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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 11, 19 марта / Игры престолов по-тувински
   
 
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№11, 19 марта 2019 года.

    О главном начистоту

Игры престолов по-тувински

Игры престолов по-тувински

В том, 1996 году, когда Анатолий Дамба-Хуурак баллотировался кандидатом на выборах Президента республики, на встрече с избирателями в Национальном театре, что на площади Арата, он обещал народу Тувы увеличить поголовье скота в четыре раза, если его изберут. Избиратели сразу стали тут же гадать, каким это образом смелый, вертлявый человечек будет осеменять мелко- и крупнорогатый скот? Лично, как альфа-самец с амбициями на весь свой президентский срок или при помощи таких же баранов-производителей, как он сам? С тех пор прошло 23 года, но у Дамба-Хуурака всё тот же стабильный хаос в голове по увеличению, но уже поголовья населения тувинцев.

Не так давно, буквально в начале марта этого года Дамба-Хуурак, встречаясь с гражданами села Ак-Экир в Тес-Хемском районе с гордостью объявил, что только благодаря Главе Тувы Шолбану Кара-оолу и ему за последние годы людей в Туве стало на несколько десятков тысяч больше. Вот я лично сомневаюсь в такой производительности Кара-оола. Даже если ему в процессе оплодотворения помогал сам Анатолий Партизанович, действуя, как профессионал в гинекологической области здравоохранения, то всё равно им обоим осчастливить такое количество женщин было бы не по силам. Ну, да-да, пытались и оба старались, может быть, есть десятка полтора деток на их счету, но всё остальное – банальные приписки в статистических отчётах про поголовье скота у чабанов-тысячников и прирост населения.

Вспомнила сегодня про президентские амбиции Дамба-Хуурака и Кара-оола в связи с объявленными амбициями Карима Сагаан-оола – мэра Кызыла. Нет-нет, в газетах и по телевизору мэр об этом ещё не говорил, но в правительстве вовсю вновь сколачиваются коалиции и группировки – вновь готовятся к отставке Кара-оола. Пока три коалиции. Первая называется «чуданооловская», вторая – «лопсановская» и третья – «саганооловская». Про Чудаан-оола, заместителя Кара-оола в правительстве, пока не совсем ясно, он просто загадочно молчит и улыбается, когда кто-то из отъявленных лизоблюдов уже заранее ему льстиво намекают, мол, Аяс Май-оолович, мы же знаем, как Вас ценит и уважает Шойгу...

Про Аяса Чудаан-оола можно говорить часами – столько много интересного из области криминального прошлого в его биографии. Но сейчас не про него, а про Карима. Так вот, второй претендент на должность Главы Тувы известный и несменяемый городской депутат Лопсан тоже Аяс. Вот Карим как раз и начал ожесточённую борьбу с Лопсаном. Или Лопсан с Каримом. Да это совершенно и неважно, потому что пока ныне бездействующий официальный Шолбан Кара-оол держит кукиш в кармане и также загадочно всем намекает всё про того же Шойгу, который его никогда не бросит, как пусть уже давно надоевшую старую, но всё же законную жену.

Я, честно сказать, даже и не знаю, с чего это вдруг Карим Сагаан-оол возомнил себя преемником Кара-оола? Не того чиновного класса Шолбан Кара-оол, чтобы назначать после себя преемника, но Кариму, как море, так грязи по колено – ему лишь бы помечтать. Помните, как стал он мэром Кызыла, так громогласно объявил, что возьмётся за городской транспорт. Транспорт как был, так и остался городским, то есть поделенным между частниками с безумными водителями шустрых «газелей». Потом Карим схватился за идею уничтожения пивных точек, стал хаотично носиться по городу и дачным обществам, выискивая «пивные точки». Правда, не успел развернуться, как прокуратура признала его действия незаконными. Сейчас он активно проводит рейды по квартирам, которые сдаются в аренду, как гостиничные номера. Там, в Москве объявили войну таким вот маленьким частным гостиницам, которые по-новому называются «хостелы», так Карим рад стараться угодить братьям кара-карликам, личные гостиницы которых пустуют в «Буяне-Бадыргы» и напротив спортивного комплекса Ярыгина по улице Интернациональной. А тут объявили, что Карим начал готовиться к весеннему паводку. Это означает, что Кызыл с таким хозяином, точно, затопит.

В общем, такая вот политическая ситуация с делёжкой места Главы Тувы. Что ни кандидат – то просто чудо в перьях, начиная с Дамба-Хуурака... А, да, забыла – он же на президентское кресло метил 23 года назад. А мы уже в 2019-м году живём. Но претенденты всё того же качества. Им всем можно без уточнения имён дать фамилию Бла-Бла-оол.

Самый главный Бла-Бла-оол 15 марта снова разродился: «Если твоя совесть чиста, и ты настроен преданно работать в интересах своего народа, не быть двуличным, а значит не говорить одно, думать другое, а делать третье, тогда будет результативность и уважение... Требую стать как можно ближе к своему населению, слышать общественные запросы, быстро устранять проблемы там, где для этого ничего не нужно, кроме как простого внимания и неравнодушия. Буду проводить специальные замеры настроения людей всеми возможными способами».

Про замеры, конечно, интересно. Сколько способов замеров настроения людей Кара-оол знает? Народ Тувы давно уже замерил его политический и моральный рост, а вот он какой такой способ знает? После ареста руководителя налоговой службы Вероники Суге-Маадыр возобновился флешмоб в соцсетях под общим названием «сукакараолуходи». То ли народ Веронику жалеет и считает, что если бы не он, то сидела бы она себе тихо и мирно в налоговой инспекции в Шагонаре, то ли «сукакараолуходи» относится ко всем, кто все эти годы тёрся возле него и сейчас начали грызню за место Главы Тувы при живом Кара-ооле? Вот чего грызутся все эти бла-бла-оолы? Уже известно имя генерала из спецслужб, который едет сюда губернатором.

Очень вредная тувинка

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 http://risk-inform.ru/article_7878.html
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