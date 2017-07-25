Строительный казус: Кашу заварили чиновники, а расхлёбывать – прокуратуре и ФСБ

Да, тяжело в деревне без пулемёта... Особенно тяжело в Туве лицам так называемой кавказской национальности. Почему? Да потому что у них, как правило, водятся немалые деньги. Вот эти деньги и притягивают к ним разного рода негодяев, которые хотят на них нажиться. В прошлую пятницу около 19 часов вечера случайно наткнулся на один такой типичный случай попытки нажиться на кавказце.

Ехал в Кызыле по улице Кочетова на машине пассажиром. За рулём – армянин. На обочине стоит патрульная машина ГАИ, возле которой лениво прохаживаются два гаишника. И тут вдруг один из них увидел моего водителя, идентифицировал его как потенциального владельца денежных купюр, и резко активизировался. С жезлом ретиво выскочил на проезжую часть дороги, чуть не под колесо. Водитель взял вправо, остановился. Тот подлетает, запыхавшись и, даже не представившись, грозно кричит: почему нарушаем?!! Водитель спрашивает с кавказским акцентом: что я нарушил? Тот, не задумываясь: не пропустил пешехода – за это штраф! Водитель, было, полез за бумажником, но я его остановил, потому что видел – никакого пешехода на «зебре» не было. И сказал инспектору: ты не придумывай, я всё видел – правил он не нарушал. А тот нагло прёт и стоит на своём: пешехода не пропустил – штраф! После этого водитель и инспекторы ГАИ долго рассматривали видеорегистратор и, в конце концов, убедились: «гаишник» нарушение придумал.

Как мне потом рассказали, ещё утром начальник РесГАИ распорядился выдать всем по 40 бланков протоколов и велел каждому инспектору собрать не менее чем по 20 тыс. рублей штрафов. Вот они и «витийствуют». В гаишной среде считается, что легче всего «стричь купоны» с «лиц кавказской национальности», у которых всегда имеется 500 рублей, чтобы откупиться от коррупционера в погонах, и мало свободного времени, чтобы тягаться с инспекторами ГАИ, у которых «крыша» – полицейское начальство, живущее не столько за счёт жалования, сколько с поборов на дорогах.

Но в Туве кавказец на дороге – явление не столь распространённое. Зато их много в строительной среде, где «стричь купоны» с них привыкли чиновники. Началось это давно – ещё с советских времён. В Закавказье всегда был избыток квалифицированных строительных кадров. И на лето «грачи» слетались в Сибирь и строили. На селе – коровники и кошары, в городах – кафе и дороги. Но всегда повторялось одно и то же – вокруг их труда кормились жадные до денег чиновники.

Нужно признать: как правило, строили они добротно. Самый яркий случай – строительство в 70-е годы прошлого столетия дорожного полотна в Кызыле по ул. С.Тока. Строительство было крайне сложным – там бьют подземные ключи, и течёт речка Тонмас-Суг. Короче говоря – натуральное болото. Пришлось снимать грунта семь метров в глубину, укладывать щебёнку, укатывать её и затем уже класть асфальт. Результат налицо – дорога простояла полвека и ещё послужит. Её теперь так и называют – «Армян-штрассе» в память тех армян, что оставили после себя хорошую добротную дорогу. Это вам не улицы Гагарина или Комсомольская в столице, что были недавно отремонтированы ухарями ООО «Восток» проходимца С.Уюсова. Прошло 2-3 года, а они вспучились и провалились, как будто им лет 100... Деньги хапнули, с Ховалыгом поделились, а страдают кызылчане. Как сказал бы известный комментатор Озеров, «такой спорт нам не нужен». Пока ховалыги и караоолы набивают свои карманы, город дряхлеет и превращается в большую деревню. А других строителей, кроме уюсовых, теперь в республике, вроде как, и нет.

Но тема моей сегодняшней публикации – не дорожное строительство, к которому я надеюсь вернуться в ближайшее время и рассказать много интересного обществу и полезного правоохранительным органам. Сегодня я хочу приоткрыть завесу над тайнами строительства жилья в г.Кызыле. Думаю, эта тема заинтересует многих.

Премьер республики Кара-оол 10 лет рассказывает нам сказки о том, как он стремится превратить республику в привлекательный с точки зрения инвестиций регион. Правда, это получается у него из рук вон плохо. Республика официально замыкает список регионов РФ по инвестиционной привлекательности. В связи с этим она отличается от соседей по Сибири, да и в целом по России тем, что здесь главные объёмы строительства финансирует государство. Основные госпрограммы – это переселение из ветхого и аварийного жилья и обеспечение жильём детей-сирот. И если какие-то строители не сумели получить госзаказ, то участь их плачевна.

Самый яркий пример – крупнейшая когда-то в республике строительная компания ОАО «Тувастрой» со своей строительной базой, кадрами и механизмами. Придя к власти, Шолбан Кара-оол обратил на неё пристальное внимание, и правительство стало судиться с его руководством, пытаясь прикарманить имущество «Тувастроя». Присвоить чужое не удалось, зато все 10 лет ведущая в республике строительная организация прозябает без работы, перебиваясь случайными заработками, сдачей в аренду помещений и разведением скота.

У строителей выбор очевиден – либо платить мзду чиновникам за право работать, либо оставаться без работы. Такая селекция привела к тому, что почти все строители платят руководству мэрии и правительства так называемые «откаты». Редкое исключение в этом списке – предприятия С.Сафрина (ООО «Сельстрой») и В.Гавриленко (ООО «Жильё»). Им удаётся, хоть и с боем, обходиться без взяток, однако каждый объект даётся с большими проблемами. А всё потому, что правительству и мэрии г.Кызыла при попустительстве прокуратуры и антимонопольного ведомства удалось в обход закона создать в Туве неконкурентную среду в области строительства.

Сделано это было просто. Есть в республике такая госконтора – Управление капитального строительства (УКС). Её Устав преднамеренно изменили таким образом, что дали возможность превратиться как бы в генерального подрядчика по строительству объектов, хотя ни рабочих, ни техники, ни строительных мощностей вообще этот УКС не имеет. Зато имеет право, как госкомпания, забирать все господряды в республике и без всяких конкурсных процедур раздавать их как бы на субподряд тем, на кого укажет Кара-оол. При этом за ничегонеделанье УКС ещё и получает со строительных компаний, с которыми заключит договор, халявные 3% за так называемый генподряд, которого фактически не исполняет.

Так премьер Кара-оол, его первый заместитель Фалалеев, министр строительства Свинцов, начальник УКСа Илкин и брат премьера мэр г.Кызыла Ховалыг под руководством известного мошенника, друга и подельника премьера первого зампреда правительства Иргита организовали междусобойчик по келейному распределению государственных подрядов по строительству в обход действующего законодательства. В некоторых регионах России подобные компашки назвали организованными преступными сообществами и отправили в тюрьму. Самый наглядный пример – губернатор Коми Гайзер. Странно, что та же следственная практика никак не приживётся в Туве.

А теперь о существенном. Я не случайно начал свой рассказ с нелёгкой доли кавказцев в Туве. Как выяснилось, эти люди с признаками хрустящих купюр в карманах очень часто становятся жертвами чиновной жадности. Судите сами.

На днях Третий Арбитражный Апелляционный суд вынес судьбоносное для тувинских жуликов решение по делу №А69-3863/2015 по иску УКСа РТ к строительной компании ООО «Вертикаль» о взыскании неосновательного обогащения в размере 87 млн. рублей. Сразу скажем, что иск был удовлетворён. Но не потому, что подрядчик нарушил сроки строительства или подвело качество. Совсем нет. Доводы, что факт выполнения работ истцом не опровергается, работы были приняты заказчиком без возражений, были отклонены судом исключительно потому, что суд признал сам государственный контракт на строительство 144-квартирного жилого дома в Кызыле по ул. Дружбы, 5/3 ничтожным, поскольку УКС заключил его в обход конкурсных процедур в соответствии с ФЗ-44 «О конкуренции». В общем, если сказать просто, суд решил, что поскольку УКС РТ заключил государственный контракт с единственным претендентом ООО «Вертикаль» без соблюдения условий конкуренции, то сам контракт ничтожен, так как «взыскание стоимости фактически выполненных работ при отсутствии государственного (муниципального) контракта открывало бы возможность приобретать незаконные имущественные выгоды в обход закона о размещении заказов». А поскольку все дома в республике по программам переселения из аварийного и ветхого жилья и обеспечения жильём детей-сирот с 2013 года заключались подобным образом, то все контракты по ним также должны быть признаны ничтожными. Понимаете? Все! Вот такую беду накликал УКС по указке из правительства Тувы при возбуждении иска к ООО «Вертикаль». И теперь УФАС и прокуратура Тувы обязаны отреагировать на это вступившее в законную силу решение суда и отменить по суду все неконкурентно заключенные УКСом РТ подряды.

