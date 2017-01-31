    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-01-2017 #1[ru]

Может, избавит от отары бездарных управленцев в правительстве, медицине, образовании?

Аноним, 25-01-2017 #2[ru]

«по поглощению Тувы Красноярским краем» «поглощать Туву Красноярским краем» – этот вопрос на повестке не стоит и не стоял. И вряд ли будет...

Эрмак, 25-01-2017 #3[ru]

автор с чего-то РЕШИЛ, что лишенная поддержки Кремля Тува поднимет уровень жизни «в 1,5-2 раза»... С какого перепугу? Или автор желает сказать, что красноярская элита в «1,5-2 раза» умней кремлевской? То, что уровень жизни в Крае снизится, так это ФАКТ. Но и насчет «русскоязычного населения»... В понедельник стоял возле ТВЦ, ждал, когда моя закупится – туда за продуктами пошла. И от нечего делать считал, сколько выходит из ТВЦ европеоидных... Так получилось по 4 человека на 100... И это в столице, в главном торговом центре... Три старухи, и одна молодая.

Аноним, 26-01-2017 #5[ru]

У нашего ШВК КРЫША поехала – пригласил Трампа и Путина в Туву обсудить проблемы «в спокойной таежной обстановке». Здорово придумал – анекдот.

Аноним, 26-01-2017 #6[ru]

«Оживление инициатив... может дать толчок сепаратистским настроениям в республике». Но не более того. Народ в республике инертен. Побузят, да и перестанут.

Аноним, 26-01-2017 #8[ru]

А Красноярск спросили?? Мы им на какой-нибудь хрен вообще нужны???

Камо, 26-01-2017 #11[ru]

Да, наивно получается, на дурачка, присоединились и сразу хорошо начали жить: уровень поднялся. Такая лажа, ха-ха, видел я, как живут люди чуть севернее Красноярска – в таких же деревнях, как у нас. Автору мой совет съездить посмотреть. Брошенных деревень, людей... так что мы уж сами как-нибудь, чтобы всякие не говорили: мы пережили китайскую империю, царскую Россию...

Аноним, 26-01-2017 #13[ru]

№2 – «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» Эрмак и прочие недовольные присоединением – никто не будет спрашивать мнения народа. Быдло имеет право только мычать. Целью присоединения и не ставится задача поднять уровень жизни тувинцев или красноярцев. Цель Кремля – переложить головную боль с себя на красноярский уровень.

Аноним, 26-01-2017 #17[ru]

14-16, вот и я о том же – можете только бессвязно мычать, а когда Путин даст команду «Перейти в красноярское стойло», с мычанием побредете. А Кара-оол с Шойгу еще и пинками будут сзади подгонять.

Аноним, 26-01-2017 #20[ru]

Рискуешь Семеныч – ты и без этого им нужен. Путин не правит с конца 14 года. Так тоже можно фантазировать. У вас чувствуется такая ненависть – откуда это у вас?! Вроде бизнесмены и не голодаете, откуда у вас такая ненависть? Народ-то тут при чем?! Вы своим даже не сможете объяснить – попробуйте...

Аноним, 26-01-2017 #21[ru]

Давайте порассуждаем, тогда если Семенович вбрасывает иногда эту тему, как это якобы должно будет происходить: выгодно это или не выгодно, явно статус понижается, где кайф?! Или где там выгода! Тут будет нужно как минимум 40% населения титулов и то не факт, это не легкая задача даже для других, а у нас тем более не реальна. Это не скрепа, тут подвох нереальный

Аноним, 26-01-2017 #23[ru]

«И уж если вести процесс вхождения Тувы в Красноярский край, то делать это следует уже без его участия, чтобы избежать социального взрыва. Как говорится, Мавр своё дело сделал, Мавр может уходить». Так уверенно от себя пишет автор, не много ли на себя берет автор?! Откуда такая уверенность? На повестке такой вопрос даже не стоял и не стоит, но газета ушла в тираж. Кто поднимал этот вопрос?! Пусть разьяснит и отчитается! БРЕД... газета садамазахистов...

Аноним, 26-01-2017 #25[ru]

Успокойся уже, аноним. Конвиз – это не выборная должность, чтобы его выбирать. Не нравится – не читай. В прошлом номере было письмо – Крик Души – военные отнимают родную землю – хоть бы кто-нибудь вступился в их защиту? Все только смеялись и радовались. Вот когда тебе скажут: учи «Моя родина – Красноярский край», над твоими воплями будут так же смеяться. Каждый сам за себя, человек человеку – волк. И в основной массе населения нет такого понятия – чувство собственного достоинства. Че барин скажет, так и будет.

Аноним, 27-01-2017 #29[ru]

Аноним 29, дебил, открой УК и почитай дословно статью. Призывы о территориальном изменении границ СТРАНЫ, государства!!! Тува – это что? Страна? Это субъект в составе Российской федерации! Если ты из прокуратуры, то горе горькое такой прокуратуре и такому субъекту федерации с кадрами из дебилов и олигофренов.

Госслужащий, 27-01-2017 #31[ru]

Этот гандон карлик уже всех достал. Мы не ему прислуживаем, мы работаем на государство в интересах народа. Этого уродца надо в тюрьму отправить, чтобы мы могли нормально работать. В правительстве уже почти каждый ждёт его отставки. Он один виноват в ужасном состоянии республики, потому что он вор и вредитель. Поэтому все идёт наперекосяк.

Аноним, 27-01-2017 #42[ru]

«Все равно тувинцы сильны духом! И вам просто завидно». Сильный духом, иди отвоюй свою землю у Шойгу в Кара-Хааке. А потом будем тебе завидовать

Эрмак, 27-01-2017 #46[ru]

Наличие стольких анонимов под иностранными флагами доказывает, что тема не актуальная. Что показывают и опросы в самой Туве, не учитывающие настроение живущих в самом Крае. Так что главная тема сейчас Тувы, это КТО и РАДИ ЧЕГО КУПИТ Кызылскую ТЭЦ... вот самый главный вопрос для Кызыла на фоне заморозки Ак-Довурака и Хову-Аксов. А «присоединение» или та же «железная дорога»... Благо что федеральную трассу на Чадан направили, хоть в сторону Эрзина можно ездить спокойно. ПОКА... До выборов нового президента РФ те же тарифы Платона поднимать не будут. Так что надо обсуждать РЕАЛЬНОСТЬ, а не мифы, и тем более без учета мнения тех, кто живет в Красноярском Крае. Но, а то, что иностранные анонимы здесь беснуются, то это и есть доказательство того, что они пытаются отвлечь нас именно от темы про ТЭЦ Кызылскую...

Эрмак, 25-01-2017 #1[ru]

Если в Крае и Хакасии провести опрос из трех пунктов, 1-й, «Вы за присоединение Тувы» то будет тот МИНИМУМ, который в опросах откидывается. А вот 2 остальных «Вы за то, чтобы, как и было?» или за то чтоб Тува вновь стала самостоятельной, то там эти Вопросы будут между собой конкурировать.

Аноним, 26-01-2017 #2[ru]

Весь город утопает в мусоре. Полигон закрыт, а куда же тогда вывозят ежедневно эти самые твердые бытовые отходы??? А свалки, свалки-то как быстро растут» И никому никакого до этого нет дела...

Аноним, 25-01-2017 #1[ru]

Проблема лишних детей – очень больная тема, в больном обществе это трудно решить, а в больной Тыве это было еще при СССР. Дивановна и карлики не могут оздоровить даже экономику маленькой Тувы, где в принципе больших мозгов не надо, только желание и порядочность. Но и этого у них нет, так что лишние дети в Туве будут увеличиваться! А б/у Кольчикова-Россова ничего не сделала в депутатах, ничего не сделает и для наших детей!

Аноним, 25-01-2017 #2[ru]

Кара-оол в последнее время любит фоткаться детьми, каждый раз рассказывая, что «дети – наше будущее». Вот и посмотрим, реально он так считает, или это просто пиар на фоне развивающейся педофилии.

Аноним, 27-01-2017 #4[ru]

Я вот только одного не понимаю: какого хера, когда в стране кризис, урезаются расходы на всё, а себе чинуши повышают содержание???

Аноним, 28-01-2017 #6[ru]

Как печально. Родители, они где?

Аноним, 25-01-2017 #1[ru]

Пока правят братки, никакого развития. Титулам надо объединятся и гонца с депешей до ВВП напрямую.

Аноним, 25-01-2017 #2[ru]

Не солнечная Тува, как раньше, а Чёрная. Но всё равно СОЛНЦЕ пробьётся и будет светить, как и прежде. Но на это нужно время. Так что нужно просто ждать.

Андреев, 26-01-2017 #4[ru]

При нынешнем положении дел остается только набраться терпения.

Аноним, 26-01-2017 #6[ru]

Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да ты хоть заждись до седьмого пришествия, а перемен тут не будет никогда. И народ здесь вовсе ни при чем.

Аноним, 26-01-2017 #7[ru]

Вот из-за таких терпил (№2,4) мы и живем в жопе поколениями!

Эрмак, 27-01-2017 #8[ru]

Да... Аноним номер 6... Пока рабу Божьему Путину выгодно держать Шойгу на крючке, как и тех, кто Шойгу в РФ любит... развития Тувы не будет... Так что остается действительно ЖДАТЬ... Либо Шах помрет, либо Осел сдохнет...

Аноним, 26-01-2017 #1[ru]

Пора бы министерству образования и администрации района обратить внимание на столь тревожное письмо! А уж прокуратуре особо нужно заняться изложенными в анонимке фактами. Вот вам и проверочка сама организовалась, господа хорошие, товарищи вышестоящие.

Аноним, 26-01-2017 #2[ru]

И заодно проверьте отдел образования Кызылского района. Слишком много она тратит на строительство своего магазина-кафе УДАРНАЯ по улице Ударной пгт Каа-Хем. Делали евроремонт очень дорогой. Обратите внимание, господа прокуроры.

Аноним, 28-01-2017 #6[ru]

Начальник управления образованием как перспективный руководитель должна знать, что нельзя злоупотреблять должностью, бюджетом, тем более тем, что с воспитанием детей связано. Завистников у неё, видимо, много. В кожууна знают, кто Болат Кунучап – бывший директор Эрзинской школы, который сделал и денежные махинации, за что вовремя помог родственник ему пойти в депутаты. И много нехорошего делал в школе, а сейчас продолжает давить молодых: ему по душе покорные, чтобы его поддержали на главу кожууна вместо старушки Уржук, исподтишка все разрушающей – Болат у неё заместителем главы хурала. Спит и видит себя главным человеком в кожууне. Сначала сделал бы для кожууна хотя бы одно хорошее, а не пиарился пусто, мы же ему верили когда выбирали молодёжным лидером, потом увидели какой он слабый, злой. Надо молодёжь на хорошие дела звать, а они с Уржук вдвоём вместе и по раздельности делают все возможное, чтобы в Эрзинском кожууне не было процветания. И молодых вот таким образом выдавить.

Аноним, 28-01-2017 #7[ru]

Да, согласен с тем, что надо проверять начальников управлений образованием всех кожуунов. Будучи юридическими лицами, они сами знают, что делать и куда направить бюджетные деньги отрасли, кому сколько давать, кого принять на работу, и себе на бизнес сколько направить. Почти многие начальники образования таким образом удачно совмещают бизнес с работой. Нехорошо. Вот и воспитываем коррупционеров, сами того не подозревая. Если факты есть, сразу надо освобождать. Другие будут знать, кто рвётся управлять. Что за слово «кормушка»? Даже противно, не для этого посадили управлять. Поэтому посмотрите лагеря, а в некоторых районах школы самые убогие. Зарплата директоров школ, некоторых приближенных учителей самые высокие до 90 тыс, бесконтрольно себе назначают, а ЕГЭ сдать дети не могут.

Аноним, 26-01-2017 #2[ru]

Антуфьева и Дина страдают одним диагнозом – шизики они. Только одна старая уже, но все равно старается мину держать, вторая – тоже на подходе, но старательно лижет ж...пу Карле. Дура Дивановна – делает вид, что ратует за город, на самом деле ее прельщают деньги и власть. Дорвалась маразматичка

Эрмак, 26-01-2017 #1[ru]

Мне, чтобы преодолеть межполостной бугор, пришлось взяться за лом и лопату и ПРОБИТЬ... Сейчас он мне не мешает... А то брюхом по ему... Так что на власть, как на Бога... Можно надеяться, да как показывает опыт, от ее толку нам мало... Сирийцам помогут... Осетинам... А спасение своего народа только в руках самого народа. Да при этом власти будут хуже и Гитлера, но староверам, за 350 лет, не привыкать...

Аноним, 26-01-2017 #2[ru]

Само скоро растает.

Аноним, 28-01-2017 #6[ru]

В мае или в июне всяко разно растает.

Аноним, 26-01-2017 #1[com]

Эреса в правительстве видел. Отнюдь не в СИЗО.

Аноним, 26-01-2017 #2[ru]

#1, а правительство – это филиал СИЗО.

Аноним, 27-01-2017 #1[ru]

Если бы там не было наших проституток, там бы уже были проститутки НАТО!