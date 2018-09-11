Сначала прокурора гинекологом, а потом гинеколога – в экологи

Матерно нельзя. Это однозначно. А что не матерно – то долго. В смысле, что долго до сути добираться. Вот как бывает в тайге? Через завалы, буреломы добираешься до заветного местечка, где втихаря кабаргу пострелять можно, рыбу продинамитить на три-четыре бочки – да мало ли чего с природы-матушки наскрести и соскоблить можно, правильно я говорю? Так вот, слушайте – дальше будет про Хопуя.

Э-эээ, нет, сначала давайте договоримся по терминам, потому как цензура, а матерный русский язык в газете – это сразу пожалуйте на скамью подсудимых. А, с другой стороны, кто этих загадочных русских поймёт, почему у них речь такая экспрессивная? Следовательно, про детородные человеческие органы, синонимы которых попали по воле цензуры и Уголовного Кодекса в санкционный список запрещённых к употреблению словам, мы будем говорить так: то что между ног мужчины и то что между ног женщины. Ну что я поделаю, если в русском языке всё вертится между ног?

Ну и вот, недаром же у нас говорят, что там, где будет Хопуя – там не будет ни..., короче, там будет то, что между ног. И потому-то я говорю, что добраться до логики кадровой политики Шолбана Кара-оола очень трудно, как вот прямо через таёжные буреломы до браконьерского тайного становища надо продираться.

Вы уж, уважаемые читатели, простите за обилие цитат, но Шолбан это не только Глава Тувы, но просто красавчик – столько после себя оставляет фекальных отходов в Интернете, что не воспользоваться и не посмеяться над ним просто невозможно. Кара-оол 29 августа написал: «Говорят, большая удача, когда работа и хобби совпадают. И человеку хорошо, и делу, потому что с душой делается». Не удержусь от небольшой реплики и скажу, что уж мы точно знаем, что у него работа, душа и хобби совпадают. А потому и прёт ему «большая удача» – там с киосков и ларьков еженедельную дань собирают, в другом месте откатами полтора миллиарда накатали для жены на салон красоты, в третьем по мелочи на московскую квартиру единоутробной дочери натырили... Короче, хобби у него собирательское такое. Но этот Шолбан 29 августа пишет про другого Шолбана, про заместителя своего: «Я, конечно, и раньше знал, что мой «зам» Ш.Х.Хопуя, как многие мужики, очень увлечён тайгой, охотой и рыбалкой». Если бы не Кара-оол, то я бы так и не узнала, что Хопуя тайгой увлечён. А теперь всё, теперь, братцы, туши свет, если в тайге будет Хопуя – значит, в тайге будет то, что между ног.

Вообще-то, Шолбан Хопуя по основному своему образованию был специалистом по части детородных женских органов и, поговаривают, на этом профессиональном поприще, стоя возле гинекологического кресла, наскрёб своему семейству некоторое состояние в виде движимого и недвижимого имущества в Туве и Красноярском крае. Не знаю, врать не буду и даже предположениями поделиться не смогу с вами, уважаемые читатели, но на нелегальных абортах столько не наскоблишь, чтобы частную клинику открыть, так ведь? Или наскоблишь? Хорошо-хорошо, ладно, допустим, что в качестве главного врача родильного дома он с зарплат санитарок, медсестёр и врачей что-то поимел, но не факт. Не факт, что поимел он их всех по полной. А, с другой стороны, если вспомнить практику назначения на должности министров в тувинском правительстве, то, вероятно – теперь я предполагаю, что вероятно – то вероятно, что поимел он медицинский персонал по полной программе. А как бы тогда Кара-оол назначил его министром здравоохранения? За безденьгу? Ну-уу..ууу, это несерьёзно, так у нас не бывает.

И даже больше скажу. Тайгу Хопуя, наверное, полюбил поневоле! Если подсчитать, сколько стоит министерское место и вычесть разницу, что Хопуя наскоблил в родильном доме, то всяко-разно не хватит на то, чтобы после должности министра здравоохранения сразу пересесть в кресло заместителя председателя правительства. Хоть так считай, хоть этак, а не хватит и всё тут! Хопуя, видать, туда-сюда по сторонам посмотрел, а ничего и нет, все ресурсы дополнительных источников обогащения давно заняты, там конкуренцию с наркоторговцами или таксистами осилить простому акушеру-гинекологу никак невозможно, вот он, может быть, и решил углубиться в тайгу – жену, детей, внуков как-то кормить надо же.

С этой таёжной любовью, кажется, было так. Пока он ходил, грибы собирал, ягоду заготавливал, орех бил, иногда, может быть, потихоньку браконьерничал, а потом и вошёл во вкус! Жена зимой из грибов щи варит, мочёную ягоду в качестве десерта на стол выставляет, по большим праздникам мясо дикого кабана жарит, а иной раз и олениной балуются семейственно – вот и сэкономил на должность зампреда правительства, стал социальной сферой и здравоохранением руководить. И вдруг совсем недавно – ну так говорят в правительственных кругах – вдруг ему пришло сообщение на WhatsApp, что в его укромных таёжных местечках...

Нет, уважаемые читатели, вы оцените версию Шолбана Кара-оола, он пишет: «Этим летом Шолбан Ховалыгович по личной инициативе сумел дважды организовать поимку заядлых и хорошо оснащённых браконьеров, залетевших в Туву на вертолётах из других регионов, хотя по службе далёк от этой сферы». Да не пошли бы эти оба-два Шолбана в то, что между женских ног! Школы и детские сады еле-еле на ладан дышат, надо готовиться к зиме и думать о бедняках и нищих, которым как бы эту зиму пережить, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов такие безобразия творятся, а ни – то что между мужских ног! – Хопуе пошло оно в то, что между женских – надо спасать прикормленные места!

Кара-оол дальше взахлёб восторгается: «Причём, смог (это он про Хопую продолжает) поднять и объединить на задержание всех силовиков, включая егерей, полицейских и гвардейцев». Этот бравый акушер-гинеколог командует всеми тувинскими силовиками. А Кара-оол нисколько не смущается, что Хопуя, забросив свои прямые должностные обязанности, носится по тайге. Так Хопуя-то, наверное, боится, что лакомые браконьерские угодья пропадают, а Кара-оол (вот это мои предположения), наверное, пообещал когда-то Хопуе, что он станет когда-нибудь Главой республики, а потому, мол, Шолбан Ховалыгович, старайся, выжимай из тайги все соки, место главы дорого стоит.

Не открою тайны, об этом многие поговаривают, что между двумя Шолбанами состоялся такой меморандум про место Главы республики. Раньше Шолбан Кара-оол дружил с Шолбаном Иргитом, а теперь с Шолбаном Хопуёй. И вот Кара-оол заканчивает так: «После чего договорились с ним (два Шолбана – прим. автора), что на посту вице-премьера под его кураторство перейдёт весь природоохранный блок. Уверен, на 100 процентов, что формализма и равнодушия в этой работе он гарантированно не допустит, как патриот и человек, по-хозяйски оберегающий природу родной Тувы».

Ну, что с Шолбана Кара-оола взять? Он бывшего прокурора Дамба-Хуурака назначал на место главного гинеколога республики, теперь вот настоящего гинеколога в экологи перевёл. Бардак в Туве и беда с этими гинекологами, которых надо по-хорошему послать туда, где между ног..., откуда они когда-то вышли на белый свет.

Очень вредная тувинка