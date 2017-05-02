A- | A | A+ 12pt №17, 2 мая 2017 года.

Барское враньё накануне публичной порки Шолбан Кара-оол – личность в Туве известная. По первости это был обыкновенный торговец водкой. Затем он стал депутатом и перерос в подающие надежды политика. И, наконец, с подачи нашего знаменитого земляка, Кара-оол становится во главе республики. Вот тут-то и выяснилось, что на самом деле сам по себе он совершенно ничего не представляет. Так, врун, болтун и хохотун. Понаобещал федеральным властям и тувинцам с три короба, а решить ни одной самой простой проблемы, кроме собственного кошелька, не в состоянии. Тогда Шолбан Валерьевич пустился на поиски врагов. Первым врагом тувинской перестройки был назван парламент. И разразилась война на уничтожение народного представительства. Закончилась она серьёзной кастрацией парламента и полным разгромом депутатского корпуса. Следующими «козлами отпущения» стали банкир Пугачёв и светская львица Нарусова. Их обвинили в игнорировании интересов республики. Как следствие – Кара-оол «выдавил» из республики сенатора С.Пугачёва, который тут же лишился в Туве своего железнодорожно-угольного бизнеса. Следом перестала представлять интересы Тувы в Совфеде и влиятельная вдова учителя Путина Л.Нарусова. Казалось, больше никаких препятствий у Кара-оола в осуществлении его планов нет. На первых порах так оно и было. Как недавно поведал широкой общественности бывший банкир Пугачёв, обретающийся теперь во Франции, воспользовавшись ситуацией, правительство Тувы (а, вернее всего, Глава и Минфин) в содружестве с новоявленным «инвестором» Байсаровым провернули аферу, в результате которой через МПС «растворились» 1,5 млрд. долларов, заложенных в бюджет России для реализации железнодорожно-угольного проекта освоения Элегестинского месторождения. А это, ни много ни мало, около 45 млрд. российских рублей по тому курсу или около 90 млрд. рублей по курсу нынешнему. Где и в чьих карманах осели такие огромные деньжищи, сейчас не скажет уже никто. Думается, что приобретение квартиры в Москве за 130 млн. рублей и салона красоты за миллиард – из тех самых железнодорожно-угольных 1,5 млрд. долларов, растворившихся в результате отчаянной дружбы Кара-оола и Байсарова. Но дальше этого грандиозный проект больше не продвинулся. Новоявленный «инвестор» Байсаров, видимо, получив свою долю, успокоился и больше ни углём, ни дорогой не интересовался. А тем временем дела в экономике республики шли всё хуже и хуже, хотя объективно никаких трудностей и препятствий у Кара-оола и Шойгу в осуществлении их планов уже не было даже теоретически. Прошло 10 непростых лет, за которые пора бы и отчитаться. Однако, как тут отчитаешься, если в результате кипучей деятельности кабинета Ш. Кара-оола Тува прочно обосновалась в конце списка регионов России по всем показателям. Первыми мы стали только по преступности, безработице, заболеваемости сифилисом и поддержке «Единой России». Так что хвалиться ему оказалось нечем. А тут возникла необходимость выступить с отчётом о деятельности правительства Тувы за 10 лет, и в том числе – за год 2016-й. В преддверии этого отчёта экономисты Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ провели анализ деятельности правительства региона и довели его не только до широкой общественности Тувы, но и органов федеральной власти. Случился скандал. Оказалось, что Шолбан Кара-оол смог своей «командой единомышленников» полностью развалить не только экономику республики, но и социальную сферу, подорвал доверие к власти. При нём казнокрадство достигло таких размеров, которых Тува не знала никогда ранее. Пришлось в очередной раз вводить в заблуждение население республики, манипулируя цифрами и замалчивая очевидные проблемы и трудности. В своём выступлении 28 апреля 2017 года Кара-оол даже сказал: «Мы добились главного – сохранили стабильный рост основных социально-экономических показателей». Какие доказательства для такого утверждения он приводит? Основным доводом для этого Глава республики указывает на рост добычи угля. Конечно, на фоне развала других отраслей промышленности, в первую очередь, обрабатывающей или строительных материалов, а также строительной индустрии, пищевой промышленности и т.