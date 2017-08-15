Славный день со слезами на глазах

День строителя в нашей стране всегда был праздником. Даже в лихие 90-е он отмечался с помпой – ведь строители создают обществу новые более комфортные условия жизни, труда и отдыха. К сожалению, последние 10 лет мы наблюдали в Туве только деградацию строительной отрасли. Местные строительные организации последовательно и верно «отжимались» от государственных подрядов. Их место занимали, как правило, строительные организации из-за Саян, о которых мы ничего толком не знали.

Самым приметным, пожалуй, стало увядание флагмана тувинской строительной отрасли ОАО «Тувастрой», созданной перед развалом СССР на базе знаменитого треста «Тувинстрой». Этот трест был знаменит тем, что построил комбинаты «Туваасбест» и «Тувакобальт», отстроил Ак-Довурак и Хову-Аксы, большую часть столицы республики Кызыла. Такой строительной базы, такого людского профессионального потенциала, как в ОАО «Тувастрой», не было ни у одной строительной организации республики, включая строительные тресты «Туваводстрой», «Тувасельстрой», «Тувасовхозстрой», «СУ ТЭЦ» и др. Но команде Кара-оола оказалось по силам развалить даже такого монстра – сегодня ТСО уже не возводит в республике солидных объектов, и о его деятельности ничего не известно. Многолетняя тяжба правительства Кара-оола за обладание собственностью строительного объединения привела к тому, что, хоть Кара-оол и проиграл эту войну, он, тем не менее, нанёс объединению такой урон, что оно вряд ли в ближайшие годы восстановит своё былое величие.

Так уж случилось, что сегодня в строительной отрасли сохранились лишь осколки того строительного комплекса, что республика создавала десятилетиями. Из местных подрядных строительных организаций сейчас можно вспомнить лишь чудом выживших в условиях тотальной коррупции ООО «Сельстрой» С.Сафрина, ООО «Энергострой Н.Крапивина и ООО «Жильё» В.Гавриленко. Но и они сейчас находятся далеко не в блестящем состоянии. Война с правительством за строительные подряды и с госналогслужбой, выставляющей им надуманные требования, истощила силы. Создаётся такое впечатление, что местные строительные организации, возглавляемые русскими руководителями, «выдавливают» из республики. И участвуют в этом не только правительство и налоговые органы – все силы административного аппарата направлены на это.

Министры строительства Свинцов и Фалалеев, в разное время совмещающие свои министерские должности с полномочиями заместителей председателя правительства, в глазах профессиональных строителей олицетворяют те силы, что последовательно и верно губят строительную отрасль республики. Система поборов со строителей, внедрённая в отрасли, достигла таких размеров, что выжить в этих условиях невозможно. Но чёрные братки требуют новые и новые деньги для приобретения элитных квартир и салонов красоты в Москве. В такой ситуации понять власть можно: местные, оставшиеся в строю строители не в состоянии платить чёрным браткам сумасшедшие откаты, а потому неинтересны для чиновников. И они ищут счастья «на стороне», привлекая гастарбайтеров из-за Саян.

Казалось, такая ситуация должна была способствовать процветанию приезжих строителей. Но, к сожалению, и этого тоже не происходит. Наглядный пример – провал строительства жилья по программе переселения и чудовищной силы скандал, связанный с сооружением в республике объектов Минобороны.

Начнём с первого. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2013 году предполагалось строительство 550 квартир общей площадью 20 612,4 кв. метров и стоимостью 661 658,04 тыс. рублей. В программе были задействованы четыре строительные компании: ООО «НСК-град» (г.Новосибирск), ООО «Вертикаль» (г.Красноярск), ООО «Технология автономных систем» (г.Абакан) и ООО «Титан» (г.Кызыл).

Говорят, подрядчиков на эту программу отбирал первый заместитель председателя правительства и доверенное лицо Главы республики Ш.Иргит, а «давал добро» на допуск к работе лично Шолбан Кара-оол. Впоследствии обвинённый в мошенничестве Иргит не поделил деньги с Кара-оолом и был вынужден уйти в отставку. Его место в получении откатов занял один из братьев Главы, а схему работы с ними придумал другой родственник, работающий мэром столицы, поскольку строить дома предполагалось в Кызыле и госфинансирование шло через мэрию.

В. Ховалыг придумал схему, по которой УКС при правительстве РТ из заказчика превратился в генерального подрядчика. Фокус состоял в том, что если УКС считать генподрядчиком, то не нужно проводить аукционы по допуску к программе – УКС как генподрядчик сам заключает договоры со строителями по своему (то есть, видимо, Ш.Кара-оола) выбору без объявления положенного в таких случаях аукциона, на котором могут участвовать все желающие.

Впрочем, Свинцова с Фалалеевым понять можно. За идею Ховалыга они, наверное, схватились как утопающий за соломинку: для того, чтобы отдать государственный подряд тому, на кого указано «сверху», нужно изрядно попотеть. Ну, к примеру, объявлять в условиях аукциона нереальные сроки окончания работ, предварительно договорившись с «вероятным победителем» о том, как через месяц-два после аукциона будет подписано допсоглашение об изменении сроков строительства. Самый живой пример – строительство дома в Кызыле по ул. Каа-Хем 90 «А», о чём уже писала газета, и что послужило основанием для возбуждения и расследования соответствующего уголовного дела. А тут всё просто: пришёл, увидел, заключил контракт – и дело с концами. Никакие конкуренты не страшны.

Но при этом власти республики допустили две фатальные ошибки, которые ей теперь «выходят боком».

Первой ошибкой (а вернее, недоработкой Минстроя) было утверждение в федеральных органах власти стоимости квадратного метра жилья. Поскольку тувинский Минстрой не удосужился доказать, что в Туве особые условия строительства, связанные с развалом строительной индустрии, транспортной изолированностью от России, низкими температурными режимами зимой и сейсмоопасностью, Москва утвердила Туве стоимость квадратного метра жилья в поразительно низкие 32,1 тыс. рублей. В правительстве Тувы не нашлось ни одного умного и компетентного специалиста, способного доказать московским чинушам, что за такие деньги никакого приличного жилья, тем более из кирпича, построить невозможно. К тому же особенностью этой программы является то, что при проектировании невозможно учесть количество членов переселяемых семей и квадратуру прежнего жилья, в связи с чем строителям приходится предоставлять жильё в среднем на 5% большее, чем нужно – но уже за свой счёт. К тому же строителям необходимо 3% отчислять так называемому генеральному подрядчику – УКСу за этот мифический генподряд. Вот и выходит, что стоимость квадратного метра уже не 32,1 тыс. рублей, а на 8% меньше – 24,1 тыс. рублей. Ну а за такие деньги построить приличное жильё уже невозможно. А тут ещё чёрным браткам нужно отстегнуть процентов 20. Ну и что остаётся строителям? Тут явно не до жиру...

Второй (и, похоже, – роковой!) ошибкой было наделение УКСа функцией генподрядчика. В соответствии с Постановлением Третьего Арбитражного Апелляционного суда по иску УКСа к ООО «Вертикаль» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 87 млн. рублей, перечисленных в счёт выполнения работ по строительству 138-квартирного жилого дома по ул. Дружба 3/5, поскольку договор подряда на строительство этого дома «заключён с нарушением принципов осуществления закупок в обход конкурентных способов определения исполнителей», «в силу п.2 ст.168 ГК РФ такой договор является ничтожной сделкой». Таким образом, все договоры по строительству домов по программе 2013 года переселения из ветхого и аварийного жилья непременно будут признаны ничтожными сделками. Теперь не важно, кто инициирует судебные процессы по признанию всех договоров подряда, заключенных УКСом в качестве генерального подрядчика, ничтожными – сами строители, прокурор РТ или УФАС по РТ. Так что разговор следует вести не столько о сроках сдачи этих домов, сколько о том, как вообще их можно достроить и сдать.

Как я уже приводил цифры, строители фактически строили дома по цене квадратного метра в 24,1 тыс. рублей. Для того, чтобы всем было понятно, много это или мало, сообщаю, что сейчас для Тувы утверждена стоимость квадратного метра в 42,7 тыс. рублей за кв. метр. А это ни много, ни мало, (42,7-24,1:24,1) на 77,17% больше. В связи с этим строителям выгодно, чтобы суды признали договоры подряда ничтожными, затем достроить эти дома и продать либо на рынке, либо той же мэрии г.Кызыла, но уже по цене в 42,7 тыс. рублей за кв. метр.

У правительства же Тувы просматривается другой подход к решению этой проблемы: там бы хотели взыскать со строителей «неосновательное обогащение» и присвоить незавершённое строительство, передав его другим (своим) подрядчикам для последующего завершения. Думается, что у правительства Тувы очень мало шансов на осуществление этой идеи. Хотя и полной уверенности в успехе строителей тоже нет – риски всё же велики. Да и деньги для завершения строек нужны немалые – около миллиарда рублей, неизвестно куда подевавшиеся из государственной казны.

Но одно в этой ситуации вне всяких сомнений – Шолбану Кара-оолу в сентябре отчитываться на Госсовете по исполнению программы переселения нечем. Да, честно говоря, и через год ситуация мало чем изменится, если в правительстве Тувы не настанут перемены.

А теперь коснёмся темы строительства в Туве объектов Минобороны. Про недавно отстроенный аварийный президентский кадетский корпус было написано много. Здесь только следует упомянуть об уголовном деле, не оконченном до сих пор в отношении подрядчика – Торгового Дома «Челябтрейд» – по факту нецелевого использования более 1,8 миллиарда средств Минобороны. Думается, такая же участь ждёт и нового подрядчика – ООО «Винструк» (Исаев Г.К.). На объекте с начала строительства появился уже четвёртый подрядчик – место ООО «Винструк» займёт ООО «Спецстрой-1».

Другой объект Минобороны – Военкомат – вместо сидящего в СИЗО за хищения средств Минобороны Лёни Доржу (ООО «Инвестстрой») будет строить всё то же ООО «Спецстрой-1» (Горбачёв Е.А.). Он же назначен генеральным подрядчиком на строительстве базы горнострелковой бригады. Причём тут смена подрядчика не обошлась без инцидента.

В общем, как-то стало даже некой традицией, что там, где стройки подведомственны Шойгу, с бюджетными деньгами случается всякое. На Космодроме «Восточный» следователи уже обнаружили пропажу 7 миллиардов рублей. В Туве масштабы поменьше. При строительстве кадетского корпуса государство потеряло более миллиарда. На строительстве Военкомата Лёне Доржу вменяют воровство 118 млн. рублей. А вот на строительстве военного городка, как говорят осведомлённые источники, в неизвестном направлении утекли аж 2 млрд. рублей при общем освоении в 7 млрд. рублей. При этом на строительстве, как говорится, и конь не валялся. Ставленник бывшего первого заместителя Главы правительства Тувы С.Тена, проходимец из Новосибирска, совсем недавно получивший там судимость за растрату, некто Н.Б.Хван, получивший не без протекции Шойгу подряд на строительство объекта Минобороны, с военным заданием не справился.

Сам Шойгу, посетив с инспекцией объект, говорят, пришёл в ярость от разваливающего здания и чётко поставил задачу: Хвана с объекта убрать и посадить, всё построенное снести и отстроить заново. Почему тут вдруг вспомнили про «Спецстрой-1», история умалчивает, только именно эта строительная компания недавно сделала попытку зайти на объект. То, что этот «заход» был согласован с Шойгу, сомнений нет, поскольку техническую помощь «Спецстрою-1» при этом осуществляло ООО «Бенконс», что строит в Кызыле гостиницу для Шойгу. Главной целью захвата территории была конфискация кабеля связи, находившегося на складе, и дорогостоящего агрегата по укладке этого кабеля. Остальное пытались украсть у Хвана заодно. При этом на площадку прибыли люди и машины «Бенконса», которые пытались вывезти с территории строительства минеральные плиты и другие строительные материалы. Но Хван оказался не так прост. По связям с коррумпированным руководством МВД Тувы он организовал прибытие на строительную площадку команды ОМОН, которые скрутили и положили в грязь ЧОПовцев из числа бывших коммандос «Альфа» КГБ СССР, нанятых руководством «Спецстрой-1», и отправили их ждать свою участь в ИВС УВД г.Кызыла, где они пробыли более суток. За это время следователи УВД возбудили аж три уголовных дела в отношении «альфовцев» в отставке.

Дело стало принимать скандальный оборот, и Шойгу был вынужден принимать меры по спасению ситуации. По его просьбе в дело вмешалась Генеральная прокуратура, которая, скорее всего, признает незаконным возбуждение уголовных дел в отношении чоповцев и заставит возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) теперь уже в отношении Хвана.

Как видите, уважаемые читатели, и на тех стройках, что подотчётны Шойгу, и на тех, что подотчётны Кара-оолу, царит один и тот же рукотворный бардак.

Но когда-то же должно закончиться!

В связи с этим не могу не вернуться к традиционно ставшей сенсационной рыбалке Путина в Туве. Все заметили, что рядом с Путиным и Шойгу нашего Кара-оола не было. Конечно же, не случайно охрана президента не допустила Кара-оола в вертолёт, где летели с президентом страны Шойгу и Зимин. Всё это невольно подтверждает слухи о том, что в сентябре кабинет министров Тувы ждёт кардинальные перемены. Целая череда уголовных дел, возбужденных в отношении окружения Кара-оола, говорит о том, что Кремль готовит нам смену власти. И слухи о Тене, который сейчас обретается в Минобороны и по протекции Шойгу может возглавить переходное правительство Тувы, не случайны. И недавнее осуждение Кызылским городским судом (судья Юзеева) идейного вдохновителя Главы правительства, очень близкого к Шойгу, на поверку оказавшегося тривиальным вором, Каадыр-оола Бичелдея по уголовному делу №1-672/2017, тоже говорит само за себя. И лишение его права занимать руководящие должности не случайно. Может быть, это спасёт наш Национальный музей от разграбления.

Но главный вывод в другом: сегодняшняя власть Тувы окончательно прогнила. В смысле решения проблем населения она – полный административный импотент. Это настолько бросается в глаза, что даже в условиях кривого зазеркалья России это становится очевидным.

Честно говоря, передел подрядчиков с перестрелками на стройках Минобороны меня не очень волнует. Наша жизнь от этой милитаризации всё равно лучше не станет. Пока стройка не окончена, наши бравые десантники режут аборигенов где-то на Урале. А когда стройка закончится, будут резать здесь. И мало никому не покажется. Но то, что творится в Туве со строительством жилья, не лезет ни в какие ворота. И тут нужна действенная помощь федерального центра. Все понимают, что для окончания строительства нужны деньги, и немалые. Кара-оолу их точно не дадут. Но даже если бы и дали, судьба этих денег очевидна – они бы снова растворились в тех же необъятных карманах. Впрочем, ход – за Кремлём.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин