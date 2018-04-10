A- | A | A+ 12pt №14, 10 апреля 2018 года.

Первоочередные задачи общественного Движения «ЗА ТУВУ!» В прошлом номере газеты было заявлено о создании в республике регионального общественного Движения «ЗА ТУВУ!». Чем продиктована необходимость создания нашего Движения? Конечно, не было бы никакой необходимости создавать общественное Движение, если бы власти республики слышали своих избирателей, внимательно относились к предложениям и критическим замечаниям граждан. Мы не видим реакции со стороны наших депутатов, правительственных чиновников на обоснованные претензии жителей республики, высказываемые в социальных сетях, оппозиционных газетах. Обращения и просьбы граждан в органы власти по актуальным проблемам жизни остаются без ответов, либо ограничиваются отписками. Голос народа в республике ничего не значит, нет реального диалога между властью и обществом в Туве. Так что создание Движения – это вынужденная мера с нашей стороны, чтобы достучаться до наших властей, обратить их внимание на самые острые социальные проблемы, в том числе по возникающим вопросам экономического курса республики. Предлагаемая мною Стратегия развития Тувы написана как альтернатива разработанной исполнительными органами республики новой Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, поскольку и действующая, и новая правительственная Стратегия, на мой взгляд, ведет республику в тупик. Вот уже больше 10-и лет власти республики растрачивают все свои усилия на решение вопросов по строительству железной дороги и разработке месторождений минерально-сырьевых ресурсов республики. Увлекаясь вопросами распродажи природных богатств Тувы и строительством железной дороги, наше руководство упустило из виду действительно нужные направления экономического развития Тувы, что и привело к развалу основных отраслей экономики республики – сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, строительства. И как следствие – снижение жизненного уровня большинства населения, рост безработицы, бедности и преступности, деградация населения. Если не изменить экономический курс и не остановить разрастающиеся негативные тенденции в экономике, социальной и духовной жизни населения республики, то через 15-20 лет республика может оказаться без минерально-сырьевых ресурсов, с разрушенной природой и деградировавшим населением. Чтобы этого не произошло, пользуясь своим конституционным правом, написал альтернативную Стратегию развития Тувы, основным приоритетом которой является возрождение села, преодоление бедности и решение продовольственной и жилищной проблем. Главная цель созданного общественного Движения – прекратить дальнейшую распродажу национального богатства республики и принять новую экономическую политику, приоритетом которой является развитие сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, решение жилищной проблемы в республике. Именно для этих целей создано Региональное Общественное Движение «ЗА ТУВУ!». Цель созданного Движения по поддержке и распространению положений альтернативной Стратегии развития Тувы является основной, но не единственной. Согласно Уставу, Движение намерено проводить общественное обсуждение наиболее актуальных проблем, затрагивающих интересы населения, а также общественный экологический контроль за соблюдением законодательства в области охраны природы. В числе первоочередных задач Движения – это проблемы растущих цен на уголь и тарифов на электроэнергию, которые стали недоступными для большинства наших граждан. Также – это вопросы соблюдения природоохранных мероприятий горнорудными компаниями и экологическая ситуация в г.Кызыле. Этими вопросами мы намерены начать заняться в ближайшее время. Теперь по текущим вопросам деятельности Движения. В настоящее время решаются вопросы организационного характера, включая вопросы государственной регистрации Движения, аренды помещения для офиса и т.д. По завершении организационного периода мы сообщим контактные адреса, номера телефонов для связи с нами. Для сведения сообщаю, что постоянным коллегиальным руководящим органом Движения является Совет Движения, возглавляемый сопредседателями – Сонам Э.М., Ремезов В.Н. и Монгуш М.С. Исполнительный орган Движения – Экспертно-правовой Центр Движения, который обеспечивает организацию его деятельности и осуществляет права юридического лица от имени Движения. Руководителем Центра назначен – Салчак В.Б. Предусмотрено создание городского отделения Движения, для организации которого назначен Советом Движения опытный общественный деятель республики – Яндай-оол В.Б. Пока можно обращаться перечисленными выше людьми по всем вопросам, связанными с Движением. Планируется создание при Центре рабочей группы, состоящей из юристов, которые будут сопровождать правовую сторону деятельности Движения, а также обеспечивать правовую защиту участников Движения от возможных неправомерных давлений и преследований на них и на членов их семей в связи с их деятельностью в Движении. Изучаем вопрос создания печатного органа Движения. До его создания редакция газеты «РИСК» нам предоставила одну полосу, через которую и будем информировать жителей о деятельности Движения. Текст альтернативной Стратегии развития Тувы будет напечатан в виде отдельной брошюрки и будет распространяться через участников Движения. Краткое изложение основных разделов Стратегии будет печататься на нашей полосе газеты, начиная с этого номера. Успех нашей работы будет зависеть от всех граждан республики, от их заинтересованности и активной жизненной позиции. Только сообща можем изменить ситуацию в республике. Поэтому нам нужна ваша поддержка. Вы можете нам и себе оказать помощь, если станете участниками Движения «ЗА ТУВУ!» Валерий Салчак,

