Тува – распродажа оптом и в розницу. Спросить Шайтана

Аноним (гость) 11-08-2017 19:49:36 #11 [ru] Аноним 10 поподробнее можно? 0 Свидетель (гость) 11-08-2017 12:23:12 #10 [com] Когда они девушку изнасиловали, после этого эта кличка к нему и приклеилась 0 Аноним (гость) 11-08-2017 10:59:31 #9 [com] Шойгу в Кызыле носил кличку "Шайтан" и очень гордился этим. Ничего зазорного в том, что ОВТ вспомнила его кликуху, нет. Он всегда был хулиганом и даже странно, что в 90-е стал министром, а не бандитом. 0 Аноним (гость) 11-08-2017 10:41:39 #8 [com] И что тут удивительного? Президент ядерной державы хочет порыбачить. Ну и что? Его настроение должно зависеть от того, водится ли здесь рыба? Конечно, запустили и "подстрелили". Так всегда везде происходило и происходит. Прислуга для этого при дворе и держится. А вы думали, Путин считает Шойгу выдающимся полководцем? А Ельцин считал его незаменимым спасателем? Они к нему всегда относились, как к лакею. И он с этой ролью отлично справляется. Ельцину поднос с водкой подносил, Путину собачку подарил. Охота, рыбалка, уха, хорошее настроение - всё умеет организовать. Так что нам нужно гордиться, что у нас такой земляк имеется. Жаль конечно, что Туве с его ловкостью никакого толку нет. Даже стройки Минобороны встали колом. Но это совсем не страшно. 0 Абориген (гость) 11-08-2017 10:15:13 #7 [com] Сейчас по всем телеканалам показывают, как Путин "на юге Сибири" в очередной раз поймал рыбу. На самом деле всё происходило на принадлежащем Байсарову озере Ак—Аттык-Холь на Тодже. Поскольку в этом озере уже давно вся рыба выловлена браконьерами из окружения Байсарова и Кара-оола, за несколько дней до знаменитой подводной ловли Новиков по заданию Шойгу организовал ловлю рыбы на озёрах Тоджи. Говорят поймали живой рыбы, затарили в 20 двухсотлитровых бочки и вертолётами Минобороны доставили в Ак—Аттык-Холь, где зампред правительства РТ Фалалеев специально для Путина построил баню. За час до предполагаемой подводной рыбалки рыбу выпустили в озеро. Затем запустили президента с аквалангом и камерой. Но рыба очумела от тесноты в бочках и долго не могла прийти в себя – стояла в воде и не двигалась. Путину пришлось 2 часа плавать, чтобы рыба ожила. Вот тогда он её и "подстрелил". Ничего нового – помнится, подобным образом Шойгу несколько лет назад с помощью водолазов «организовал» поиск амфор в Чёрном море. Он на такие дела большой мастер 0 Аноним (гость) 10-08-2017 11:57:04 #6 [ru] Вместо того, чтобы развивать массовый туризм - строить дороги, проводить электричество, вовлекать жителей в сервис - у нас всё делается только для ВИП-клиентов. А когда обиженные местные убьют какого-нибудь заезжего браконьера, опять будут вопить - "эта отсталая дикая Тува!"... 0 Аноним (гость) 09-08-2017 13:47:01 #5 [ru] Алле Топчаевне всего хватает, ничего ей не надо, успокойтесь. 0 Аноним (гость) 09-08-2017 11:47:54 #4 [ru] Алла Топчаевна, как вам не стыдно называть нашего Героя, гордость России Шайтаном? Ничего святого у вас нет. И по федеральному закону водоемы нельзя продать никому, это наглая клевета! Вам бы сказки писать или фантастику, может как Джоан Роулинг денег заработаете -5 Шумов Андрей Семенович Эрмак 09-08-2017 10:25:39 #3 [ru] Александр 2 ой продал Аляску... Но мало грамотные в Туве не знают как род Романовых Екатерининых закончил а России... Так он то был Немец чистокровный... +1 Аноним (гость) 09-08-2017 07:48:59 #2 [ru] Тувинцы будут молчать даже когда их будут убивать. 0