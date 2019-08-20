Перекладывать ответственность за провал программы переселения на строителей – несправедливо!

В одном из прошлых номеров газеты опубликована передовица под названием «Жулики в Туве всегда вне конкуренции». Речь там шла о визите в республику председателя наблюдательного совета госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Фонда К. Цицина. Понятно, что визит высоких чиновников был связан с полным провалом Правительством РТ программы переселения граждан республики из аварийного жилья. Из отчетов видно, что за 2014-2018 годы должны были переселить 5050 граждан из аварийного жилья, фактически переселено по состоянию на 01.07.2019 года только 2760 граждан.

Вместо объективного разбора причин провала программы московские чиновники приняли защищать Правительство РТ, обвинив в провале программы строителей. Мы постоянно слышим от Кара-оола Ш.В., что до его прихода в правительство практически в республике не было строительной базы и строительных организаций. Это наглая ложь.

То, что мы сегодня видим, но и те многие объекты и предприятия, которые разрушены при нынешнем руководстве республики были построены местными строителями. Кроме крупных комбинатов в Ак-Довураке, Хову-Аксы, базы стройиндустрии и стройматериалов, других промышленных и сельскохозяйственных комплексов, нами, тувинскими строителями, построены муздрамтеатр, здание правительства, жилые микрорайоны в Кызыле, школы, больницы и другие социальные объекты. Если бы не было строителей, кто все это построил?

В 2006 году в республике трудились 6,5 тыс. строителей, а сейчас – 4,3 тысяч. В 2007 году произведено на предприятиях стройиндустрии и стройматериалов 2,7 млн. штук условного кирпича, 900 куб. метров сборных железобетонных изделий. По отчету за 2018 год видно, что в республике перестали производиться строительный кирпич, сборный железобетон. Эти статистические цифры напрочь отвергают лживые утверждения нашего Главы республики о том, что до него не существовало строителей и строительной базы. Но меня удивляет то, почему высокие московские чиновники так позорно и некрасиво себя вели, откровенно, дискредитируя федеральную власть. Или они считают, что в отдаленной, дотационной республике можно творить все, что угодно им. Здесь что-то не так.

После прихода единороссов во власть проведена целенаправленная политика вытеснения местных строителей от строительного рынка. Сегодня многие местные строительные организации не имеют подрядов. В их числе подрядные организации – Туваасбестстрой, Школьник, Тувастрой и т.д. За последние годы разрушили строительную базу. Можно было спасти Кызылский кирпичный завод, завод ЖБИ «Сардаана», Улуг-Хемский ЛПК и другие предприятия. Сейчас мы все стройматериалы завозим в республику, кормим строителей других регионов.

В провале программы переселения граждан из аварийного жилья надо не строителей обвинять, а Правительство РТ. Причина провала программы – в коррупции и безграмотной политике правительственных чиновников, которые не знают технологию строительного производства. Пока не будет построены инженерные сети в Кызыле и построены новые котельные на ТЭЦ, проблема развития строительства будет и в дальнейшем существовать. По вине правительства было заморожено расширение Кызылской ТЭЦ, окончание очистных сооружений – вот уже 10 лет ничего не делают по этим важным объектам. Большая их ошибка еще в том, что квартал 9-этажной застройки возле аэропорта они отдали на застройки малоэтажных частных домов.

Выход из тупикового положения в строительстве республики один – смена власти. Скоро выборы депутатов Верховного Хурала РТ. К власти должны прийти порядочные, грамотные люди, имеющие практический опыт управленческой работы. Я, буду голосовать против единороссов и их спойлеров. Мне очень жалко, что буду голосовать против и КПРФ. Жалко – потому, что я коммунист, но когда тувинскую организацию коммунистов возглавляет гастарбайтер Тамоев, который предал всех коммунистов и превратил нашу организацию в филиал Единой России, буду против кандидатов-спойлеров от КПРФ. Так будет справедливо!

М.А. Кыргыс,

заслуженный работник Республики Тыва, ветеран труда, почетный гражданин г.Шагонара.