д., даже небольшой рост добычи угля может обеспечить неплохие показатели в целом по разделу «промышленность», чем Глава и воспользовался при отчёте. Хотя следует иметь в виду, что для жителей республики, по большому счёту, увеличение добычи угля не играет никакой роли, если не считать дикого роста цены на уголь, который стал недоступным для многих наших граждан. Сейчас на добыче угля зарабатывают хозяева этих предприятий, получая огромные дивиденды за счёт непомерно высоких цен. К примеру, только за 2016 год добывающие предприятия получили от наших недр более 5 млрд. прибылей (сальдированный результат), а в бюджет заплатили только 100 млн. налогов, о чём указывается в Отчёте как достижение. Доля этих 100 млн. составляет лишь 0,4% расходов бюджета, что многократно меньше, чем поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц, которые за 2016 год составили более 3,2 млрд. рублей. Далее Глава приводит цифры о росте среднемесячной начисленной зарплате, не указывая при этом на продолжающееся снижение реальных доходов населения за последние годы. При этом Кара-оолу ради создания видимости успехов приходится скрывать реальный уровень бедности населения, приводится цифра за 2015 год, хотя известны весьма неутешительные более скандальные данные за прошлый год. По данным официальной статистики, по итогам 2016 года более половины населения находится за чертой бедности. И это притом, что официальная статистика явно занижает реальный уровень бедности в Туве. Этот показатель зависит от уровня величины прожиточного минимума, который является стоимостным выражением минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Если величина прожиточного минимума составляла во втором квартале 2015 года 10020 рублей, то за четвёртый квартал 2016 года, невзирая на инфляционные процессы, постановлением Правительства РТ она снижена до 9775 рублей на душу населения, хотя все понимают: при имеющейся галопирующей инфляции на продукты питания и роста цен на товары не может быть эта величина ниже уровня 2015 года. Таким образом, за счёт занижения величины прожиточного минимума власть пытается лакировать действительность и хотела бы скрыть реальный уровень бедности в республике, который, по расчётам независимых специалистов, составляет не менее 70% населения. Впрочем, косвенно это подтвердил и сам Кара-оол, отметив в своём выступлении, что 98% многодетных семей попадает в категорию малоимущих. Кремлёвское рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» выпустило данные регионов по качеству жизни – 2016. Тува сохраняет за собой самое последнее место в этом рейтинге, набрав минимально низкий балл – 12,5, а ведь в 2015 году рейтинговый балл составлял – 12,6, что чуть выше, чем в прошлом году. Но даже не в уровне бедности дело. Здесь главное – это отрицательный тренд, движение вниз по этому важному обобщающему показателю, составленному на основе комплексного учёта всех основных показателей, характеризующих и экономическое и социальное развитие региона. Ближайший наш сосед в Сибири по этому показателю – Республика Алтай – занял 82 место, набрав 25,2 рейтингового балла, что более чем в два раза больше, чем у Тувы. Это ли не приговор деятельности Шолбана Кара-оола за 10 лет? К сожалению, из выступления Главы республики об итогах 2016 года следует, что наше руководство не осознает критического положения республики. Оно не имеет собственной программы по выводу региона из тупика, в который Кара-оол загнал его за последние 10 лет. Такая позиция Главы к предложениям своих граждан вызывает тревогу о будущем нашей республики, ведь, очевидно, что вывести республику из кризисного состояния можно только совместными усилиями всех граждан республики и всех здоровых сил Тувы. Впрочем, ловить на лжи Главу правительства – дело не очень эффективное и бесполезное. Если бы ему верила солидная часть населения республики, в этом был бы толк. Потому я остановлюсь лишь на очередном объяснении неудач, с которым мы ознакомились на странице главы Тувы в социальной сети. Кара-оол как-то возмутился: «Украли провода с крана, который строит буддистский храм. Бедолаги, какую же тяжёлую карму они на себя навели!». Интересно, а собственная карма его не беспокоит? На днях газета «РИСК» сообщила, как подчинённые Кара-оола украли у детей-сирот 51 квартиру в г.Кызыле по ул.Каа-Хем стоимостью 57 млн. рублей. Если их украл не сам Кара-оол или его братья, в ответе всё равно он как Глава республики, ведь деньги-то – бюджетные! И как его карма? Страдает? Болит? Съёживается в судорогах? Похоже – нет. По крайней мере, судя по тому, что он об этом в своём отчёте промолчал, и никто из депутатов его об этом не спросил, этот факт воровства для него – рядовое событие. Что, вместе поделили украденное? А если Кара-оол этих денег не воровал, то почему он молчит и не клеймит позором жуликов, похитивших жильё у самых незащищённых граждан – детей-сирот? Заметьте, какое удивительное у него оправдание этого воровства: «Мы столкнулись на практике с жёсткими реалиями, когда буква закона вступает в противоречие с нашими бюджетными возможностями. Мы с большой радостью обеспечили бы жильём всех без исключения детей-сирот... Но реалии таковы, что мы вынуждены жить... по жёстким требованиям Бюджетного кодекса». В общем, на этот раз выяснилось, что жить и работать Кара-оолу мешает федеральное законодательство. Обратите внимание: началось всё с того, что Кара-оол принудил Минтруд не исполнять вступившие в законную силу решения федеральных судов по выплате доплат заслуженным пенсионерам. Теперь его не устраивает Бюджетный кодекс России. Скажите, когда глава субъекта призывает не исполнять решения судов, то есть выходит из правового поля государства и высказывает своё недовольство федеральным законодательством, при этом создавая условия для массового выезда из региона русского населения, чего от него ожидать далее? Призывов к выходу из состава России? А чем тогда у нас занимается недавно назначенный начальник УФСБ РФ по РТ Владимир Николаевич Щуровский? Да, конечно, ловить протестующих на площадях и узбеков-таджиков на рынках гораздо легче, чем выявлять и выкорчёвывать сепаратизм, исходящий из правительства. Но не в волейбол же его отправили играть в Туве? Нужно же на такие вещи реагировать соответствующим образом! А то проспят-простучат Россию в мячик. Кроме того, замечено: в последнее время и по части выявления коррупции УФСБ по РТ резко сбросила обороты. Теперь, как правило, выявляет и карает преступников прокуратура. Хотя у неё, как известно, сравнительно меньше инструментов по этой части. Но если УФСБ перестала «ловить мышей» в выявлении коррупции в Туве, то, может быть, активизируется в деле сохранения единства и целостности государства российского? В своём отчёте Ш.Кара-оол сетует на то, что ему досталось от Ш.Ооржака тяжёлое наследство: «Мы начинали свою работу в 2007 году. Тогда мы приняли слабую и разрушенную республику. За прошедшие 10 лет мы... проделали большую работу». И дальше без тени смущения рассказывает нам сказки о нашем «процветании», ни словом не помянув о том масштабном разворовывании государственных денег в республике, что мы имеем на сегодняшний день. А ситуация тут просто аховая. Складывается впечатление, что воровство средств из бюджета в Туве приняло неконтролируемый характер. И теперь даже сам Кара-оол толком не знает, кто, где и сколько украл. Недавно он потребовал от своего заместителя Фалалеева справку о том, где, кем, сколько своровано, но и тот, судя по всему, узнаёт об этом из сообщений прокуратуры. Кара-оол в своём отчёте призвал не верить заявлениям и анализам его оппонентов из числа членов Союзов русскоязычных граждан «Россияне» и ветеранов государственной и муниципальной службы РТ. Мол, завидуют мне и врут, негодяи. Представим себе, что это так. Поэтому обратимся к другим источникам. Вот что, в частности, официально сообщила прокуратура Тувы о состоянии коррупции в республике в области строительства. Привожу с сокращениями: «В Туве с 2012 года действует адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы. Складывается впечатление, что чиновники, которые обязаны заниматься воплощением программы в жизнь, озабочены хищением бюджетных денег и ждут, когда при землетрясении ветхое жильё разрушится, завалив обломками граждан, которые так и не справили новоселий. Согласно программе из аварийного и ветхого жилья планировалось переселить в новые квартиры 5 тыс. жителей... По состоянию на апрель 2017 года... Ключи от новых квартир здесь получили 367 человек или 7,3% от общего числа жителей, которых необходимо было переселить в новое жильё. Так, в г.Туране строительство нового жилья для переселенцев даже не начиналось. Законность получения гражданами новых квартир в селе Бай-Хааке вызвало у правоохранителей серьёзные вопросы. В настоящее время по факту хищения на объекте бюджетных денег расследуется уголовное дело. В г.Кызыле из запланированных десяти многоквартирных жилых домов, введён в эксплуатацию только один. Сроки сдачи в эксплуатацию остальных девяти домов не определены. Анализ прокурорского надзора в этой сфере показал, что недостатки выполнения программы на территории Тувы были связаны с неспособностью органов исполнительной власти республики отслеживать выполнение этапов программы. Безответственным было отношение заказчика к выбору подрядных организаций, которые финансировались в нарушение контрактов и законодательства. Отсутствовали претензионные требования к подрядным организациям за неисполнение условий контрактов. Сказалась и слабая обеспеченность профессиональными трудовыми ресурсами, отсутствие должной материально-технической базы подрядных организаций, что не соответствовало объёму предъявляемых работ. Эти и другие причины в своей совокупности привели к срыву установленных сроков исполнения контрактов и к провалу исполнения указанной программы в целом. При этом нарушения часто имели серьёзный криминальный характер . Они связаны с откровенным хищением бюджетных средств, превышением и злоупотреблением должностных лиц органов исполнительной власти республики и заказчиков своими полномочиями при распределении денег, предусмотренных программой. Так, только за 2016 год органами предварительного следствия республики было возбуждено 8 уголовных дел: 5 из них в отношении руководителей подрядных организаций, 3 – в отношении должностных лиц. По итогам первого квартала текущего года уже возбуждено 2 уголовных дела в указанной сфере. Общий ущерб от преступных действий виновных лиц предварительно органами следствия оценивается в сумму, превышающую 700 млн. рублей. Срок действия программы переселения граждан из аварийного жилья завершается в сентябре текущего года. Но уже сегодня можно утверждать, что в результате безграмотной и преступно халатной работы органов исполнительной власти республики, заказчиков и подрядчиков, цели, поставленные программой, выполнены не будут . А это повлечёт массовые нарушения жилищных прав граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. Данное обстоятельство, в свою очередь, может создать предпосылки для возникновения социального напряжения в обществе, что является недопустимым». Ну, может быть, и прокурор Гринёв тоже придумывает сказки про наше вороватое чиновничество? Тогда давайте ознакомимся с мнением о Кара-ооле в федеральных органах власти. Так, к примеру, замминистра строительства РФ Чибис сообщил следующее: «В Республике Тыва ситуация не сдвигается с мёртвой точки независимо от объёма денег и степени контроля. Казначейское сопровождение ввели – бесполезно. Они берут обязательства, заключают контракты, оказывается, что подрядчик некачественный, его выгоняют, опять ищут деньги. И эти объяснения из года в год, несмотря на то, что губернаторы подписывались под обязательствами, оценивая свои ресурсы и силы, и только потом получали соответствующий объём финансовой поддержки». И как к этому относиться? Тоже врёт?!! Как вы думаете, всё выше перечисленное – не приговор? 5 мая президент России В.Путин на Госсовете намерен заслушать Кара-оола об итогах выполнения в Туве программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как нам стало известно, сейчас нашим звёздным земляком по просьбе Главы предпринимаются героические усилия к тому, чтобы этот вопрос снять с повестки... Иначе премьер Тувы Ш.Кара-оол вслед за своими коллегами Хорошавиным с Сахалина, Гайзером из Коми, Белых с Вятки, Соловьёвым из Удмуртии и Маркеловым из Марий Эл вполне может получить новую прописку по соседству с ними в СИЗО Лефортово. Может быть, суммы украденного в Туве будут и поменьше, чем в тех регионах, зато процент ворованного явно окажется рекордным. Шолбан Кара-оол отчитался перед тувинцами. Никто ему в лицо не то, что не плюнул – даже не спросил: не пора ли?.. Интересно, что ему скажет 5 мая Путин? До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 894 раза) http://risk-inform.ru/article_6625.html +9

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Аноним (гость) 03-05-2017 18:27:48 #11 [ru] 9-му - ничего ему Путин не скажет, какой еще регион дает 100% выборы да и Шойгу подсуетится! 0 Аноним (гость) 03-05-2017 17:29:13 #10 [ru] см. vk.com



позор и только! ну, как можно забросить людей в такие условия, почему переселенцы должны сами, за свой счет доделывать ремонт в новых квартирах, где нет света и воды, где нет даже дверей и дверных проемов?, нет линолеума на полу, сплошной бетон??????????



лихорадочный отчет нашего убогого правительства перед Москвой приведет к сплошному вранью перед Путиным. ну,сколько можно?!!!! позор,один сплошной позор!



мэр со своим замом по строительству вообще должны уйти в отставку, гнать надо таких далеко и глубоко! 0 Аноним (гость) 03-05-2017 17:12:10 #9 [ru] Гандон ты Карл!-скажет ему Путин. 0 Аноним (гость) 03-05-2017 16:41:52 #8 [ru] Вначале карлики воровали миллионами, потом миллиардами, аппетит приходит во время еды. Шойгуевская крыша расширяет аппетит, а на улучшение жизни своего народа денег уже не хватает! 0 Аноним (гость) 03-05-2017 15:10:33 #7 [ru] №3 Гринёв гастарбайтер, шестёрка Иргита,

отработал своё и сейчас сваливает из Тувы,

а вы балбесы останетесь здесь и Гринёву абсолютно насрать на вас.

Чибис, сама фамилия за него говорит. 0 Аноним (гость) 03-05-2017 13:27:12 #6 [ru] По телевидентю показывают вчера в Спутнике по ул.Убсанурской сдали 16 квартирный дом. Где получила квартиру женщина прождав целых 20 лет!!! И это правительство считает своей хорошей работой. 0 Аноним (гость) 03-05-2017 12:49:57 #5 [ru] за 10 лет в такой маленькой Туве за такие огромные дотации из федерального бюджета, при поддержке самого Шойгу, такого можно было наворотить! Мы лучше жили бы, чем в Татарстане! За 10 лет ничего не сотворить, не создать, не вырастить, чтобы на века, на зависть другим! Шолбан Валерьевич! какой Вы недалекий умом, из грязи вылезли сами и в грязь Туву заволокли! Вы - бездарный управленец, Вы - всеобщая беда всего тувинского народа! Вас в тувинской истории будут вспоминать не как созидателя, а как вора и начальника, создавшего криминальное чиновничество! Вы самый бессовестный глава Тувы, Вы - бездарь, причем алчный и жадный! Уйдите с поста Главы республики. Народ устал от Вас и от Ваших братьев. Туве надо заново возрождаться после Вас, дайте это ей, наконец,сделать! +4 Аноним (гость) 03-05-2017 12:43:56 #4 [ru] Интересно, что с кармой у тех людей, что собирали деньги у верующих и предпринимателей на "Самую большую в регионе статую Будды"?

В настоящее время вместо статуи торчит какой-то "пенек" из бетона.

Кабель может в цвет-мет сдали и ролтон купили, а на что пошли деньги с позолоченной статуи? +1 Аноним (гость) 03-05-2017 11:28:57 #3 [ru] №2, Гринев, Чибис и РИА Рейтинг тоже врут? +1 Аноним (гость) 03-05-2017 11:02:56 #2 [ru] Кондарт Пчелкин (он же Конвиз) всё врёт.

Вечно обиженный на жизнь, которую сам себе и испоганил.

Лучше присмотри за своим родным старшим братом, которого

ты в центре города посадил милостыню просить и твою гадкую газетку продавать! -1 1 : 2 Остальные материалы номера 17: Свежий анекдот

Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола?

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