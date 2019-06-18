Кара-оол, Тамоев, Оюн – куда подевался ваш рейтинг?

8 сентября 2019 года состоятся выборы во многих регионах России. В связи с этим в обществе ощущается рост напряжённости. Это проявляется в разных формах. На этот раз лакмусовой бумажкой общественных настроений стала история с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которому с целью компрометации имени честного журналиста продажные полицаи подкинули в квартиру пакетик с наркотиками. Как затем выяснилось, всё сделано было настолько топорно, что даже спикер Совета Федерации В.Матвиенко публично назвала провокацию полиции «непрофессиональной». А дальнейший ход событий показал, что глупые полицаи неуклюже состряпали уголовное дело по заказу высоких чинов ФСБ, про которых Голунов нарыл информацию о крышевании кладбищенской мафии.

Дело дошло до того, что меры пришлось принимать на самом «верху», самому президенту Путину, который своим Указом освободил от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве генерал-майора полиции Ю.Девяткина и начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве генерал-майора полиции А.Пучкова. Они, скорее всего, и организовали фальсификацию доказательств мнимой вины журналиста по тяжкому преступлению – изготовлению и сбыту наркотиков.

Впрочем, говорить о вине генералов пока рано. Помнится, подмосковных прокуроров тоже поймали на организации незаконной игорной деятельности и создании притонов, и они даже кинулись было в бега. Однако, как известно, дело кончилось ничем. Недавно высшая судебная инстанция РФ признала незаконным арест бывших работников МВД Фарита Темиргалиева и Михаила Куликова, «крышевавших», по версии следствия, подпольные казино. Отменены не только постановления Басманного суда об аресте этих фигурантов уголовного дела, но и кассационные определения Мосгорсуда и прочие утверждающие содержание под стражей судебные акты. Теперь все фигуранты так называемого «игорного дела» на свободе. Потому адвокаты обвиняемых заявляют, что на основании определения Верховного суда потребуют компенсацию за незаконное содержание своих подзащитных под стражей и будут добиваться прекращения их уголовного преследования.

Так что заявление главы МВД РФ В.Колокольцева о том, что СКР даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, фактически ничего не стоят, поскольку, скорее всего, провокация в отношении журналиста была согласована с чиновниками Администрации Президента РФ.

Да и то сказать, не Пучков же с Девяткиным подбрасывали в квартиру Голунова наркотики – это делала полицейская «пехота». Так что увольнение генералов, по большому счёту, ничего не решает. Их уволили – назначили других, ничем не лучше. Если у полковника Захарченко нашли дома денег на 9 млрд., то можно представить, сколько денег хранят в «кубышках» генералы Пучков и Девяткин... В общем, с голоду они явно не сдохнут.

Но дело не в этих генералах, не в генералах ФСБ, «попросивших» организовать провокацию в отношении журналиста, и даже не в тех криминальных чиновниках Администрации Президента, санкционировавших преступление, а теперь вынужденных «сдавать назад». Дело в другом. У них не было совести и не будет. Ждать от них порядочности не приходится. Дело в журналистском сообществе и, вообще, в гражданском обществе России, которые совершенно неожиданно поднялись в защиту малоизвестного журналиста и поставили власть «раком». Это они показали фальсификаторам «кузькину мать» и заставили себя уважать. И это чрезвычайно важно накануне единого дня голосования в России 8 сентября 2019 года.

Ни для кого не секрет, что в России при всевластии «Единой России» фальсификации на выборах приняли просто чудовищный массовый тотальный характер. «Художник – Волшебник Чуров» заложил такие основы избирательных преступлений, что расхлёбывать их, похоже, придётся ещё лет десять. И не смотрите, что Э.Памфилова похожа на божий одуванчик, а О.Фортуна – на дебила. Дело Чурова для них – святое.

