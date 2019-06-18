Неужели фальсификации на выборах – это политика государства?!

Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

ЗАПРОС

Уважаемый Владимир Владимирович!

13 известных в Туве общественных деятелей с самыми разными, порой диаметрально противоположными, политическими взглядами от ЕР до Яблока приняли совместное Обращение общественно-политических сил Тувы в связи с массовыми нарушениями выборного законодательства в Туве при проведении выборов различного уровня.

Фактически общественники обвинили власти, и в первую очередь – Избирком Тувы, в превращении избирательных комиссий республики в штабы по фальсификациям итогов голосования избирателей.

Однако член ЦИК РФ В.В.Гальченко, представляющий «Единую Россию», в пользу которой фальсифицируются выборы в Туве, направил в редакцию ответ, из содержания которого следует, что итоги выборов в Туве устраивают ЦИК РФ, и ничего менять для налаживания контроля за голосованием там не собираются.

Тем не менее, общественники озабочены тем, что систематическая фальсификации на выборах в Туве подрывает авторитет власти и приводит к обострению социально-экономической ситуации в республике.

И если позиция функционера В.В.Гальченко является точкой зрения всего ЦИКа России, то фактически получается, что выборные фальсификации в Туве на самом деле являются продолжением линии самого ЦИКа РФ.

Я понимаю, что ЦИК РФ мало волнует снижение качества жизни большинства населения республики. Её мало волнует, что растёт численность бедных людей, процветает преступность, коррупция, алкоголизм и наркомания. Но всё это стало возможным именно вследствие тотального искажения итогов голосования, в результате чего региональная действующая власть может демонстрировать перед Федеральным Центром удивительную лояльность власти нищего населения.

На самом деле ситуация совсем не такая благостная, и социальный взрыв в республике весьма вероятен.

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!

Я верю, что не в Ваших интересах искажать волю избирателей. Сложившаяся в Туве обстановка перед выборами Верховного Хурала (парламента) Тувы не может не вызывать опасений у федеральных властей. Тем более, когда искажения волеизъявления избирателей принимают массовый системный характер.

Учитывая выше сказанное, прошу Вас, уважаемый Президент Владимир Владимирович Путин, поручить соответствующим службам, в том числе ЦИК, ФСБ, Генеральной прокуратуре и МВД РФ принять предусмотренные действующим выборным законодательством реальные меры, в том числе обязывающие ЦИК РФ обеспечить в Туве 8 сентября 2019 года честные объективные выборы с неукоснительным исполнением членами избирательных комиссий Республики Тыва Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О принятых решениях прошу сообщить в редакцию газеты РИСК» по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию моего запроса в ЦИК РФ и ответа В.В. Гальченко прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров