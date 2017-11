A- | A | A+ 12pt №46, 21 ноября 2017 года.

Возможно ли в Туве развитие? На днях стало известно, что Министерством экономики республики совместно с отраслевыми министерствами разработана Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года. По информации Минэкономики РТ, уже идёт обсуждение этого важного для республики документа. Правда, проект Стратегии не опубликован на страницах печатных изданий, что ограничивает круг лиц, принимающих участие в обсуждении. К тому же документ достаточно солиден – более 100 страниц текста. Не любому по силам. В связи с этим редакция обратилась к одному из самых авторитетных экономистов республики Валерию Салчаку с просьбой дать своё видение этого документа. И теперь на станицах «РИСКа» мы начинаем публикацию его мнения по этому документу. На сайте газеты читатели могут разместить и своё мнение по данному вопросу. Стратегия развития является важнейшим документом, она определяет приоритеты в социально-экономическом развитии республики. Правильно выбранная стратегия может обеспечить решение острых социальных и экономических вопросов республики без относительно больших капиталовложений и в оптимальные сроки. Поэтому широкое ее обсуждение, учет разных мнений будут способствовать поиску правильных направлений экономического развития республики. Прежде всего, считаю необходимым внести предложение, касающееся формы и объема данного документа. На мой взгляд, представленный документ содержит слишком много общих и второстепенных положений, видимо списанных из действующих федеральных и региональных программ, что увеличивает его объем, который составляет более 100 страниц. Я бы посоветовал министерству рассмотреть возможность сокращения объема документа до 25-30 страниц, оставив только основные положения Стратегии, технико-экономические и социальные обоснования необходимости предусматриваемых направлений социально-экономического развития. Документ во многих местах содержит явно нереальные, заведомо невыполнимые задачи, наблюдается нестыковка цифр по отдельным разделам. Местами допущены явные искажения смысла некоторых официальных документов. Похоже, Стратегия скомпонована без стыковки и сверки из предложений отраслевых министерств и ведомств республики. Чтобы не быть голословным, приведу примеры. В частности в Стратегии указывается, что «С учетом выбранной политики к 2030 году поставлена задача снижения смертности от туберкулеза до 26,9 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости туберкулезом будет расти в связи с увеличением охвата населения профилактическими осмотрами и в 2020 году составит 185,0-186,0 на 100 тыс. населения. К 2025 году показатель начнет снижаться до 177,0-180,0, к 2030 году составит 170,0-165,0». Ну, скажите, как это понимать? Сначала ставится задача снизить смертность от туберкулеза до 26,9 на 100 тыс. населения, а затем тут же пишут, что она увеличится к 2030 году до 170-165. Еще один пример. Стратегия предусматривает, что «К 2020 году обеспеченность населения жильем составит 19 кв. м на человека против 13 кв. м в 2015 году. В 2025 году обеспеченность населения жильем увеличится до 22,5 кв. м на человека». Не указан целевой показатель обеспеченности жильем к 2030 году. Если принять задачу обеспечения жильем до 22,5 кв. м на человека в 2025 году, то необходимо вводить жилья за 2018-2025 годы (за 7 лет) порядка 2,9 млн. кв. м. жилья. То есть ежегодно строить и вводить жилья свыше 400 тыс. кв. м. Задача откровенно нереальная, не соответствующая имеющимся финансовым и производственным возможностям республики. Она не подкреплена конкретными расчетами. Такие расхождения и неточности могут вызвать недоверие и к другим целевым показателям, указанным в Стратегии. Подобных неточностей в документе много, но думаю, что достаточно будет указанных выше примеров, чтобы разработчики обратили внимание, еще раз внимательно изучили все разделы Стратегии и устранили противоречия, нестыковки и ошибки. Но главное в Стратегии – это правильное определение приоритетных направлений развития экономики республики до 2030 года, обоснованность и реальность реализации предусматриваемых мероприятий. Если отбросить все второстепенные положения, то основное содержание Стратегии, представленной министерствами и ведомствами республики, сводится к следующему. В Стратегии рассматривается два возможных сценария перспективного развития Тувы – консервативный и модернизационный. Указывается, что развитие по консервативной стратегии является продолжением сложившихся тенденций развития, когда подавляющая часть бюджетных средств расходуется на решение социальных проблем. Темпы роста основных показателей развития объёма валового регионального продукта, промышленной и сельскохозяйственной продукции будут ниже средних по России, а в ряде отраслей предполагается продолжение стагнационных явлений. Поскольку темпы роста количества рабочих мест в силу «потребительского» характера развития будут ниже темпов роста трудоспособного населения, сохранится высокий уровень безработицы. Останется прежним и значительное отставание показателей развития отраслей от средних по Российской Федерации. Объём социальных благ, предоставляемых населению республики, будет обеспечен на минимально допустимом уровне. Модернизационный сценарий, который, похоже, принимается разработчиками за приоритетное направление Стратегии, предполагает активное использование конкурентных преимуществ республики в секторе добычи минерального сырья, реализацию крупных инфраструктурных проектов, в т.