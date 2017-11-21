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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 46, 21 ноября / Зачем нам очередной ресторан?
   
 
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№46, 21 ноября 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Зачем нам очередной ресторан?

Вот недавно в прессе проскользнуло, что правительство Тувы ищет инвестора для открытия ресторана в новом здании у Национального музея. Зачем?!!

У нас нет Дворца молодёжи и у нас нет центра развития детей дошкольного и начального школьного возраста. Путин В.В. заострял неоднократно внимание глав регионов на этом.

У нас нет Национальной интерактивной библиотеки с современными технологиями. Завидую современным библиотекам, где все книги через специальные терминалы выдаются, где везде компьютеры стоят, где можно аудиокниги прослушать и скачать их для себя, прийти на встречи с писателями из других регионов, где есть детские игровые с познанием литературы.

У нас нет центра организации досуга взрослому населению и пенсионерам. У нас развивается направление бальных танцев среди организаций, которые репетируют где попало. В зимнее время нет больших помещений для сбора ветеранов, пенсионеров. Во многих молодого задора знаете сколько! Они хоть каждый день будут прибегать на фитнесы, аэробики, танцы, на кружки всякие. Нет шахматного клуба среди взрослых, нет авиамодельного, да ещё перечислять и перечислять, чего нет.

Все! детишки, школьники, взрослые, пенсионеры – где-то собираются в малюсеньких помещениях случайными группами, потому что нет ни финансирования, ни разрешения по Санпинам.

Зачем нам ресторан, пусть даже с национальной кухней? У нас достаточно различных ресторанов, банкетных залов, кафе. Просто Минэкономики пусть разработает для них проекты, соглашения о софинансировании, об обучении персонала, а Мэрия пусть следит за качеством питания и обслуживания. В конце концов, надо не жадничать, а в новых гостиницах открыть то, что хотите для обслуживания высоких гостей.

Вот пишу об этом, а мысли все о том, что неужели невозможно своими мозгами дойти до этого, почему народ должен предлагать то, что на виду в других регионах уже есть и адаптировано? Почему у наших руководителей голова не варит должным образом?

Спасибо за внимание!

Айдын Саая

(прочитано 274 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7012.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 22-11-2017 10:15:34   #1 [ru]
Когда смотришь на Кызыл - одна сплошная барахолка, как двадцать пять лет назад, везде одни магазины, но кроме судей и прокуроров никто не может там отовариваться из-за накрученных цен! Также узбекские столовешки с просроченной едой, ничего не изменилось, строят то типа супермаркеты, то типа магазины - и все! Покупай - не хочу, не могу!
 
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Я понял, что много работаю, когда меня дежурные начали по смене передавать.

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