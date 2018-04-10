Первоочередные задачи общественного Движения «ЗА ТУВУ!»
В прошлом номере газеты было заявлено о создании в республике регионального общественного Движения «ЗА ТУВУ!». Чем продиктована необходимость создания нашего Движения?
Конечно, не было бы никакой необходимости создавать общественное Движение, если бы власти республики слышали своих избирателей, внимательно относились к предложениям и критическим замечаниям граждан. Мы не видим реакции со стороны наших депутатов, правительственных чиновников на обоснованные претензии жителей республики, высказываемые в социальных сетях, оппозиционных газетах. Обращения и просьбы граждан в органы власти по актуальным проблемам жизни остаются без ответов, либо ограничиваются отписками. Голос народа в республике ничего не значит, нет реального диалога между властью и обществом в Туве.
Так что создание Движения – это вынужденная мера с нашей стороны, чтобы достучаться до наших властей, обратить их внимание на самые острые социальные проблемы, в том числе по возникающим вопросам экономического курса республики.
Предлагаемая мною Стратегия развития Тувы написана как альтернатива разработанной исполнительными органами республики новой Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, поскольку и действующая, и новая правительственная Стратегия, на мой взгляд, ведет республику в тупик. Вот уже больше 10-и лет власти республики растрачивают все свои усилия на решение вопросов по строительству железной дороги и разработке месторождений минерально-сырьевых ресурсов республики. Увлекаясь вопросами распродажи природных богатств Тувы и строительством железной дороги, наше руководство упустило из виду действительно нужные направления экономического развития Тувы, что и привело к развалу основных отраслей экономики республики – сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, строительства. И как следствие – снижение жизненного уровня большинства населения, рост безработицы, бедности и преступности, деградация населения.
Если не изменить экономический курс и не остановить разрастающиеся негативные тенденции в экономике, социальной и духовной жизни населения республики, то через 15-20 лет республика может оказаться без минерально-сырьевых ресурсов, с разрушенной природой и деградировавшим населением.
Чтобы этого не произошло, пользуясь своим конституционным правом, написал альтернативную Стратегию развития Тувы, основным приоритетом которой является возрождение села, преодоление бедности и решение продовольственной и жилищной проблем. Главная цель созданного общественного Движения – прекратить дальнейшую распродажу национального богатства республики и принять новую экономическую политику, приоритетом которой является развитие сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, решение жилищной проблемы в республике. Именно для этих целей создано Региональное Общественное Движение «ЗА ТУВУ!».
Цель созданного Движения по поддержке и распространению положений альтернативной Стратегии развития Тувы является основной, но не единственной. Согласно Уставу, Движение намерено проводить общественное обсуждение наиболее актуальных проблем, затрагивающих интересы населения, а также общественный экологический контроль за соблюдением законодательства в области охраны природы. В числе первоочередных задач Движения – это проблемы растущих цен на уголь и тарифов на электроэнергию, которые стали недоступными для большинства наших граждан. Также – это вопросы соблюдения природоохранных мероприятий горнорудными компаниями и экологическая ситуация в г.Кызыле. Этими вопросами мы намерены начать заняться в ближайшее время.
Теперь по текущим вопросам деятельности Движения. В настоящее время решаются вопросы организационного характера, включая вопросы государственной регистрации Движения, аренды помещения для офиса и т.д. По завершении организационного периода мы сообщим контактные адреса, номера телефонов для связи с нами.
Для сведения сообщаю, что постоянным коллегиальным руководящим органом Движения является Совет Движения, возглавляемый сопредседателями – Сонам Э.М., Ремезов В.Н. и Монгуш М.С. Исполнительный орган Движения – Экспертно-правовой Центр Движения, который обеспечивает организацию его деятельности и осуществляет права юридического лица от имени Движения. Руководителем Центра назначен – Салчак В.Б. Предусмотрено создание городского отделения Движения, для организации которого назначен Советом Движения опытный общественный деятель республики – Яндай-оол В.Б. Пока можно обращаться перечисленными выше людьми по всем вопросам, связанными с Движением.
Планируется создание при Центре рабочей группы, состоящей из юристов, которые будут сопровождать правовую сторону деятельности Движения, а также обеспечивать правовую защиту участников Движения от возможных неправомерных давлений и преследований на них и на членов их семей в связи с их деятельностью в Движении.
Изучаем вопрос создания печатного органа Движения. До его создания редакция газеты «РИСК» нам предоставила одну полосу, через которую и будем информировать жителей о деятельности Движения.
Текст альтернативной Стратегии развития Тувы будет напечатан в виде отдельной брошюрки и будет распространяться через участников Движения. Краткое изложение основных разделов Стратегии будет печататься на нашей полосе газеты, начиная с этого номера.
Успех нашей работы будет зависеть от всех граждан республики, от их заинтересованности и активной жизненной позиции. Только сообща можем изменить ситуацию в республике. Поэтому нам нужна ваша поддержка. Вы можете нам и себе оказать помощь, если станете участниками Движения «ЗА ТУВУ!»
Валерий Салчак,
руководитель экспертно-правового Центра Движения.
