    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Коммунальные службы необоснованно завышают тарифы ЖКХ

24 ноября 2017 года в г. Кызыле Республики Тыва состоялся Второй открытый форум прокуратуры Республики Тыва на тему «Жилищно-коммунальное хозяйство. Обеспечение прав граждан на получение жилищно-коммунальных услуг».

Прокурор Республики Тыва Александр Боровков, открывая мероприятие, подчеркнул, что нарушения в сфере ЖКХ являются в Тыве довольно распространёнными, в том числе, при подготовке и прохождении отопительного сезона.

За 10 месяцев 2017 года органами прокуратуры республики выявлено 364 нарушения законов в сфере ЖКХ. По ним принесено 22 протеста, отменено или изменено 9 незаконных правовых актов, в суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено 22 иска. Прокурорами внесено 165 представлений об устранении нарушений закона. Ряд должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.

Во всех проверенных прокуратурой управляющих организациях форма предъявляемых собственникам помещений к оплате платежных документов не соответствовала требованиям Жилищного кодекса РФ, документы об оплате коммунальных услуг формировались произвольно. Выявлены факты самовольного установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Проведенной прокуратурой республики совместно с управлением Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе проверкой в Службе по тарифам Республики Тыва выявлено, что общая сумма экономически необоснованных расходов, включенных службой в тарифы АО «Тываэнерго», АО «Тываэнергосбыт», АО «Кызылская ТЭЦ», ГУП «Управляющая компания «ТЭК-4» и ООО «Водоканал» составила более 305 млн. рублей.

В открытом диалоге, кроме сотрудников прокуратуры, участвовали представители Правительства и Верховного Хурала (парламента) республики, Общероссийского Народного Фронта, Общественной палаты, средств массовой информации, руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Прокурором республики было отмечено, что для надзорного ведомства крайне важен обстоятельный диалог с органами власти и контрольно-надзорными организациями сферы ЖКХ.

Открытый форум прокуратуры Республики Тыва призван стать качественно новым механизмом для укрепления правозащитной функции надзорного ведомства.

Прокуратура Республики Тыва.

Коррупциогенный фактор в административном регламенте

В Туве прокуратурой района выявлены противоречия федеральному законодательству, содержащие коррупциогенные факторы, в Административном регламенте по предоставлению администрацией района муниципальной услуги.

Прокуратурой Барун-Хемчикского района Республики Тыва проверен Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный постановлением администрации от 29 июля 2016 года №479.

Проверкой установлено, что по регламенту администрации общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 35 дней. Это противоречит общему сроку предоставления муниципальной услуги, установленному пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента, следовательно, документ содержит внутренние коллизии, что является коррупциогенным фактором, создающим для органа местного самоуправления возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Пунктом 2.6.5 Административного регламента установлено, что документы представляются заявителями на бумажном носителе и в электронном виде, в то время как в соответствии со взаимосвязанными положениями статей 2, 5 и 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено право заявителей обращаться за предоставлением муниципальных услуг в устной, письменной или в электронной форме (альтернативно, по выбору заявителя). Таким образом, Административным регламентом неправомерно установлено требование о предоставлении заявителем документов одновременно в письменном виде (на бумажном носителе) и в электронном виде.

Наличие завышенных требований, предъявляемых к лицу для реализации принадлежащего ему права, установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям является коррупциогенным фактором.

Прокуратурой выявлено, что Административным регламентом не предусмотрены право подачи жалобы в электронной форме в качестве одного из оснований для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования, а также обязанность должностного лица, в случае установления по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, незамедлительно направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

По выявленным фактам прокурором района председателю администрации Барун-Хемчикского района принесен протест. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования протест удовлетворен. В постановление администрации от 29 июля 2016 года №479 внесены изменения.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.