Где же ты, моя Бурико...

Из песни, как говорится, слова не выкинешь. А уж из заявления в ФСБ – тем более. Сразу уточняю – сейчас и дальше про тувинских сенаторов. Не знаю, чего ради Шолбан Кара-оол вдруг решил менять коней на переправе, но вот решил. Теперь началась замена Оксаны на Дину, то есть Белоконь на Оюн.

Так-то, Оксана долго-долго, почти 40 лет носила свою лошадиную фамилию, пока наконец не свалилось на неё счастье долгожданного замужества. Тут, знаете ли, не до смеха, если ты ещё ни разу настоящим образом не была замужем – лёгкие забеги налево на короткие дистанции с чужими мужьями, разумеется, не в счёт, – а в биографии твоей стоит отметка о низкой социальной ответственности. Блин, вот если бы не Владимир Владимирович, мы бы так и не знали, каким таким деликатным словосочетанием называть высокопоставленных шлюх. Ну, хорошо, не шлюх, но женских особей.

В общем, продолжаю заявленную тему востребованных временем женщин в представительных органах власти – про тувинских сенаторов. Были у нас сенаторы, если кого не вспомню, подскажите мне. Была Галина Мунзук, а эта точно артистка из театра. Дальше – непонятно какой-то Алексей Пиманов, потом Мерген Ооржак – его поколотили изрядно, и он побежал жаловаться в ФСБ. Ещё сенатор с лошадиной фамилией Оксана. И, вроде бы, всё.

А, нет, чуть не забыла! – несгибаемая и непотопляемая Людмила Нарусова с Сергеем Пугачёвым. Оба – от Тувы. Правда, их в своё время выдавил Шойгу – шайтан бы его подрал. И с тех пор не могут начать строить железную дорогу. 12 лет Кара-оол бла-бла-бла да бла-бла-бла про неё, а депутат тувинского парламента Ирина Самойленко, так та просто сидела на рельсах станции «Кызыл – конечная» в ожидании поезда. Так и сидит. За наши денежки. Если посчитать, сколько денег мы, налогоплательщики, платим депутатам и сенаторам. Например, по нескромным данным из Совета Федерации, сенатор из окошечка кассы с рук на руки получает 800 000 рублей, депутат Государственной Думы приблизительно столько же, но чуть меньше, в нашем Верховном Хурале та же депутат Самойленко – около 200 000. Конечно, это гора-а-ааа-аздо меньше, чем в Сенате и Госдуме, но сколько нужно платить за просто так посидеть на рельсах? Да я бы за такие деньги согласилась сидеть круглосуточно без отпусков и перерывов на обед даже в 50 градусов мороза или жары. Но сижу не я.

Тощие завистницы теперь про пышные формы сенатора Бурико молчат, но до сих пор вспоминают в социальных сетях про её тёмное героиновое прошлое с наркобаронами из Южной Америки. Конечно, из зависти чего не наплетут, так ведь? На то они и социальные сети, чтобы про женщин с подобной социальной ответственностью выкладывать информацию 50 на 50. Ну, хорошо-хорошо, допустим, не героин, а кокаин – какая, блин, разница? Но за 800-то тысяч могла бы Оксана хоть что-то для обобранного народа сделать, правильно я говорю? Тувинцы же её туда делегировали не для того, чтобы она вышла замуж и штампом в паспорте зачеркнула своё бурное прошлое?

Сейчас Шолбан Кара-оол затеял другую комбинацию – меняет сенатора Оксану на депутата Дину. Может, он таким образом хочет продемонстрировать нам всем, что сохраняет преемственность, добиваясь мультипликативного эффекта? Если простыми словами без научных терминов, то Шолбан меняет шило на мыло. А от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть если одну женскую пониженную социальную ответственность поменять на другую такую же, для тувинцев результат один – хрен редьки не слаще. Пусть хоть миллион писем, жалоб и заявлений Путину или там, в какую-нибудь ФСБ напишут, хоть сотни тонн бумаг испишут и соберут 300 тысяч подписей вместе со школьниками и новорождёнными гражданами, а в Москве или в ФСБ никто и ухом не поведёт. Да что там ухом, даже, по-моему, никаких бумаг из Тувы всерьёз не воспринимают.

