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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 46, 21 ноября / Вытекающие последствия управления Кара-оола
   
 
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№46, 21 ноября 2017 года.

    О главном начистоту

Вытекающие последствия управления Кара-оола

Вытекающие последствия управления Кара-оола

Кто о чём мечтает. Я о том, чтобы это власть жуликов и воров поскорее скончалась, а Кара-оол мечтает в каждом кабинете правительства поставить камеры видеонаблюдения.

Вообще-то, уважаемые мои читатели, сегодня я приготовила текст о федерализме. Ну, мы же в Российской Федерации живём, так? Ну, вот о нём, о федерализме и хочу с вами поделиться своими наблюдениями. И камеры, которые по всем кабинетам министров и чиновников республики хочет Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол расставить, как раз ровнёхонько ложатся в тему федерализма.

Дело-то ведь в чём, вы поймите правильно, дело в том, что если в каждом чиновничьем кабинете будет камера, то Кара-оол сможет видеть, кто и кому без его ведома заносит взятку и, главное, в каком размере! Для него очень важно – чтобы ни одна взятка не проплыла мимо него!

Конечно-конечно, Кара-оол говорит, что камеры нужны для укрепления трудовой дисциплины чиновников, чтобы они не занимались чёрт знает чем и не прогуливали рабочие дни. Понятно-понятно, что Кара-оол думает таким образом повысить надои молока и яйценоскость кур, одним словом, улучшить экономику. Он даже мечтает о том, чтобы «... соответствующими программными приложениями оснастить мобильные телефоны должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Они позволят не терять постоянной видеосвязи с вышестоящими (ага, с Кара-оолом – прим. автора) руководителями...».

Впрочем, сами почитайте, как он говорит об этом: «... необходимо шире использовать возможности IT-технологий для оптимальной организации деятельности органов управления, включая и контроль за трудовой дисциплиной чиновников. Такая опция будет только в помощь нам и, особенно, коллегам в муниципальных образованиях. Они в любой момент могут выйти на видеосвязь с министром..., а то и напрямую на меня... Для руководителей всех без исключения уровней власти должно стать «железным» правилом не отключать телефоны и не сбрасывать вызовы, если они касаются службы, где бы вы ни находились. Если министр или глава администрации не ответил на звонок в течение 20 минут, это равносильно тому, что его в этот день не было на рабочем месте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Вы сейчас скажете, мол, да-да, это мечтания Кара-оола. Сколько этих мечтаний было! Мол, дирижабли с фонарями были, одна корова с банкой помидоров и с одним ребёнком с высшим образованием тоже были, но где же про федерализм и при чём он здесь? Минуточку терпения, уважаемые, минуточку внимания.

Как вы думаете, сколько потребуется денег, чтобы закупить камеры видеонаблюдения и оснастить ими все кабинеты всех чиновников в Туве – от Кызыла до самых до окраин? Это раз. Дальше считайте – это два: тендер по закупкам камер и программного приложения на все телефоны всех чиновников Тувы? Кто выиграет тендер и какова будет доля отката при этом – это три!

Э-ээ, не всё так просто с этим мечтанием. Про 20 минут всё понятно. За 10 лет нервы у Кара-оола расхлебенились до невозможности, как рабочий орган у женщины с низкой социальной ответственностью, который при малейшем движении протекает. Короче, ни к чёрту стали нервы у него. Да в правительстве так и говорят, мол, если Кара-оол звонит, надо сразу хватать телефон и соединяться, иначе у него истерика чуть ли не до паралича. Но я-то знаю, что Кара-оола в Туве вообще не бывает, его в «Камеди-клабе» чаще увидеть можно, чем в Кызыле – фото же разместили в Интернете, где он со смеху покатывается над репризами Гарика Мартиросяна. Потому и стращает он тувинских чиновников, что если 20 минут тебя в телефоне нет – сразу наступят протекающие, ой, извините, «вытекающие последствия».

Понятно? А вы думали... Это он таким образом как бы своё присутствие будет обозначать: сидит в Москве на телевидении «Камеди-клабе», пиво и вино потягивает в своё удовольствие, а потом, через каждые 20 минут набирает чей-нибудь номер и нервно ляжкой, как Наполеон, подрагивает – чёрт, ты где Хопуя? Ну, известно же, что где Хопуя, там не будет ни... никого. Ладно, про Хопую я для рифмы пример привела. Вы уж сами, уважаемые читатели, делайте выводы про IT-технологии и разные там опции в тувинском правительстве.

А я приступаю к теме федерализма. Кара-оол на своей странице в Интернете недавно сказал, что каждый чиновник должен перед ним держать отчёт, а это равносильно тому, что чиновник отчитывается перед всем народом. Не пошёл бы этот Кара-оол куда подальше с таким самомнением! Но за 10 лет у него, кроме самомнения, ничего не выросло и не подросло, а про федерализм, скорее всего, он даже и не слышал.

Ему, грубо говоря, наложить большую кучу собственных физиологических отходов на то, что Тува задыхается от самых высоких тарифов в стране на электроэнергию. Он и наложил. За 10 лет ни разу не подумал о том, что у нас затоплена огромная территория в Чаа-Холе и Саяно-Шушенская ГЭС работает за счёт нашей загубленной природы, самых лучших пастбищ в Туве! И мы платим самую большую цену за электроэнергию в стране. В Хакасии даже вдвое дешевле. Он не понимает, а федеральному центру тоже наплевать.

Что такое федерализм? Если по-простому, то это такие отношения, которые можно назвать равными, партнёрскими. А если в Москве средняя зарплата составляет 93 тысячи, а в регионах – всего 17, то какие же это равные отношения? Бесправные! Недавно узнала, что в этом году на профилактику детской безнадзорности и беспризорности на всю страну выделили 300 миллионов, а на стерилизацию бродячих собак только в одной Москве – 600 миллионов рублей. Или вот ещё про школьные учебники: средняя цена учебника в стране около 300 рублей, а в Туве цена колеблется от 500 до тысячи.

Сейчас Кара-оолу в горячечном бреду видится, что он и есть весь тувинский народ, а потому на этой безумной идее камер видеонаблюдения, как говорится, хочет рыбку съесть и на х... (вы что это подумали? – на «хорошо») сесть. То есть сами знаете, как можно хорошо навариться. Школы в Кызыле задыхаются от переполненности, в детских садах мест катастрофически не хватает – он деньги по ветру пускает, а федеральному центру наплевать.

Кара-оолу недолго осталось. Ну, такая вот у меня мечта! Он, может быть, тоже мечтает о том, чтобы мне недолго осталось. Жизнь покажет, кто кого перемечтает.

Очень вредная тувинка

(прочитано 394 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7016.html
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Аноним (гость) 22-11-2017 13:35:04   #5 [com]
Карлик хочет лично руководить ВСЕМИ ЧИНОВНИКАМИ РЕСПУБЛИКИ – до последнего арбана. И как он ими будет руководить, если он сам ни хрена не понимает?
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 12:29:05   #4 [com]
Если бы вредная тувинка не писала бы в газете, мы бы и не знали ничего!
Интересно, когда Карлик её прибьет? Его же трясёт от этой правды!
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 11:42:26   #3 [com]
Правильно, ОВТ! Так держать!
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 07:47:34   #2 [ru]
Параноидальные наклонности карликов очень дорого обходятся бюджету, он заставляет своих подданных следить за неугодными, даже фсбэшники бегают за пенсионерками! Лучше фабрики и заводы построй на агентурные деньги, чем своих гавриков джипами обеспечивать.
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 06:57:54   #1 [ru]
Я все свои права доказываю через суд - так как куда не плюнь, попадешь в чиновника нихрена не делающего, нихрена не понимающего и которому на все наплевать! Даже сейчас вынужден изучать пенсионное законодательство - в котором даже федеральный пенсионный фонд не разбирается! Кругом захапали все хохлы и евреи и рисуют нам ититную жизнь в России!
 
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Да (47 голосов)
87.04%
Нет (1 голос)
1.85%
Не знаю (6 голосов)
11.11%

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Я понял, что много работаю, когда меня дежурные начали по смене передавать.

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