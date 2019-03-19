    Перекрёсток мнений

Агент002, 13-03-2019 #2[com]

Начальник УФСБ Щуровский уезжает из Тувы – вышел приказ. Отслужился Кара-оолу. Приедет новый. Посмотрим, что за фрукт.

Аноним, 13-03-2019 #3[ru]

Товарищи издатели газеты РИСК, вы пишите: все плохо в Туве. Тогда скажите, кого вы видите во главе республике?? Понятно, что Шолбан Валерьевичу пора уходить. И чем быстрее, тем лучше – изжил себя... Народ в республике не хочет его видеть во главе правительства... У вас есть казачок в правительстве, который сливает информацию, что шепчут стены в правительстве???

Аноним, 13-03-2019 #5[com]

Теперь, наверное, и главного федерального инспектора Вавилихина вывезут.

Аноним, 13-03-2019 #6[com]

К выборам идет замена силовиков – это результаты соцопросов населения Тувы.

Аноним, 13-03-2019 #7[com]

Ещё бы прокурора Боровкова вернули в Красноярск – тогда вообще коррупционерам в Туве была бы хана.

Аноним, 13-03-2019 #12[ru]

Карлик, уходи!

Аноним, 14-03-2019 #13[ru]

То, что черные братки воруют миллиардами, знают все. Откаты для братков – это норма для Тывы. Им же надо содержать своих бандитов и агентурную сеть, куда даже детей вовлекают. Лунсин мутит давно, погибла тоджинская правозащитница, которая начала поднимать вопрос по Лунсину. Говорят, нечаянно ее сбила машина – это методы братков.

Аноним, 14-03-2019 #14[ru]

Это доказывает, что налоговики Тувы стали карательным и беспощадным органом для сбора денег в руках одного нелигитимного Черного Черта... Хорошо, что стали раскручивать дело налоговиков. Доказательство того, что ОПГ в Туве имеет место быть. А декларация на доходы чиновников – это просто фикция для народа.

Аноним, 14-03-2019 #16[ru]

Петля на жирной, короткой шее Карлика затягивается все туже.

Аноним, 14-03-2019 #18[ru]

Первым должны взять Юрасика. Только потом – Шолбана и Леонида. Посмотрим, как поведут себя лизоблюды...

Аноним, 14-03-2019 #20[ru]

...Список длинный, я с вами согласен. Но точно знаю, все они – враги народа. Как вы относитесь к Монгушу Роману Степановичу – фейковому кандидату на пост Главы Тувы 2017 г. Думаю, он снова будет мутить воду и ловить рыбу! Кара-оол за деньги его имеет как проститутку!

Аноним, 14-03-2019 #21[ru]

Обкуренный Карлик распевает «Темную ночь» на джипе за 7 млн. рублей. Выложил сегодня у себя в Инстаграм. Ну а чё не петь то??? Украденные у нищего тувинского народа миллиарды греют душу.

Аноним, 14-03-2019 #22[ru]

Ладно, Карлик – он глава, как никак, может позволить служебную машину за 7 млн. Вот откуда у старшего братца Леонида столько джипов последних моделей? Разбирающиеся люди говорят, стоимость его трёх авто около 30 млн.

Аноним, 14-03-2019 #24[ru]

Выходит, Лунсин и Карлик – это международная ОПГ? Этот факт нужно освещать в федеральных СМИ. Эй, борцы за справедливость Соловьёв, Киселёв, Шейнин, Караулов, Пиманов, ау, где вы? Или отмашки из Кремля не было? Карлик самостоятельно залезть в Федеральный бюджет не посмел бы, не того полёта гусь. С высочайшего соизволения только и не иначе! Замнут, и дело с концом.

Аноним, 15-03-2019 #28[ru]

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ТУВЫ! 15 марта 1992 года президентом Тувы стал Шериг-оол Дизижикович Ооржак. До этого глава Совмина республики. 24 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР повысил статус региона до ССР. 18 декабря того же года за считанные дни до окончательного распада Союза был принят закон «О президенте Республики Тува», который одновременно являлся главой правительства. В 1997 году переизбран президентом – председателем правительства Республики Тыва. В 2002 году был избран на пост председателя правительства Республики Тува (в новой конституции РТ от 2001 года пост президента РТ не предусмотрен). Полномочия Шериг-оол Ооржака истекли 17 марта 2007 года. Парламент Тывы дважды обращался к президенту России В. В. Путину с критикой Ооржака и политической и экономической ситуации в республике и просьбой об отстранении Ооржака от власти.