Сейчас Мерген Ооржак – депутат Госдумы. А был сенатором. Про его социальную ответственность ничего сказать не могу, не проявлял он себя никак. Оксана или Галина – про них хоть какие-то слухи ходили, в социальных сетях рассматривали их платья и рассуждали про сексуальный тембр голоса. А про Мергена ничего не говорили, кроме того, что он, говорят, ежемесячно, как только получит из окошка в руки 800 000 рублей, то тут же, не отходя от кассы, ровно половину отдаёт зятю Шолбана Кара-оола, как будто пособие по безработице. Но это, наверное, неправда, потому что другие говорят, что в день зарплаты в Совет Федерации приезжала дочка Кара-оола за деньгами. А вот я уверена, что и это неверные слухи, потому что дочь и зять Шолбана очень дружны и я, подозреваю, что они вдвоём приезжали потрошить жалованье Мергена.

Если это так, то мне и не жалко, так ему и надо – мужик он, в конце концов, или нет? Чего он сопли жуёт и слёзы размазывает? Да и деньги это наши с вами, уважаемые налогоплательщики. Противно, конечно, что им ни за хрен собачий эта власть такие деньжищи каждый месяц отваливает, но приятно, что они эти деньги друг у друга зубами из горла выгрызают.

Знаете, я бы и слова не сказала в адрес Мергена. Ну, соплежуй ты с мокрыми глазами и хлюпающим носом, отдавал ты, как говорят, половину сенаторской зарплаты – это твоё дело. Но когда пошли разговоры, что его избили в здании тувинского парламента на улице Ленина в столице Тувы в городе Кызыле, то тут-то я подумала – молчать нельзя.

У вас, уважаемые читатели, сразу вопросы – кто избивал, когда, при каких обстоятельствах, и, главное, за что? Время избиения – весна этого года, место этого преступления Мерген, говорят, точно описал в своём слёзном заявлении на имя Кувшинникова. А кто-то говорит, что и Бортникову в Москву такое же заявление он отправил. А вот – кто избивал, догадайтесь с трёх раз. Первая подсказка: этот кто-то любит иногда побегать в носках по коридорам парламента. Да-да, снимает обувь и всю остальную верхнюю одежду и нижнее бельё, так и бегает по коридорам с пистолетом в руках. Ну, не знаю, пистолет-то, может быть, пластмассовый, какой-нибудь игрушечный. Но Мерген испугался не по-детски.

Я с вами, уважаемые читатели, делюсь тем, что люди рассказывают, как говорится, за что купила – за то и продаю. А дело было, по слухам, так: надоело Путину читать жалобы тувинцев на коррупционную власть кара-карликов, но не стал он советоваться с Шойгу, а вызвал напрямую Мергена Ооржака к себе в Кремль. Вызвал и спрашивает: возьмёшься за власть в Туве, не побоишься? Мерген смело отвечает: а чего мне бояться, согласен встать во главе вместо Кара-оола! Ну, и такой довольный весь из себя приехал в Туву и нечаянно зашёл в парламент, что на улице Ленина. Ну, и вот, слушайте дальше, зашёл Мерген, важно так со всеми поручкался, а его шесть депутатов-мужчин и одна отважная депутат-женщина пригласили в отдельный большой кабинет. А дальше вы уже знаете. Тот, который в носках, схватил его за горло, встряхнул и рыкнул: куда это ты собрался, кто это тебе разрешил стать Главой республики? Ага, типа, кто такой Путин, если Шойгу не разрешил? Ну и кинулись его пинать. Правда, честно скажу, никто не знает точно, пинала Мергена своими туфлями депутат – золотая девочка или нет, но я так предполагаю, что она держала дверь, чтобы никто не вошёл, уж больно рыдал и кричал от страха Мерген.

Вот и скажите, уважаемые читатели, зачем нам такой будущий трусливый руководитель? Эти нынешние чёрные предводители тоже ни к чему, надо сказать. Время их подходит к концу. Потому, наверное, Шолбан Кара-оол решил двинуть в сенаторы Дину – Дивановну, сменив Бурико? Рассчитывает, наверное, что Шойгу потом сможет из Дивановны-сенатора сделать её Главой? Ой, да что в голове у Шойгу – один шайтан знает.

Короче, была Бурико, да ускакала...

Очень вредная тувинка