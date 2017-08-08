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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 31, 8 августа / Воспитатели детских садов как дешёвая рабочая сила
   
 
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№31, 8 августа 2017 года.

Воспитатели детских садов как дешёвая рабочая сила

Мониторинг ОНФ показал – три четверти воспитателей детсадов перерабатывают, не получая за это достойной оплаты

Эксперты ОНФ сообщили, что официальный рабочий день воспитателя длится 7 часов 12 минут, рабочая неделя – 36 часов. При этом, большинству опрошенных педагогов (76,2%) приходится работать сверхурочно. Почти треть из них (28,8%) заявили, что к сверхурочной работе их принуждает администрация, а 6,9% воспитателей работают сверхурочно по письменному приказу. Единого подхода к оплате второй смены нет – 25,7% респондентов сообщили, что получают фиксированную сумму за вторую смену, 18,8% – что за 2 смены они получают 1,67 ставки, 3,6% – что оплата осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ (за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном). 1,5% респондентов сообщили, что за сверхурочную работу получают в двойном размере.

При этом 6,4% воспитателей признались, что им не оплачивают сверхурочное время. Чтобы получить премию к зарплате, большинство опрошенных педагогов (52,2%) выполняют работу, которая не является их должностной обязанностью. Например, уборку территории, в том числе от льда и снега в зимний период, изготовление зимних горок, покраску качелей, ремонт групповых помещений и т.п. Как сообщают воспитатели, такой работе уделяется до 14 часов в неделю.

«К таким ситуациям приводит отсутствие единой системы оплаты труда воспитателей, которая не дает возможности нормировать труд педагога, определить предел недельной часовой нагрузки, а также порядок начисления дополнительных выплат. Сейчас стимулирующие выплаты в некоторых случаях начисляются за посещаемость детей и даже за своевременную родительскую плату. Они могут распределяться директором детского сада, методистом, профкомом или инициативной группой из числа воспитателей. И, как считают педагоги, не всегда справедливо», – отметила член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

(прочитано 388 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6820.html
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Аноним (гость) 11-08-2017 21:27:59   #1 [ru]
Кароол, спаси образован е от стпрухи санчаа! Ты оглох что ли!?! Ослеп совсем???
 
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«Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало» (черномырдизм).

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