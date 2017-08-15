Путин не выполнил обещания, данные учителям перед прошлыми выборами

Учителя недовольны своими зарплатами, выяснили специалисты

Так называемые майские указы президента Владимира Путина от 2012 года, в соответствии с которыми зарплата педагогов к следующим президентским выборам должна вдвое превышать среднюю по региону, спустя пять лет далеки от реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса учителей средних школ, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ) и «Левада-Центром» в прошедшем 2016/17 учебном году.

Также предполагалось, что высокая оплата позволит учителю работать в одном месте, а не заниматься совместительством, и у него будет больше времени на подготовку и дополнительные занятия. Для этого учителей перевели на так называемый эффективный контракт: поставили оплату их труда и социальный пакет в прямую зависимость от качества и количества работы, напоминает издание.

Согласно опросам, половина учителей в стране в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, еще четверть – в пределах 20-27 тысяч рублей и столько же – более 27 тысяч. Средний заработок преподавателя по основному месту работы в 2016 году составил 25 975 руб.

Это существенно меньше, чем по официальной статистике Росстата, согласно которой средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ в 2016 году составила 33 338 рублей. Один из авторов исследования Марина Пинская пояснила, что учителя в ходе опроса называли сумму заработка, которую получают «на руки», в то время как Росстат подсчитывает начисленную зарплату.

Доля недовольных своей зарплатой преподавателей увеличилась в минувшем учебном году до 34% с 28% годом ранее, и до 22% с 42% упало количество учителей, которым все нравится в их работе в школе. 22% учителей считают, что за последние два года их зарплата уменьшилась. Оценка благосостояния ухудшилась из-за всплеска инфляции в 2015 году, отметила Пинская.

При этом 64% опрошенных заявили, что готовы отказаться от дополнительных заработков, чтобы сосредоточиться на основной работе в своей школе, лишь в том случае, если их зарплата будет почти вдвое выше текущей. Средний доход учителя от всех видов деятельности сейчас составляет 27 062 рублей.

Резкий всплеск недовольства учителей своей зарплатой в последние два года констатировали и аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ: доля тех, кого зарплата не устраивает, с 2014-го по 2016 год выросла с 53,2% до 65,3%, отметила директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко.

Подрабатывают (время от времени или регулярно), по ее данным, 42,6% учителей, чаще всего – в крупных и средних городах, а в малых городах, поселках и на селе – реже, поскольку «там просто негде подрабатывать».

Но еще большее недовольство учителей вызывает внеучебная нагрузка, в том числе большое количество документации и отчетности: в ходе опроса ВШЭ на это пожаловались 45% учителей, отмечается в статье.

В соответствии с майскими указами, подписанными Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента РФ, к 2018 году средняя зарплата учителей должна составлять 200% от средней зарплаты в регионе.

Между тем в конце 2016 года аналитики Центра стратегических разработок констатировали, что выполнение президентского указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов, недовольству людей и разбалансировке региональных бюджетов.

NEWSru.com