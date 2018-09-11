    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Оформи бумаги на собственность

В Туве после проверки прокуратурой сохранности муниципальной собственности руководители образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Овюрского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения сохранности муниципальной собственности в 16 образовательных организациях района.

В соответствии со ст.49 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что активы и обязательства подлежат инвентаризации. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.

Проверкой установлено, что всеми образовательными организациями инвентаризация муниципального имущества не проведена, обновленные карты учета за 2017 год и до апреля 2018 года Отделу земельных и имущественных отношений администрации муниципального района не предоставлены, что является нарушением требований законодательства.

Прокуратурой, в связи с выявленными нарушениями, руководителям образовательных организаций внесены представления. После рассмотрения актов прокурорского реагирования 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения законодательства образовательными организациями устранены.

Прокуратура Овюрского района.

Тарифы по закону

22 июля 2018 года прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва принесен протест на решение Хурала представителей Тоджинского района № 22 от 14 мая 2018 года «Об утверждении тарифов по паромной переправе через реку Енисей в Тоджинском районе на 2018 год».

Решением установлены тарифы по паромной переправе через реку Енисей, которая является транспортной услугой по перевозке пассажиров и грузов внутренним водным транспортом. На основании части 2 статьи 59 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года №24-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в порту общего пользования, обязаны осуществлять ее в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных договоров.

Согласно пункту 2 статьи 426 Гражданского кодекса РФ в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.

В нарушение пункта 2 статьи 426 Гражданского кодекса РФ решением Хурала представителей района необоснованно установлены более высокие тарифы для автомобилей других регионов.

В результате рассмотрения протеста прокурора Решение Хурала представителей Тоджинского района отменено.

Прокуратура Тоджинского района.

Правда о долевом строительстве

С 3 по 21 сентября 2018 года прокуратура Республики Тыва проводит «горячую линию» по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства.

Граждане могут сообщить о нарушении сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

Сообщения принимаются в прокуратуре республики с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по телефону 8 (39422) 2-33-38, в прокуратуре г. Кызыла с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по телефону 8 (39422) 3-41-52.

Прием граждан по этим вопросам проводится: в прокуратуре республики с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, 30, кабинет №105; в прокуратуре г. Кызыла по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 3, кабинет №8.

Прокуратура Республики Тыва.