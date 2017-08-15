    Перекрёсток мнений

Аноним, 09-08-2017 #3[ru]

А тем временем, пока Шолбан Кара-оол вещает нам о мифической борьбе с реальными американскими санкциями, инфраструктура Тувы продолжает деградировать. Малейший дождик оставляет без электричества целые районы республики, более-менее сильный ветер срывает крышу со спортивного комплекса, гнилые столбы падают, убивая детей, одна из двух автодорог, связывающих Туву с Россией, закрывается из-за полного разрушения, а «международный» аэропорт отказывается принимать самолёты по причине тёмного времени суток... Вот бы куда обратить свой взор и приложить все усилия, но нет. Нам бы с большими дядями посидеть хотя бы с краю – порассуждать о судьбе мира. И ничего, что зад голый и носки в дырках – прикроем патриотическим пафосом и мнимым величием.

Аноним, 09-08-2017 #4[ru]

На фоне других окраинных республик Кара-оол лучший! Кого вы знаете из республик? Кадыров, Минниханов и Кара-оол! Хорошо, что у нас свой национальный лидер!

Аноним, 09-08-2017 #5[ru]

Кара-оол – позор, а не лидер! Загнал республику в говно. Разрушил все. Посмотрим чем закончится истории в строительной отрасли. Будет политическая воля, все ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ. А это не за горами.

Аноним, 09-08-2017 #6[ru]

#4, Татарстан – в первой десятке по уровню жизни, Чечня – в первой десятки по уровню безопасности на улицах. А где Тува лучшая? Разве что в интернет-активности главного блогера всея Тыва. «Шолбан Кара-оол – Национальный лидер» – лучший анекдот недели!

Аноним, 09-08-2017 #7[ru]

ШВК, видимо, не понимает, что сырье в недрах это ещё стоит ровно 0 – его надо добыть, погрузить, транспортировать, продать. И после того, как получим деньги, это и есть вклад в экономику. Принцип должен быть таков: «деньги – товар – деньги» а не «товар – деньги – товар». Налоговая не берет товаром, пенсионерам не отдашь товаром, так что, дорогой ШВК, нам Европа больше нужна, чем мы им. Людей не накормишь углём, если его не будут покупать. Не будем пить нефть и нюхать газ. Абсолютная бездарность. Вы хотя бы прочтите азы по экономике или возьмите беглый урок. Тува держись, у нас руководитель – бестолочь.

Аноним, 10-08-2017 #9[ru]

Наш клоун снова выложил фото: танца самца и женщин с низкой социальной ответственностью Биде.

Аноним, 10-08-2017 #10[ru]

Кара карлик

Аноним, 10-08-2017 #11[ru]

Родные братья Карлика в Туве создали систему, где все должности, даже не ведущие, покупаются за деньги. Каждое должностное лицо обязано воровать из бюджета и передавать в карман семье. В результате по статье мошенничество осуждены или ждут суда больше половины руководителей и бухгалтеров бюджетной сферы. А в строительной отрасли 100% чиновников и руководителей организаций могут стать уголовниками, получив реальные тюремные сроки. ЧОПы, принадлежащие жене Юры, днем и ночью сосут тощую казну, обогащая хозяина на десятки миллионов рублей в месяц. Образовательные учреждения вообще собирают неучтенную наличку. Нищий народ, разваленная экономика, бардак и хаос на десятилетия вперед. Вот к чему привела эта черная семейка. Глава все снимается на видео, позирует перед каждой камерой. Любуется собою, собирая глупые лизоблюдские лайки.

Аноним, 12-08-2017 #12[ru]

Дурной пример заразителен: бывшая любовница Карлика – хозяйка диванных утех Дивановна так же активно пиарит себя везде (я я я я я) со стороны выглядит комично.

Аноним, 12-08-2017 #13[ru]

Всё ждал судебного решения по Каадыр-оолу Алексеевичу Бичелдей. Думал, докажет, что он не вор. А нет. К моему большому сожалению, он вор. Настоящий жулик и вор. Получил 3 года условно и 2 года не занимать руководящие должности. Судом доказано, что наш добрый, уважаемый башкы украл деньги у детей и учителей.

Аноним, 09-08-2017 #2[ru]

Да что вы к трусам привязались. Купаться летом – это здорово! Ничто человеческое ему не чуждо, понимаете.

Аноним, 09-08-2017 #3[ru]

Больной идиотизмом

Аноним, 09-08-2017 #4[ru]

Чем бы дитя не тешилось...

Аноним, 10-08-2017 #5[ru]

Ну да можно и золотыми яйцами потрясти перед честным народом, жизнь удалась.

Аноним, 10-08-2017 #6[ru]

Омерзительнейшее зрелище. Тоткаш тотаа биле ойнаар.

Аноним, 10-08-2017 #7[ru]

В дряном тельце – дряной дух

Аноним, 10-08-2017 #8[ru]

Ему место в цирке Уродов Джими Роуза.

Аноним, 10-08-2017 #10[ru]

Что хотел сказать этой позой Кара-оол? Что он ссать по-собачьи хотел на всех вас?

Аноним, 10-08-2017 #11[ru]

Хотел подражать президенту, голый торс. Не получилось, ШВК чуток переборщил. Иди лечиться, придурок.

Аноним, 10-08-2017 #13[ru]

Ура! Не зря раздевался! «По данным мониторинга, самым активным в интернете среди коллег является глава Чечни Рамзан Кадыров. На втором месте – глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. У главы Крыма Сергея Аксенова, который присутствует практически во всех известных соцсетях, наиболее популярен Instagram. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов, глава Тувы Шолбан Кара-оол, губернаторы Московской области Андрей Воробьев, Ненецкого АО Игорь Кошин, врио главы Карелии Артур Парфенчиков вошли в десятку интернет-активных губернаторов». https://www.kommersant.ru/doc/3379156

Аноним, 10-08-2017 #14[ru]

Лечиться ему надо, а не республику разваливать.

Аноним, 10-08-2017 #15[ru]

Уродов-карликов много, но этот – редчайший экземпляр.

Аноним, 11-08-2017 #17[com]

Такими фотками Кара-оол отвлекает народ от результатов своей деятельности. Он своего добился – все смеются над его смешными ужимками, а надо бы ставить вопрос о тюремном заключении!

Аноним, 11-08-2017 #18[ru]

№17, Да на все 100 процентов!!!

Аноним, 12-08-2017 #20[ru]

Тихий ужас! Апполон, Геркулес!!!

Аноним, 12-08-2017 #21[com]

Ему надо на приём к психиатру. Это уже ненормально!

Аноним, 12-08-2017 #22[ru]

С наступающим днем строителей! Желаю всем отвертеться от возбужденных уголовных дел. Бог не фраер, все видит. Пусть заслуженно судят тех, кто реально своровал бюджетные деньги. Главное, всем терпения и коллективизма борьбе с чиновниками-жуликами.

Аноним, 12-08-2017 #23[ru]

Коротконогий чудик

Аноним, 11-08-2017 #1[ru]

Кароол, спаси образование от старухи Санчаа! Ты оглох, что ли!?! Ослеп совсем???

Аноним, 12-08-2017 #2[ru]

Орден дадут и выпнут. Потерпите.

Аноним, 09-08-2017 #5[ru]

Почему молчит Кара-оол? Не защищает, как Кадыров, своих земляков? Где эти хреновы сыновья Тувы? Вот и показал себя Кара-оол. Ему наплевать на своих земляков.

Аноним, 09-08-2017 #6[ru]

Омбудсмен опровергла сообщения о «кровавом побоище» в военной части на Урале. В результате стычки военнослужащих в Елани пострадал офицер части, на которого во время стычки упал шкаф, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова http://tass.ru/ural-news/4470556

Аноним, 09-08-2017 #7[ru]

Оюмаа Донгак: «Больная страна, больная армия, больная пресса». Тувинская журналистка опровергает информацию о «кровавом побоище» между военнослужащими с участием тувинцев. http://asiarussia.ru/blogs/17234/

Аноним, 10-08-2017 #12[ru]

Контрактники из 55 бригады сказали, что 5 августа к ним приезжал ШВК по этой теме. Значит, разруливает...

Аноним, 13-08-2017 #13[ru]

Во всех этих версиях про бедных солдатов, которых обижают следователи, не хватает одного: ни одно СМИ не взяло интервью у пострадавшей стороны – у тех, кто в больнице оказался.

Sensey, 10-08-2017 #1[ru]

Ого, даже верховный суд можно кинуть, и у нее крыша поехала.

Аноним, 11-08-2017 #1[ru]

Сегодняя опять нас собирала эта Санчаа. Маразм продолжается. Когда ее уберут?!? Ее бред слушать уже невозможно!

Аноним, 12-08-2017 #2[ru]

Дивановна проводит фестиваль баранины. Действительно, чем еще заняться Главе города, как не баранами?

Аноним, 12-08-2017 #3[ru]

Прикольно: Дивановна БАРАНАМИ рулит

Аноним, 13-08-2017 #4[ru]

Правда, что Санчаа директором нового лицея будет? Говорят, из лицеев учителей забирает, в основном из своего лицея. Там все новое, кабинеты все оборудованы, зарплата будет выше.

Аноним, 09-08-2017 #1[ru]

Прокурор, каким образом озеро Ак Аттыг Холь, стал Байсаровским, можете проверить?

Аноним, 09-08-2017 #2[ru]

Тувинцы будут молчать, даже когда их будут убивать.

Эрмак, 09-08-2017 #3[ru]

Александр 2ой продал Аляску... Но малограмотные в Туве не знают, как род Романовых Екатерининых закончился в России... Он был немец чистокровный...

Аноним, 10-08-2017 #6[ru]

Вместо того, чтобы развивать массовый туризм – строить дороги, проводить электричество, вовлекать жителей в сервис – у нас всё делается только для ВИП-клиентов. А когда обиженные местные убьют какого-нибудь заезжего браконьера, опять будут вопить – «эта отсталая дикая Тува!»...

Абориген, 11-08-2017 #7[com]

Сейчас по всем телеканалам показывают, как Путин «на юге Сибири» в очередной раз поймал рыбу. На самом деле всё происходило на принадлежащем Байсарову озере Ак–Аттык-Холь на Тодже. Поскольку в этом озере уже давно вся рыба выловлена браконьерами из окружения Байсарова и Кара-оола, за несколько дней до знаменитой подводной ловли Новиков по заданию Шойгу организовал ловлю рыбы на озёрах Тоджи. Говорят, поймали живой рыбы, затарили в 20 двухсотлитровых бочек и вертолётами Минобороны доставили в Ак-Аттык-Холь, где зампред правительства РТ Фалалеев специально для Путина построил баню. За час до предполагаемой подводной рыбалки рыбу выпустили в озеро. Затем запустили президента с аквалангом и камерой. Но рыба очумела от тесноты в бочках и долго не могла прийти в себя – стояла в воде и не двигалась. Путину пришлось 2 часа плавать, чтобы рыба ожила. Вот тогда он её и «подстрелил». Ничего нового – помнится, подобным образом Шойгу несколько лет назад с помощью водолазов «организовал» поиск амфор в Чёрном море. Он на такие дела большой мастер

Аноним, 11-08-2017 #8[com]

И что тут удивительного? Президент ядерной державы хочет порыбачить. Ну и что? Его настроение должно зависеть от того, водится ли здесь рыба? Конечно, запустили и «подстрелили». Так всегда везде происходило и происходит. Прислуга для этого при дворе и держится. А вы думали, Путин считает Шойгу выдающимся полководцем? А Ельцин считал его незаменимым спасателем? Они к нему всегда относились, как к лакею. И он с этой ролью отлично справляется. Ельцину поднос с водкой подносил, Путину собачку подарил. Охота, рыбалка, уха, хорошее настроение – всё умеет организовать. Так что нам нужно гордиться, что у нас такой земляк имеется. Жаль, конечно, что Туве от его ловкости никакого толку нет. Даже стройки Минобороны встали колом. Но это совсем не страшно.

Аноним, 11-08-2017 #9[com]

Шойгу в Кызыле носил кличку «Шайтан» и очень гордился этим. Ничего зазорного в том, что ОВТ вспомнила его кликуху, нет. Он всегда был хулиганом и даже странно, что в 90-е стал министром, а не бандитом.

Свидетель, 11-08-2017 #10[com]

Когда они девушку изнасиловали, после этого эта кличка к нему и приклеилась

Аноним, 12-08-2017 #12[ru]

Путин рыбачил в верховье закрытой реки Хамсара, показан водопад Хамсаринский. А щуку подстрелил на Чойгане или Додоте, верховье Хамсары. Шойгу там обосновал новую базу президентского отдыха в заповедных местах.