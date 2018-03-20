Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Иван Чучев Раздел: Люди
Комментариев: 33
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 45
User Пользователей: 0

Нет связи risk-inform.com
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 11, 20 марта / Ректорский беспредел. У них свои законы
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№11, 20 марта 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Ректорский беспредел. У них свои законы

Редакции газеты «РИСК-информ»
Прокурору Республики Тыва А.Н. Боровкову

Мы, секретари деканатов, лаборанты кафедр разных факультетов Тувинского государственного университета, обращаемся к Вам с просьбой помочь разобраться в нашей ситуации. Дело в том, что с 1 февраля 2018 года силой заставили нас написать заявления о переводе с полной ставки на 0,75 и на 0,5 ставки. И то заявления мы написали задним числом, с 8 февраля 2018 года. Нам угрожали, что если мы не напишем эти заявления, то уволят.

Мы хотели выяснить причину перевода с полной ставки на неполную у экономиста Елены Даш-ооловны Чамбал. Она сказала: «Везде так делают нынче, все пишут такие заявления». Нам толком не объяснили причину, не показали обоснования. Нет официального приказа от руководства университета. Всеми управляет наш экономист. И она сказала: «Ваша зарплата так и остается, как и раньше. А записи в трудовой книжке, что вы работаете на 0,5 ставке, не будет».

Многие из нас потом консультировались с юристами. Юристы нам объяснили, что у нас в университете идет очень большое нарушение по Трудовому кодексу (Статья 419 ТК РФ; Статья 362 ТК РФ; статья 22 ТК РФ), нарушение трудового закона РФ и права гражданина (УК РФ Статья 136; Статья 5.27 КОАП РФ). И получается, наш экономист (не без участия ректора, конечно!) все это затеяла, чтобы не выполнять Указ Президента РФ, не платить, как положено работникам ТувГУ – секретарям и лаборантам – самым незащищенным представителям коллектива. Ведь почти все секретари и лаборанты – молодые мамы, чьи дети еще школьники и студенты. Почти у всех кредиты, а некоторые живут в съемных квартирах. Нам с января месяца 2018 года повысили зарплату, и мы получили 16-17 тысяч рублей. Так обрадовались! Вот наша радость получилась только на один месяц! Почему мы, лаборанты и секретари, не должны получать зарплату, положенную нам по закону, работая на полной ставке? Ведь нашим руководителям не понять, как выживать в современном обществе, получая мизерную зарплату, потому что зарплата руководителей ТувГУ свыше 200 000. В народе правду говорят: «Сытый голодного не поймет!».

А еще при консультации юристы нас предупредили, что при таком положении стаж работы будет считаться не полным, так как в бухгалтерии начисляется не полная зарплата. Когда придет время оформления пенсии, то тогда начнутся проблемы – нехватка календарных дней трудового стажа.

Мы в прошлом году получали 6-7 тысяч рублей в месяц. Зарплата ниже МРОТ. По состоянию на лето 2017 года минимальный размер заработной платы труда (сокр. МРОТ) составляет 7800 руб. причем ниже этой суммы размер оклада работника быть не может!

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9489 руб. Следовательно, наша зарплата должна повыситься, и, чтобы не оплачивать её, руководство университета срезает наши ставки. В этом вся суть их манёвра!

Согласно ст. 133 ТК РФ, сотруднику, который полностью выполнил положенную норму рабочего времени, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не ниже ставки МРОТ. Нужно признать, что существует категория работодателей, которые стремятся всеми силами сэкономить на своих сотрудниках, идя при этом как на косвенное, так и на прямое нарушение прав.

А еще кроме этого техработники и охранники написали заявления до 28 апреля 2018 года, примерно 50 человек.

Что происходит в нашем главном, родном, единственном вузе республики? Внутри университета происходит беспредел, у руля которого стоят ректор О.М. Хомушку и экономист Е.Д. Чамбал.

Помогите простому честному народу! Верните наши законные ставки и достойную зарплату!

По понятным причинам не подписываемся.

С просьбой: лаборанты, секретари, техработники, охранники Тувинского государственного университета.

(прочитано 324 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7220.html
+4

 Доска объявлений 
Продам стенку, стиральную машину бош в отличном состоянии
8913 344 2612 8913 344 2611
Продам погрузчик фронтальный ТО-18БЗ. 2003 г. Грузоподъемность 3,5 т. В отличном состоянии, тяжелой работы не видел.
Тел. 8908 326 8229
Котята - бесплатно!
ул.Кечил-оола, 18 (остановка "Автодор"), ул.Ленина, 58
Любые сантехнические и строительные работы.
Тел. 8929 335 0889
<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 14:39:52   #4 [ru]
Ну тупари! Дубовые работнички ТувГУ - единственного высшего уч. заведения республики! Оно еще недавно, кажется, получило какое-то звание, ну самое-самое лучшее, типа .., какими грамотными должны быть выпускники такого учебного заведения - прямо на зависть всем?! Не говоря уже о работниках, т.е.о сотрудниках такого престижного универа? Но что мы видим? Невежество! Это вы не подписываетесь не потому, что боитесь, что вас уволят, а потому что не знаете законов, у вас отсутствует гражданственность. Как после вас простым людям, тем же вашим студентам - они так и будут продолжать лебезить, как вы, даже перед чиновником самого низкого звания, кланяться им, поощряя тупость, подхалимство, клановость, вседозволенность, губить наших детей,их и свое будущее... Как будет дальше процветать наша республика?
Нет у меня слов на ваше оправдание. Обычно общество винит тувинцев в алкоголизме, в недостаточной грамотности и в низкой культуре,а все дело оказывается в безразличии, в трусости, в предательстве лучшей части этого общества... Она не может и не хочет защищать, вести за собой остальное население. А хочет получать все самое лучшее, высокую зарплату, хорошее место работы и т.д. Господа так не бывает. Во всяком случае долго.
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 14:01:25   #3 [ru]
Путин поднял МРОТ до прожиточного уровня это более 11 тыс. руб. в месяц. И далее пошли надбавки. Я понимают что юрфак в ТГУ это тихий ужас но не до такой же степени. Хотя некоторые наши судьи его окончили.
 
0
avatar
Аноним66 (гость) 21-03-2018 12:46:10   #2 [ru]
Фу ты! Даже сотрудники университета с юристами оказались неграмотными(
Верховный суд России дал разьяснение, что работодатель обязан выплачивать заработную плату не ниже МРОТ без учета районных и северных коэффициентов. То есть Вам должны с 1 января 2018 года платить МРОТ - 9489 рублей и еще плюс 90% - 8540 рублей районные и северные.
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 07:48:59   #1 [ru]
Уважаемые сотрудники ТувГУ, если вы проконсультировались с юристами (хотя у вас целый факультет юридический, где также есть лаборанты и секретари, то почему вы подписали эти заявления? оправдание - нас бы уволили, в данном случае никак не работает. Вам любой юрист бы помог и сказал, что для увольнения также должны быть веские основания. В любом случае всегда можно отстоять свои права в трудовой инспекции и в суде.
Понимаю, что юридическое образование не все имеют, но интернет то есть у всех. и каждый раз перед тем, как подписат бумагу спросите чем вам это грозит в случае вашего отказа и как вам поступить на сотни юридических форумах.
вы сами создаете ситуацию, при которых с вам можно так поступать. подписав заявления, вы сейчас обращаетесь к прокурору..но в данном случае, прокурорская проверка документарно не выявит никаких замечаний. другое дело если бы вам принесли заявление или отправили по почте и склоняли к подписи
 
+1
Остальные материалы номера 11:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Что за «дедовщина» в храме науки? (№4, 30 января)
» Учителя России – Росстату: и где вы видели наши зарплаты? (№39, 3 октября)
» Путин не выполнил обещания, данные учителям перед прошлыми выборами (№32, 15 августа)
» Они зажрались за Родину (№31, 8 августа)
» Воспитатели детских садов как дешёвая рабочая сила (№31, 8 августа)
 
   

Дама бальзамического возраста...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank