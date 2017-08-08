A- | A | A+ 12pt №31, 8 августа 2017 года. Прерванное молчание недалёкого чиновника Чтобы понять, в какой стране мы живём, достаточно послушать Главу правительства Тувы Шолбана Кара-оола. Что такое сегодняшний Кара-оол? Обыкновенный всеобъемлющий банкрот. За что бы он ни брался, ничего не получилось. Ни роста благосостояния народа, ни международного аэропорта, ни дирижаблей, ни бездефицитной энергетики, ни строительства железной дороги в увязке с разработкой Элегестинского месторождения коксующихся углей, ни статуи Будды, наконец. Я уже не говорю о преступности, алкоголизме и сифилисе. Короче, удаётся лишь «рисовать» итоги голосования за «Единую Россию», часто называемую партией жуликов и воров. Но Кара-оол не может тихо сидеть и «молчать в тряпочку». Ему позарез нужен пиар. А о чём говорить? О разваленной экономике, падении уровня жизни тувинцев, провале проектов птицеводства, розлива водки и парниковом выращивании овощей? В общем, время обещаний для Кара-оола закончилось. Но наш засушенный Геракл не сдаётся. На днях он дал отпор американскому империализму в интервью агентству «Интерфакс-Сибирь», объяснив всем, «зачем в отношении России вводятся новые санкции, и как при этом сибирские регионы смогут стать локомотивами развития национальной экономики». Конечно, американские санкции – это не уровень сибирского губернатора. Тем более, такого никчёмного, как Ш.Кара-оол. Для того, чтобы рассуждать на подобные темы, нужно быть солидной фигурой, «чьё слово отзовётся в сердцах». А кто такой наш Шолбан? Будь он известным политологом или экономистом, депутатом Госдумы или сенатором, или, наконец, губернатором газодобывающего региона, или, к примеру, таким известным региональным деятелем, как губернаторы Кузбасса и Красноярского края Тулеев и Толоконский, к его заявлениям могли бы прислушаться. Но такой смешной глуповатый никчёмный человечишка, как Шолбан Кара-оол, на фоне грандиозных международных событий с его наивными попугайскими заявлениями об Америке смотрится, как мартышка, одевшая очки. У русских про такое говорят: пустил воздух в лужу... Так о чём он там так неудачно и несвоевременно пукнул? А заодно давайте попробуем разобраться с содержимым его черепной коробки. КОВАРНЫЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ НЕ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ НАШ ГАЗ Начнём с того, что собственных умных мыслей у нашего губернатора не было никогда. В круг посвящённых в кремлёвские тайны он не входит и основную информацию получает из телевизора. Ну как бы программы Соловьёва и Киселёва учат его, как относиться к событиям в мире и как себя вести по жизни. А главные темы в телевизоре – это уже который год «разваливающаяся Украина» с перспективами неминуемого дефолта, страдающие жители «гордой Сирии» и «загнивающая несамостоятельная Европа». И чем хуже идут дела в родной стране, тем меньше обсуждений больных вопросов ведётся на телевидении и в прессе. Как вы понимаете, обвинять Кремль в экономических провалах для Кара-оола чревато тяжёлыми последствиями, а подтверждать свою бестолковость нет никакого смысла. Потому таким губернаторам-неудачникам, как Кара-оол, остаётся лишь рассказывать нам, что во всём виноваты внешние враги. Потому Глава Тувы и рассказывает неразумному журналисту «Интерфакса» о том, что «палата представителей конгресса и сенат США приняли законопроект с пакетом очередных санкций против России», но «основания, как всегда, абсурдны и бездоказательны – действия России в Сирии и на Украине, а также, якобы, вмешательство России в президентские выборы в США». С чувством собственного достоинства и знания предмета Шолбан бросает: «Смешно, лживо и цинично». Хотя, что он может знать о событиях в Сирии и Украине и «вмешательстве России в президентские выборы в США»? Не больше нас с вами, поскольку информацию черпает от Киселёва и Соловьёва. И