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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Аварии на ТЭЦ и котельных в РФ, приведшие к крупным перебоям теплоснабжения
   
 
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№4, 31 января 2017 года.


Аварии на ТЭЦ и котельных в РФ, приведшие к крупным перебоям теплоснабжения

Аварии на ТЭЦ и котельных в РФ, приведшие к крупным перебоям теплоснабжения

26 января 2017 г. из-за ЧП на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Пензе без отопления остались около 75 тыс. человек, 471 дом и 29 социальных объектов: девять школ, семь больниц и 13 детских садов. Причиной ЧП стал гидроудар на ТЭЦ, приведший к авариям на трех тепломагистралях.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию аварий на российских ТЭЦ и котельных за последние пять лет, которые приводили к крупным перебоям в теплоснабжении (отключены были дома с населением более 1 тыс. человек). С начала 2012 г. сообщалось о шести таких случаях.

27 ноября 2012 г. в Калининграде из-за аварии на электроподстанции, обеспечивающей электроснабжение «Калининградской генерирующей компании» (ТЭЦ-1), и несрабатывания резервного генератора произошло отключение насосов, подававших воду в городские теплосети. В паровом котле образовалась зона высокого давления, вслед за чем последовал гидроудар, повлекший прорыв трубы. От полученных ожогов скончалась 61-летняя оператор предприятия.

В результате ЧП без тепла остались около 25 тыс. человек, свыше 300 жилых домов, ряд школ, детских садов, больниц. В течение суток теплоснабжение было восстановлено.

20 декабря 2012 г. в результате выхода из строя котла на Хову-Аксынской ТЭЦ (Тува) в 40-градусные морозы без тепла, электричества и водоснабжения остались жители поселка Хову-Аксы с населением 3,7 тыс. человек. Было нарушено теплоснабжение в 140 домах, а также на 14 социальных объектах. Был объявлен режим ЧС, население поселка эвакуировано.

10 января 2013 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от главы Тувы «сделать все, чтобы люди в аварийном поселке перестали мерзнуть». Полностью устранить последствия аварии удалось только в первой декаде марта. Из-за длительного отсутствия тепла жилым домам и социальным объектам потребовался дорогостоящий ремонт, общий ущерб превысил 48 млн. рублей.

7 февраля 2015 г. в Барнауле в связи с пожаром на ТЭЦ-2 часть зданий осталась без теплоснабжения. Площадь возгорания на теплоцентрали составила 80 кв. м, погибших и пострадавших не было. ТЭЦ-2 снабжала теплом около 45% населения города, в котором проживает порядка 650 тыс. человек. Теплоснабжение удалось восстановить в тот же день.

12 октября 2015 г. из-за аварии на ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината около 50 тыс. человек – почти половина жителей города Ачинск в Красноярском крае – остались без отопления, тепло- и водоснабжения. Причиной ЧП стало короткое замыкание силовых кабелей, питающих гидротехнические сооружения. Энергетикам пришлось временно отключить насосные станции, которые обеспечивали забор воды для города. В течение суток последствия аварии удалось устранить.

В декабре 2015 г. из-за аварии на центральной котельной прекратилось теплоснабжение Северомуйска (городское поселение на севере Бурятии). Без горячей воды и тепла остались 263 дома, в которых проживали свыше 1,3 тыс. человек, а также пять социальных объектов – две школы, дом культуры, детский сад и амбулатория. В населенном пункте был введен режим ЧС, полностью восстановить теплоснабжение удалось только 4 февраля 2016 г.

Прокуратура Бурятии выявила многочисленные нарушения при прохождении отопительного сезона. По результатам прокурорской проверки в адрес администрации Северомуйска было внесено представление, 3 февраля глава Муйского района Баир Дондупов ушел в отставку. Кроме того, прокурором республики в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения поселка, неэффективным и нецелевым использованием бюджетных средств внесено представление главе Бурятии Вячеславу Наговицыну.

2 марта 2016 г. город Оха (Сахалинская обл.) с населением более 21 тыс. человек остался без света, воды и тепла из-за аварии на местной ТЭЦ. Причиной ЧП стало короткое замыкание в газотурбинной установке. В ночь на 3 марта в Охе температура опускалась до минус 25 градусов. По поручению губернатора Сахалина в Охинский район были отправлены мобильные котельные и другое оборудование для ликвидации аварии.

Электростанцию удалось вернуть к работе утром 3 марта с четвертой попытки. 4 марта ремонтные бригады смогли подключить к теплу почти все социальные объекты и большую половину многоквартирных домов города. Полностью теплоснабжение восстановили 6 марта.

Валерий Корнеев
ИА ТАСС

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 http://risk-inform.ru/article_6450.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-02-2017 21:20:44   #2 [ru]
Аноним номер 1... Very Happy
" Аварией" считается факт, если минимум Сутки город будет без тепла... А для Тувы пара Суток и нет столицы...
А то что было... да мелочь... таких за сезон до десятка на одной ТЭЦ набирается...
 
+3
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Аноним (гость) 01-02-2017 13:47:07   #1 [ru]
Так на ТЭЦ тувинской тоже в январе авария была. Только помалкивают все.
 
+2
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