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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 47, 28 ноября / Куда уходит будущее региона?
   
 
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№47, 28 ноября 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Куда уходит будущее региона?

Совсем недавно в тувинских СМИ появилась новость о том, что самый красивый, знаменитый и почти единственный курорт республики ГУП санаторий «Чедер» НИКОГДА НЕ ВОССТАНОВИТСЯ, хотя опять же, как и в других подобных случаях, в ГТРК каналах Тувы и народных телевещательных каналах Тувы такой информации не показывали.

Из архива СМИ про «Чедер» можно узнать, что курорт основался в 1932 году. Имеет огромный оздоравливающий эффект на все профили медицины. Служил туристической привлекательностью республики, т.к. там были доступны многие виды лечения, большое количество услуг. На курорт-санаторий приезжали не только жители Тувы, но и гости из дальнего и ближнего зарубежья. В этом озере также восстанавливали здоровье инвалиды, ветераны. На минеральном озере имеется сероводородная грязь, способная лечить многие болезни, в том числе и хронические.

Теперь и эту грязь на берегах озера полностью растащили, выгребли, загружали в грузовики и отправили за Саяны в другие места отдыха. Такие ресурсы природы, богатства своей республики, власть региона должна была хранить и беречь от такого произвола власти, НО А ГДЕ?!! Профукали здравницу.

В 2013 году предприятие погрязло в долгах. По данным Министерства здравоохранения РТ, курорт работал круглогодично и был способен принять более 3,5 тысяч человек за 12 месяцев. За 2013 год «Чедер» сумел заработать как минимум порядка 11 миллионов рублей. Но, тем не менее, был в числе первых предприятий, имеющих задолженность по страховым взносам – 3,4 миллиона, по заработной плате – 4,5 миллиона рублей. В общей сложности на момент признания ГУПа банкротом, общая сумма долга превышала десять миллионов рублей. И за это курорт был выставлен на торги, но в последующем так и остался забытым на краю пропасти.

Вместе с тем и жемчужина Тувы – Тожу, где расположено озеро Азас, после 10-летнего пребывания китайского дочернего предприятия «Лунсин», превращается в настоящую экологическую катаклизму, бедствие. Раньше в этих местах была зелёная кедровая тайга, с чистейшим воздухом и природой, богатой дикими животными (кабарга, рысь, олень, медведи и др.). Теперь эта тайга замурована, выкопана, перекопана экскаватором ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ. Во многих местах выгребли землю так, что там образовались огромные ямы, овраги. А чистейшая горная река, расположенная в этих местах, помутнела, как будто туда кто-то выливает известь каждый день.

Можно сказать, что гордость, прежние достоинства республики Тыва год за годом только и исчезают, при этом усиливая общую социальную напряжённость во многих секторах экономики, такие как невыдача зарплаты учителям вовремя и в полном объёме, некачественные дома, выданные переселенцам, рост числа безработных граждан и т.д. Многие из учителей возмущены тем, что при получении аванса каждый месяц, кредиты уплачивать своевременно не можем, а только лишь изо дня в день прибавляют просрочки.

А остановить и побороть такую античеловеческую деятельность в Туве некому. Все управляющие госорганы, мунорганы, партии, ОНФ по таким вопросам молчат. Если поднимут шум или совершат противостояние к таким вещам, то их сразу увольняют с работы и т.п.

На фото показаны реальные снимки опустынивающегося Тожу, помутневшей реки и разрушенного курорта Чедер нашей республики, хотя в этом же году власть Тувы в СМИ распространяли информацию о возобновлении работы курорта, даже показывали видео и фото нового оборудования там же.

Как жить в Туве дальше?! Тут при полном рассвете коррупции, решением подобных проблем никто не занимается.

Куда уходит будущее региона?

Куда уходит будущее региона?

Куда уходит будущее региона?

Куда уходит будущее региона?

Айдын Саая

(прочитано 344 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7024.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 29-11-2017 19:29:31   #3 [ru]
За Тоджу карликов давно надо пожизненно посадить, Китай и в Африке также берет недра и туда везет ширпотреб!
 
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Аноним (гость) 29-11-2017 11:51:23   #2 [com]
Во всём виноват Карлик. Он выгнал с работы Калиндуу, на его место поставил жулика Тюлюша, и тот развалил, разворовал курорт Чедер. Во всё виноват Карлик.
 
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Аноним (гость) 29-11-2017 10:22:14   #1 [com]
Кошмар!!!Он что творит паскудник коротконогий!?
 
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