратил навыки публичного общения. Судя по всему, он подвержен фобиям и чего-то очень опасается. А чиновники сидят за столом и двух слов связать не могут от страха перед ним.

Тем не менее, он – Глава региона, и я решил предложить ему провести публичные дебаты на темы бедности, коррупции, строительства железной дороги в Туву и реализации разработанной правительством Стратегии, направленной на тотальную разработку всех имеющихся месторождений и массовую вырубку лесов республики. Встречу предлагаю провести во второй половине мая на стадионе 5-летия Тувы с трансляцией на всю республику в присутствии независимых СМИ. Со встречей не спешу, поскольку осознаю занятость Главы правительства и необходимость его команды серьёзно подготовиться к столь ответственному мероприятию.

Шолбан Валерьевич! Если Вы ответственный человек, который не бросается безответственными лозунгами, примите предложение и открыто выскажитесь перед народом по ряду ключевых проблем республики. В случае Вашего согласия готов обсудить регламент встречи.

Ответ ожидаю до 25 апреля 2019 года. Связь по телефону: 66-7-66.

Сергей Конвиз

(прочитано 1434 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7918.html
+14

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