руководитель экспертно-правового Центра Движения. Выдержки из альтернативной Стратегии развития Тувы Основные различия альтернативной Стратегии развития Тувы – от правительственной Принципиальное отличие альтернативной Стратегии развития Тувы от правительственной заключается, во-первых, в расхождении в оценке главных проблем республики. А). Правительство РТ считает главными проблемами республики – это дотационность бюджета, транспортную изолированность и низкий уровень освоения природных ресурсов. Б). По альтернативной Стратегии, главной проблемой республики обозначен нарастающий уровень бедности населения и высокая безработица. В центре внимания власти должен находиться, прежде всего, человек, его права и свободы, уровень и качество его жизни. Сегодня массовая бедность в Туве угрожает существованию самой республики – как самостоятельного субъекта федерации. Во-вторых, в выборе направления экономического развития, т.е. экономического курса. А). Правительство РТ считает, что поднять экономику республики возможно только за счет распродажи природного богатства республики. Как указано в правительственной Стратегии, главным приоритетным направлением экономического развития республики является обеспечение многократного роста добычи полезных ископаемых: каменного угля, цветных, редких и редкоземельных металлов, полиметаллов. Предусматривается вовлечь в хозяйственный оборот новые месторождения полезных ископаемых: месторождения золота (Деспенское золоторудное месторождение в Тес-Хемском кожууне, Ургайлыгское золоторудное месторождение, которое расположено на территории 3-х кожуунов – Тандынском, Чеди-Хольском и Тес-Хемском, Кара-Хемское россыпное золото в Барун-Хемчикском кожууне), месторождения цветных металлов – Солчурское свинцово-цинковое месторождение в Овюрском кожууне, Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение в Пий-Хемском кожууне, Кара-сугское месторождение редкоземельных металлов в Чаа-Хольском кожууне и Агардагское месторождение хрома на юго-востоке республики. Следует отметить, что в настоящее время ведется разработка Каа-Хемского и Чаданского месторождений каменного угля Тувинской горнорудной компанией, Элегестинского месторождения – ЗАО ТЭПК, Межегейского месторождения – ООО «Межегейуголь», Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд – ООО «Лунсин», Тарданского золоторудного узла – ООО «Тардан Голд». В ближайшие годы начнутся разработки (права на разведку и добычи уже выданы) Ак-Сугского медно-порфирового месторождения – ООО «Голевская горнорудная компания», угольных месторождений участка Восточный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна – ООО «Межегейуголь», участка Центральный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна – ООО «Улуг-Хемуголь» и Ак-Сугского рудного узла – ООО «Тывамедь». Таким образом, с учетом действующих и проектируемых горнорудных предприятий в перспективе предусматривается задействовать на всей территории республики более 20 горнорудных предприятий. Очевидно, что вовлечение в хозяйственный оборот практически всех месторождений полезных ископаемых приведет к экологической катастрофе и уничтожению растительного и животного мира, а в конечном итоге – угрозе существования самого человека. Видно, что строительство железной дороги необходимо только для обеспечения вывоза минерально-сырьевых ресурсов и лесоматериалов за границу. Если раньше осуществлять экспорт минерально-сырьевых ресурсов и лесоматериалов планировался по маршруту Кызыл-Курагино, то теперь по железнодорожному коридору – Курагино-Кызыл– Цагантологой – Арцсурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит – Замын-Уде – Эрлянь – Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзин» с выходом на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщают СМИ, завершена разработка технико-экономического обоснования целесообразности железной дороги от Эрдэнэта до Овоот Монголии. Этот участок железной дороги является первым этапом предполагаемого железнодорожного коридора, который свяжет Эрдэнэт с г. Кызылом. При завершении подготовительных работ строительство железной дороги от Эрдэнэт до месторождений Тувы может быть осуществлено в течение 2-3 лет. Б). Согласно альтернативной Стратегии – главное направление экономического возрождения республики не должно быть связано с разрушением прекрасной природы Тувы, которую надо сохранить нашим будущим поколениям. Экономическое, социальное и духовное возрождение необходимо обеспечить за счет возрождения села, которое и является стратегической целью развития Тувы. Сельское хозяйство имеет особое значение в экономике республики. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость населения и эффективность всей экономики. Аграрный сектор – это не только производство и сфера применения труда, но и среда обитания почти половины населения республики. Возрождение села может быть осуществлено за счет изменения его роли, социального его обустройства и развития аграрного бизнеса, что может быть достигнуто при приоритетном развитии агропромышленного комплекса по сравнению с другими отраслями экономики республики. Это связано со сложившимся экономическим потенциалом и накопленными трудовыми навыками коренного населения, именно в этом, в существенной мере уже сложившемся звене хозяйства, имеются значительные неиспользованные резервы, привлечение которых позволит успешно решить острые проблемы республики. Кроме вышеуказанного направления, приоритетом должно стать решение жилищной проблемы за счет государственной поддержки развития индивидуального жилищного строительства, что обеспечивает и развитие смежных отраслей – стройиндустрии, лесопереработку и транспорта. (прочитано 1327 раз) http://risk-inform.ru/article_7256.html +8

