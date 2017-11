A- | A | A+ 12pt №46, 21 ноября 2017 года. Нам пишут Тувинская кадетка: унижают детей и родителей Уважаемая газета РИСК! Помогите разобраться в моей ситуации. У меня есть внук Денис. В школе он учился успешно, на «4» и «5». Когда в Кызыле открылось Президентское кадетское училище, я решила, что там ему будет лучше. В 2016 г. он успешно сдал вступительные экзамены без единой тройки и поступил в это кадетское училище. Как мы радовались! Однако мой внук ко двору училища не пришёлся – видимо, там нужны дети из семей элиты, а мой внук – не такой. Я сама человек небогатый, отблагодарить учителей мне нечем. И он – простой русский мальчишка, да ещё с неразвитой речью. А с такими там возиться не хотят. С некоторых пор усилиями работников училища вокруг него стала создаваться атмосфера враждебности, конфликтов, необоснованных претензий. Дело в том, что он – сирота с трехлетнего возраста. У него с детства и до сих пор проблема с логопедией. Из-за этого мы проходили комиссию ПМПК (Психолого-медико-педагогическая комиссия – ред.) после первого класса. Руководство училища этим и воспользовалось – из-за этой справки пошел весь сыр-бор. Ребенка начали просто тиранить замечаниями, до конца не разобравшись в тех или иных поступках. Кто бы ни был виноват, в итоге крайним делают его. Я очень переживаю за внука, бывала на его уроках. Заметила: к примеру, на уроках математики педагогом работа ведется только с успешными ребятами, а с середничками и отстающими – дополнительно-консультативно. Пока середнячки занимаются дополнительно, успешные посещают кружки (внеурочные занятия), потому что пока не сделают домашнее задание, им не разрешают посещение кружков. На уроке английского языка ситуация не лучше, на 22 ученика – два преподавателя. Из учащихся двое отличников, один ударник, пять двоечников (правда, трое переездом), а остальные – троечники. Попросила учителя почитать по одному абзацу до или после каждого урока, чтобы закрепить транскрипцию, она вроде бы согласилась, а фактически ответила внуку, что у нее нет времени. У меня, мол, есть еще другие ученики. Значит, он в это число не входит? Ответила ему: «Да читай, Денис, как читаешь». Пришлось нанимать репетитора. За целый год учитель английского языка не смогла научить кадета читать по-английски. В п.Ырбан у нас в школе нет специалиста по английскому языку. На урок физкультуры за то, что трогал мяч, получил от учителя замечание в рапортичку за пререкание и дерзость за то, что высказал, что он не один его трогал. Ему «ласково» сказали: «Закрой рот, я знаю!» – так кто из них дерзил и кому? Ситуаций очень много, всех не перечислить. Но разве можно так обращаться с детьми? Ребенка уже довели с этими рапортичками, нотациями. Дело дошло до того, что он им сказал: «Куплю диктофон и буду вас записывать!» Кадетка приняла его, дала надежду, шанс на учебу и в итоге таким образом поступила. С каким чувством обиды он ее покинет? С какой несправедливостью по отношению к себе он столкнулся уже в свои 11 лет? ГТО сдал на серебряный значок. Любит шахматы, футбол. Но даже в шахматы его толком не научили играть. С каким уровнем пришел, с таким же и ушел. Английский язык тоже на начальном уровне, как не умел правильно читать, так и не читает. Мое мнение такое: грош цена тем учителям, от которых идут к репетиторам. Когда мы учились, мы такого слова не знали. Многие родители тоже нанимают репетиторов и возмущаются. Почему мы должны их нанимать? Пускай бы из ее зарплаты и платили репетиторам, если не хочет или не может им дать тех знаний, которые должны получать. Из-за конфликтов и разочарований мой внук чувствует себя изгоем. Я его уговаривала поступать в эту кадетку, что там столько всего интересного!!! И кони (которыми он грезит), и шахматы, и бассейн, всего-всего, чего в обычной школе нет. Я хотела, чтобы он вырос и стал настоящим, добропорядочным человеком, полезным обществу, стране, президенту, а в итоге получила на него характеристику некоего отъявленного разгильдяя, который совсем распоясался в училище. Честно говоря, я такого от кадетки совсем не ожидала! А как же армейский устав, где говорится: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим!». В общем, Кадетское училище не оправдало моих надежд. Вот зацепились за эту комиссию ПМПК, которую Денис проходил после первого класса (в основном из-за логопедии), как за спасательный круг. Там нам сказали, что это возрастное, что это не приговор. Тем более, он справился со всеми их заданиями и четыре года назад, и в этом году. У него нет никаких отклонений. С Денисом они не доработали, не подобрали к нему нужных слов. Если бы они его заинтересовали хоть одним бы делом, то он с охоткой бы все делал. Я нахожусь в полном недоумении от поведения своего внука. В начале октября прошлого года психолог кадетки хвалила меня, как хорошо воспитан Денис, что он хороший, спокойный, уважительный и т.д. Затем, после обнаружения справки ПМПК, отношение к нему резко изменилось – пошли жалобы одна за другой. Вместо того, чтобы работать с ребенком, правильно направить в нужное русло, они на него завели отдельную тетрадь замечаний под роспись (я была в курсе этого). Его это обидело, и он уже не старался исправиться, а делал некоторые вещи наоборот. Когда пишут в рапортичке, что он весь урок разговаривал, мешал вести урок и при этом записывается только одна его фамилия, напрашивается вопрос: он, что сам с собой разговаривал? Я спросила у воспитателей – один отмолчался, а второй сказал, мол, это так, формально. Денис никогда ни на кого не жалуется (если только уже невмоготу), а воспитатели не выясняли, почему он так себя ведет? В чем причина всего этого? Только фиксировали все его замечания, ставили ему в укор, естественно, он в душе замкнулся и таким образом высказывал свой протест против несправедливости. Он не видит ни в ком поддержки, а только одни замечания фиксируются и подаются в виде рапортичек. Получается, в кадетке работают не воспитатели, а надзиратели, которые только на бумаге ведут отчет: кто, что и как сделал. Я до истины хочу разобраться. Прошу показать камеры видеонаблюдения, как ведет себя ребенок, и сравнить их с рапортичками, как занимаются они в классах и в коридорах, как готовят домашнее задание. Под любым предлогом они отказываются это сделать. Для чего эти камеры? Для красоты? Или просто для отписки? Я доверилась кадетке, их методам работы, а результатов – никаких. Даже можно сказать, отрицательные результаты. Не захотели найти общего языка с ребенком, только одни замечания и упреки в его адрес. Просто «выдавливали» его из училища. Свою линию гнут, что он неуправляемый, неисправимый, трудный ребенок. Результаты ПМПК читают через строчку. Черным по белому написано, что ребенок послушен взрослым и товарищам, что не нуждается в индивидуальном обучении и т.д. Он ни на кого не жалуется, добрый, совсем не злопамятный. А то, что он у них так себя начал вести, я так предполагаю, что это у него реакция самозащиты. Они ведь не всегда к нему справедливо относятся. Бывает, кто-то провинится, а стрелки на одного Дениса, т.к. он все равно не пожалуется ни на кого и никому. Считаю, что травлю, скорее всего, организовала зам. начальника училища У.Мижит-Доржу. Хотя начальник училища Киселёв был «против». В общем, Мижит-Доржу заставила написать заявление об отказе от обучения. А ещё раньше они заставили такое же заявление написать и Дениса – я об этом узнала позже. Разве ж так можно? А в газету я обратилась, чтобы все знали, какие порядки в этом училище. Для всех показуха, а на деле – выбрали ребёнка и третируют его, пока родители не отчаются и не заберут ребёнка назад. А учат там хуже, чем в обычной школе, хотя, говорят, зарплаты там вдвое выше. Но мне не денег для них жалко. Я хочу, чтобы там работали грамотные, душевные люди, которые любят детей, вкладывают в них душу. Набрать туда хороших педагогов даже в Кызыле – не беда – одни зарплаты чего стоят. Когда я всё же пожалела Дениса и написала заявление, что забираю внука, мне директор Киселёв сказал: напрасно вы так, я бы вмешался... А я так думаю, что он там ничего не решает. Там всё решает его заместитель – «отсеивает» простых русских ребятишек, да и всё тут. От редакции. Известно, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. С Президентским Кадетским Училищем в Кызыле сразу не заладилось. Всё началось с того, что разместили его на земле, которую сам Далай-лама освятил под буддийский монастырь. Строительство училища сопровождалось громкими скандалами. Оказалось, что Шойгу и Кара-оол умудрились построить новое аварийное здание. Пришлось его ремонтировать, на что был потрачен миллиард! При строительстве училища обваливались потолки, и насмерть задавило несколько гастарбайтеров, было похищено более миллиарда рублей, возбуждено несколько уголовных дел. Педагогов туда набирал Киселёв не по принципу профессионализма, а по совету брата премьера Тувы – не очень грамотных и любящих детей, зато «блатных». Преподавание там ведётся на низком уровне. В результате, по итогам ОГЭ «кадетка» отстала от обычных кызылских школ. На детей выделяются огромные деньги, а куда они деваются – неизвестно. Не исключено, что в кадетском училище, как и во многих заведениях Минобороны, воруют. На днях начальник училища Киселёв был уволен. Ждут ему замену. Кстати, отчислили Дениса незаконно – учебный год только начался, и они обязаны были учить его до конца учебного года. На него, как ученика, выделены деньги, которые теперь, скорее всего, кто-то положит себе в карман. Не исключено, что для этого они и выживают ребятишек. Или просто освобождают место для какого-то блатного ребёнка. Всё, что случилось в Президентском Кадетском Училище с этим мальчиком, – абсолютное беззаконие. У мальчика со школы отличные характеристики: «память развита, быстро запоминает», «на все замечания реагирует адекватно, старается исправить допущенные ошибки». Прекрасное психологическое заключение Центра «Сайзырал». Ребёнок проучился в училище менее полутора лет – и вдруг стал иным. Неужели такое возможно? И что это за учебное заведение, если в нём дети так стремительно деградируют? Грязная история, в которой педагогический коллектив выглядит весьма сомнительно. Редакция по этому поводу обратится к Президенту РФ В.Путину и будет настаивать, чтобы к виновным были приняты суровые меры. Училище ещё только начало свою работу, а в его коллективе сложилась такая нетерпимая обстановка. Вот и поверь после в то, что у нас в стране «всё лучшее – детям!». С другой стороны, всё случившееся является лакмусовой бумажкой общего состояния образования в республике, которое стремительно деградирует. В этой связи требует отдельного внимания личность и.о. начальника училища Уран-Кыс Сергеевны Мижит-Доржу. Судя по ситуации, таких «педагогов» вообще нельзя близко допускать к детям. Для подобных людей школьники – не дети, а «рабочий материал». Они в достижении своих, не всегда благородных целей, способны ломать детские судьбы, ставить детей и родителей в безвыходное положение. Оставить такое без внимания мы не имеем права. Жестокость «педагогов» по отношению к детям невозможно оправдать ничем. (прочитано 669 раз) http://risk-inform.ru/article_7010.html +5

