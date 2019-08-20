Выбери новый путь!

Основные положения предвыборной программы РО политической партии «Справедливая Россия».

Республика сегодня переживает сложный период своего развития. Большинство населения Тувы находится в нищете и бедности. Нарастает духовная, нравственная и профессиональная деградация населения. Продолжается отток специалистов, высококвалифицированных рабочих и молодежи из республики, что осложняет решение острых социально-экономических проблем.

Остановить все это может только обновление региональной власти за счет честных, порядочных людей, преданных своему народу и земле. Новый состав парламента может остановить политику распродажи наших природных ресурсов, принять новую стратегию развития республики и возродить местную экономику. Именно для этого мы идем на выборы.

1. Восстановление конституционных полномочий Верховного Хурала РТ в полном объеме.

Депутаты для народа. Монополия одной партии – партии «Единая Россия» в парламенте республики не оправдала надежды граждан на позитивные перемены в республике. Верховный Хурал РТ перестал выражать интересы избирателей, превратился в придаток исполнительной власти.

Мы вернем парламенту самостоятельность и независимость в исполнении его конституционных полномочий. Восстановим парламентский контроль за исполнением принятых им законов, постановлений и наведем порядок в расходовании бюджетных средств.

Сократить затраты на содержание государственного управления с одновременным повышением ответственности чиновников за состояние дел в республике. Считаем, что налогоплательщики республики несут неоправданно большие расходы на государственное и муниципальное управления, объемы которых достигли 1,5 миллиарда рублей в год. Эти затраты не только велики, но и неэффективны, так как не решаются острые социальные вопросы, растут нищета и бедность большинства населения республики.

Очистить власть от коррупции. Уровень коррупции в республике достиг критического предела. Одной из причин этого – слияние бизнеса и власти. Надо отделить бизнес от власти, установить подотчетность органов исполнительной власти гражданам и парламенту – главные условия эффективной работы с коррупцией.

Укрепить местное самоуправление. Сегодня местное самоуправление практически не оказывает влияние на социально-экономическую ситуацию на своих территориях. Надо вернуть органам местного самоуправления автономию в решении вопросов местного значения за счет перераспределения налоговых доходов в пользу местных бюджетов. Обеспечить политическую конкуренцию и честные выборы. Надо установить порядок, чтобы избирательные комиссии формировались из представителей всех партий и общественных организаций, участвующих в выборах. Существенно снизить долю государственных и муниципальных служащих и лиц, зависимых по службе от администраций, в составе избирательных комиссий.

2. Духовное и нравственное возрождение.

Мы должны признать, что атмосфера безответственности и равнодушия, праздности постепенно охватывает все больше слоев общества. Молча наблюдаем, когда нарушаются наши конституционные права и свободы, когда бесконтрольно распродаются наши природные богатства, расхищаются и разбазариваются бюджетные средства, выделяемые на решение социальных задач.

Выход из этого унизительного положения – духовное и культурное возрождение народа, без чего мы не сможем решить экономические и социальные проблемы. В качестве первоочередного шага для возрождения духа народа мы предлагаем ввести в школьные программы изучение истории тувинского народа. О нашей истории практически ничего не написано. В результате у многих людей возникает чувство некоей духовной ущербности, неполноценности, страха и стыда за свое прошлое.

3. Смена курса экономического развития республики.

Необходимо срочно прекратить дальнейшую распродажу природных ресурсов и превращение Тувы в сырьевой придаток международных компаний. Несостоятельность этого курса уже доказала жизнь. Созданные крупные горнорудные компании зарабатывают прибыли на десятки миллиардов рублей, в то же время народ нищает, безработица не сокращается, бюджет остается дотационным.

Мы поддерживаем основные положения альтернативной Стратегии развития Тувы общественного экологического движения «За Туву», которая преследует главную цель – сохранить прекрасную природу Тувы для будущих поколений, создать устойчивую экономику, основанную на возрождении традиционных форм хозяйственной деятельности населения республики.

Мы намерены законодательно установить приоритетность возрождения села, развития агропромышленного комплекса. Нужно срочно принять государственную программу возрождения села, установить контроль за ее реализацией на всех уровнях. Направить на это не менее 10 процентов от расходов республиканского бюджета, обеспечив 5-кратное увеличение объемов финансирования к нынешнему уровню.

Возрождение традиционных отраслей хозяйствования создадут десятки тысяч новых рабочих мест на производстве сельскохозяйственной продукции, по переработке шерсти, овчин и кожевенного сырья. Это позволит создать широкую кооперативную сеть закупки сельскохозяйственной продукции у производителей, сельскохозяйственные потребительские, снабженческие, сбытовые, перерабатывающие кооперативы.

Тува богата не только минеральными ресурсами, но и возможностями развивать зоны организации здравниц и туризма. Богатые источники минеральных вод, соляно-грязевых озер в лечебных целях, растительный и животный мир создают благоприятные условия для организации здравиц и активного отдыха населения. Вместо распродажи нашего природного богатства и уничтожения среды проживания будем использовать его во благо своего народа.

Будет принята и реализована государственная программа обустройства и развития наших целебных источников в каждом кожууне. Необходимо восстановить разрушенные курорты Чедер и Уш-Белдир, обустроить озера Дус-Холь, Хадын, Чагытай и другие целебные источники в районах республики.