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Аноним (гость) 15-04-2018 09:37:41 #37 [ru] нИКАКИХ ДЕЛ ОДНО БЛА-БЛА, НИ АДРЕСА, НИЧЕГО НЕТ - СИДИТЕ НА ПЕНСИИ.

КАК ВЫ С ОРЖАКОМ ПОРАБОТАЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ, ТО И ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧЕГО СЕЙЧАС ДЕРГАТЬСЯ. 0 Аноним (гость) 15-04-2018 06:34:47 #36 [ru] Аноним №31, дурак ты. С природными ресурсами, ископаемыми вообще ничего не делать, пусть лежат в земле? А какая от этого польза? Зачем они будут лежать столетиями? Надо их использовать. Сейчас разработка их приносит доход республике больше миллиарда в год. Это Лунсин и разработка угля в угольных разрезах. Вот где лежат деньги. Притом со стороны республики никаких вложений не надо. Инвестор купит право на разработку, принося доход республике, своими деньгами построит комбинаты, начнет разрабатывать ископаемые и будет платить налоги, принося республике доход. Вот так халявные деньги начнут поступать в доход республике. Когда деньги есть, будет и развитие республики. -1 Аноним (гость) 15-04-2018 06:06:03 #35 [ru] Аноним №25, только дураки и невежды находятся в оппозиции. Умным там делать нечего. -1 Аноним (гость) 15-04-2018 06:03:42 #34 [ru] Аноним №18, тувинцы временно работают за Саянами. Они никогда Туву не оставят, снова вернутся. Все время тянут их на родину. Россия тоже наша страна, мы живем в России, какая разница где работать тувинцу. Мы свободные люди, где хотим, там и будем работать. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 15-04-2018 04:46:42 #33 [ru] Аноним номер 30...

Утверждать что Валерий Салчак "понимает, куда вести экономику республики", я не могу...

Его проблема, как и Многих Тувинцев в Туве, заключена в том, что Они просто порой не знают что такое ЛИЧНОСТЬ и Частность...

Разве. ПО РУССКИ САлчак то понимает чем ЛИЧНОСТЬ отличается от ЧАСТНОСТИ?

А если ОН ЭТО не понимает, то есть ОСНОВУ Экономики, то как можно утверждать что Он что то ПОНИМАЕТ в Экономике 7

Разве Он то ПОНИМАЕТ как ту же ЭКОномику сделать ЭКОлогичной?

Я уже не говорю про то, что Он разве ПОНИМАЕТ разницу в Древне Греческих Словах ДЕМОкратия, ДЕМОСкратия, и ДЕМОНкратия?

Если Тувинцы НЕ ПОНИМАЮТ что не на Хурале, а на КУРУЛТАЕ Выбирали ЕДИНОГО, а не Мохового, То есть если ОН, как тот же Кара-оол не Понимает СМЫСЛА Родного Языка, то что Говорить о Понимании Русского Языка? Греческого?

Тува еще не понимает, что ВОР, ПОДЛЕЦ Бичелдей с своим "образованием" натворил в республике.

И ПОЧЕМУ же ЕГО Кремль утвердил на ПОСТ именно ДИРЕКТОРА Республиканского Музея?

Так что Салчак в ЭКОНОМИКЕ понимает точно Так же как и Кара-оол...

Разве Кара-оол к примеру то ПОНИМАЕТ, что Такое РАНОПРАВИЕ Между УЛУГ-Хемом и Хемчиком?

И Разве Тувинцы то живущие в Баруме, в Сут-Холе Бай-Тайге, и даже в Монгун-Тайге, понимают о РАВНОПРАВИИ Хемчика и Улуг- Хема?

О том, что ЭТО Слияние и Дает Начало Великой Реки ЕНЕ-Хем, для Русско Язычников как Енисей, а для Казаков Староверов как Река ВОСПИТАТЕЛЬ.

так что ПРОБЛЕМА Тувы, как Региона, который пытаются УНИЧТОЖИТЬ как Равноправный, Слить Его с Красноярским Краем, и заключена в том, что Если Тувинцы, а сейчас то УЖЕ по РУССКИ и Тыванцы Не понимают Свой Язык, Свою Историю, То Зачем Им то нужно предоставлять какую то НЕЗАВИСИМОСТЬ? И ПОЧЕМУ же ЕГО Кремль утвердил на ПОСТ именно ДИРЕКТОРА Республиканского Музея?Так что Салчак в ЭКОНОМИКЕ понимает точно Так же как и Кара-оол...Разве Кара-оол к примеру то ПОНИМАЕТ, что Такое РАНОПРАВИЕ Между УЛУГ-Хемом и Хемчиком?И Разве Тувинцы то живущие в Баруме, в Сут-Холе Бай-Тайге, и даже в Монгун-Тайге, понимают о РАВНОПРАВИИ Хемчика и Улуг- Хема?О том, что ЭТО Слияние и Дает Начало Великой Реки ЕНЕ-Хем, для Русско Язычников как Енисей, а для Казаков Староверов как Река ВОСПИТАТЕЛЬ.так что ПРОБЛЕМА Тувы, как Региона, который пытаются УНИЧТОЖИТЬ как Равноправный, Слить Его с Красноярским Краем, и заключена в том, что Если Тувинцы, а сейчас то УЖЕ по РУССКИ и Тыванцы Не понимают Свой Язык, Свою Историю, То Зачем Им то нужно предоставлять какую то НЕЗАВИСИМОСТЬ? +1 Аноним (гость) 14-04-2018 17:53:16 #32 [ru] Дошло до Вас уважаемые читатели.

№31 прав на все 100%.

Вор вора поставил в Туву, чтобы воровать. Просто и понятно. 0 Аноним (гость) 14-04-2018 12:04:32 #31 [com] Да тут и особой проницательности не требуется – всем понятно, что копанием природных ресурсов богатым не станешь. Посмотрите на Кемеровскую область – добывают 75% угля в России, а регион – дотационный. Так что Туве до самодостаточности лет 200 шагать. И тут даже Карлик ни при чём. Просто он хочет урвать свой кусок от природного пирога и смыться. +3 Аноним (гость) 14-04-2018 10:54:09 #30 [com] Похоже, в Туве остался всего один человек, который понимает, куда нужно вести экономику республики. И зовут его – Валерий Салчак. +1 Аноним (гость) 14-04-2018 06:41:27 #29 [ru] Так называемый "Фашист" или т.н.Националист (гость)13-04-2018 08:41:38 #22,23 [ru] из Т.н. "СД" или Т.Н. "Абвера" я не нуждаюсь в твоих Т.н. советах, и ждет тебя Т.н. "тюрма" или беги в Т.н. своё НАТО и оглядывайся по чаще, а то прилетят за тобой Т.н." пропагандоны и клоуны типа шенина, кисиля, птички соловей и т.д., с информацией из сети". -4 Шумов Андрей Семенович Эрмак 14-04-2018 06:10:05 #28 [ru] Еще раз прочитал Статью...

заинтересовали слова... "...духовное возрождение необходимо обеспечить за счет возрождения села."...

то есть становится УЖЕ признанным ФАКТОРОМ. что Столица, Города республики уже не Способны создать ДУХОВНОСТЬ?

Но тогда Зачем нам Нужны Ламы и Попы?

Да и Шаманы то уже дано в Кызыле трутся, да по России, за ее Рубежами...

То есть признается тот ФАКТ, что " Экономически" и " Духовно" Туву сможет Развивать Село только, то зачем нам Нужны эти Кожжунные Центры. которые не Стали то РАЙ-Центрами?

И почему только поселок Каа-Хем как то ЭКОНОМИЧЕСКИ Тянет на РАЙ-ЦЕНТР?

сколько Лет надо Тувинцам то ПОНЯТЬ. что используя не Китайское слово. Термин". а именно МАНЬЖУРСКИЙ темин "кожуун" Они, ДУХОВНО себя Обрекли на От сталось 19 века?

Если в Селах Тувы не будут ПОНИМАТЬ, что Они Потомки ВЕЛИКИХ Монголов,А не Диких Моол, которые занимаются САМОУНИЧТОЖЕНИЕМ, то КАК Вы сможете Их "Духовно" на Уровне 21 Века, с Учетом РАЗВИТИЯ в Будущих Веках " Во

Так что ПОКА в УНИВЕРСИТЕТЕ Республики будут " выпускать" не Знающих Историю Тувы. ее Язык, не понимающих чем РУССКИЕ Слова Личность и Частность различаются между Собой.

Если УНИВЕРСИТЕТ Тувы будет Выпускать Болванов не понимающих по РУССКИ и Тувински как Стать Сыном и Дочерью Матери Родины и Высшей Закономерности. Высшего ЗАКОНА Вселенной, не понимющих что ВОРОВАТЬ у Детей СВОЕГО Народа, как и Стариков, Инвалидов ДУХОВНО могут только Поганые...

Как тот же Бичелдей, которому как ВОРУ отдали Директорский Пост, то как же Экономически и ДУХОВНО будет Развиваться Тува? зродить"?Так что ПОКА в УНИВЕРСИТЕТЕ Республики будут " выпускать" не Знающих Историю Тувы. ее Язык, не понимающих чем РУССКИЕ Слова Личность и Частность различаются между Собой.Если УНИВЕРСИТЕТ Тувы будет Выпускать Болванов не понимающих по РУССКИ и Тувински как Стать Сыном и Дочерью Матери Родины и Высшей Закономерности. Высшего ЗАКОНА Вселенной, не понимющих что ВОРОВАТЬ у Детей СВОЕГО Народа, как и Стариков, Инвалидов ДУХОВНО могут только Поганые...Как тот же Бичелдей, которому как ВОРУ отдали Директорский Пост, то как же Экономически и ДУХОВНО будет Развиваться Тува? +1 1 : 2 3 4 Остальные материалы номера 14: Свежий анекдот

Тува как территория коррупции и кумовства

Коротко

Обзор прессы

Теперь бутлегеры здесь власть?

Это выглядит, как издевательство над людьми

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Что можно сказать про сегодняшние санкции?

Утешимся валежником

Перекрёсток мнений

Министр труда и социальной политики Людмила Тас-оол будет сидеть!