А теперь немного истории. Хозяин и директор ООО «Вертикаль» Б. Микава трудится в Туве с 2013 года – с момента начала реализации программы переселения. Появился он не случайно. Как рассказывают его находящиеся на свободе работники, приехал сей грузин из Красноярска, где освоил панельное домостроение с низкой себестоимостью. На начальном этапе реализации программы стоимость квадратного метра жилья в Туве была весьма мизерной – 32,1 тыс. рублей за кв. метр. По такой цене кирпичного дома не построишь. Да и деревянного – тоже. И виновато в этом правительство Тувы, которое не сумело в Москве защитить достойную стоимость кв.метра. А вот панельное домостроение в эту норму укладывается. Правда, для этого сначала нужно построить завод для производства панелей...

Да, действительно, мэрия г.Кызыла сразу предупредила подрядчика о социальной нагрузке – городу, мол, «нужно помогать». Но ничего о взятках Ховалыг поначалу не говорил. Стартом «помощи городу» стали работы по ремонту домов на улице Дружба вокруг автобусной остановки «Свороток», которые по заказу мэра Кызыла Ховалыга слепили строители «Новолита» и «Аркады». Многие помнят, что квартиры в этих домах по головотяпству мэрии оказались без кухонь, а где были кухни, то без окон. Строителям «Вертикали» пришлось бесплатно ремонтировать в этих домах отопление, вентиляцию, монтировать цоколь и вставлять окна, на что по оценке экспертов потребовалось более 2 млн. рублей. Затем «попросили» бесплатно оборудовать велодорожку – установить ограждения...

Потом пришла очередь благоустраивать четыре детские площадки в городе. Но это было не так дорого для общего строительства в Кызыле на сумму в 440 млн. рублей. Правда, и само основное строительство было не таким уж рентабельным – 31,3 тыс. рублей за кв. метр были мифическими, поскольку из этой суммы нужно вычесть 3%, отдаваемых УКСу за так называемый несуществующий «генподряд» и 15% пропадало от того, что площадь квартир оказывалась чуть больше, чем требовалось по норме. То есть фактически стоимость кв. метра (31,2 – 18%) оказывалась чуть более 25,5 тыс. рублей за кв. метр. Но, по всей видимости, привезённая из Красноярска технология панельного домостроения позволяла «Вертикали» укладываться в эту норму. Если бы не коррупция...

Всё началось с мелких просьб типа «дать в долг». Раз, два, три – понравилось. Но когда приезжим строителям разъяснили ситуацию в республике с откатами и «попросили» семизначную цифру, Микава отказал. А тут случилась ещё одна неприятность. Представители торговой сети «Магнит» предложили ООО «Вертикаль» построить для них в Кызыле гипермаркет. Место подобрали удобное – недалеко от Аэропорта. Но чтобы строить, нужна земля. И хозяин «Вертикали» пошёл к мэру города Ховалыгу. Тот помялся и сказал, что вообще-то он землёй в столице не командует. И предложил переговорить с одним из братьев премьера. При этом как-то безвольно пояснил, что проблема не простая, поскольку торговлей в Кызыле заправляют друзья и подельники премьера Доржу и Тунёв, которым конкуренция «Магнита» как бы ни к чему... Микава быстро понял, что к чему, так сказать, осознал свою ошибку и больше с идеей создания здоровой конкуренции Доржу и Тунёву ни к кому не обращался. Однако, как говорится, осадок у властей остался...

Отсутствие денег на откаты и странное желание создать проблемы друзьям премьера, часто торгующим залежалым товаром по сумасшедшим ценам, сделало хозяина «Вертикали» в коридорах тувинской власти «нежелательным человеком». И уже никого не интересовало, что он в Кызыле реально создал более полторы сотен рабочих мест, привёз уникальное оборудование и построил завод по производству панелей, блоков, брусчатки, облицовочной плитки и товарного бетона. Все чиновники правительства и мэрии, ещё недавно встречавшие Микаву лучезарными улыбками и оттопыренными карманами, вдруг резко его невзлюбили.

В этом плане примечателен случай с детскими садами в Кызыле на ул. Рихарда Зорге. Рабочих и строителей нужно было где-то селить и обустраивать их быт. И мэр Ховалыг предложил поселить их в двух разрушенных детских садах. На тот момент они стояли в разбомбленном состоянии: отсутствовала кровля, полы были разобраны, вынесены окна и двери, демонтированы отопление, водоснабжение и электроснабжение. Заключили договор, по которому «Вертикаль» сама восстанавливает условия жизни людей и дополнительно платит мэрии аренду в 88 тыс. рублей в месяц. «Вертикаль» сделала требуемый ремонт и расселила там 150 рабочих. А когда спустя год, в связи с неплатёжеспособностью в чиновные карманы, у «Вертикали» начались проблемы, необходимость в таком количестве рабочих отпала. Микава расселил людей по квартирам, а мэрию письменно уведомил, что через месяц помещения детских садов освободит. Однако мэрия г.Кызыла отказалась принимать детсады. А спустя четыре месяца, когда детские сады стали выглядеть почти также, как до вселения рабочих, мэрия подала на «Вертикаль» в суд, требуя компенсацию почти в 6 млн. рублей. Правда, суд им отказал и даже обязал мэрию компенсировать ответчику 90 тыс. судебных расходов. Вот вам пример того, как от любви к чужим деньгам до ненависти к отказу платить за покровительство – один шаг.

Напряжённые отношения между правительством Тувы и ООО «Вертикаль» дошли до такой точки кипения, что по ходатайству Фалалеева в отношении директора Б.Микавы было возбуждено уголовное дело. Так что сейчас он находится под домашним арестом. Он себя виновным не считает и даже готов мирно разойтись с правительством Тувы. Как мне пояснили, предложение его простое: поскольку суд признал контракт ООО «Вертикаль» с УКСом РТ ничтожным и велел вернуть 87 млн. рублей, он готов их вернуть, как только достроит дом и продаст на рынке квартиры. Его расчёты просты – 3-комнатную квартиру в 62 кв. метра он готов продавать чуть дороже 2 млн. рублей – на такие квартиры спрос будет, считает он. Но Кара-оола, Фалалеева и Ховалыга такой вариант не устраивает. Они хотят непременно и 87 млн. взыскать, и дом отобрать. Поэтому мэрия расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится дом. А его без земли не зарегистрировать надлежащим образом и не продать. И почти готовый к сдаче дом в 144 квартиры сиротливо стоит, ожидая решения властей.

А тем временем скандал со строителями разгорается.

Получив неожиданную поддержку в суде, УФАС по РТ «набирает обороты». При проверке выяснилось, что в правительстве махинируют и другими способами. Так, чтобы придать законный вид незаконным перечислениям привилегированным подрядчикам типа «Тува-Центр Азии» (Б.И.Фролов), «Хайдып Девелопмент» (Ч.В.Хайдып), «Мегастрой» (Д.Марукян), «Бенконс» (Ш.Г. Гаджиев), «Восход» (А.В. Начын), «Угулза» (Ш.С. Кендиван), УКС РТ заключил с ними контракты на строительство 40 тыс. кв. метров жилья, хотя на самом деле требовалось заключение договоров на строительство лишь 20 тыс. кв.метров жилья. Дополнительные 20 тыс. кв. метров никто строить и не собирается – на это нет ни денег, ни документации. Липовые контракты нужны УКСу лишь для того, чтобы как бы легально авансировать законные строящиеся 20 тыс. кв. метров.

По некоторым подсчётам, по липовым контрактам УКС неосновательно перечислил «Тува-Центр Азии» 8 млн. рублей, «Хайдып Девелопмент» – 4,5 млн. рублей, «Мегастрой» – 5 млн. рублей, «Бенконс» – 40 млн. рублей, «Восход» – 19 млн. рублей, «Угулза» – 17 млн. рублей. Всё это отражено в Решении УФАС по делу №05-13-01/26-16-15 от 12.04.2016г. Там же установлено, что УКС заключает договоры подряда в нарушение конкурсных процедур. В итоге деятельность мэрии г.Кызыла и УКСа РТ нарушили федеральное законодательство о конкуренции. А теперь точку зрения УФАС поддержал Третий Арбитражный Апелляционный суд.

Совершенно очевидно, что выявленный УФАС и закреплённый судом факт грубого сознательного нарушения федерального антимонопольного законодательства правительством Тувы и мэрией г.Кызыла должен стать предметом внимательного изучения не только прокуратурой республики, но и органами безопасности. Надеюсь, что сей факт заставит новоиспечённого руководителя УФСБ РФ по РТ В.Щуровского отвлечься от волейбола, бильярда и проблем культурного досуга и заставит, наконец, заняться расследованием деятельности предполагаемой ОПГ, в которую вовлечены, скорее всего, Глава республики Кара-оол и его подчинённые Фалалеев, Свинцов, Ховалыг и другие. Рыба, как известно, гниёт с головы. Так что в этой конфигурации Шолбан Кара-оол наверняка занимает ведущее место.

И последнее. Я рассказал истории с кавказцами в Туве. Кто-то, может, подумает, что история с домом, который не могут поделить, частная. Совсем нет. Решение суда говорит о том, что ВСЕ ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ УКСом с 2013 года, ФИНАНСИРУЮТСЯ НЕЗАКОННО, поскольку такие ДОГОВОРА ПРИЗНАНЫ СУДОМ НИЧТОЖНЫМИ. Если следовать закону, то теперь нужно взыскать все деньги, перечисленные УКСом строителям за выполненные строительно-монтажные работы. А сами строители теперь должны достроить дома за свой счёт, продать квартиры и рассчитаться с УКСом. Или нужно признать решение Третьего Арбитражного Апелляционного суда по делу №А69-3863/2015 о взыскании с ООО «Вертикаль» незаконным. Иного – не дано.

Конфликт властей с «Вертикалью» не случаен. Он, как прожектор, высвечивает стремление чиновников завладеть объектами и имуществом строителей, путём возбуждения уголовных дел в отношении строптивых руководителей, не желающих платить дань. У кого-то может сложиться впечатление, что весь вопрос – как быть с ООО «Вертикаль» и его начальником Б.Микавой, которого, не исключено, захотят ликвидировать силой. Совсем нет. Кызылу нужно новое добротное недорогое жильё. Кроме того, что сейчас строится (или приостановлено строительство), другого – нет. И в ближайшее время не будет. Тува и так с 4% выполнения на последнем месте в России по строительству жилья для переселения. Правительству Тувы, УКСу, мэрии г.Кызыла во взаимодействии с прокуратурой и следствием нужно подумать, как разрешить проблему, порождённую коррумпированными чиновниками правительства и мэрии. Нельзя действовать по принципу: «так не доставайся ты никому!». Власть обязана работать в интересах общества, его жителей, а не личного кармана. И строители не должны становиться крайними. Не они сделали УКС липовым генподрядчиком и давали ему полномочия для заключения безальтернативных договоров субподряда. Кара-оолы и ховалыги приходят и уходят. Конечно, многим понятно, что, скорее всего, место им – на нарах. Но решения нужно принимать такие, чтобы они соответствовали общественным интересам, а не запросам коррумпированных чиновников.

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Кондрат Пчёлкин