Страна медленно, но верно движется к новой «Болотной». Партия жуликов и воров теряет свой лоск, лишается последнего доверия людей. Кандидаты от власти не хотят выдвигаться от ЕР, считая «Единую Россию» токсичной партией. В этом плане символична ситуация на выборах в Мосгордуму, где функционеры собираются идти на выборы в качестве самовыдвиженцев. Похожая ситуация и в Туве. На старте выборов «Единая Россия» показывала 12% людей, готовых её поддержать на выборах, ЛДПР – 1%, СР – 2%, а КПРФ – более 3%. Но как только достоянием общественности стали кулуарные переговоры правительства с лидерами региональных отделений думских партий о продвижении через них на выборах ставленников правительства Тувы, и произошла смена руководства в РО ЛДПР, рейтинг ЕР пошёл вниз, а ЛДПР – вверх.

Всего за неделю число избирателей, готовых голосовать за ЛДПР, выросло до 8%, обеспечивая команде Жириновского в Туве по спискам минимум два места в парламенте. Похоже, теперь люди готовы голосовать хоть за кого, только не за партию жуликов и воров. Секретом это ни для кого не стало. И вот уже руководство РО КПРФ и СР начали демонстрировать некую самостоятельность от влияния Кара-оола на принятие партийных решений. Впрочем, пока никаких доказательств самостоятельности коммунисты и справедливороссы не предъявили. Все их действия говорят только о желании отмежеваться от токсичной партии жуликов и воров.

Пока списки кандидатов от партий широкой аудитории неизвестны. Сначала все ждали, кого двинет Кара-оол. Хотели, видимо, сориентироваться по этому списку. Однако праймериз «Единой России» провалился. Даже согнанные из-под палки бюджетники не стали голосовать за кандидатов, освящённых личным доверием Главы. Все они, включая Фалалеева, заняли даже по итогам этих весьма сомнительных «выборов» на праймериз последние места. Теперь перед Кара-оолом стоит дилемма: либо ставить в список и по округам новых, не замаравших себя людей, рискуя получить неконтролируемый правительством парламент, либо ставить проверенных временем негодяев типа Фалалеева, Бартына-Сады, Глухова или Конгар, полагаясь исключительно на фальсификацию итогов голосования. В результате сам Кара-оол впал в ступор и не подаёт признаков политической жизни.

Теперь все с нетерпением ждут, как расставит кандидатов на выборах в Туве лидер ЛДПР Жириновский. А уже затем будут «плясать» от этого списка. В принципе правительство рассчитывало в борьбе с кандидатами от ЛДПР разыграть националистическую карту, натравив на либерал-демократов тувинцев под флагом «Чоннун Оолдары». Но оказалось, что ростом шовинизма очень обеспокоены правоохранители и спецслужбы. И джина пришлось загнать опять в бутылку. К тому же солидная интернациональная команда, ведомая депутатом Госдумы С.В.Натаровым под руководством связки Андриана Ооржака с Сергеем Сафриным, которые идут на выборы под флагом ЛДПР, лишила правительство Тувы и этого козыря. Так что сейчас оно в растерянности, как расставлять кандидатов, на кого опираться и как вести предвыборную агитацию.

Ранее расчёт был на два фактора популярности, связанных со строительством железной дороги в Туву и газификацией республики. Однако 5 июня минуло, а финансирование железнодорожного проекта не продвинулось ни на рубль – ни у мифической управляющей компании «Лидер», ни у Байсарова денег на выкуп акций, как и предполагалось, не оказалось. «Газпром» подставлять «Единой России» на выборах в Туве своё плечо не решился. Таким образом, агитационный ресурс партии жуликов и воров сузился до потенциала использования имени Путина и Шойгу. Но, ни первый, ни второй ради нашего Главы рисковать своим имиджем, как это случилось год назад в Хакасии, не собираются.

Зато тувинской оппозиции никакого пиар-ресурса искать не нужно. Для них самый главный ресурс агитации – «долой Кара-оола!» – действенен в любой форме. Для всех понятно, что главной проблемой Тувы является Глава республики Шолбан Кара-оол и его вороватая свора друзей, подельников и родственников. В этой системе агитационных координат выбор избирателя «свой-чужой» прост и незамысловат. Можно сочинять любые самые красивые и привлекательные программы, можно обещать в случае победы на выборах что угодно, избиратель понимает: если Кара-оол останется на своём посту, он с помощью Шойгу любые добрые помыслы пустит по ветру. Поэтому любые добрые отношения с Кара-оолом становятся для кандидатов токсичными и негативно влияют на отношение к ним со стороны избирателей.

