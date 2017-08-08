Нижнее бельё Кара-оола – последний аргумент пиара

Как известно, Тува практически во всех рейтингах по уровню жизни, по экономическим и социальным показателям, по развитию предпринимательства, по количеству преступлений и т.д. занимала в России последние места. Но был один очень серьёзный рейтинг, который подымал нашу республику на достойный уровень. И здесь за всю Туву отдувался только Шолбан Кара-оол. Речь идёт об активности в соцсетях.

Глава Тувы всегда занимал первые места в рейтинге губернаторов по медиа-активности в Интернете. Потому что не каждый губернатор может найти время в своём напряженном рабочем графике на ежедневное ведение собственного блога. Имя Шолбана Кара-оола всегда звучало где-то рядом с мэром Москвы Собяниным и главой Чечни Кадыровым. Но в последнем весеннем рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров, составленным «Медиалогией», Шолбан Кара-оол вдруг резко сдал позиции... И занял последнее 20-е место среди ведущих собственные блоги губернаторов, набрав жалкие 5,5 балла.

А тут вдруг выяснилось, что и это 20-е место он получил почти случайно. В комментариях к рейтингу авторы отмечают, что Шолбан Кара-оол прославился только тем, что «прокомментировал получение Ордена Дружбы из рук президента Владимира Путина».

Похоже, такая ситуация сильно опечалила нашего продвинутого блогера. Поэтому Шолбан Валерьевич, видимо, долго раздумывал, как исправить ситуацию. Возможно, даже прошёл какие-то курсы повышения квалификации у топовых молодых блогеров типа Саши Спилберг. И вот, наконец, на всеобщее обозрение он выставил свои телеса в нижнем белье!

На видео во всей красе, в белых труселях, на каком-то грязном берегу Енисея Шолбан Кара-оол гордо позирует оператору. «А это уже наши прыжки. Не судите строго... Воскресенье, наша Родина», – скромно комментирует начинающая звезда Ютуба.

Сразу скажем – этот смелый ход мгновенно принёс свои плоды: хоть «наша Родина» в модных стильных трусах выглядела и не очень фотогенично, просмотров у этого видео за несколько дней накопилось заметно больше, чем у других его старых роликов, где блогер скучно рассказывает о своих достижениях на поприще губернаторской деятельности.

Стоит отметить, что и тут Шолбан Кара-оол не стал новатором. До него приверженность к американской марке нижнего белья продемонстрировал Дмитрий Медведев. Но если российский премьер сделал это скромно, сквозь рубашку (правда, для этого трусы пришлось брать на несколько размеров больше, чтобы получилось натянуть их чуть повыше пупка), то нашему премьеру скрывать и стыдиться нечего! Трусики подобраны со вкусом – не каждая модница осмелится продемонстрировать публике столь вызывающе эротичную модель.

Вызов брошен. Последуют ли примеру Кара-оола другие топовые блогеры-губернаторы, чтобы не остаться в тени восходящей знаменитости? Чем ещё они смогут удивить своих подписчиков? Не останутся ли без работы звёзды российской эстрады, посрамлённые искусством обыкновенных сереньких чиновников?

Главное – нельзя останавливаться на достигнутом, почивать на лаврах мимолётной известности. Предлагаем несколько вариантов дальнейшего развития сюжетов:

• Караоке на мотивы патриотических песен нашей Родины (или это уже было?);

• Принятие ванны с шампанским (или чёрной икрой) в мини-бикини с цветами национального флага;

• Публичная порка провинившихся подчинённых в стиле БДСМ;

• Кастинг на принятие секретарш с ощупыванием всех достоинств;

• Спортивно-эротический забег по коридорам Белого дома в чём мать родила;

• Вольная борьба с элементами порно.

Последние варианты, думается, помогут попасть Шолбану Кара-оолу в анналы истории навечно!

Сат Ира