с видом знатока изрекает: «Настоящая причина – и все это понимают – совсем другая. Это желание выдавить Россию с международного энергетического и сырьевого рынка». Вот, оказывается, какие коварные эти империалисты – не дают нам вертеть мир на газовой трубе! Мы-то думали, пока эти загнивающие буржуи берут наш газ и нашу нефть, они будут терпеть, любые наши шалости в Украине и Сирии. А они – подлецы – взяли и отрезали наш первый и единственный источник благополучия! Что тут возразишь? Миром действительно правят сила и деньги. Только Кара-оол не отвечает на простой и понятный вопрос: почему перед началом полномасштабной войны с Западом власти не подумали о последствиях? Где наша мощная независимая экономика, способная обеспечить нас всем необходимым? Наверное, даже Кара-оолу известно, что сейчас ВВП России в мировой экономике занимает около двух (!) процентов. И даже если вдруг завтра мы полностью отгородимся от внешнего мира железным забором, остальной мир этого может даже не заметить. А вот мы без импорта прожить вряд ли сможем. Оглядитесь вокруг: у вас в кармане иностранный телефон, дома иностранные телевизор и холодильник, ездите на иномарке, заходите в мировой интернет с помощью иностранного компьютера. Нам даже для производства пищевых продуктов приходится закупать иностранное сырье. Ну, а Тува в этом разделении труда – вообще нахлебник. Даже мясо завозим из Красноярского края и Монголии. А уж про остальное и сказать нечего... ПРОДАВАЛИ НЕДРА, И БУДЕМ ПРОДАВАТЬ! Но Кара-оол не унывает и с умным видом предлагает «развитие сильной суверенной экономики», которое заключается в... дальнейшем развитии сырьевой экономики: «Нас всё время пытаются приучить к мысли, что мы должны «слезть с сырьевой иглы». Скажите, а зачем? Если наша страна обладает такими природными богатствами, если это наше очевидное конкурентное преимущество, то почему мы не должны развивать это?» – вопрошает чиновник. Вот тебе и подающий надежды интеллектуал. Такой тип мышления не требует вложений в образование, здравоохранение, повышение уровня жизни населения. В подобной схеме люди – ничто, а полезные ресурсы – всё! Зачем вкладываться в науку, выращивать собственных специалистов, развивать гражданские институты, поощрять конкуренцию с целью повышения эффективности экономики, когда вот оно – бабло – лежит прямо под ногами. Главное – найти желающих заплатить за него. Насос в землю, труба за границу, счёт в банке. Вот и вся «многоходовочка». Одна беда – местное население путается под ногами и постоянно что-то требует. То зарплаты, то дороги, то жильё, то больницы. Но ничего страшного – это временно, больницы сократим, школы позакрываем, три класса церковно-приходского образования им точно хватит. Жить будете тяжело, но зато мало. А нужных специалистов западные или восточные буржуи нам сами привезут. Не уповая на прогресс, Глава Тувы считает, что «мир ещё долго не сможет жить и развиваться без этих ресурсов». Он как бы не понимает, что когда-то не было телевидения, интернета, скоростных железных дорог, айфонов и айпадов, но всё это появилось без нашего участия и коренным образом изменило нашу жизнь. Через 5-10 лет автомобили с бензиновыми двигателями станут в мире рудиментом прошлого, найдутся новые источники энергии – и что мы будем делать со своей трубой? И как бы «долго» нефтегазовое благоденствие не длилось, оно всё равно закончится. А что дальше? Опустошённая земля, загаженная природа, тупое деградирующее население, не приученное ни к чему, кроме получения пособий, и неприемлющее прогресса руководство? Шолбан Кара-оол то ли по глупости, то ли по наивности заявляет, что «освоение Сибири и Дальнего Востока может стать мощнейшим локомотивом и драйвером экономического развития России на многие десятилетия вперёд». Но он опоздал лет на 50 – вообще-то, Сибирь давно является сырьевым придатком европейской России, да и немалой части других стран. Уголь, лес, нефть, газ и прочее – это всё Урал, Сибирь и Дальний Восток. Причём за последние годы добыча ресурсов увеличилась, чтобы покрыть убытки от падения мировых цен. Глава Тувы как нечто новое предлагает ещё интенсивнее опустошать землю, чтобы «стать мощнейшим локомотивом и драйвером экономического развития России»? А как же мы, жители этой разоряемой подобными деятелями земли? Считаемся ли мы хозяевами на своей земле или уже записаны на роль части животного мира осваиваемой территории, не имеющей права голоса? ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В ЭПОХУ СТАБИЛЬНОСТИ И ВСТАВАНИЯ С КОЛЕН? Далее журналист высветил ещё одну дыру в экономическом образовании Шолбана Кара-оола. Когда его спросили, как быть регионам России, у которых нет ресурсов для продажи, Шолбан Валерьевич предложил «рассмотреть идею создания межрегиональной саморегулируемой организации или фонда взаимной помощи и поддержки». «По аналогии с кассой взаимопомощи». «Регионы пропорционально формируют фонд, и в случае краткосрочного дефицита бюджета, кассового разрыва, каждый регион может привлечь средства данного фонда для компенсации дефицита или кассового разрыва, а затем снова вернуть средства в фонд», – поясняет Глава Тувы. Вообще-то, бюджетная система России как раз так и устроена, когда все заработанные жителями России деньги стекаются в Москву, а оттуда уже распределяются по регионам. Из этой «кассы взаимопомощи» Тува как раз и кормится. Но Кара-оолу, видимо, и этого мало, и он предлагает создать ещё одну кормушку. А КТО ОТКАЖЕТСЯ – ОТКЛЮЧИМ ГАЗ! Журналист, ошарашенный дремучестью взглядов тувинского премьера в области экономики и финансов, решил поинтересоваться его познаниями во внешней политике. И тут Кара-оола понесло: «Первое, что нужно сделать, это провести масштабную ревизию и анализ торгово-экономических отношений со всеми странами. Затем выработать и объявить доктрину равноправного и транспарентного торгово-экономического партнерства без санкций и искусственных ограничений с теми странами, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству и взаимному инвестированию», – заявил наш светоч. Если отбросить все чуждые нам западные словечки, то суть этого длинного предложения можно свести к следующему: «будем дружить только с теми, кто готов давать нам деньги без лишних вопросов», и только «тогда всё будет прозрачно, честно и равноправно». Не обошлось и без поклона Шойгу: «Россия может и должна продвигать центры оборонительного военного присутствия: строить в разных странах военные городки с техникой оборонительного типа». Такая вот первобытно-пещерная политика. Бедный, бедный Шолбан Валерьевич! Он, видимо, забыл, что живёт не в древние времена, когда «инвестиции» в дубину позволяли выйти на большую дорогу и «отбить» все расходы на её производство, да ещё и неплохо подзаработать. Это раньше можно было собрать лихую монголо-татарскую конницу и устроить набег на соседа – сильная армия тогда была основным экономическим оружием. Сегодня конницы и даже танкового полка не хватит, чтобы напугать более-менее богатого соседа. Примером может служить ситуация в Донбассе, который мы не можем взять вот уже четвёртый год... Даже ржавая ядерная дубина уже не является серьёзным аргументом в мировом споре (если, конечно, ты не пытаешься произвести впечатление невменяемой обезьяны с гранатой, готовой уничтожить весь мир в попытках победить любой ценой). Мощная экономика и прочные торговые связи с сильными соседями – вот оружие 21-го века. Хотя и оно, похоже, скоро устареет, и на смену ему придёт информационно-цифровой век без границ и разделения людей на страны (но это уже тема для отдельного большого разговора). КАК ЗАМАНИТЬ ИНВЕСТОРОВ В ДИКУЮ ГЛУШЬ? Но всё-таки Кара-оолу пришлось коснуться темы экономической импотенции его правительства в части реализации серьёзных проектов. Провал десятилетних усилий в инвестиционной политике он объясняет тем, что «производственную активность сдерживает только низкая транспортная доступность, в частности, отсутствие железнодорожного сообщения, неразвитая сеть автомобильных дорог, двусторонний статус пограничных пунктов пропуска, дефицит электроэнергии». И в этом он не открыл для нас ничего нового. На разные лады про развитие транспортной сети и ликвидации энергодефицита мы слышим все 10 лет его правления. Но воз и ныне там. О перспективах и последствиях газета писала много раз. Например, в статье двухлетней давности «Тува: культ карго по-нашему» (№13, 13 октября 2015 года). С тех пор ничего не изменилось ни в риторике «нашей команды» Кара-оола, ни в выводах на этот счёт. «Культ карго» продолжает существовать и даже немного усложняется, но с тем же результатом. В своём интервью Кара-оол поведал о своём ноу-хау на тему экономического развития Тувы под названием «Енисейский меридиан». Только с его помощью, как утверждает наш премьер, можно будет связать Россию с Монголией и Китаем. Такое впечатление, что не очень умный чиновник, сидя в Кызыле, от нечего делать, воображает, будто он находится в центре Мира, и только по какому-то недоразумению все дороги до сих пор не стекаются к нему в Туву. Но если открыть карту Азии, то с удивлением можно обнаружить, что железнодорожная связь между Россией и Китаем давно налажена. На востоке от Тувы с середины прошлого века существует Трансмонгольская железная дорога, которая проходит через столицу Монголии город Улан-Батор и соединяет российский город Улан-Удэ (на Транссибирской магистрали) с китайским городом Цзинин (и далее Пекин). В Китае есть ещё Ланьсиньская железная дорога: Ланьчжоу-Урумчи-Достык-Астана с выходом на Омск. В ситуации дефицита денег, зачем вкладывать дикие миллиарды в создание ещё одной железнодорожной ветки, которая будет проходить между первыми двумя и которую придётся пробивать сквозь непроходимые горы? Если понадобится увеличить грузопоток между Китаем и Россией, то дешевле расширить существующие трассы, чем вкладывать многомиллиардные инвестиции с непрогнозируемым результатом. При этом речь идёт о дороге, которая упрётся в Северный Китай, представляющий из себя безжизненную пустыню Гоби, Тяньшанские горы. В общем, малообжитую территорию. Что именно и куда собрался возить Шолбан Валерьевич по новой железной дороге? Для того, чтобы вывезти из Тувы все богатства, нам пока и автомобильной дороги вполне хватает. А других целей для её создания не существует. Проведите честный опрос среди населения республики: «нужна ли Туве железная дорога?», и вряд ли наберётся хотя бы треть согласных, несмотря на всю многолетнюю пропаганду. На самом деле строительство новой ветки из России в Китай через Туву может означать только одно – решили отмыть бюджетные бабки. Как нам недавно поведал опальный олигарх С.Пугачёв, полтора миллиардов долларов США уже «отмыли» через МПБ и рассовали по карманам. Кому сколько из этих миллиардов в компании Якунина, Шойгу, Байсарова, Кара-оола и Зимина досталось, достоверно не известно. Правда, после этого Кара-оол, видимо, и захотел приобрести квартиру за 130 млн. и салон красоты за миллиард... За пустобрёхство нашего Главу можно пожурить, а можно и понять его. Он и так чуть не три месяца провёл в заточении, не встречаясь даже с членами своего правительства. Был, говорят, то ли в запое, то ли в депрессии. Ну не может же он вечно находиться в изоляции! А говорить не о чем – кругом разруха. Даже короткий визит на отдых президента Путина не дал ему повода поговорить с умным видом. Что указывает на то, что ни Шойгу, ни Кара-оолу ни о чём договориться с ВВП не получилось. Даже рыбу поймали в три раза меньше, чем когда-то. Мельчает всё: и люди, и щуки. Вот его и понесло... У других губернаторов на случай отсутствия умных мыслей имеются собственные пиарщики, которые в такой ситуации придумывают умные спичи. У Кара-оола, видимо, ни мыслей, ни толковых спичрайтеров нет. Вот мы и вынуждены читать его глупость, которая лезет изо всех щелей. Не читайте умных глупостей Кара-оола по утрам, а то поглупеете на весь день. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1395 раз) http://risk-inform.ru/article_6816.html +5

