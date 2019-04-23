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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 16, 23 апреля / Выборы в Туве должны быть честными!
   
 
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№16, 23 апреля 2019 года.

Выборы в Туве должны быть честными!

Обращение к народу Республики Тыва

Республика Тыва стоит на краю пропасти. Залогом развития республики является честная и открытая власть, подотчётная народу. Такая власть, согласно Конституции, должна формироваться в результате прямых открытых и честных выборов.

Именно этого у нас нет в последние годы. Чудовищные нарушения Конституции России и Тувы лишили нас основополагающего конституционного права – избирать и быть избранными.

Несмотря на значительную финансовую поддержку федерального Центра, социально-экономическая ситуация в Туве достигла критического состояния. Резко снизилось качество жизни большинства населения, возросла численность бедных и нищих людей. Процветает преступность как следствие социальной апатии. Растут алкоголизм и наркомания. Региональная действующая власть отстранилась от решения насущных повседневных проблем социальной и экономической жизни республики. Главной заботой чиновников стали распродажа национального природного богатства Тувы и личное обогащение. Парламент Тувы как представительный орган власти утратил доверие народа.

Главным условием изменением жизни республики в лучшую сторону является формирование органов власти на основе честных и открытых выборов. В результате которых будут избраны уважаемые и достойные люди в обществе, способные осуществить кардинальные меры в интересах всех жителей республики. Для этого необходимо обеспечить проведение честных выборов в парламент Тувы в сентябре 2019 года.

По общему мнению, в последние 10 лет избирательные комиссии республики фактически превратились в штабы массовой фальсификации итогов голосования. Бездействие правоохранительных и судебных органов породило тотальное беззаконие властей и бесправие граждан.

Ситуация с состоянием законности проводимых выборов становится нетерпимой. Считаем, что фальсификации – разрушительный путь, приведший к разобщению людей и деградации общества. Избирательному беспределу в Республике Тыва необходимо положить конец!

В связи с этим мы – представители разных общественных и политических сил республики – обращаемся к народу с призывом: «Общими усилиями остановим массовые фальсификации со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и членов избирательных комиссий всех уровней»!

При нашем общем попустительстве и соучастии в том числе, совершаются чудовищные преступления – наше будущее поколение лишается достойной жизни. Призываем молодое поколение не стоять в стороне от общественных процессов в республике и бороться за своё будущее.

Мы заявляем о начале сбора подписей граждан Тувы под этим обращением «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!» и призываем всех проявить гражданскую активность.

Поддержите наше обращение!

От политических партий:

Салчак В.Б., заслуженный работник РТ, член Федерального Совета партии «Яблоко».

Ооржак Д.Д., заслуженный работник РТ, председатель РО ПП «Партия пенсионеры за социальную справедливость».

Киселев Д.В., председатель РО партии «Гражданская инициатива».

Салчак Ю.Ш., председатель РО ПП «Партия народной свободы».

От общественных организаций:

Хемер-оол В.Т., почётный гражданин Могун-Тайгинского района, председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ.

Молин В.А., председатель Союза русскоязычного населения РТ.

Яндай-оол В.Б., заслуженный работник РТ, руководитель городского отделения РОЭД «За Туву».

Монгуш М.С., сопредседатель РОЭД «За Туву».

Ремизов В.Н., сопредседатель РОЭД «За Туву».

Ооржак А.Ш., член политической партии «Единая Россия»

Ховалыг В.С., заслуженный работник здравоохранения РТ, почётный председатель ассоциации хирургов здравоохранения РТ, отличник здравоохранения РФ.

Кыргыс М.А., заслуженный работник РТ, почётный гражданин г.Шагонара.

Конвиз С.С., член Союза русскоязычного населения РТ.

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 http://risk-inform.ru/article_7953.html
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Остальные материалы номера 16:
 
   
   
 
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