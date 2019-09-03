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О Туве думают... Раздел: Люди
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№35, 3 сентября 2019 года.

    Выборы-2019

Решающий день

Сможет ли ЛДПР победить партию чиновников?

8 сентября жители Тувы выберут депутатов нового созыва Верховного Хурала республики. Нынешняя избирательная кампания, безусловно, войдет в историю Тувы, как самая острая и непредсказуемая. Впервые за последние 12 лет это была не потешная игра в поддавки между «партией чиновников» и ручной оппозицией, а настоящая борьба, вернувшая в политическую жизнь республики конкуренцию и надежду на позитивные перемены.

Случилось это благодаря команде Андриана Ооржака, ставшего одним из лидеров списка ЛДПР на парламентских выборах. Фактически именно это стратегически важное событие предопределило весь ход кампании. Сценарии декоративных выборов, написанных по образцу кампаний в ВХ 2010 и 2014 годов, начальству пришлось выбросить в мусорное ведро. Серьезно корректировать свои планы пришлось и подконтрольным власти оппозиционным партиям.

ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Республиканское руководство на протяжении всей кампании демонстрировало не просто нервозность, а неприкрытый страх перед ЛДПР. Еще бы – вызов безраздельному господству «Единой России» на тувинских просторах бросили не какие-то маргиналы, а уважаемые и популярные в народе лидеры, которым надоело смотреть на беспредел власти и углубляющийся социально-экономический кризис.

В июне были предприняты беспрецедентные усилия для того, чтобы зажечь на выборах красный свет перед Андрианом Ооржаком и его соратниками. Частично эти интриги принесли эффект. Некоторым противникам Шолбана Кара-оола пришлось пойти на выборы не под флагом ЛДПР, а в качестве независимых кандидатов. Это позволило власти, используя отработанные механизмы и послушные комиссии, часть серьезных конкурентов снять с дистанции. Правда, через суды половине из них удалось все-таки доказать свою правоту и принять участие в кампании.

Однако главную задачу начальству решить не удалось. Команда Андриана Ооржака, несмотря на все препоны, от своего решения выйти на бой не отказалась. И, конечно же, столкнулась с беспрецедентным давлением. В ход против ЛДПР шло всё: и мелкие пакости вроде отключения электричества в штабе, и беспредел полицейских, которые без решения суда и избиркома, конфисковывали тиражи агитационной продукции, и запугивание оппозиционных кандидатов и поддерживающих их людей.

Особо досталось Андриану Ооржаку. Сын первого Президента Тувы подвергся беспрецедентной по масштабу информационной атаке со стороны противников. На него всю кампанию лилась густая грязь, на предприятия Ооржака без всяких законных оснований натравили контролирующие органы, их по надуманным основаниям даже закрывали. Но этот мощнейший прессинг Андриана Шериг-ооловича не сломил. Более того, с честью пройдя через это горнило и все испытания, Ооржак стал настоящим лидером тувинской оппозиции. И уже очевидно, что после 8 сентября именно он будет объединять всех здравомыслящих патриотов Тувы, настроенных на перемены.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Серьезной проблемой для тувинской власти стало активное участие в кампании еще одного лидера списка ЛДПР на выборах в ВХ РТ, депутата Государственной думы РФ Сергея Натарова. Благодаря поддержке федерального руководства ЛДПР и личному контролю Натарова чиновникам и работникам избирательных комиссий пришлось слегка умерить свой административный пыл. Юристам ЛДПР не однажды за кампанию пришлось бить по шаловливым рукам ретивых администраторов и сотрудников избиркомов, многие из которых по приказу сверху старались вовсю подыгрывать партии власти.

Федеральный парламентарий минувшим летом с инспекционными поездками побывал не только в Кызыле, но и в самых дальних уголках Тувы, куда давным-давно не ступала нога многих республиканских чиновников. Сергей Натаров смело вскрывал многочисленные застарелые проблемы глубинки, где большинство населения живет глубоко за чертой бедности. Удивительно, но факт – многие тувинцы в Ак-Довураке, Чадане, Шагонаре и в других кожуунах республиках впервые смогли лично пообщаться с депутатом федерального уровня. Депутатов Верховного Хурала многие из избирателей уже не видели много лет.

Раздражение тувинских начальников достигло такой степени, что они дали команду снять Сергея Натарова с дистанции. Как правило, против представителей парламентских партии в России на выборах такие грубые провокации не устраивают. Но, видимо, ставки для партии чиновников в Туве оказались настолько высоки, что они решили нарушить негласную конвенцию. Однако просчитались. ЛДПР смогла с блеском отбить этот наглый наскок.

Во время избирательной кампании случилось ещё одно важное для республики событие. В Кызыле начала свое вещание красноярская телекомпания «8 канал». Благодаря этому была прорвана информационная блокада, в которой давно находилась тувинская оппозиция. Честные репортажи «восьмёрки» о плачевной ситуации в республике стали мощным ударом для пропагандистов ЕР. Фальшивый фасад показного благополучия, годами возводившийся пиарщиками Шолбана Кара-оола, был разрушен всего за месяц работы «8 канала» в республике. Из Кызыла полетели отчаянные телефонограммы в «Ростелеком» с мольбой к связистам заглушить голос правды, но эти попытки ни к чему не привели. «8 канал», похоже, станет долгоиграющим фактором в тувинской политике.

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!

В избирательной кампании осталась неразгаданной последняя загадка: устоит ли партия чиновников перед натиском команды Андриана Ооржака? По мнению многих экспертов, это будет зависеть, в первую очередь, от явки и от масштаба фальсификаций не только 8 сентября, но и на так называемом досрочном голосовании. Только украденные голоса могут позволить нынешнему начальству удержаться у кормушки.

Если явка будет низкой, а наблюдателей ЛДПР не хватит, чтобы обеспечить честность выборов на большинстве избирательных участков, то жителям Тувы не позавидуешь. Беспредел и административный произвол, разворовывание федеральных миллиардов, нищета, страх и безнадежность будут только усугубляться. Можно не сомневаться, начальство после выборов постарается вырвать все оппозиционные ростки в республике, чтобы и дальше безнаказанно творить в Туве всё что захочется.

Единственный шанс положить этому конец – поверить в возможность перемен. 8 сентября у жителей республики будет реальная возможность сказать отчетливое «нет» нынешнему антинародному курсу власти. Не стоит этой возможностью пренебрегать. Темнее всего перед рассветом, но все-таки должен пробить в Туве и час добрых сил.

Леонид Монгуш

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 http://risk-inform.ru/article_8227.html
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Некоторые так ретиво нахваливают Родину, что складывается впечатление, будто они хотят продать её подороже.

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