Ректорский беспредел. У них свои законы

Редакции газеты «РИСК-информ»

Прокурору Республики Тыва А.Н. Боровкову

Мы, секретари деканатов, лаборанты кафедр разных факультетов Тувинского государственного университета, обращаемся к Вам с просьбой помочь разобраться в нашей ситуации. Дело в том, что с 1 февраля 2018 года силой заставили нас написать заявления о переводе с полной ставки на 0,75 и на 0,5 ставки. И то заявления мы написали задним числом, с 8 февраля 2018 года. Нам угрожали, что если мы не напишем эти заявления, то уволят.

Мы хотели выяснить причину перевода с полной ставки на неполную у экономиста Елены Даш-ооловны Чамбал. Она сказала: «Везде так делают нынче, все пишут такие заявления». Нам толком не объяснили причину, не показали обоснования. Нет официального приказа от руководства университета. Всеми управляет наш экономист. И она сказала: «Ваша зарплата так и остается, как и раньше. А записи в трудовой книжке, что вы работаете на 0,5 ставке, не будет».

Многие из нас потом консультировались с юристами. Юристы нам объяснили, что у нас в университете идет очень большое нарушение по Трудовому кодексу (Статья 419 ТК РФ; Статья 362 ТК РФ; статья 22 ТК РФ), нарушение трудового закона РФ и права гражданина (УК РФ Статья 136; Статья 5.27 КОАП РФ). И получается, наш экономист (не без участия ректора, конечно!) все это затеяла, чтобы не выполнять Указ Президента РФ, не платить, как положено работникам ТувГУ – секретарям и лаборантам – самым незащищенным представителям коллектива. Ведь почти все секретари и лаборанты – молодые мамы, чьи дети еще школьники и студенты. Почти у всех кредиты, а некоторые живут в съемных квартирах. Нам с января месяца 2018 года повысили зарплату, и мы получили 16-17 тысяч рублей. Так обрадовались! Вот наша радость получилась только на один месяц! Почему мы, лаборанты и секретари, не должны получать зарплату, положенную нам по закону, работая на полной ставке? Ведь нашим руководителям не понять, как выживать в современном обществе, получая мизерную зарплату, потому что зарплата руководителей ТувГУ свыше 200 000. В народе правду говорят: «Сытый голодного не поймет!».

А еще при консультации юристы нас предупредили, что при таком положении стаж работы будет считаться не полным, так как в бухгалтерии начисляется не полная зарплата. Когда придет время оформления пенсии, то тогда начнутся проблемы – нехватка календарных дней трудового стажа.

Мы в прошлом году получали 6-7 тысяч рублей в месяц. Зарплата ниже МРОТ. По состоянию на лето 2017 года минимальный размер заработной платы труда (сокр. МРОТ) составляет 7800 руб. причем ниже этой суммы размер оклада работника быть не может!

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9489 руб. Следовательно, наша зарплата должна повыситься, и, чтобы не оплачивать её, руководство университета срезает наши ставки. В этом вся суть их манёвра!

Согласно ст. 133 ТК РФ, сотруднику, который полностью выполнил положенную норму рабочего времени, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не ниже ставки МРОТ. Нужно признать, что существует категория работодателей, которые стремятся всеми силами сэкономить на своих сотрудниках, идя при этом как на косвенное, так и на прямое нарушение прав.

А еще кроме этого техработники и охранники написали заявления до 28 апреля 2018 года, примерно 50 человек.

Что происходит в нашем главном, родном, единственном вузе республики? Внутри университета происходит беспредел, у руля которого стоят ректор О.М. Хомушку и экономист Е.Д. Чамбал.

Помогите простому честному народу! Верните наши законные ставки и достойную зарплату!

По понятным причинам не подписываемся.

С просьбой: лаборанты, секретари, техработники, охранники Тувинского государственного университета.