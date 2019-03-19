Валерий Салчак: «Власть в республике боится правды, как чёрт ладана»

Валерий Салчак – личность в республике известная и уважаемая. Он – один из последних грамотных экономистов, оставшихся в республике. Его взвешенные, выверенные, объективные статьи о положении дел в республике имеют большую популярность. Осенью 2019 года в республике пройдут выборы в парламент. В правительстве Тувы кто-то предположил, что Валерий Болай-оолович может стать депутатом парламента и даже имеет шансы возглавить его. Такая перспектива чиновникам не понравилась. И была дана отмашка на травлю известного в республике экономиста. В Интернете появились анонимные комментарии, в которых неизвестные клевещут на честного человека, называя его то вором, то лгуном. Мы не могли пройти мимо такого вопиющего отношения к уважаемому человеку, нередко публикующему свои статьи в «РИСКе», и дали возможность ответить на вопросы редакции.

Что Вы можете сказать о кампании травли, что развязали в отношении Вас?

– Да, я в курсе распространения клеветнических материалов в интернете. Они появились после моей статьи в газете «РИСК», где я высказал свои соображения по ситуации в республике в связи с Посланием Президента РФ к Федеральному собранию. Очевидно, что факты и предложения, приведённые мною в статье, очень испугали действующую власть в республике, которая боится правды, как чёрт ладана. Они боятся вступить в открытую дискуссию и обсуждать проблемы о бедности и коррупции в республике.

Очевидно, что социально-экономическое положение в республике действительно ужасное: падают реально располагаемые денежные доходы населения с 2015 года, растёт численность бедного населения. Парадоксально то, что за 2007-2018 годы численность населения, находящегося за чертой бедности, выросла с 36 до почти 50% при росте бюджетной обеспеченности одного жителя республики за этот же период в три раза. А причина этого всем известна: рост коррупции, воровство бюджетных средств в высших эшелонах власти республики. Таким образом они хотят отвлечь внимание избирателей от этих проблем, организовывая клеветнические публикации явно заказного характера на тех, кто осмелился открыто опубликовать эти факты.

Расскажите про историю с 300 млн. рублей, якобы украденных из бюджета республики.

– Какой-то аноним написал, якобы я украл 300 млн. рублей. В 1991-1993 годах в республике имелась острая проблема нехватки товаров и продуктов питания. Для их закупа нужны были кредитные ресурсы. Я обратился к руководителю Нацбанка изыскать возможность выделения коммерческого кредита для закупки продовольствия для нужд населения. Речь шла о сумме в 300 млн. не деноминированных рублей, что по сегодняшнему курсу составит 300 тыс. рублей. Эти ресурсы не имели никакого отношения к бюджету и правительству республики, поскольку выдача коммерческих кредитов коммерческими банками относится к компетенции Национального банка РТ. Просто нашлись так называемые «доброжелатели», которые подняли шумиху из ничего.

По этому вопросу проведённые в 1992-1993 годах Верховным Хуралом РТ, прокуратурой и МВД РТ проверки законности предоставления коммерческого кредита не установили никаких противоправных действий ни с моей стороны, ни со стороны получателей кредита. Кредит с процентами был возвращён его получателями, что было подтверждено письмом председателя Нацбанка в парламент Тувы.

При этом обращаю внимание: когда я работал заместителем Председателя Главы республики и курировал экономический блок, не было ни одного случая не то что хищения бюджетных средств, но даже случаев нарушений целевого использования бюджетных средств. Тогда в органах власти республики работали очень порядочные люди. Это сейчас воровство бюджетных средств стало нормой. Всем известно, сколько членов правительства ходят под уголовными статьями – некоторые уже получили сроки.

Вас обвиняют в манипулировании – заявляют, что Вы исказили размер среднемесячной начисленной зарплаты бюджетников.

– Приведённые мною данные – это данные Красноярскстата. Их легко проверить, зайдя на их сайт. Действительно, вместо того, чтобы разобраться в причинах того, почему среднемесячная зарплата наших работников образования и здравоохранения оказалась ниже, чем в Хакасии, где нет «северных» надбавок к зарплате, начали бессмысленно бороться с реальностью, правдой. По Туве среднемесячная начисленная зарплата в образовании в 2018 году составляет 26 478,4 руб., в то время как в Хакасии – 27 295 руб. В здравоохранении соответственно 33 259,8 руб. в Туве против 34 561 руб. в Хакасии. А вот в сфере госуправления перекос в обратную сторону – 54 426,3 руб. в Туве против 48 951 в Хакасии.