Его сменил Шолбан Кара-оол, занимающий пост по сей день. При этом, результаты работы – плачевны. Бедность в Туве растёт, миграция тувинцев за пределы региона – зашкаливает. А виноват у него всегда другой, но только не он. Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва в рейтинге влияния Глав субъектов и региональной политики в ноябре 2018 г получил 77 место из 85. В республике бедность, коррупция...

Депутаты, Ау-у! Вы где? В этой связи хотелось бы услышать объяснений, почему за вашей спиной так бесстрашно воруют доверенные вами лица? Теперь и руководители Госналогслужбы попались, и ООО «Лунсин». Сколько из 700 000 000 рублей вам дали на лапу китайцы?

Аноним, 15-03-2019 #29[ru]

Интересно, Шойгу унижать Карлика из-за китайского Лунсина в Туву прилетит или Карлик в Москву попрётся? Снова Карлик больничным отделается да парой синяков, и порванным уже очком, наверное?

Аноним, 15-03-2019 #33[ru]

Черная семья: Старший – Наркобарон, Средний – Алкогольная мафия, Младший – Глава ОПС. Изменник Родины, распродает гос. собственность, природные ресурсы. Организатор заказных убийств. Сукакараол уходи!

Аноним, 15-03-2019 #35[ru]

Держится за кресло... Народ, подождите, всему всегда приходит конец. Уйдет и Шолбан. И все забудут его... ПЛОХОЙ руководитель,.. все сделал, что специалистов нет хороших: нет врачей, разъехались, русских все меньше, хотел с бичелдеем свой народ сделать рабами, сделать Туву тихой, оторваться от России, и рулить... Ну правда, Шолбан, уже пора уходить,.. а вы все в кабинете – совещание, коллегия...

Аноним, 15-03-2019 #41[ru]

Лёгкая степень дебильности присутствует у Юрия, брата Карло, что не мешает ему воровать.

Аноним, 15-03-2019 #42[ru]

Хорошая новость: у Карлика сахарный диабет и на фоне болезни временами проявляется деменция, отсюда и странные фото, кривлянье и полный абсурд в поведении. В чем же новость хорошая? Целой республикой правит больной человек – у которого на фоне диабета неадекватность? Он при современной медицине так может долго править и естественно неадекватно действовать. Тут не радоваться надо, а бить во все колокола и лечить человека надо! Лечить!

Аноним, 15-03-2019 #46[ru]

... Диабет в тюрьме хорошо лечится. И дебилизм – тоже. Им всем троим, карликам, «красный тюльпан» поможет.

Аноним, 16-03-2019 #49[ru]

Очень хорошо помогает при диабете групповое чтение уголовного кодекса в ограниченном пространстве, без переводчика.

Аноним, 13-03-2019 #1[com]

Все эти горнодобывающие компании работают без выгоды для республики. Экологию губят, а налоги – не платят.

Аноним, 13-03-2019 #1[ru]

...А Вы, что и правда верите тем сказкам, что рассказывают вам местные чинуши? Это-то в век интернета! Что трудно, даже не отрывая задницы от стула, десять раз проверить это? Вот, к примеру, тот же Кара-оол ссылается на то что все ресурсы Тувы проданы без его участия. А что сложно посмотреть (если вы в то время не жили еще) кто был в Хурале в то время? Смотрим – там Кара-оол. Что значит Кара-оол против был или за? Далее после 2007 года, практически все угольные разрезы сменили собственника (кроме – горнорудной компании) и что разве это без участия Кара-оола? Еще и его брат, будучи в минземимуществе, в этом участвовал. Но теперь вы верите им – этим сказочникам? И так – во всем? Та же водка! Кто в Туве главный по водке? Что вы думаете, стали Кара-оолы у руля и про водку забыли? А тот же строительный бизнес под чьим неусыпным крылом? Вот именно! Все, что в Туве делается, не проходит мимо них!