ч. строительство железной дороги, создание экономического коридора Россия–Монголия–Китай. Финансовой основой развития региона по модернизационному сценарию станут, как предполагает Правительство РТ, масштабные государственные и связанные с ними частные инвестиции в сырьевые и инфраструктурные секторы экономики. И этот модернизационный сценарий развития экономики, по мнению разработчиков Стратегии, обеспечит многократный рост добычи полезных ископаемых, что приведет к экономическому росту, диверсификации и качественному обновлению экономики. В результате, предположительно через 2-3 года после начала эксплуатации железной дороги, доходы республиканского бюджета сравняются с расходами, т.е. республика будет иметь бездотационный бюджет. Предлагается в Стратегии освоение новых месторождений полезных ископаемых, расположенных в доступности от автомобильной дороги: Деспенское золоторудное месторождение. Находится на территории Тес-Хемского кожууна. Ургайлыгское золоторудное месторождение. Расположено на территории 3-х кожуунов Республики Тыва: Тандынском, Чеди-Хольском и Тес-Хемском. Общая площадь объекта 150 кв.км. Кара-Хемское россыпное золото. Расположено на территории Барун-Хемчикского кожууна. Солчурское свинцово-цинковое месторождение. Располагается на территории Овюрского кожууна. Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение. Находится в Пий-Хемском кожууне. Карасугское месторождение редкоземельных металлов. Расположено около с. Ак-Дуруг. Месторождение хрома. Агардагский массив находится на юго-востоке Республики Тыва. Площадь месторождения около 104 кв. км. Является одним из значительных крупных месторождений хрома в Сибири. Таким образом, для освоения полезных ископаемых вовлекаются в хозяйственный оборот новые месторождения золота и цветных металлов, расположенных на всей территории республики. Конечно, освоение новых месторождений требует развития транспортной инфраструктуры, и в этих целях предусматривается открытие новых транспортных коридоров. Автотранспортный коридор связывается с перенаправлением участка автодороги федерального значения М-54 «Енисей» на территории республики «Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией» на маршрут «Кызыл – Чадан – Хандагайты – Госграница с Монголией» с выходом на многосторонний пункт пропуска российско-монгольской границы Хандагайты-Боршоо, что может придать новый уровень существующих партнерских отношений Тувы и регионов Сибири с Монголией. Кроме того, он станет основным выходом по международному транзитному коридору из Европейской части России в Китай. Железнодорожный транспортный коридор. Строительство железной дороги «Курагино – Кызыл» предусматривает развитие природно-сырьевого потенциала Тувы с перспективой промышленного вывоза минерального сырья за пределы республики, в том числе на международный рынок. Новые перспективы для развития экономических отношений между Монголией и Тувой открывают планы продлить проектируемую железнодорожную ветку Курагино – Кызыл через границу в Монголию. Предположительная протяженность железнодорожной линии Кызыл – Госграница по трассе Кызыл – Самагалтай – Эрзин – Цаган-Тологой составит 250 км. Новый транспортный коридор обосновывается тем, что якобы в июне 2016 года руководители Монголии, России и Китая утвердили программу создания экономического коридора трех стран. Программа создания Экономического коридора Китай – Монголия – Россия предусматривает создание 2-х проектов транспортной инфраструктуры с привязкой к Республике Тыва: • «Западный железнодорожный коридор (Курагино – Кызыл – Хандыгайты – Боршоо – Кобдо – Такешкен – район Хами – Чанцзи-Хуэйский автономный округ – Урумчи)»; • «Северный железнодорожный коридор (Курагино – Кызыл – Цагантолгой – Арцсурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит-Замын-Удэ – Эрлянь – Уланчаб-Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь)». В Стратегии указывается, что наиболее перспективным проектом для развития Республики Тыва является транзитный вариант по международному Северному маршруту, который может обеспечить дополнительный выход российской продукции на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Предусматривается развитие топливно-энергетического комплекса по следующим направлениям. Модернизация и расширение Кызылской ТЭЦ: строительство модульной теплоэлектростанции (ТЭС-2) с проектной мощностью до 400 МВт. Строительство Межегейской ТЭС в Тандинском кожууне республики на базе использования ресурсов угля и при возможности метана Межегейского месторождения, ориентировочная проектная мощность – 200 МВт. Строительство в Дзун-Хемчикском кожууне ТЭС ориентировочной мощностью 100 МВт на базе использования ресурсов угля и при возможности метана Чаданского месторождения. Развитие альтернативных – возобновляемых источников энергии: солнечные электростанции, малые гидроэлектростанции и т.п. В качестве резервного источника электроснабжения необходимо комплектовать возобновляемые источники электроэнергии дизельными генераторами. Таким образом, обеспечение энергетической безопасности республики с учетом развития ее экономики на период до 2030 г. будет основано строительством модульных электростанций на углях Каа-Хемского угольного разреза мощностью не менее 400 МВт. Предусматривается также строительство ВЛ 220 кВ «Кызыл – Чадан», ВЛ 220 кВ «Туран – Ырбан – Ак-Суг с ПС 220 кВ «Ырбан». Кроме того, намечается строительство малых ГЭС общей мощностью от 0,2 до 25 МВт (МГЭС на р.Тес-Хем, МГЭС Кызыл-Хая, МГЭС Чал-Кежик, МГЭС на р.Малый Енисей). По теплоснабжению городов и районных центров предусматривается строительство новых источников теплоснабжения (котельные) и развитие систем централизованного теплоснабжения в следующих населённых пунктах: Самагалтай, Вавилинский затон, в.п. Кызыл-Таштыгского месторождения, в.п. Ак-Сугского месторождения, в.п. Арысканского месторождения, Тээли, Ээрбек, Усть-Элегест, Балгазын, Эрзин, Суг-Аксы, Мугур-Аксы, Красный Яр, в.п. Баянкольского месторождения, в.п. Тастыгского месторождения. Итак, в качестве приоритетного направления экономического развития республики в перспективе до 2030 года определено широкомасштабное вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений полезных ископаемых. Освоение месторождений требует развитие транспортных схем и новых источников энерго-теплоснабжения. Предполагается, что строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий по добыче минеральных ресурсов, транспорта и энергетики обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет республики, за счет которых можно будет решить социальные проблемы республики. В качестве источников реализации указанных мероприятий предусматриваются масштабные государственные и связанные с ними частные инвестиции в сырьевые и инфраструктурные секторы экономики. На первый взгляд покажется, что представленная Стратегия очень интересная, содержит действительно прорывные идеи, которые могут вывести республику на мировой рынок и решить проблемы дотационности бюджета, в конечном итоге разрешит острые социальные вопросы. Но так кажется только на поверхностный взгляд. Давайте проанализируем более детально эти приоритетные направления развития республики, предлагаемые нашим правительством. Продолжение в следующем номере. Валерий Салчак,

Аноним (гость) 22-11-2017 13:58:38 #9 [com] Да при Салчаке Счётная палата была действенной. А сейчас - барахло. Ничего не делают, только кивают. А республика погрязла в коррупции. Хотя бы стройки проверили - миллиард пропал - и ничего! 0 Аноним (гость) 22-11-2017 13:48:16 #8 [ru] Сейчас можно и нужно участвовать и защищать федеральные программы их очень много, но работать по ним некому, даже те деньги, которые приходят в Туву - не осваиваются и уходят в Москву обратно! Кадровая политика формируется на уровне кара-шериг, воров в законе и блятьхатах. Да еще и с прокурором красноярским не повезло! 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:54:03 #7 [com] Кара-оол никогда В.Б.Салчака никуда не поставит – он смертельно боится его. Когда тот руководил Счётной палатой, они всё время были в страхе – Салчак всё найдёт и куда надо отпишет! 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:43:58 #6 [ru] На место Брокерта надо поставить Салчака - от него толк точно будет. 0 Аноним (гость) 22-11-2017 12:11:19 #5 [com] Брокерт – не экономист, и никогда им не был. Ничего в этом он не соображает. Поэтому Карлик его и посадил на экономику. По образованию он – строитель. Правда, сроду ничего не строил. И вообще – бездельник! 0 Аноним (гость) 22-11-2017 11:47:15 #4 [ru] В 2025 году обеспеченность населения жильем увеличится до 22,5 кв. м на человека? а как увеличивать жилье, если строить его может только правительство и те у кого зарплата от 40 тыс. остальным нереально. даже если деньги найти, как получить разрешение? Никак 0 Аноним (гость) 22-11-2017 11:27:55 #3 [com] Интересно, там что, Брокерт, вообще ничего понять не может? Почему у него цифры разные? 0 Аноним (гость) 22-11-2017 11:18:27 #2 [ru] По данным СМИ Китай пользуется недрами африканской страны Зимбабве, а взамен дает ширпотреб тряпки, у нас тоже работают в Тодже китайцы, вывозят наши недра, у нас самих то мозгов нет, а мы пользуемся тем, что торгуют киргизы - китайским ширпотребом!

