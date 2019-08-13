Высокие ставки

Власть подключила к борьбе против ЛДПР силовиков и чиновников

На выборах в Верховный Хурал начался решающий этап. За 32 депутатских мандата вступили в битву 9 партий и около 80 кандидатов в одномандатных округах. Помимо привычного парламентского квартета («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия») на дистанцию вышли «Коммунисты России», «Партия Роста», «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», а также «Казачья партия РФ».

Не все партии и кандидаты смогли преодолеть первые барьеры. Из непарламентских партий зарегистрированы были только «Коммунисты России» и казаки. У остальных в документах обнаружились большие проблемы. Большинство самовыдвиженцев также были торпедированы по разным основаниям избиркомами. Впрочем, уже на старте кампании стало понятно, что власть сделает всё возможное, чтобы по максимуму осложнить жизнь конкурентам.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

Впервые за последние 12 лет на республиканских выборах появилась настоящая интрига. Не секрет, что в предыдущие годы региональные отделения практически всех оппозиционных партий находились под негласным контролем власти. Выборы всех уровней проходили по заранее написанным в кабинетах Белого дома сценариям. Выборы превращались в пустую формальность и львиную долю мест в Верховном Хурале и органах местного самоуправления без особых проблем получала «медвежья партия».

В результате законодательная ветвь власти в Туве стала выполнять функции, подозрительно напоминающие работу юридических отделов, ставящих всего лишь протокольную визу на решениях вышестоящего начальства. К чему это привело? Большинство населения республики может оценить работу нынешних народных избранников по уровню своего материального достатка и социального самочувствия…

Привычная игра в поддавки закончилась, когда стало известно, что серьёзный бой партии власти решила дать ЛДПР. Эту партию, несмотря на все усилия начальства (в том числе и на федеральном уровне), чиновникам так и не удалось сделать «ручной и пушистой». Серьезным знаком для многих избирателей стало появление в первой тройке списка партийного ЛДПР известного общественного деятеля Андриана Ооржака – депутата двух созывов Верховного Хурала, сына первого Президента Тувы Шерига-оола Ооржака.

Вокруг Андриана Ооржака, ЛДПР и союзников среди независимых кандидатов сегодня объединились практически все значимые политические силы республики, которых не устраивает нынешний тупиковый курс руководства Тувы. Девиз этих сил – «Тува – за перемены!» – привлекает многих жителей региона, уставших от беспредела и произвола чиновников и связанных с ними силовиков. Избирательная кампания ЛДПР отличается бескомпромиссностью и честностью. Все происходящее в Туве называется своими именами – без обиняков и оговорок.

На фоне ЛДПР бледно выглядят другие партии из парламентского оппозиционного пула. Ни зюгановцам, ни мироновцам не удалось пока предложить на выборах электорату новые идеи. Опостылевшие лозунги за «торжество справедливости» и «счастье трудового народа» уже давно никого не цепляют. Жители Тувы ждут иных предложений, но, возможно, КПРФ и «Справедливой России» просто не хочется ссориться с властью, поэтому и ведут они беззубую компанию.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Ставки на нынешних выборах высоки не только для ЛДПР, но и для «Единой России». Список этой партии возглавил глава РТ Шолбан Кара-оол. Решение вынужденное. Еще весной СМИ писали о том, что согласно закрытым исследованиям авторитет нынешнего руководителя республики среди населения находится на критически низком уровне. Этот фактор заставил федеральный Центр всерьёз размышлять над тем, кто мог бы заменить в ближайшее время непопулярного главу. Для того, чтобы подтвердить свою политическую состоятельность в глазах Кремля, Кара-оол вынужден был лично возглавить список ЕР.

Если «караооловцы» покажут на выборах слабый результат, то практически наверняка в ближайшее время в тувинской власти произойдут большие и позитивные перемены. Именно с этим обстоятельством наблюдатели связывают остервенелость, с которой власть воюет против ЛДПР и близких ей по политической позиции независимым кандидатам.

И.о. председателя администрации муниципального района «Бай-Тайгинского кожууна республики Тыва» Чимисмаа Кашпык-оол средь бела дня на глазах изумленной публики отбирает у сборщика подписей в поддержку независимого кандидата Юрия Салчака подписные листы. Сотрудники полиции, нарушая все мыслимые статьи Уголовного кодекса РФ, без решения суда и избиркома конфисковывают тираж агитационной газеты ЛДПР. Против одного из лидеров списка ЛДПР Андриана Ооржака выдвинули сразу трех (!) двойников. Нынешняя кампания может побить все российские рекорды по уровню беспредела и наглости власть предержащих.

Но проблема тувинских чиновников и прикормленных ими силовиков состоит в том, что время безнаказанности для них прошло. Выборы находятся под контролем федерального руководства ЛДПР. О грубейших нарушениях избирательного законодательства проинформированы руководство администрации президента РФ, Центризбиркома и МВД РФ. Рискнут ли местные махинаторы наплевать на московское начальство? Или им уже терять нечего, поскольку свою власть они добровольно отдавать не собираются? Ответы на эти вопросы мы узнаем 9 сентября.

Леонид Соколов