Аноним, 13-03-2019 #2[com]

Оказывается, стоимость кв. метра жилья по программе переселения формируется правительством Тувы. У нас стоимость – ниже Абакана. И за что Минэкономики зарплату получает?

Аноним, 13-03-2019 #3[com]

Идиоты. Они с этой стоимости кормятся. А всё равно защитить приличную стоимость не могут.

Аноним, 13-03-2019 #1[ru]

Правильно и сделали китайцы. Тот беспредел, который творится в Лунсине – это результат деятельности Карлика и его балбесов...

Аноним, 15-03-2019 #3[ru]

Неправильное название! Надо «Разрытая Тоджа и ее богатства – китайцам, налоги – Москве, а нам – сосать... лапу». За кого голосовали, то и получите!

Аноним, 13-03-2019 #2[com]

Этому Карлику всё мало. И когда он нажрется?

Аноним, 13-03-2019 #3[com]

№2 – пивников сожрёт – может, и нажрётся!

Аноним, 13-03-2019 #4[com]

Ничего он путём делать не может. Даже простого постановления родить. Балбес.

Аноним, 13-03-2019 #5[com]

Ничего он не нажрётся. Сожрёт одних – примется за других.

Аноним, 13-03-2019 #6[com]

Он всё сделает, лишь бы Тунев, Доржу и Брокерт зарабатывали и делились.

Аноним, 13-03-2019 #1[ru]

Ничего удивительного... Работа у них такая – врать народу, лебезить перед вышестоящим начальством. Не надо ничего разрабатывать в Тес-хеме, в Тодже уже разработали. Активистам из села Ак-Эрик желаю удачи!

Аноним, 14-03-2019 #5[ru]

Дамба-Хер неважно выглядит. Куда им с Орус-оолом тягаться!

Аноним, 15-03-2019 #6[ru]

Д-х приуныл, как жить потом в республике, где каждый второй будет ему плевать в крысиную рожу? С Карликом на пару после отставки им ещё тонуть вместе в харчках и плыть по площади Ленина.

Аноним, 13-03-2019 #1[ru]

Значит, все-таки соучредители, если печатаете.

Аноним, 16-03-2019 #2[com]

Мы хотели бы попросить всяких высоких начальников, депутатов и других очень высоких гостей, не шастать по школам, больницам и т.д. Там нет ничего, кроме 4 стен. Ну нету там денег, чтобы украсть... Денег не даете, обещаний не даете. Только протираете свои штаны, получаете лесть и бесплатно кушаете за счет школ и больниц, т.к. по умолчанию Вас приходится кормить бесплатно, увеселять концертами, не дай бог скучать начнете, мы и без ваших высоких указаний знаем, как нам жить, работать в этом месте...

Аноним, 13-03-2019 #1[ru]

Согласен. Особых достижений, чтобы остаться в истории Республики Тыва, у него нет! Поэтому никаких сожалений не будет!

Эрмак, 13-03-2019 #3[ru]

Аноним номер 1... С Вами не согласен. В Историю можно ПОПАСТЬ, но и можно вляпаться.

Аноним, 14-03-2019 #11[ru]

Времена его правления будут называть *черными*, а самого Карлика и его род вспоминать только в проклятьях. И уродливой мордой пугать непослушных детей.

Аноним, 14-03-2019 #14[ru]

Присоединять никуда нас не надо, достаточно оторвать хер одному Карлику, чтоб он издох.

Эрмак, 15-03-2019 #19[ru]

...И кого Кремль отправляет по системе МВД, ФСБ, Прокуратуры в Туву? Тех, кто в России просто не нужен. Кому в России нужен был тот же Огнев, и или нынешний представитель Президента РФ в Туве? Разве ЭТО Личности? Это именно те частности, которые РФ мешают, и их в Туву отправляют.

Аноним, 15-03-2019 #26[ru]

Тунев купил в Контакте группу «Тувинские откровения», накрутил себе 164 тысячи подписчиков и принялся обсирать Конвиза, Оюму Донгак и писать про политику. Идиот, не ту группу купил, там же только интимным и личным люди делились.

Аноним, 15-03-2019 #27[ru]

У Тунца только боярышник хорошо получается и продается, а в остальном он «0».

Аноним, 15-03-2019 #28[ru]

Тунец отдал 1 млн бюджетных денег за эту группу.