Кара-оол в кольце недругов

Одни хватаются за соломинку, другие пилят под ним сук

До дня голосования по выборам депутатов Верховного Хурала Тувы 8 сентября 2019 года остаётся всё меньше времени. Для участников этого процесса настала пора настоящей предвыборной лихорадки. А в правительстве республики – паническая ситуация. По всему видать: там итоги выборов ждут то в ожидании чуда, которое должна совершить команда избирательных махинаторов во главе с Фортуной, то с нескрываемым ужасом, осознавая, что чуда может и не случиться. На помощь тонущей партии жуликов и воров из Москвы отправлена большая команда во главе с министрами экономики и финансов, которая, по замыслу Шойгу, должна склонить население республики голосовать за политическую партию, олицетворяющую в глазах избирателей чиновников, силовиков, банкиров, бандитов и обслуживающих их структур.

А вот желания Путина поддержать Кара-оола на этих выборах совсем не чувствуется. Ни его, ни Шойгу, ни плакатов с их лицами и именами и пожеланиями успехов партии власти к избирателям в Туве не наблюдается. Уже дважды чиновничество анонсировало прибытие первого лица государства в сопровождении неизменно незаменимого и услужливого Шойгу, однако этого до сих пор не случилось. И это невзирая на то, что общеизвестно: Кара-оол без такой поддержки – просто ноль.

Мало того, в преддверии Дня шахтёра президент В.Путин встретился с руководителями угледобывающих регионов России. В совещании приняли участие министр энергетики А.Новак, губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей, Якутии, Хакасии, Красноярского и Забайкальского краёв. Обсуждались вопросы развития отрасли и угледобывающих регионов. В центре внимания была текущая ситуация в угольной отрасли, проблемы добычи и логистики, а также стратегия развития угледобывающей промышленности до 2035 года. Темы весьма важные для республики, которая, по заявлениям Кара-оола, намеревается в ближайшее десятилетие стать лидером по добыче и экспорту угля. Но вот Кара-оола в Кремль почему-то не пригласили, и его там в такой ответственный момент не оказалось. Жаль.

На встрече был поднят вопрос экспорта угля и его переработки в регионах, где он добывается. В Туве, как известно, остро стоит вопрос загазованности местности, особенно в столице республики. И республике, изолированной от остального мира, очень нужны заводы по коксованию и брикетированию угля. Иначе Тува никогда не станет индустриальной, а население будет продолжать страдать от сажи. Понятно, что сейчас по части добычи угля Туву нельзя сравнивать с Кемеровской областью, Красноярским или Забайкальским краями и даже с Хакасией, добывающих гораздо больше, чем угольщики Тувы. Но приглашение на встречу с президентом новосибирского губернатора, чей регион по части добычи угля, мягко говоря, в лидерах не числится, хотя и добывает антрацит, и игнорирование тувинского премьера, у которого на носу ответственные выборы, по итогам которых он вполне может оказаться в обозе политического процесса, говорит о том, что в Кремле достаточно хорошо осведомлены о предвыборной ситуации в Туве. И рисковать своим имиджем, как случилось год назад в Хакасии, никто не собирается.

Шолбан Валерьевич, если бы участвовал в этой встрече, мог бы до самых выборов рассказывать нам сказки, какие полезные для угольщиков Тувы инициативы он предложил президенту страны. А так ему и попиариться-то не на чем. Ну не на заявлении же министра финансов Силуанова о том, что он поддерживает присвоение аэропорту г.Кызыла статуса международного... Населению Тувы по республике-то передвигаться не по карману, а уж о международных перелётах при нашей нищете и говорить не приходится. Так что такими «коврижками» избирателей не заманишь голосовать за жуликов и воров.