Решение жилищной проблемы. Действующая в стране и республике жилищная политика никогда не решит жилищную проблему. Кроме наращивания объемов строительства социального жилья, мы намерены реализовать наиболее доступный для граждан республики путь решения жилищной проблемы – развитие массового индивидуального строительства семейных домов.

Для этого необходимо осуществить бесплатную передачу земли в частную собственность под строительство семейных домов по всей республике. Имея огромные свободные территории продавать за неимоверно высокие цены земельные участки под строительство частного семейного жилья – несправедливо.

При этом земельный участок должен быть обеспечен электричеством, водоснабжением, подъездными дорогами и объектами социальной сферы за счет государства. Необходимо для молодежи обеспечить субсидирование за счет государства кредитов на строительство домов.

Реализация программы позволит в течение 5-7 лет кардинально решить жилищную проблему, восстановить производство строительных материалов, лесообрабатывающую промышленность и строительные организации, что создает тысячи новых рабочих мест.

Есть и другие отрасли и сферы экономики, требующие внимания и развития. Но, вышеуказанные направления являются приоритетными в социально-экономическом развитии республики, которые обеспечат кардинальные преобразования в жизни наших граждан.

4. Социальная защита наших граждан.

Пенсионная реформа и повышение налогов и тарифов, проведенная депутатами «Единой России» стали шоком для граждан республики. «Справедливая Россия» выступила категорически против этой реформы, даже предложила альтернативный проект без повышения пенсионного возраста.

Считаем, что главным направлением социальной защиты населения будет создание условий для трудоустройства наших граждан и предоставление им возможности работать и зарабатывать себе и для своей семьи. Эти условия будут созданы за счет развития сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, предприятий стройиндустрии и строительства, которые реально могут создать десятки тысяч новых рабочих мест.

В отношении малообеспеченных, многодетных семей, детей, студентов, пожилых людей и инвалидов будут увеличены меры по их государственной поддержке.

Проблемы социальной сферы – доступность медицины, образования и культуры, укрепление материальной базы социальных учреждений будут в центре нашего внимания. Приоритет в этой сфере будет предоставлен укреплению и развитию сети социальных учреждений в сельской местности, и эти учреждения должны быть оснащены современным оборудованием и укомплектованы кадрами. Эти вопросы мы намерены решать в рамках программы по возрождению села.

Среди отдельных острых вопросов, которые волнуют многих наших граждан и предпринимателей республики – это цены и тарифы.

Всем известно, что Саяно-Шушенская ГЭС производит самую дешевую электроэнергию, а потребители электроэнергии республики оплачивают тарифы в несколько раз, превышающие себестоимость на производство энергии. Странно, что мы не получаем никаких преференций от того, что республика потеряла почти 30 тысяч гектаров пашни, сенокосов и пастбищ, которые попали в зону затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Высокие тарифы на электроэнергию не дают развиваться бизнесу и стали недоступными для наших граждан. Пора ставить этот вопрос на уровне парламента республики и находить пути его решения.

Другой важный вопрос – цена на уголь. Парадоксальная ситуация: имея огромные запасы угля в республике, жители платят за него неоправданно высокие цены. Цена на топливо должна стать доступной для каждого жителя республики. Мы предлагаем перевести на альтернативные источники тепла малоэтажную частную застройки городов и сел республики – на дрова и брикеты – на экологически чистые источники топлива. Ввести субсидируемые цены на альтернативные виды топлива. Миллиардные средства, которые тратятся населением на покупку дорогого и экологически вредного угля надо направить на трудоустройство местного населения, которые будут заняты на заготовке альтернативных источников топлива.

Срочно приступить к решению проблемы экологии г. Кызыла. Одна из самых острых проблем г. Кызыла – загазованность воздушного бассейна столицы в зимний период. Предлагаем перевести срочно, в течение двух лет, отопление частного сектора г. Кызыла на брикеты и дрова с субсидированием из республиканского бюджета. Это единственно возможный путь быстрого решения не только проблемы дорогого угля, но и решения проблемы загазованности г. Кызыла, которая стала одной из основных причин высокой заболеваемости населения от многих болезней. Согласно данным Красноярскстата, за 2016 год число умерших от туберкулеза на 100 тыс. населения в Туве составило 46,4 процента при среднем показателе по Российской Федерации – 7,8 процента. Эти ужасающие цифры говорят сами за себя.

Заключение.

Предложенные нами меры реальны и позволят кардинально изменить экономическую и социальную ситуацию в республике. Мы восстановим доверие народа к Верховному Хуралу РТ и вернем власть народу, она будет служить всем гражданам республики. Реализация нашей программы развития Тувы обеспечит возрождение села, решит проблему продовольственного обеспечения населения Республики продукцией собственного производства, восстановит обрабатывающую промышленность на базе переработки шерсти, кожевенного сырья, мяса и молока.

Граждане получат социальную защиту в решении самых главных вопросов – трудовой занятости, решения жилищной проблемы, доступности топлива и электроэнергии.

Предложенная нами программа создает необходимые условия для решения главной проблемы – выхода наших граждан из нищеты и бедности.

ВОЗРОДИМ ТУВУ ВМЕСТЕ! У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!