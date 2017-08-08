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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 31, 8 августа / Нормы ГТА
   
 
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№31, 8 августа 2017 года.

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Нормы ГТА

Нормы ГТА

Хотел назвать историю со стрельбой в Мособлсуде «удивительной», но потом подумал, что ничего особо удивительного в ней и нет. Место действия, конечно, необычное и подробности живописные. Но, в сущности, когда-то и где-то что-то подобное не могло не произойти. Да и чему вообще уже удивляться в истории «банды ГТА», если вспомнить, что в свое время главарь бандитов квартировал в доме Алексея Староверова, который был тогда начальником управделами Генпрокуратуры. И в этом доме был такой арсенал разнообразного оружия, что там уже не банду можно было вооружить, а пару стрелковых взводов.

То, что произошло в суде – это к разговору о государственных приоритетах. Когда пятерых головорезов сопровождает пара конвоиров, а всякого оппозиционера волокут в суд впятером, ввосьмером. Потому что для государства оппозиция опаснее бандитов. Тут нам слезно жалуются, что у конвоиров маленькие зарплаты. Вроде как за такие деньги людей на такую работу не найти и поэтому их не хватает. А не хватает до какой степени? Пять убийц и два охранника, одна из которых женщина! У нас, получается, в стране преступников в два с половиной раза больше, чем охраны? Или всю охрану бросили на еще более жутких маньяков? У нас вообще всякое безобразие любят объяснять то нехваткой денег, то нехваткой кадров, то еще каким-нибудь человеческим фактором.

Но вот когда митинг какой-нибудь проходит, у меня не складывается впечатления, что в полиции, в ОМОНе, в Росгвардии не хватает людей. И не выглядят они, как нищеброды с копеечным жалованием. Им за плевок на бронежилет квартиры раздают, как дико пострадавшим от смутьянов. Потому что, когда надо зачистить местность от несогласных – тогда у нас быстро находятся и силы, и средства. А когда простые бандиты и убийцы – тут и пары человек хватит. К тому же исторически для репрессивного государства уголовники были социально близким элементом – в отличие от политических. Пускай даже эти уголовники сплошь азиаты, а не православные соотечественники. И вот так чье-то разгильдяйство сложилось с государственными приоритетами, и получилась битва в знаменитом суде. Не случись она в этот день – случилась бы в другой. И может случиться еще не раз.

Антон Орехъ

(прочитано 371 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6822.html
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«Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало» (черномырдизм).

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