Тем временем предвыборная ситуация в республике складывается явно не в пользу Главы республики и партии жуликов и воров. Замеры ФСО показывают, что «Единая Россия», ассоциирующаяся в глазах избирателей как партия криминальной бюрократии, пользуется поддержкой не более 14% избирателей. С учётом того, что исполнительная власть поставит под ружьё всех бюджетников, включая людей в погонах, и наладит за ними тотальный контроль голосования, у партии власти есть основания получить на выборах до 30% голосов избирателей. Остальные будут распределены между другими участниками выборов. У КПРФ, Казацкой партии РФ (тоже КПРФ) и Коммунистов России, ассоциирующихся как вассалы «Единой России», шансов набрать хотя бы 5% голосов и получить хотя бы по одному мандату в парламенте Тувы, просто нет. КПРФ и ранее, когда её в Туве не возглавлял гастарбайтер Тамоев, особых результатов на выборах не добивалась. В совокупности коммунистический электорат набирал всегда менее 5%. Теперь, с одной стороны, кандидаты от КПРФ, Казацкой партии РФ и Коммунисты России вынуждены делить между собой эти самые «менее 5% голосов». С другой стороны, как волонтёры «Единой России», выступающие в роли провокаторов, они могут частично получить голоса, на которые рассчитывает партия власти. Так что если случится чудо, кто-то из них вдруг наберёт те самые вожделенные 5% и получит одно место в парламенте, это будет место, на которое рассчитывала «Единая Россия».

Потому что фактически электорат «Единой России», КПРФ, Казацкой партии РФ (тоже КПРФ) и Коммунистов России – един. И составляет он при самом благоприятном исходе не более 30%, если властям удастся мобилизовать всех зависимых от бюджета избирателей и отпугнуть от выборов самостоятельно мыслящих людей. Собственно, перенос всех выборов на начало сентября эту цель и преследовал. Властям для победы партии жуликов и воров нужно, чтобы на выборы ходили только те избиратели, голосование которых они могут проконтролировать. Таким образом, если вычесть 30-35% голосов за власть и её спойлеров-коммунистов-казаков, то в остатке получается 65-70% бюллетеней, которые при действенном контроле за голосованием достанутся оппонентам власти – СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и ЛДПР.

В соответствии с замерами общественного мнения, у кандидатов от ЛДПР хорошие перспективы в столице, Кызылском, Пий-Хемском и Каа-Хемском районах, где они в состоянии набрать до 40% голосов. В других районах их позиции заметно слабее. Сказывается десятилетие вдалбливания властями в умы людей, что эта партия враждебна тувинцам. Там уровень поддержки колеблется от 5 до 15%. Так что в целом ЛДПР, которая выступает с позиции непримиримой критики действующей в Туве власти, может получить от 15 до 20% по списку, что даст ей 3-4 депутатских мандата. Ещё 2-3 места в парламенте ЛДПР может получить по одномандатным округам. Таким образом, ЛДПР может получить в тувинском парламенте фракцию численностью от 5 до 7 депутатов. Это действительно будет оглушительным успехом для партии, не имевшей 20 лет ни одного места в региональном парламенте.

Думается, более перспективны виды на итоги выборов у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которая вышла к людям с конструктивной критикой деятельности властей. Её программа включает в себя развитие сельского хозяйства как основы жизни и деятельности населения. Они выступают против проектов, разрушающих экологию и сферу жизни и деятельности человека. Практичность программы, предложенной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ, хорошо воспринимается населением, поскольку опирается не на пустые невыполнимые обещания, как у Кара-оола, а на реальный опыт хозяйствования лидера партийного списка – Василия Оюна. Именно он сумел за достаточно короткий срок не только создать в республике более 400 рабочих мест по выращиванию зерновых, откорму скота, и птицы, переработке сельхозпродукции – зерна, молока и мяса, но и возродить экономически эффективное конкурентное рентабельное производство. Его продукция занимает в общереспубликанском производстве от 40% по молоку до 100% по яйцу и мясу птицы, поставляя за рубеж 100% экспортной продукции сельского хозяйства Тувы. Ни для кого не секрет, что подобных результатов в Туве ещё не добивался никто.

Конфликт итогов деятельности холдинга, созданного лидером тувинских справедливоросов В. Оюном, и правящей партии состоит в том, что власти вот уже более 12 лет обещают рост экономики и улучшение жизни простых людей, а когда подводят плачевные итоги, объясняют свои неудачи тем, что якобы население республики не умеет и не хочет трудиться. И потому все усилия Кара-оола и его команды по развитию республики приводят к обратному эффекту – растут нищета, преступность и неверие во власть. Главный козырь Оюна и его команды – демонстрация того, что в Туве действительно можно успешно работать на селе, воспитывать трудолюбивую молодёжь и жить с верой в будущее.

Кроме того, люди сравнивают программы партий и убеждаются в том, что Кара-оол и его «Единая Россия» на выборах опять не скупятся на обещания, несмотря на то, что людям за 12 лет всё это изрядно надоело и они чиновникам уже не верят. Да и подходы к решению проблем у партии власти примитивно иждивенческие. К примеру, Тува славится в России одними из самых высоких тарифов на электроэнергию. Парадокс состоит в том, что у нас электроэнергия в 2-3 раза дороже, чем у соседей в Хакасии и Иркутской области, невзирая на то, что Саяно-Шушенская ГЭС, производящая самую дешёвую в мире электроэнергию, которая стоит копейки за киловатт-час, питается водой от Шагонарского моря, которое залило в Туве огромные пастбищные территории. Как считает В. Оюн, ГЭС обязана либо компенсировать республике упущенную выгоду от затопления плодородных земель, либо, как минимум, снизить тарифы до уровня Хакасии или ещё ниже – в 6-7 раз до рубля за киловатт-час. Но ни Кара-оолу, ни его правительству, ни их покровителю Шойгу все эти 12 лет царствования было почему-то не до тарифов за электричество, хотя это напрямую влияет не только на конкурентоспособность тувинской экономики, но и благосостояние людей, уровень жизни которых официально признан самым низким в России.

В «Единой России» почувствовали слабость своих позиций в этой части перед выборами и подготовили свои предложения, которые сводятся к тому, что нужно присоединить тувинскую энергосистему к хакасской, бурятской или иркутской, чтобы у нас были такие же цены, как там. Нужно, чтобы жители Хакасии, Бурятии или Иркутской области оплачивали из своего кармана ту разницу в тарифах, что сложилась. Путь, прямо скажем, тупиковый. И даже не потому, что в стране кризис и лишних денег нет ни в Хакасии, ни в Бурятии, ни в Иркутской области. А без их согласия сесть на шею соседям невозможно. В этом решении есть ещё один немаловажный аспект. Чем быстрее будет оживать экономика Тувы, а это вполне реально при низких тарифах на электроэнергию, тем выше будет потребление э/энергии и тем большее бремя ляжет на тот регион, который согласится частично оплачивать потребление Тувы. Так что на самом деле тут путь один – решать проблему в правительстве России, Минэнерго и в Федеральной сетевой компании. Так считает лидер справедливоросов В.Оюн.

Наш замечательный земляк, герой России является гордостью республики, хотя за всё время нахождения во власти он ничего для республики серьёзного не сделал. Хотя решить вопрос с тарифами на э/энергию – это ему как раз по плечу, учитывая его лоббистские возможности. И если бы Кара-оол по настоящему радел за интересы республики, 12 лет ему бы наверняка хватило, чтобы убедить Шойгу заняться этой проблемой. В связи с этим, есть надежда, что со сменой конфигурации тувинского парламента у республики появится защитник, способный влиять на решение и таких вопросов, как тарифы.

В республике получило большой резонанс видео с выступлением первого президента Тувы Ш.Ооржака, в котором он коснулся наиболее актуальных проблем республики. Нет смысла его пересказывать – видео может посмотреть любой, хочу только остановиться на наиболее интересных моментах. Оказалось, что уже прошло два года, как Ш.Ооржак вернулся в республику. Его не было более 10 лет. Он не вмешивался в ситуацию в Туве, создавая Ш.Кара-оолу комфортные условия правления. Но результаты оказались не просто трагичными, а скандальными. Им были освещены три темы: обнищание населения, ликвидация рабочих мест и утрата народовластия.

О том, как нищает тувинский народ, он пояснил на примере стоимости угля, добываемого в Туве самым дешёвым открытым способом. До прихода Кара-оола во власть цена за тонну угля составляла 469 рублей. При этом чистая прибыль разреза составляла 50 млн. рублей в год. Затем цену угля подняли до 711 рублей, чтобы приобрести шагающий экскаватор. Теперь, после приватизации разреза Кара-оолом, цена «прыгнула» аж до 3000 рублей, хотя ничего для развития разреза уже и не приобретается. Зарплаты падают, численность работающих сокращается, а бухгалтерию разреза и вовсе перевели в Иркутск, чтобы тут никто ничего не знал. Особенно, куда идут более 2 тыс. рублей с тонны добываемого угля, а это более миллиарда рублей в год. Никто не знает, хотя многие полагают, что бенефициантами разреза являются Шойгу, Дерипаска, Зимин и Кара-оол. Бывший президент полагает, что на этот миллиард в год и обеднел тувинский народ, поскольку уголь подорожал в шесть раз. И это – лишь один аспект в падении уровня жизни граждан Тувы.

Другой вопрос – ликвидация рабочих мест и источников существования из-за развала экономики республики за последние 12 лет. На момент прихода к власти Кара-оола в республике действовали предприятия с уникальными зарубежными технологиями: ковровая и овчинно-шубная фабрика, макаронная фабрика, мясокомбинат в Кызыле, Ак-Довуракская и Кызылская швейные фабрики. Достраивалась кондитерская фабрика с современным оборудованием, действовал курорт Чедер с уникальными лечебными свойствами. К величайшему сожалению, ничего этого уже нет. Кара-оолу удалось не только остановить работу этих предприятий, но и, приватизировав их, демонтировать уникальное оборудование и продать его за Саяны, где оно приносит рабочие места и доход другим регионам страны. А работящий народ Тувы вынужден республику покидать в поисках лучшей доли.

Но всё это стало возможным потому, что Кара-оолу удалось изрядно кастрировать в республике народовластие. Сократив парламент с 162 до 32 депутатов, большую часть которых он отправил на непостоянную работу, Кара-оол фактически создал карманный несменяемый парламент, не отражающий интересы населения и работающий в угоду бюрократии и лично Кара-оола. Шериг-оол Ооржак отметил особо, что в нём, кроме Василия Оюна, представляющего СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, нет представителя ни одной партии, кроме «Единой России». А люди подобраны таким образом, что никто из них не имеет собственного мнения и не отражает чаяний народа.

При Кара-ооле, отмечает Ооржак, полностью отсутствует ротация в парламенте, который превратился в закрытый клуб, о деятельности которого ничего не известно. В результате преобразований Кара-оола парламент Тувы утратил не только представительскую функцию, но полностью отказался от контроля за деятельностью исполнительной власти. А бесконтрольность порождает безответственность. Как итог – беспрецедентный уровень коррупции, повальное воровство бюджетных средств, срыв программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечения жильём детей-сирот. Соответственно, парламент сформировал точно такую же безответственную беспринципную неквалифицированную Счётную палату, которая выступает в роли фиктивного псевдоконтрольного органа, не влияя на действия вороватых чиновников.

В целом в Туве сложилась благоприятная обстановка для кардинального обновления кадрового состава парламента. И у команды Оюна есть основания рассчитывать, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ может получить до восьми мандатов по партийному списку и столько же – по одномандатным округам, поскольку имеет сильных кандидатов по Кызылу, Пий-Хемскому району и Тодже, Кызылскому району и Южному избирательному округу. Властям удалось в ходе регистрации создать проблемы кандидатам-одномандатникам от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, однако Оюн, в конце концов, отстоял в суде право на участие в выборах целого ряда кандидатов. Под вопросом сейчас регистрация весьма перспективных кандидатов от СР Зои Сат по 15-му избирательному округу и Альберта Сарыглара по 7-му округу. Однако уже сейчас лидер справедливороссов Оюн вполне обоснованно может рассчитывать на победу в своих округах Хомушку (№2), Балчий-оола (№3), Федотова (№4), Верзакова (№6), Сата (№10), Детпе (№12), Серен-Хуурака (№13), Бичи-оола (№14) и Эренчина (№16). У команды ЛДПР нет такого количества известных именитых кандидатов в одномандатных округах, и потому они более сдержаны в своих планах, однако вместе с эсерами они вполне могут получить контроль над парламентом.