С чем Вы связываете такой всплеск интереса к Вашей персоне?

– Главным поводом организации нападок на меня стала моя позиция против массовой распродажи природного богатства Тувы. При молчаливом согласии большинства происходит массовое разграбление природного богатства республики, уничтожение нашей прекрасной земли. Нашим потомкам хотят оставить разграбленную, опустошённую землю, где не будет элементарных условий для проживания человека. Большинство жителей республики не знают об истинном положении дел. Поэтому прошу редакцию газеты опубликовать перечень распродаваемых природных богатств Тувы, чтобы люди поняли, каких масштабов приобрела распродажа природного богатства республики.

Продано до 2018 года:

1. Элегестинское месторождение Улуг-Хемского угольного бассейна. Владелец – ЗАО ТЭПК. Кызылский район.

2. Каа-Хемское угольное месторождение, участок 1, 2, 3. Владелец – ООО «Тувинская горнорудная компания». Кызылский район.

3. Боомская площадь Улуг-Хемского угольного бассейна. Владелец – ООО «Улуг-Хем уголь». Кызылский район.

4. Участок Восточный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна. Владелец – ООО «Межегей уголь». Тандинский район.

5. Участок Центральный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна. Владелец – ООО «Улуг-Хем уголь».

6. Межегейское месторождение каменного угля. ООО «Межегей уголь». Тандинский район.

7. Чаданское угольное месторождение. ООО «Тувинская горнорудная компания». Дзун-Хемчикский район.

8. Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд. Владелец – ООО «Лунсин». Тоджинский район.

9. Ак-Сугский рудный узел (медь, молибдень и т.д.). Владелец – ООО «Тывамедь». Тоджинский район.

10. Ак-Сугское медно-порфировое месторождение. Владелец – ООО «Голевская горнорудная компания». Тоджинский район.

11. Тарданское месторождение рудного золота. Владелец – ООО «Тардан Голд». Каа-Хемский район.

12. Месторождения россыпного золота в районах республики.

Предлагают продать:

1. Деспенский золоторудный узел, Тес-Хемский кожуун.

2. Солчурское свинцово-цинковое месторождение, Овюрский кожуун.

3. Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение, Пий-Хемский кожуун.

4. Карасугское месторождение редкоземельных металлов. Расположено п. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна.

5. Агардагское месторождения хрома, Тес-Хемский кожуун. Площадь месторождения около 104 кв.км.

После моих публикаций авторы правительственной стратегии исключили из перечня предложенных к распродаже месторождений два участка: это Ургайлыгская золоторудная площадь. Расположена на территории трёх кожуунов Республики Тыва: Тандынском, Чеди-Хольском и Тес-Хемском. Общая площадь объекта 150 кв. км. И Кара-Хемское россыпное золото, Барун-Хемчикский кожуун.

Считаю, что уже есть хоть какой-то конкретный результат. Думаю, должны исключить из стратегии и Агардагское месторождения хрома. Жители села Ак-Эрик показали свою гражданскую позицию в защите своей земли, выступив против разработки данного месторождения.

Указанные участки – это только часть отчуждённых природных ресурсов. Многие озёра и участки рек, в первую очередь, на территории Тоджинского района переданы в аренду чиновникам, в ущерб интересам коренных жителей района, которых выталкивают из исконных земель своих предков, нарушая нормы федерального законодательства по коренным малочисленным народам Сибири.

Планы правительства по продаже природных ресурсов не ограничиваются недрами. В правительственной Стратегии предусмотрена продажа лесосечных участков с ежегодным объёмом 2 млн. куб. метр леса в Каа-Хемском, Тодждинском, Пий-Хемском и Тес-Хемском кожуунах.

Вот таковы истинные причины шумихи вокруг меня. Выявленные ФСБ факты мошенничества работников налоговой службы и неуплаты налогов китайской компанией «Лунсин» в гигантских для Тувы размерах наглядно показывают, в чьих интересах осуществляется экономическая политика наших властей.

Спасибо за информацию. Мы были уверены в Вашем профессионализме, правоте и честности.

Редакция