<< Комментарии к статье (Всего: 17) >> Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.

Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 22-11-2017 14:54:45 #17 [ru] Справки всякие сделать не проблема в наше время. Так наверно и поступил. Но мало хорошо учится, надо еще быть социализированным. Если у него проблемы, то заниматься, нянчиться никто не будет. Там же нагрузка большая, не справляешься - досвидос. Хорошо, что забрали ребенка. Если он такой проблемный, лучше чтобы он в более спокойных условиях жил и учился. 0 Аноним (гость) 22-11-2017 13:47:56 #16 [ru] Верить нынче СМИ вообще опасно, особенно если газета ориентирована только на ложь, пи...шь и провокацию. Лучше, бабушка, по ведомствам сами походите, задайте вопрос. Ну уж точно не сюда пишите. 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:59:27 #15 [com] Дети в кадетке 24 часа под присмотром, а результаты – хуже, чем в захудалой школе! И за что они там получают тройную зарплату? 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:56:10 #14 [com] Мы действительно мирные горожане не знаем за воротами жизнь кадетов. Если такой мальчик действительно учился и был отчислен, значит это правда! О чем пишете какой заказ статьи проверить не трудно же. И учителя поди знают эту бабушку. 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:53:12 #13 [com] Туда поступают не по блату же. если ребенок поступил, значит действительно поступил сам. 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:52:38 #12 [ru] А куда смотрит Шойгу? Это же его заведение. Пусть приедет и посмотрит, что там творится! 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:50:10 #11 [com] Туда поступают не по блату же. яесли ребенок поступтл, значит действительно поступтл сам. 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:32:26 #10 [ru] По ходу сама редакция и стряпала сидела письмо и в итоге облажалась в фактах)))))) 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:19:14 #9 [ru] Ну очень странно, раз психологи и медработники допустили , как, он там что ли стал психом или как его там? 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:16:56 #8 [com] Пацана жалко - затравили парня. 0 1 : 2 Остальные материалы номера 46: Свежий анекдот

Битва за бабло: Как Бичелдей очистил карманы государства

Коротко

Обзор прессы

Возможно ли в Туве развитие?

Минземимущество занимается изготовлением фальшивых документов?

Зачем нам очередной ресторан?

Почему Минобороны выставляет Путина на всемирное посмешище?

Сколь веревочка не вейся

Перекрёсток мнений

Вытекающие последствия управления Кара-оола