Выдержки из альтернативной Стратегии развития Тувы
Основные различия альтернативной Стратегии развития Тувы – от правительственной
Принципиальное отличие альтернативной Стратегии развития Тувы от правительственной заключается, во-первых, в расхождении в оценке главных проблем республики.
А). Правительство РТ считает главными проблемами республики – это дотационность бюджета, транспортную изолированность и низкий уровень освоения природных ресурсов.
Б). По альтернативной Стратегии, главной проблемой республики обозначен нарастающий уровень бедности населения и высокая безработица. В центре внимания власти должен находиться, прежде всего, человек, его права и свободы, уровень и качество его жизни. Сегодня массовая бедность в Туве угрожает существованию самой республики – как самостоятельного субъекта федерации.
Во-вторых, в выборе направления экономического развития, т.е. экономического курса.
А). Правительство РТ считает, что поднять экономику республики возможно только за счет распродажи природного богатства республики. Как указано в правительственной Стратегии, главным приоритетным направлением экономического развития республики является обеспечение многократного роста добычи полезных ископаемых: каменного угля, цветных, редких и редкоземельных металлов, полиметаллов. Предусматривается вовлечь в хозяйственный оборот новые месторождения полезных ископаемых: месторождения золота (Деспенское золоторудное месторождение в Тес-Хемском кожууне, Ургайлыгское золоторудное месторождение, которое расположено на территории 3-х кожуунов – Тандынском, Чеди-Хольском и Тес-Хемском, Кара-Хемское россыпное золото в Барун-Хемчикском кожууне), месторождения цветных металлов – Солчурское свинцово-цинковое месторождение в Овюрском кожууне, Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение в Пий-Хемском кожууне, Кара-сугское месторождение редкоземельных металлов в Чаа-Хольском кожууне и Агардагское месторождение хрома на юго-востоке республики.
Следует отметить, что в настоящее время ведется разработка Каа-Хемского и Чаданского месторождений каменного угля Тувинской горнорудной компанией, Элегестинского месторождения – ЗАО ТЭПК, Межегейского месторождения – ООО «Межегейуголь», Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд – ООО «Лунсин», Тарданского золоторудного узла – ООО «Тардан Голд». В ближайшие годы начнутся разработки (права на разведку и добычи уже выданы) Ак-Сугского медно-порфирового месторождения – ООО «Голевская горнорудная компания», угольных месторождений участка Восточный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна – ООО «Межегейуголь», участка Центральный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна – ООО «Улуг-Хемуголь» и Ак-Сугского рудного узла – ООО «Тывамедь». Таким образом, с учетом действующих и проектируемых горнорудных предприятий в перспективе предусматривается задействовать на всей территории республики более 20 горнорудных предприятий.
Очевидно, что вовлечение в хозяйственный оборот практически всех месторождений полезных ископаемых приведет к экологической катастрофе и уничтожению растительного и животного мира, а в конечном итоге – угрозе существования самого человека.
Видно, что строительство железной дороги необходимо только для обеспечения вывоза минерально-сырьевых ресурсов и лесоматериалов за границу. Если раньше осуществлять экспорт минерально-сырьевых ресурсов и лесоматериалов планировался по маршруту Кызыл-Курагино, то теперь по железнодорожному коридору – Курагино-Кызыл– Цагантологой – Арцсурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит – Замын-Уде – Эрлянь – Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзин» с выходом на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как сообщают СМИ, завершена разработка технико-экономического обоснования целесообразности железной дороги от Эрдэнэта до Овоот Монголии. Этот участок железной дороги является первым этапом предполагаемого железнодорожного коридора, который свяжет Эрдэнэт с г. Кызылом. При завершении подготовительных работ строительство железной дороги от Эрдэнэт до месторождений Тувы может быть осуществлено в течение 2-3 лет.
Б). Согласно альтернативной Стратегии – главное направление экономического возрождения республики не должно быть связано с разрушением прекрасной природы Тувы, которую надо сохранить нашим будущим поколениям. Экономическое, социальное и духовное возрождение необходимо обеспечить за счет возрождения села, которое и является стратегической целью развития Тувы.
Сельское хозяйство имеет особое значение в экономике республики. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость населения и эффективность всей экономики. Аграрный сектор – это не только производство и сфера применения труда, но и среда обитания почти половины населения республики.
Возрождение села может быть осуществлено за счет изменения его роли, социального его обустройства и развития аграрного бизнеса, что может быть достигнуто при приоритетном развитии агропромышленного комплекса по сравнению с другими отраслями экономики республики. Это связано со сложившимся экономическим потенциалом и накопленными трудовыми навыками коренного населения, именно в этом, в существенной мере уже сложившемся звене хозяйства, имеются значительные неиспользованные резервы, привлечение которых позволит успешно решить острые проблемы республики.
Кроме вышеуказанного направления, приоритетом должно стать решение жилищной проблемы за счет государственной поддержки развития индивидуального жилищного строительства, что обеспечивает и развитие смежных отраслей – стройиндустрии, лесопереработку и транспорта.