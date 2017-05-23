От «майских указов» будешь маяться

Спустя пять лет можно констатировать – «майские указы» или не выполнены, или выполнены так, что принесли больше вреда, чем пользы.

Пять лет назад были приняты «майские указы» – комплекс указов президента РФ, подписанных после переизбрания Путина в 2012 году. Основные из них предполагали значительный рост зарплат работников бюджетной сферы, медиков и педагогов.

Бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин считает, что «майские указы» оказались или невыполненными, или исполненными совсем не так, как ожидалось. Как рассказал эксперт корреспонденту «Росбалта» россияне оказались обманутыми в своих ожиданиях. «„Майских указов“ было несколько, и они касались большого круга вопросов. Один из них поручал правительству создать условия для возникновения 25 миллионов современных, высокоэффективных рабочих мест. К выполнению этого задания не приступали вообще и, вероятнее всего, не планировали приступать, потому что оно совершенно пустое. В „неформальном“ секторе экономики занятость даже продолжила устойчиво падать. Она падала и в условиях экономического роста, и продолжает падать в условиях кризиса», – сообщил Павел Кудюкин.

С повышением зарплат бюджетникам тоже все оказалось совсем не так, как надеялись они сами. «Президентские указы пообещали, дали поручение правительству по росту зарплат в бюджетных отраслях в относительных и абсолютных размерах. Но правительство не выделило денег для этого или выделило недостаточно. Поэтому руководители соответствующих отраслей и органов, управляющих образованием и здравоохранением, с которых спрашивают за исполнение президентского указа, пошли по пути некоторого мухлевания. Повышение оплаты произошло за счет непропорционального повышения трудовой нагрузки и на учителей, и на преподавателей высшей школы, и на врачей. Некоторый рост зарплат произошел, хотя в реальности гораздо меньший, чем это дает отчетность. Как манипулируют этой отчетностью – это отдельный вопрос. Но трудовая нагрузка росла в гораздо большей степени. И это – главный итог. Назовем вещи своими именами: работники бюджетных секторов грубо обмануты», – заявил Павел Кудюкин.

Общее направление важнейших «майских указов» – на повышение зарплат бюджетников – было правильным, но исполнение оставляет желать лучшего, считает и член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. «Зарплаты врачей и учителей сильно отставали от средних зарплат по стране, что вымывало квалифицированные кадры. И в части повышения зарплат в системе образования и здравоохранения „майские указы“ оказались очень важны», – уточнил Олег Шеин.

Самым главным пороком, другой стороной медали исполнения этих указов, стало то, что речь в них шла не о повышении ставок, а о повышении зарплаты на одного сотрудника. «Реализация этих указов происходила, в том числе, путем сокращения штатов, увольнения части учителей и врачей и возложения их прежней нагрузки на тех коллег, которые остались на работе. В результате сегодня очень многие учителя работают на две ставки, потому что на одну ставку невозможно обеспечить хорошую зарплату. При этом в прошлом году правительство России официально отменило нормы по количеству детей в классах. Если раньше были нормативы, не больше 25 детей, то сейчас количество детей может быть любое, что ухудшает качество обучения», – констатировал парламентарий.

Негативные последствия заметно проявили себя в сфере здравоохранения. «В медучреждениях выросли очереди, особенно к узкопрофильным специалистам. Нагрузка оказалась столь высока, что наблюдалось много случаев забастовок. Они были локальные, охватили небольшое число сотрудников, но зато прошли очень широко в географическом плане: Ржеве, Уфе, Якутии, Удмуртии, Подмосковье. Врачи объявляли забастовки, объясняя это именно тем, что для получения предусмотренной президентом зарплаты необходимо работать с колоссальными перегрузками и с огромными сверхурочными», – пояснил Олег Шеин.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов рассказал, что российские регионы отчитались о повышении зарплат педагогов в соответствии с «майскими указами», но реальность далека от этих докладов. «Практически все регионы отрапортовали, что им удалось довести средние зарплаты педагогических работников до уровня средних зарплат в экономике региона. Я же думаю, что в реальности без приписок не обошлось. Многие педагоги, с которыми наш профсоюз контактирует в регионах, выражают недоумение по поводу тех цифр средней зарплаты педагогических работников, которые указывает руководство их регионов. Практически по всем субъектам мы имеем такие жалобы. Объяснение может быть в том, что распределение доходов крайне неравномерно. Кстати, сейчас статистика о том, какая доля педагогов получает зарплату выше средней по экономике, почему-то из открытого доступа исчезла. Можно предположить, что большинство педагогов получает зарплату ниже средней, и лишь высокооплачиваемая часть получает значительно выше. Рискну предположить, что это либо сами руководители образовательных учреждений, либо их некая „группа поддержки“», – сообщил Андрей Демидов.

По словам профлидера, гонка за цифрами привела к сокращениям работников и перегрузке оставшихся. «Еще когда решение только принималось, наш профсоюз обращал внимание, что порядок подсчета зарплат педагогических работников установлен без привязки к количеству часов, к их нагрузке, что он будет провоцировать руководителей всех уровней к тому, чтобы сокращать количество педагогов и за счет перегрузки оставшихся формально выполнять эти „майские указы“. И теперь, даже если с точки зрения статистики у педагогов зарплаты не ниже средней по экономике, то нагрузка на педагогов растет и сейчас составляет более полутора ставок на человека. Это приводит к существенному снижению качества преподавания. Мы ведем реформы, подчеркиваем, что учитель в центре реформ, а на деле происходит нажим на учителя, которого ставят в условия переработок», – пояснил Демидов.

Профлидер подчеркнул, что сама схема установления зарплат, разнящихся по регионам, выглядит несправедливой. «На что обращают внимание педагоги? На крайнюю неравномерность размеров учительских зарплат по разным регионам. Учителя не понимают, почему у них единые стандарты и требования к работе, но абсолютно разные зарплаты. Учителя в соседних Москве, Московской области и Тульской области получают разные деньги. Учителя общаются на интернет-форумах, знают об этих разницах, и это является серьезным раздражающим фактором», – отметил Андрей Демидов.

Цели, которые ставились «майскими указами», в сфере здравоохранения за пять лет так и не были достигнуты, считает оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Как заявил профлидер, задачи повышения престижа профессии медработника, решения проблем с дефицитом кадров, улучшения условий труда, повышения зарплаты, повышения качества и доступности медпомощи не решены.

«Последние несколько лет сфера здравоохранения подверглась сокращению реальных объемов финансирования. Медработники, как и раньше, вынуждены выполнять двойной, а иной раз и тройной объем обязанностей и работ, чтобы заработать себе на какой-то более-менее достойный уровень существования, свести концы с концами», – рассказал Андрей Коновал.

По словам профлидера, те отчеты, которые представляют федеральному центру региональные власти, строятся на порочных методиках исчисления зарплат. «Зарплаты учитываются из расчета на физическое лицо, а не на одну ставку. Чтобы скрыть, что планы не выполняются, была изменена в худшую сторону методика подсчета. Для сравнения со средними зарплатами по региону стали учитывать не только тех работников, которые работают по найму в организациях, но и тех, которые трудятся по гражданско-правовым договорам или у индивидуальных предпринимателей. В этих сферах заработки ниже, и, соответственно, это позволило снизить реальные целевые показатели повышения зарплат медработников», – сообщил Коновал.

По мнению профлидера, в первые два года после обнародования «майских указов» в сфере здравоохранения еще наблюдались некоторые позитивные перемены, но в 2015-2016 годах произошел откат. «Дефицит кадров обостряется. Сокращение штатов, массовое увольнение медработников, ликвидация целых структурных подразделений и даже медучреждений идут не только в стационарных учреждениях, но и в амбулаторном звене. В поликлиниках не хватает узких специалистов, разбегаются участковые терапевты и педиатры. Страдающей стороной оказываются не только медики, которые вынуждены работать и за себя, и за отсутствующих коллег, но и пациенты, которые не могут оперативно получить медпомощь, вынуждены стоять в очередях, ждать обследований, направлений на госпитализацию», – констатировал Андрей Коновал.

«Майские указы» 2012 года принимались в условиях совсем иной политической и экономической ситуации, нежели есть сегодня, считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Как рассказал эксперт, в задуманном виде к сегодняшнему дню эти указы и не могли быть выполнены. «Можно вспомнить о том, что происходило в 2012 году, к примеру, движение „белоленточников“ и т. п. „Майские указы“ – это была попытка власти погасить то недовольство. Вот, мол, президент пошел на новый срок и теперь будет думать о благе народном и повышать жизненный уровень. Я уверен, что если бы не было событий декабря 2011 года и мая 2012 года, то не было бы и этих указов. Индексация пенсий, повышение зарплат бюджетникам происходили бы в штатном режиме, без излишней помпы. Поэтому „майские указы“ носили больше пропагандистский характер, хотя проблемы были выявлены правильно и задачи были поставлены правильные. Цель работать на благо народа должна быть у любой власти. Но можно ли найти ресурсы для реализации этих целей – это уже не вполне очевидно. В 2012 году была совершенно иная экономическая ситуация, и риски, подобные тем, которые случились в 2014-2016 годах, не просчитывались», – заявил Сергей Смирнов.

Экономист подчеркнул, что эти указы следовало бы корректировать, учитывая новую экономическую ситуацию. Он заметил, что повышение зарплат бюджетникам происходит совсем не так, как того хотелось бы им самим. «Во многих случаях повышение зарплат происходит за счет снижения численности персонала, так называемой оптимизации. Многие руководители, исполняя „майские указы“, очень хотели угодить вышестоящему начальству, даже если лоб расшибить. И очень многие расшибают лоб, причем не свой, а чужие. И если почитать про конкретные жизненные истории в соцсетях, то мы увидим рост недовольства людей происходящим», – заметил Смирнов.

По мнению эксперта, ситуация с жизненным уровнем населения явно не стала лучше, а есть лишь тенденция к ухудшению. «Зарплаты, действительно, начали постепенно расти, но вот пенсии „просели“. А если покупательная способность населения снижается, то сжимается вся экономика, в ней не генерируется спрос. Есть свидетельства, что россияне стали в большей мере пользоваться кредитными картами. Значит, денег просто не хватает, причем в большей мере, чем не хватало раньше», – пояснил Сергей Смирнов.

«Майские указы» кому-то повысили зарплаты, а кого-то сделали безработным. Те, кто трудится в бюджетной сфере, стали работать с большим напряжением, а результатом становится снижение уровня образования и ухудшение качества медицинской помощи. Вероятно, теперь понадобятся новые указы, которые будут призваны ликвидировать последствия «майских указов».

Дмитрий Ремизов

«Росбалт»