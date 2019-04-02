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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / «Подарки» для пенсионеров от Сагаан-оола
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

    Нам пишут
Нам пишут

«Подарки» для пенсионеров от Сагаан-оола

Мэру г.Кызыла Сагаан-оолу К.Б.
от граждан Республики Тыва
копия: Председателю Верховного Хурала
Редактору газеты «Тувинская правда»
Редактору газеты «РИСК»

Уважаемый мэр!

Пенсионеры выражают Вам благодарность за заботу о нас. Хороший подарок Вы сделали женщинам-пенсионерам к 8 марта! Спасибо, «слуги народа»!

Президент страны В.В. Путин предлагает программы, национальные проекты по улучшению благосостояния нашего общества, в том числе и пенсионеров, которые внесли свой вклад в это благосостояние, на местах... Во многих регионах для пенсионеров многое делается: бесплатное посещение бассейна, бесплатный проезд на транспорте для ветеранов, уменьшены цены за услуги ЖКХ и т.д.

В нашей республике очень плохо относятся к пенсионерам. Транспорт только частный, газели все старые, ездить на них опасно. Где обещанные новые машины?

Ветеранам в прошлом году прибавили 26 рублей. Это даже не хватает на булку хлеба. Это просто позор, даже тысячу рублей не платят.

Пенсионеры ходили в бассейн, оплачивали 50%. Ведь многим пенсионерам врачи рекомендуют по заболеваниям посещать бассейн. Так новый мэр издал постановление, теперь не 50 % льгота, а 30%, т.е. на 50 рублей платить больше, а для пенсионеров 50 рублей – это деньги, учитывая платежи за коммунальные услуги, лекарство и т.д. Многие уже не смогут ходить на оздоровительные процедуры. Что, уважаемый мэр, решили на пенсионерах повысить благосостояние города? Спасибо!

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(прочитано 697 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7906.html
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