Предателям национальных интересов посвящается

Некролог. ПЕдРоссия понесла невосполнимую утрату – 8 августа 2017 года безвозвратно ушёл Бичелдей. Из жизни. Политической. Ушёл добровольно по статье 286 части 2-й Уголовного Кодекса той же самой Российской Федерации. Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол по телефону выразил политическому покойнику свои соболезнования. Министр обороны России Сергей Шойгу, по сведениям московских источников, до сих пор не оправился от нервного потрясения. Из биографии почившего в политической бозе известны факты, что именно он в начале 90-х годов прошлого столетия дал звёздный старт героической карьере Шойгу – привёл за руку Серёжу Шойгу к Борису Николаевичу Ельцину и сказал: сделайте из него человека. Товарищи по партии, которую чаще называют партией жуликов и воров, скорбят в гробовом молчании.

Вот знаете, уважаемые читатели, ведь ни одна, простите за эмоции, ни одна сука из официальных СМИ не скажет, мол, ещё один член партии «Единая Россия» попался на деньгах и получил уголовное наказание – 3 года за преступление, совершённое им в должности министра образования. С другой стороны, был бы Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей министром финансов или там экономики, или же был бы начальником, на худой конец, какой-нибудь стройки или бы работал в министерстве сельского хозяйства – и проворовался бы – у меня бы и сомнений не возникло. Потому что почти все высокопоставленные чиновники в правительстве Кара-оола обвиняются в мошенничестве, взяточничестве, воровстве и превышении должностных полномочий, сидят на нарах в СИЗО или под домашним арестом, или дали подписку о невыезде и на допросах в следственных кабинетах под протоколами ставят свои подписи. Но министр образования и уголовник! Это только в кара-ооловской Туве стало такое возможно.

Да и из научного сообщества ни один учёный секретарь, замученный совестью и стыдом за своего собрата, официально не заявит о том, что доктор филологических наук натурально стырил из бюджета около 40 миллионов рублей. И пресс-служба Национального музея Республики Тыва тоже промолчит и не сообщит, что директор музея Бичелдей К.А. признал свою вину и теперь не сможет быть директором и главным хранителем тувинских исторических реликвий.

Сразу оговорюсь, я точно не знаю, признал ли на суде свою вину Бичелдей или нет – так говорят знатоки судебных процессов: меньше чем за месяц, всего за пять судебных заседаний, был завершён весь процесс. Или доказательства были неопровержимые, что доктор наук понял – изворачиваться и отпираться бесполезно? Или он хотел, чтобы процесс прошёл быстро, тихо и незаметно? Или практичный Бичелдей подумал: раньше сяду – раньше выйду? Или он бережёт силы и здоровье для новых уголовных дел, в которых он, великий и могучий учитель и главный советник Шолбана Кара-оола, тоже будет привлечён в качестве обвиняемого во взяточничестве и хищении бюджетных средств?

По сведениям из правоохранительных органов, в настоящее время рассматривается уголовное дело по факту хищения денег при строительстве нового здания Тувинского Института Гуманитарных исследований, которое находится на улице Кочетова в районе «Монгулека». А также, по тем же сведениям, ожидается возбуждение ещё одного уголовного дела, там по фабуле события развивались следующим образом: Бичелдей, будучи министром образования, со строителей брал деньги (так и хочется написать «вымогал деньги», но пока следствие, суд да дело, не могу назвать его вымогателем), строительные материалы и кое-что ещё по разной мелочёвке, чтобы отстроить коттедж себе на старость лет. Про «мелочёвку» в министерстве образования шептались, что Бичелдей вдруг взял да и пригнал два шикарных джипа-внедорожника в заводской упаковке, шептались, мол, на какие шиши? На какие, на какие – понятное дело, что на наши с вами, уважаемые читатели, на деньги налогоплательщиков.

Мы знаем Бичелдея в нескольких ипостасях. Бичелдей – доктор наук, Бичелдей – борец за суверенную Туву, Бичелдей – депутат Государственный Думы и видный член партии власти, Бичелдей – сердечный друг Шойгу, Бичелдей – учитель и наставник Шолбана Кара-оола, Бичелдей – уголовник. Так вот у меня вопрос к Бичелдею-уголовнику. Правда или нет, но в народе говорят, что все, кто прикасается к Кара-оолу, рано или поздно становятся уголовниками? Так вот, кто кого научил воровству? Если все знают, что Кара-оол считает Бичелдея своим учителем, то это один ответ. Или всё же Бичелдей у Кара-оола учился этому ремеслу?

Про политический труп можно говорить – он сам себя закопал. Скажу так – часть тувинцев связывала свои мечты о будущем с именем Бичелдея-националиста. По мне, если что, то быть националистом – не зазорно, все мы по большому счёту националисты. Я люблю свою нацию, желаю ей процветания и благополучия, не хочу, чтобы тувинцы исчезли с лица земли. Крысятничать у своего народа, воровать народные деньги – это предать национальные интересы. Бичелдей не сдал большой исторический экзамен – соблазн материального благополучия у него оказался выше национальной идеи. Его теперь будут помнить, как человека, жившего по принципу «Не пойман – не вор». Но его поймали.

Во всей этой истории победителем оказался первый и единственный Президент Тувы Шериг-оол Ооржак, который в своё время предупреждал, что Бичелдея ни в коем случае нельзя допускать до государственной и гражданской службы.

Шойгу, Кара-оол, Бичелдей – члены партии, которую чаще всего называют партией жуликов и воров понесли невосполнимую утрату общественного и политического авторитета. Что ж, им пора выразить соболезнование – их бесславное время уходит. И они уходят в историческое небытие. Один уходит с военными авантюрами зелёных вежливых человечков, другой – с одной коровой-кормилицей и дирижаблями, третий – с клеймом предателя национальных интересов. Туда им и дорога.

Такая вот штука эта история – одни туда входят, а другие – влипают.

Очень вредная тувинка