Куда уходит будущее региона?

Совсем недавно в тувинских СМИ появилась новость о том, что самый красивый, знаменитый и почти единственный курорт республики ГУП санаторий «Чедер» НИКОГДА НЕ ВОССТАНОВИТСЯ, хотя опять же, как и в других подобных случаях, в ГТРК каналах Тувы и народных телевещательных каналах Тувы такой информации не показывали.

Из архива СМИ про «Чедер» можно узнать, что курорт основался в 1932 году. Имеет огромный оздоравливающий эффект на все профили медицины. Служил туристической привлекательностью республики, т.к. там были доступны многие виды лечения, большое количество услуг. На курорт-санаторий приезжали не только жители Тувы, но и гости из дальнего и ближнего зарубежья. В этом озере также восстанавливали здоровье инвалиды, ветераны. На минеральном озере имеется сероводородная грязь, способная лечить многие болезни, в том числе и хронические.

Теперь и эту грязь на берегах озера полностью растащили, выгребли, загружали в грузовики и отправили за Саяны в другие места отдыха. Такие ресурсы природы, богатства своей республики, власть региона должна была хранить и беречь от такого произвола власти, НО А ГДЕ?!! Профукали здравницу.

В 2013 году предприятие погрязло в долгах. По данным Министерства здравоохранения РТ, курорт работал круглогодично и был способен принять более 3,5 тысяч человек за 12 месяцев. За 2013 год «Чедер» сумел заработать как минимум порядка 11 миллионов рублей. Но, тем не менее, был в числе первых предприятий, имеющих задолженность по страховым взносам – 3,4 миллиона, по заработной плате – 4,5 миллиона рублей. В общей сложности на момент признания ГУПа банкротом, общая сумма долга превышала десять миллионов рублей. И за это курорт был выставлен на торги, но в последующем так и остался забытым на краю пропасти.

Вместе с тем и жемчужина Тувы – Тожу, где расположено озеро Азас, после 10-летнего пребывания китайского дочернего предприятия «Лунсин», превращается в настоящую экологическую катаклизму, бедствие. Раньше в этих местах была зелёная кедровая тайга, с чистейшим воздухом и природой, богатой дикими животными (кабарга, рысь, олень, медведи и др.). Теперь эта тайга замурована, выкопана, перекопана экскаватором ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ. Во многих местах выгребли землю так, что там образовались огромные ямы, овраги. А чистейшая горная река, расположенная в этих местах, помутнела, как будто туда кто-то выливает известь каждый день.

Можно сказать, что гордость, прежние достоинства республики Тыва год за годом только и исчезают, при этом усиливая общую социальную напряжённость во многих секторах экономики, такие как невыдача зарплаты учителям вовремя и в полном объёме, некачественные дома, выданные переселенцам, рост числа безработных граждан и т.д. Многие из учителей возмущены тем, что при получении аванса каждый месяц, кредиты уплачивать своевременно не можем, а только лишь изо дня в день прибавляют просрочки.

А остановить и побороть такую античеловеческую деятельность в Туве некому. Все управляющие госорганы, мунорганы, партии, ОНФ по таким вопросам молчат. Если поднимут шум или совершат противостояние к таким вещам, то их сразу увольняют с работы и т.п.

На фото показаны реальные снимки опустынивающегося Тожу, помутневшей реки и разрушенного курорта Чедер нашей республики, хотя в этом же году власть Тувы в СМИ распространяли информацию о возобновлении работы курорта, даже показывали видео и фото нового оборудования там же.

Как жить в Туве дальше?! Тут при полном рассвете коррупции, решением подобных проблем никто не занимается.

Айдын Саая