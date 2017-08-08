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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 31, 8 августа / Нижнее бельё Кара-оола – последний аргумент пиара
   
 
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№31, 8 августа 2017 года.

    СМИшные бредни

Нижнее бельё Кара-оола – последний аргумент пиара

Нижнее бельё Кара-оола – последний аргумент пиара

Как известно, Тува практически во всех рейтингах по уровню жизни, по экономическим и социальным показателям, по развитию предпринимательства, по количеству преступлений и т.д. занимала в России последние места. Но был один очень серьёзный рейтинг, который подымал нашу республику на достойный уровень. И здесь за всю Туву отдувался только Шолбан Кара-оол. Речь идёт об активности в соцсетях.

Глава Тувы всегда занимал первые места в рейтинге губернаторов по медиа-активности в Интернете. Потому что не каждый губернатор может найти время в своём напряженном рабочем графике на ежедневное ведение собственного блога. Имя Шолбана Кара-оола всегда звучало где-то рядом с мэром Москвы Собяниным и главой Чечни Кадыровым. Но в последнем весеннем рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров, составленным «Медиалогией», Шолбан Кара-оол вдруг резко сдал позиции... И занял последнее 20-е место среди ведущих собственные блоги губернаторов, набрав жалкие 5,5 балла.

А тут вдруг выяснилось, что и это 20-е место он получил почти случайно. В комментариях к рейтингу авторы отмечают, что Шолбан Кара-оол прославился только тем, что «прокомментировал получение Ордена Дружбы из рук президента Владимира Путина».

Похоже, такая ситуация сильно опечалила нашего продвинутого блогера. Поэтому Шолбан Валерьевич, видимо, долго раздумывал, как исправить ситуацию. Возможно, даже прошёл какие-то курсы повышения квалификации у топовых молодых блогеров типа Саши Спилберг. И вот, наконец, на всеобщее обозрение он выставил свои телеса в нижнем белье!

На видео во всей красе, в белых труселях, на каком-то грязном берегу Енисея Шолбан Кара-оол гордо позирует оператору. «А это уже наши прыжки. Не судите строго... Воскресенье, наша Родина», – скромно комментирует начинающая звезда Ютуба.

Сразу скажем – этот смелый ход мгновенно принёс свои плоды: хоть «наша Родина» в модных стильных трусах выглядела и не очень фотогенично, просмотров у этого видео за несколько дней накопилось заметно больше, чем у других его старых роликов, где блогер скучно рассказывает о своих достижениях на поприще губернаторской деятельности.

Стоит отметить, что и тут Шолбан Кара-оол не стал новатором. До него приверженность к американской марке нижнего белья продемонстрировал Дмитрий Медведев. Но если российский премьер сделал это скромно, сквозь рубашку (правда, для этого трусы пришлось брать на несколько размеров больше, чтобы получилось натянуть их чуть повыше пупка), то нашему премьеру скрывать и стыдиться нечего! Трусики подобраны со вкусом – не каждая модница осмелится продемонстрировать публике столь вызывающе эротичную модель.

Вызов брошен. Последуют ли примеру Кара-оола другие топовые блогеры-губернаторы, чтобы не остаться в тени восходящей знаменитости? Чем ещё они смогут удивить своих подписчиков? Не останутся ли без работы звёзды российской эстрады, посрамлённые искусством обыкновенных сереньких чиновников?

Главное – нельзя останавливаться на достигнутом, почивать на лаврах мимолётной известности. Предлагаем несколько вариантов дальнейшего развития сюжетов:

• Караоке на мотивы патриотических песен нашей Родины (или это уже было?);

• Принятие ванны с шампанским (или чёрной икрой) в мини-бикини с цветами национального флага;

• Публичная порка провинившихся подчинённых в стиле БДСМ;

• Кастинг на принятие секретарш с ощупыванием всех достоинств;

• Спортивно-эротический забег по коридорам Белого дома в чём мать родила;

• Вольная борьба с элементами порно.

Последние варианты, думается, помогут попасть Шолбану Кара-оолу в анналы истории навечно!

Нижнее бельё Кара-оола – последний аргумент пиара

Сат Ира

(прочитано 1589 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6819.html
+20

<< Комментарии к статье (Всего: 19) >>
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Аноним (гость) 11-08-2017 19:44:46   #19 [ru]
Опарыш, для своей же пресловутой удочки.
 
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Аноним (гость) 11-08-2017 14:38:01   #18 [ru]
№ 17, Да на все 100 процентов!!!
 
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Аноним (гость) 11-08-2017 10:19:12   #17 [com]
Такими фотками Кара-оол отвлекает народ от результатов своей деятельности. Он своего добился - все смеются над его смешными ужимками, а надо бы ставить вопрос о тюремном заключении!
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 20:30:43   #16 [ru]
Жаль его жену,детей с ним зачинала.Меня бы вырвало на него.
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 20:26:26   #15 [ru]
Уродов-карликов много,но этот редчайший экземпляр.
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 20:20:20   #14 [ru]
Лечиться ему надо,а не республику разваливать.
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 14:57:45   #13 [ru]
Ура! Не зря раздевался!

"Первой акцией созданного недавно молодежного крыла ОНФ (официальная презентация «Молодежки ОНФ» состоится в конце августа) стал мониторинг присутствия региональных лидеров в соцсетях."
"По данным мониторинга, самым активным в интернете среди коллег является глава Чечни Рамзан Кадыров (2,8 млн подписчиков в сети Instagram, 800 тыс.— в Facebook, 540 тыс.— во «ВКонтакте», 392 тыс.— в Twitter, есть блог в Livejournal). На втором месте — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (151 тыс.— в Instagram, 12 тыс.— во «ВКонтакте»). У главы Крыма Сергея Аксенова, который присутствует практически во всех известных соцсетях, наиболее популярен Instagram (64 тыс. подписчиков). Врио главы Удмуртии Александр Бречалов, глава Тувы Шолбан Кара-оол, губернаторы Московской области Андрей Воробьев, Ненецкого АО Игорь Кошин, врио главы Карелии Артур Парфенчиков вошли в десятку интернет-активных губернаторов."

www.kommersant.ru
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 14:47:13   #12 [ru]
Медведь, Лев безусловно сильнее Волка. Но Волк в цирке не выступает.
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 13:19:39   #11 [ru]
Хотел подрожать президенту, голый торс. Не получилось, ШВК чуток переборщил. Иди лечиться придурек.
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 10:30:05   #10 [ru]
https://pp.userapi.com/c639323/v639323384/3b580/fOEAwBXrCwE.jpg
Что хотел сказать этой позой Кара-оол? Что он ссать по собачьи хотел на всех вас?
 
+4
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Во имя Будды отдал последнее.
Комментариев: 85
Шолбан Кара-оол читает РИСК.
Комментариев: 45
Шолбан Кара-оол утверждает, что служил в армии
Шолбан Кара-оол и шаманизм
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«Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало» (черномырдизм).

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