Ну а если им удастся найти общий язык между собой и независимыми одномандатниками-самовыдвиженцами, такими как Юрий Салчак или Монгун-оол Монгуш, то перед ними могут открыться новые перспективы в политической деятельности, а перед Тувой – новые горизонты развития.

В такой ситуации получили распространение сведения о возможных вариантах будущего Главы правительства Тувы после выборов. Источники, близкие к Шойгу, полагают, что в случае, если Кара-оолу и Фортуне удастся «нарисовать» при низкой явке результаты выборов, в соответствие с которыми «Единая Россия» сохранит большинство в парламенте Тувы, то Кара-оол останется в своём кресле до 2021 года с перспективой на четвёртый срок. Если же этого не случится, что наиболее вероятно, то «Единая Россия» будет искать для обеспечения доминирования в парламенте компромисс с независимыми кандидатами, с кандидатами от ЛДПР или СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ. Это поможет Кара-оолу создать большинство в парламенте. Всё будет зависеть от того, сколько мандатов им не будет хватать до большинства. В этом случае, полагает источник, очень вероятен переход Шолбана Кара-оола в парламент с целью возглавить его. Говорят, что Шойгу, переживающий в Минобороны далеко не лучшие времена, сейчас сожалеет, что не отправил его в парламент ещё в 2014 году. Тогда бы у него в Туве сейчас не было бы столько нерешённых проблем. Ему сейчас откровенно не до Тувы. Горят леса, горят склады с боеприпасами, а на днях в Архангельской области взорвалась экспериментальная ракета с ядерным топливом, отравив радиацией огромную территорию. В связи с этим многие заметили, что обычно многословный Шойгу пропал с экранов телевидения и его не принимает Путин. В такой ситуации ему явно не до Тувы.

Если Кара-оолу удастся зацепиться за кресло спикера парламента, а такое исключать совсем нельзя, то один из его заместителей будет до выборов в 2020 году исполнять обязанности Главы правительства. Скорее всего, им станет А.Щур, для этой цели пристроенный в должности заместителя. А на выборы председателя правительства от Шойгу, скорее всего, пойдёт либо Щур, либо Хопуя, либо Чудаан-оол. По мнению многих, в таком случае больше шансов у А.Чудаан-оола, поскольку Шойгу ему, похоже, больше доверяет. Но выборы есть выборы. Регулировать кадровый состав участников губернаторских выборов сейчас можно только с помощью муниципального фильтра. Однако его к тому времени могут либо уменьшить с 10% до 5%, либо отменить вовсе. Тогда кандидату щуру-хопуя-чудаан-оолу вполне сможет противостоять другой кандидат, имеющий более массовую поддержку. И в этом случае у Тувы действительно может открыться новая страница в истории.

Но, думается, что ни Оюн, возглавляющий на выборах СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, ни Ооржак из списка ЛДПР, не заинтересованы в продлении агонии Шолбана Кара-оола. Такие разные, они скорее найдут общий язык между собой, чем будут плясать под дудку «Единой России», продлевая политические судороги ШВК, время которого, похоже, истекает на наших глазах. В том-то и состоит особенность этих выборов, что поражение «Единой России» входит в планы не только оппозиции, но и тех внутри правительственной команды, кто хотел бы республикой «порулить» в ближайшие 5-6 лет. А это возможно только в случае тотального провала команды Кара-оола на выборах депутатов парламента. И если внимательно проследить, что сейчас происходит в правительстве Тувы, то можно с большой долей вероятности вычислить, кто пилит сук под Кара-оолом и кто желает ему поражения. Подобная ситуация в республике наблюдалась в 2005-06 годах, когда Кара-оол и Шойгу спали и видели, как бы спихнуть первого президента Тувы и занять его кресло.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин