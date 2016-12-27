Положение Тувы через призму послания главы и проекта бюджета

Председатель Правительства Республики Тыва Кара-оол Ш.В. 14 декабря 2016 года выступил с ежегодным посланием Верховному Хуралу Республики Тыва. Это первое его Послание после досрочных выборов Председателя Правительства РТ и формирования нового состава правительства. Поэтому мы вправе были ожидать корректировки проводимого экономического курса и социальной политики Правительства РТ с учетом тех конструктивных критических замечаний, высказанных кандидатами и представителями политических партий в ходе прошедшей в сентябре текущего года избирательной кампании. Увы, ничего нового в его Послании не увидели и не услышали. Правительство по прежнему рассчитывает возродить экономику республики за счет строительства железной дороги и таких проектов, как «Корова-кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», а социальные проблемы – за счет реализации таких проектов, как «Социальный картофель», «Социальный уголь». Так что обозначенный в Послании переизбранного Главы республики социально-экономический курс не дает поводов ни для какого оптимизма, поэтому вряд ли будут решаться накапливающиеся острые проблемы республики в рамках указанных проектов.

Из текста Послания можно узнать некоторые изменения его позиций относительно отдельных его проектов, которые он продвигал в течение почти 10 лет на посту Главы республики, что, по сути, можно расценить как чистосердечное признание Главой республики собственных ошибок. Как можно заметить, на этот раз он не сказал ни одного слова про строительство модульной электростанции, которую он всегда считал одним из приоритетов в своей деятельности. Видимо, наконец-то осознал бесперспективность этого проекта. К сожалению, потеряно время, и впустую затрачены бюджетные средства на десятки (если не на сотни) миллионов рублей на мероприятия по реализации этого проекта. Но, как говорят, «лучше поздно, чем никогда».

Последствия данного ошибочного решения горожане испытывают на себе до сих пор. Известно, что в 2007 году одним из первых его действий на посту Председателя Правительства РТ было решение о приостановлении работы по реконструкции Кызылской ТЭЦ, которое практически парализовало строительство объектов в столице из-за нехватки мощностей по выработке тепла на ТЭЦ. Тогда решение о приостановлении расширения ТЭЦ было мотивировано строительством новой модульной электростанции. Сейчас Глава республики в своем Послании высказал предложение о необходимости модернизации и развития Кызылской ТЭЦ, что дает мне повод прийти к такому выводу.

Как известно, отсутствие возможностей Кызылской ТЭЦ для подключения новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения вынудило людей к массовому одноэтажному жилищному строительству с печным отоплением в Кызыле, что усугубило проблему загазованности столицы. Поэтому вызывает недоумение критическое высказывание Главы республики в Послании: «...мы вынуждены всеми силами сокращать частную индивидуальную застройку жилья в г.Кызыле и у пригородов столицы – Сукпака, Каа-Хема, Эрбека. Печное отопление – главный источник сажи, загрязняющей нашу атмосферу и отравляющей нашу жизнь. Кызыл является ярким примером непродуманного градостроительства, по итогам которого мы имеем серьезную экологическую проблему». Учитывая то, что Кара-оол Ш.В. почти 10 лет возглавляет исполнительную власть в республике и им было принято решение о приостановлении расширения Кызылской ТЭЦ, в результате которого в Кызыле появились новые котельные и частные малоэтажные дома с печным отоплением, высказанную критику можно адресовать разве что себе самому.

Всё бы хорошо, только сокращение индивидуального жилищного строительства в Кызыле и п.Каа-Хем является глубоко ошибочным решением, которое загоняет проблему жилья еще глубже, поскольку на 90% строящегося жилья относится к частному строительству.

Немаловажным также является признание Ш.В. Кара-оолом факта развала строительного комплекса республики. Парадоксально: многомиллиардные инвестиции в Туву не только не укрепили строительный комплекс, а наоборот – местные строительные организации были вытеснены приезжими строительными компаниями при поддержке правительственных чиновников. Им были созданы тепличные условия при проведении торгов, осуществлении приоритетного финансирования объектов. В итоге заезжие строители в своей массе покинули Туву, не достроив начатые объекты с огромными долгами перед бюджетом.

Вместе с тем из Послания видно, что Кара-оол Ш.В. по прежнему считает приоритетными в развитии республики проекты по перенаправлению маршрута федеральной трассы М-54 и дальнейшее продвижение проекта «Курагино-Кызыл» через Монголию в Китай. Решение о перенаправлении федеральной автодороги М-54 он отнес к событиям исторического масштаба и назвал «прорывным проектом», сопоставимым с открытием знаменитого Усинского тракта. При этом, почему решение о передаче республиканской дороги Кызыл-Чадан-Хандагайты в федеральную собственность является событием исторического масштаба непонятно: он свои выводы не обосновал конкретными фактами. Всем нам известно, что данная дорога была и до этого решения, она и сегодня действует.

Еще есть один момент: согласно заключенному концессионному Соглашению между Правительством Республики Тыва и консорциумом «Тувинские дороги», принадлежащим Евраз группе, республиканская автодорога Кызыл-Чадан на 20 лет передана данной частной компании и юридически именно Евраз сейчас является её хозяином. Вполне обоснованно и законно будет, если Евраз для содержания данной автодороги установит плату за проезд. Есть еще много других вопросов, о которых Глава республики почему-то не затронул в своем Послании.

Что касается проекта строительства железной дороги «Кызыл-Курагино», мы об этом проекте слышим в течение последних девяти лет, однако, строительство дороги до сих пор остается под большим вопросом. В связи с началом реализации китайского проекта «Шелковый путь» действительно прорабатываются предложения по присоединению России к данному проекту, но, по моим сведениям, окончательного решения по маршруту данного пути до сих пор еще не выработано. И даже если всё же будет принято решение по проекту железной дороги «Кызыл-Курагино», то для его реализации потребуется как минимум десятилетия. Только от этого нам, жителям республики, будет лучше или хуже – неизвестно.

Думается, что нашему правительству следовало бы заняться решением текущих проблем республики, наконец, спуститься на грешную землю, оставив в покое маниловские проекты. Пока наше руководство занято продвижением проектов «исторического масштаба», республика неуклонно движется к пропасти, все более отставая в своем экономическом и социальном развитии даже от наших соседних регионов, не являющихся лидерами в России.

Обобщающим показателем экономической деятельности региона является валовой региональный продукт (ВРП), характеризующий объемы производства товаров и услуг. По данному важнейшему показателю республика занимает не только последнее место в Сибирском Федеральном Округе, но и продолжает увеличивать отставание от других регионов СибФО. Так, за 2010 год валовой продукт на душу населения составил по Республике Алтай – 108 730 рублей, по Республике Тыва – 108 178 рублей. Как видно отставание было небольшое – всего полпроцента. Но уже по итогам 2014 года (за 2015 год нет опубликованных статистических данных) разрыв в отставании от Республики Алтай значительно увеличился и достиг 19%. В абсолютном выражении душевое производство ВРП по Республике Алтай и Туве составило, соответственно, 184 000 рублей и 149 3345 рублей. А отставание от нашего ближайшего соседа – Хакасии ещё больше. За 2010-2014 годы по размеру ВРП на душу населения Тува увеличила отставание по данному показателю от ближайшего соседа еще на 10%, и сейчас уровень ВРП на душу населения у нас в два раза ниже, чем в Хакасии.

По проведенному исследованию РИА Рейтинг, в 2015 году Тува опустилась по рейтингу качества жизни населения на самое последнее 85 место в РФ, потеряв 7 позиций по сравнению с 2010-2011 годами, когда республика занимала 78-е место по рейтингу.

По данным Росстата, в республике численность населения, находящегося за чертой бедности, неуклонно растет. Если в 2010 году численность бедного населения составляла 91,1 тыс. человек, или 29,6% к общей численности населения республики, то в 2015 году – 121,7 тыс. человек, или 38,8%, а по итогам первого полугодия 2016 года – более половины населения Тувы живёт за чертой бедности. Такой ситуации в России больше нет нигде. К примеру, в соседних регионах ситуация совершенно обратная: доля бедного населения в Республике Алтай снизилась с 31,1% в 2010 году до 24,3% в 2015 году, а в соседней Хакасии также имеется снижение этого показателя с 18,4 до 18%.

Как результат – в Туве самая низкая продолжительность жизни при рождении, которая в 2014 году составила 61,8 лет, а сельского населения – всего 56,9 лет.

Эти данные официальной статистики подтверждают, в каком положении мы оказались и куда мы движемся.

Основные показатели развития Республики Тыва за январь-октябрь 2016 года показывают, что негативные тенденции наращиваются и в текущем году. По объему производства обрабатывающей промышленности республика занимает последнее место в СибФО. К примеру, Республика Алтай, которая по численности населения и по территории намного меньше, чем Тува, производит в обрабатывающей промышленности продукцию почти в 10 раз больше нас. По состоянию на 1 октября т.г., по данным Росстата, в республике намолочено всего 100 тонн зерна, а в небольшой Республике Алтай в 42(!) раза больше – 4200 тонн. Аналогичная ситуация и по производству животноводческой продукции: по скоту и птице на убой – 9,9 тыс. тонн в Туве и 15,8 тыс. тонн в Республике Алтай, по производству молока, соответственно, 50,4 тыс. тонн и 72,9 тыс. тонн, по производству яиц – 1,4 млн. штук и 10,0 млн. штук.

Следует заметить, что объемы выполненных строительных работ в нашей республике начали резко сокращаться с 2015 года, в котором индекс физического объема по деятельности «Строительство» составил лишь 56,4% к уровню 2014 года. По объемам выполненных строительных работ за 9 месяцев т.г. Тува отстает от Республики Алтай в 2,1 (!) раза.

Продолжает ухудшаться уровень жизни большинства населения республики. Реально располагаемые денежные доходы продолжают падение и за январь-сентябрь 2016 года снизились на 14,1%, по номинальному размеру оставаясь самым низким в СибФО. Число граждан, находящихся за чертой бедности, по итогам первого полугодия 2016 года составило уже 160 тыс. человек (было на начало года – 121,7 тысяч), т.е. больше половины населения. В то же время продолжают повышаться цены на электроэнергию, уголь и другие товары.

Представленный правительством в Верховный Хурал РТ проект республиканского бюджета на 2017-2019 годы не дает никаких оснований надеяться на изменение социально-экономической ситуации в сторону улучшения. Скорее всего, следует ожидать дальнейшего снижения уровня жизни населения.

Так, согласно данному законопроекту, расходы республиканского бюджета на 2017 год проектируются ниже утвержденного уровня 2016 года на 1,6 млрд. рублей, а к 2019 году снижение составит 2,1 млрд. рублей. Ожидается значительное сокращение финансирования образования, социальной политики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, также сельского хозяйства.

Сокращение не касается только расходов на содержание законодательных и исполнительных органов власти. Более того, невзирая на кризис, в бюджет заложен рост объемов финансирования на эти цели в 7,5%. Следует учесть, что сокращение финансирования социальной сферы и отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства происходит при одновременном повышении цен и тарифов.

Таким образом, оснований надеяться на улучшение жизни в ближайшее пятилетие нет никаких. Только такой вывод напрашивается из Послания Главы республики и законопроекта о республиканском бюджете на 2017-2019 годы. Действующая власть в республике не в состоянии что-либо изменить, а для федеральных органов главным критерием оценки работы глав субъектов стали только результаты выборов, независимо от того, каким образом они были достигнуты. Поэтому все зависит от самих жителей республики: никто за нас не будет решать наши проблемы, кроме нас самих. Как мудро сказано, «спасение утопающего – дело самих рук утопающего».

Наша молчаливая соглашательская позиция с нищетой, развалом экономики и коррупцией никогда не приведет к позитивным переменам. Сейчас очень важно участие каждого гражданина республики в решении вопросов социально-экономического обустройства нашей республики. Нужна гражданская позиция каждого человека. Конечно, хотелось бы услышать мнения бывших руководителей нашей республики. Ведь, в свое время народ им оказывал высокое доверие, и когда сейчас народ оказался в тяжелой жизненной ситуации, республика медленно, но верно катится вниз, они не должны сидеть, набрав в рот воду. Я не могу согласиться с отдельными мнениями, будто Кара-оол Ш.В. подкупил их, наградив высокими государственными наградами. Я их всех хорошо знаю, долго работал под их непосредственным руководством, уверен, что они скажут свое слово.

Но в любом случае решающее слово – за гражданами нашей республики, которые истинно переживают за будущее своих детей и внуков, за судьбу и будущее республики.

Валерий Салчак