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Аноним (гость) 10-08-2017 12:08:25 #11 [ru] Родные братья Караола в туве создали систему, где все должности, даже не ведущие покупаются за деньги. Каждое должностное лицо, обязан воровать бюджет и передавать в карман семье. В результате по статье мощеничество осуждены и ждут суда, больше половины руководителей и бухгалтеров бюджетной сферы. А в строительной отрасли 100% чиновников и руководителей организаций могут стать уголовниками, получив реальные тюремные сроки. ЧОПы, принадлежащие жене Юрасика, днем и ночью сосут тошую казну, обогащая хозяина на десятки миллионов рублей в месяц. Образовательные учреждения вообще собирают не учтенную наличку. Нищий народ, разваленная экономика, бардак и хаос на десятилетия вперед. Вот к чему привела эта черная семейка. Глава все снимается видео, позирует перед каждой камерой. Любуется собою, собирая глупые лизоблюдские лайки. +8 Аноним (гость) 10-08-2017 07:22:18 #10 [ru] Кара карлик +2 Аноним (гость) 10-08-2017 06:52:08 #9 [ru] Наш клоун снова выложил фото, танца самца женщин с низкой социальной ответственностью Биде. +2 Аноним (гость) 10-08-2017 06:02:23 #8 [ru] Навалило нытиков, меланхоликов и неудачников. Вы своей жизнью займитесь, а то конечно во всем виноваты Кара-оол, депутаты, США и т.д. Знаю человека, который лишь бы не работать оформил себе инвалидность, вот бред. -5 Аноним (гость) 09-08-2017 16:01:10 #7 [ru] ШВК видимо не понимает что, сыре в недрах это ещё стоит ровна 0₽, его надо добыть, погрузить, транспортировать, продать и после того как получим деньги это и есть вклад в экономику. Принцип должен быть таков " деньги, товар, деньги" а не " товар, деньги, товар". Налоговая не берет товаром, пенсионерам не отдашь товаром, так что дорогой ШВК нам Европа больше нужна чем мы им. Людей. Не накормим углём если его не будут покупать, не будем пить нефть и нюхать газ. Обсалютная бездарность, вы хотяб прочтите азы по экономике или возьмите беглый урок по экономике. Тува держись, у нас руководитель бестолоч. +4 Аноним (гость) 09-08-2017 11:56:29 #6 [ru] #4, Татарстан - в первой десятке по уровню жизни, Чечня - в первой десятки по уровню безопасности на улицах. А где Тува лучшая? Разве что в интернет-активности главного блогера всея Тыва. "Шолбан Кара-оол - Национальный лидер" - лучший анекдот недели! +2 Аноним (гость) 09-08-2017 11:43:47 #5 [ru] Кара-оол позор, а не лидер! Загнал республику в говно. Разрушил все. Посмотрим чем закончится истории в строительной отрасли. Будет политическая воля, все ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ. А это не за горами. +2 Аноним (гость) 09-08-2017 11:32:09 #4 [ru] На фоне других окраинных республик Кара-оол лучший! Кого вы знаете из республик? Кадыров, Минниханов и Кара-оол! Хорошо, что у нас свой национальный лидер! -1 Аноним (гость) 09-08-2017 11:20:17 #3 [ru] А тем временем, пока Шолбан Кара-оол вещает нам о мифической борьбе с реальными американскими санкциями, инфраструктура Тувы продолжает деградировать. Малейший дождик оставляет без электричества целые районы республики, более-менее сильный ветер срывает крышу со спортивного комплекса, гнилые столбы падают, убивая детей, одна из двух автодорог, связывающих Туву с Россией, закрывается из-за полного разрушения, а «международный» аэропорт отказывается принимать самолёты по причине тёмного времени суток... Вот бы куда обратить свой взор и приложить все усилия, но нет. Нам бы с большими дядями посидеть хотя бы с краю – порассуждать о судьбе мира. И ничего, что зад голый и носки в дырках – прикроем патриотическим пафосом и мнимым величием. +2 Аноним (гость) 09-08-2017 09:28:49 #2 [ru] Так а что? Все правильно дрищет! Вот только толку ни какого нет... -2 1 : 2 Остальные материалы номера 31: Свежий анекдот

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