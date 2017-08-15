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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 32, 15 августа / Путин не выполнил обещания, данные учителям перед прошлыми выборами
   
 
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№32, 15 августа 2017 года.


Путин не выполнил обещания, данные учителям перед прошлыми выборами

Путин не выполнил обещания, данные учителям перед прошлыми выборами

Учителя недовольны своими зарплатами, выяснили специалисты

Так называемые майские указы президента Владимира Путина от 2012 года, в соответствии с которыми зарплата педагогов к следующим президентским выборам должна вдвое превышать среднюю по региону, спустя пять лет далеки от реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса учителей средних школ, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ) и «Левада-Центром» в прошедшем 2016/17 учебном году.

Также предполагалось, что высокая оплата позволит учителю работать в одном месте, а не заниматься совместительством, и у него будет больше времени на подготовку и дополнительные занятия. Для этого учителей перевели на так называемый эффективный контракт: поставили оплату их труда и социальный пакет в прямую зависимость от качества и количества работы, напоминает издание.

Согласно опросам, половина учителей в стране в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, еще четверть – в пределах 20-27 тысяч рублей и столько же – более 27 тысяч. Средний заработок преподавателя по основному месту работы в 2016 году составил 25 975 руб.

Это существенно меньше, чем по официальной статистике Росстата, согласно которой средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ в 2016 году составила 33 338 рублей. Один из авторов исследования Марина Пинская пояснила, что учителя в ходе опроса называли сумму заработка, которую получают «на руки», в то время как Росстат подсчитывает начисленную зарплату.

Доля недовольных своей зарплатой преподавателей увеличилась в минувшем учебном году до 34% с 28% годом ранее, и до 22% с 42% упало количество учителей, которым все нравится в их работе в школе. 22% учителей считают, что за последние два года их зарплата уменьшилась. Оценка благосостояния ухудшилась из-за всплеска инфляции в 2015 году, отметила Пинская.

При этом 64% опрошенных заявили, что готовы отказаться от дополнительных заработков, чтобы сосредоточиться на основной работе в своей школе, лишь в том случае, если их зарплата будет почти вдвое выше текущей. Средний доход учителя от всех видов деятельности сейчас составляет 27 062 рублей.

Резкий всплеск недовольства учителей своей зарплатой в последние два года констатировали и аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ: доля тех, кого зарплата не устраивает, с 2014-го по 2016 год выросла с 53,2% до 65,3%, отметила директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко.

Подрабатывают (время от времени или регулярно), по ее данным, 42,6% учителей, чаще всего – в крупных и средних городах, а в малых городах, поселках и на селе – реже, поскольку «там просто негде подрабатывать».

Но еще большее недовольство учителей вызывает внеучебная нагрузка, в том числе большое количество документации и отчетности: в ходе опроса ВШЭ на это пожаловались 45% учителей, отмечается в статье.

В соответствии с майскими указами, подписанными Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента РФ, к 2018 году средняя зарплата учителей должна составлять 200% от средней зарплаты в регионе.

Между тем в конце 2016 года аналитики Центра стратегических разработок констатировали, что выполнение президентского указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов, недовольству людей и разбалансировке региональных бюджетов.

NEWSru.com

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 http://risk-inform.ru/article_6836.html
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Случай из жизни

Находимся во Владивостоке. Часто возникает недопонимание на счёт часовых поясов с москвичами. Коллега во время очередного срача с головным офисом в Москве:
– Да, я понимаю, что вы себя считаете мозгом, а нас жопой мира. Но если в организме жопа начинает работать, пока мозг ещё спит, то это обычно приводит к печальным последствиям.

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