Сам Кара-оол, конечно, для В.Жириновского – совсем не фигура. Поэтому у того в борьбе с ЛДПР единственная надежда – наш земляк. Но если Кара-оолу не удастся убедить Шойгу пойти на поклон к Жириновскому ради результатов выборов в Туве, у него остаётся один выход – отказать кандидатам от ЛДПР в регистрации на выборах. Но по закону сделать это будет чрезвычайно трудно. А для председателя ИК РТ Фортуны – просто опасно. Владимир Вольфович – человек грамотный, взрывной, эмоциональный и очень деятельный. Так что в случае неудачи с регистрацией ЛДПР на выборах Олег Фортуна рискует не только лишиться должности, но и свободы.

В общем, Кара-оол понимает, что предстоящие выборы в парламент – это некий референдум доверия его правительству. И в случае негативных результатов первой жертвой выбора народа будет он сам. Поэтому он накануне выборов судорожно консультируется с Оюном и Тамоевым, как тихо, без лишней огласки, провести своих кандидатов под чужими партийными знамёнами и через них обеспечить себе большинство в будущем Верховном Хурале. В связи с этим примечательно, как первый зампред правительства Брокерт безуспешно пытался встретиться с В.Жириновским, чтобы предостеречь его от отстранения Френта от руководства региональным отделением ЛДПР накануне выборов, но получил жёсткий отказ. А затем уже сам Кара-оол вылавливал в аэропорту (!) г.Красноярска депутата Госдумы РФ от ЛДПР Натарова и уже его униженно просил передать Жириновскому «челобитную» не включать в список кандидатов по Туве наиболее непримиримых по отношению к нему политиков. Эта предвыборная суета с виду солидных лиц правительства Тувы показывает, насколько они мелки и непопулярны в собственной республике. И как боятся выборов. Одновременно это демонстрирует опасения, что на этот раз Фортуне вряд ли удастся организовать тотальную фальсификацию итогов голосования. Поэтому они боятся, что результат выборов будет для них убийственен.

Выборы объявлены, хотя фактически они ещё не начались, поскольку реальные кандидаты официально не названы. Однако молчание регионального руководства партии жуликов и воров и подковёрная возня коммунистов и справедливороссов говорят, что и для них ситуация достаточно понятна. Деятели КПРФ и СР понимают, что лизоблюдство по отношению к ЕР для них губительно. Но внутрипартийный кризис в РО КПРФ и СР настолько серьёзен, а сама ситуация такова, что они не могут сформировать свои команды без людей Кара-оола. Из-за их продажной политики настоящие партийцы, способные эффективно участвовать в выборах, за последние пару лет от них просто разбежались. И они самостоятельно не могут закрыть даже одномандатные округа. В таком случае кандидатами от КПРФ или СР будут либо ставленники Кара-оола, либо не будет никого. Но даже в случае согласованных с правительством действий на выборах Оюну и Тамоеву мест в парламенте может и не достаться хотя бы потому, что у Фортуны будут связаны руки. В этом случае Кара-оол не сможет обеспечить место в парламенте даже своим партнёрам по выборам Оюну и Тамоеву. А это означает для них политическую смерть и клеймо соглашателей с властью. Если для гастарбайтера Тамоева такой результат может стать лишь катализатором выезда из республики, то для Оюна он может иметь самые непредсказуемые последствия. Впрочем, и для Кара-оола проигрыш на этих выборах – это крах карьеры, суд и «места не столь отдалённые» под охраной конвоиров. Так что для них, как ни для кого, предстоящие выборы – это выбор собственного ближайшего будущего.

Такова сейчас, на мой взгляд, ситуация перед важным этапом регистрации кандидатов на выборах. Буквально через неделю будет известно, кто выдвинулся, по каким округам и спискам. И я вам, уважаемые читатели, постараюсь подробно рассказать про всех, кто идёт под знамёнами жуликов и воров и тех, кто им противостоит.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин