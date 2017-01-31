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Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Состояние нерасселенных аварийных домов следует держать на особом контроле
   
 
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№4, 31 января 2017 года.

Состояние нерасселенных аварийных домов следует держать на особом контроле

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Тыва обратились жители дома №16 по ул. Заводская города Кызыла с жалобой на критическое состояние дома и тяжелые бытовые условия. Дом признали аварийным еще в 2008 г., а сроки переселения жителей сдвигались с 2013 г.

В ходе осмотра дома активистам Народного фронта показали, как из-за ветхого состояния потолок первого этажа постепенно опустился. Перекрытие укрепили деревянными брусьями, но на стыках потолка и стен видны трещины и щели до 4-5 см. Также в ходе осмотра общественники отметили, что лестница на второй этаж шатается, а перила не способны удержать человека. Жильцы дома признались, что боятся ее обрушения и стараются подниматься на второй этаж по одному.

В подъезде дома идет сильное парообразование из-за порывов в инженерных сетях. Вследствие повышенной влажности внутренняя отделка подъезда отваливается, а деревянные конструкции быстрее подвергаются гниению. Жители посетовали, что испарения также просачиваются в комнаты, из-за чего в них сыро и влажно, а дети часто болеют.

Зайдя в комнаты, активисты ОНФ обнаружили плесень на стенах и подтеки на потолках. Как сообщили жильцы, крыша протекает и летом, когда идут дожди, и весной, когда снег начинает таять. В комнатах нет водоснабжения, а воду для технических нужд приходится брать из батарей. Питьевую воду жильцы берут с уличного колодца, расположенного примерно в 20 метрах от дома.

По словам жителей аварийного дома, в мэрии Кызыла их обещали расселить сначала до 2015 г., затем до конца 2016 г., но до сих пор они вынуждены жить в крайне сложных условиях. Кроме того, жители опасаются, что дом может рухнуть в любой момент из-за своего аварийного состояния.

Активисты регионального отделения ОНФ продолжат мониторинг состояния нерасселенных аварийных домов. По итогам осмотра эксперты ОНФ создадут расширенную комиссию, которая оценит степень угрозы для жителей при проживании в аварийных домах.

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 http://risk-inform.ru/article_6451.html
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