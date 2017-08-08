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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 31, 8 августа / Тува – распродажа оптом и в розницу. Спросить Шайтана
   
 
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№31, 8 августа 2017 года.

    О главном начистоту

Тува – распродажа оптом и в розницу. Спросить Шайтана

Тува – распродажа оптом и в розницу. Спросить Шайтана

Нам, тувинцам, если что – море по колено. Ничего и никого не боимся – с ножом наперевес на хозяина тайги пойдём, в 50-градусный мороз без ничего не только не пропадём, но ещё и соболя с белкой добудем, волчьими тропами проберёмся до логова... В общем, понятно, что неприхотливый тувинец – прирождённый следопыт и зверолов. Был. Да весь вышел. Когда-то в не совсем далёком прошлом. Теперь эти тысячелетние навыки выживания под строжайшим запретом. Теперь разрешается только водка пить – земля валяться. Но в тайгу – ни шагу! Тайга порезана на куски и поделена на кусочки, на частные владения, где можно – там понатыканы камеры видеонаблюдения, где невозможно – тоже. Кто хозяин? Шайтан какой-то.

Догадайтесь с трёх раз. Первая подсказка: кто 6 апреля в 2007 году сместил всенародно и законно избранного Президента Тувы и вместо него протащил никчёмного губера? Не догадались? Что ж, вторая подсказка: кто этого губера-ушлёпка постоянно мутузит и пинает, при каждом удобном случае угощает его пустую голову звонкими шелбанами? Ладно, совсем для непонимающих третья: чей род тувинцы будут проклинать до седьмого колена?

Понятно, что никто прямо не может сказать, что Шойгу за собственные свои, кровью заработанные деньги, скупил озёра, реки, тайгу и степи. Понятно, что тувинцы, которым в пьяном виде море по колено, в его сторону на трезвую голову даже подумать побоятся, не то что сказать, мол, что ж ты, падла, натворил – когда ж ты угомонишься, окаянный? И я не могу это утверждать, пока на руках у меня не будет неоспоримых документов, что именно министр обороны Российской Федерации Шойгу С.К. дал личное указание продать гражданину Байсарову, уроженцу Чеченской Республики озеро Ак-Аттыг-Холь в Тоджинском районе Республики Тыва.

Тува – распродажа оптом и в розницу. Спросить Шайтана

Я только предполагаю, что без Шойгу здесь ничего не делается, потому что Глава Тувы Кара-оол Ш.В., как хором перешёптываются охранники федерального министра и главы республики, до степени икоты и влажности нижнего белья боится своего благодетеля. Но когда у меня появятся хотя бы косвенные доказательства того, что кроме этого озера, Байсаров ещё владеет реками Таймак, Серлиг-Хем, озёрами Сугуне и Такпак-Холь, тогда я разыщу граждан Vosko Drianis, Labovich Siaknei, Belich Eduard и поговорю с ними по душам о красоте тувинской природы, о богатстве водоёмов и тайги. Иностранцы, они же такие восторженные и плохо разбираются в тонкостях азиатской изуверской политики, они подробно расскажут, например, как 15 мая 2017 года вылетели на вертолёте из Кызыла вместе с гражданами не местной национальности Мышкиным М.Н., Бабкиным Н.С. и Рындичем Н.А. на озеро Ак-Аттыг-Холь и там...

Впрочем, уважаемые читатели, для любопытства вам документ (привожу без изменений): «День №3. 1. Завтрак. 2. Перелет с оз. Ак-Аттыг-Холь на оз. Сугуне (небольшое, красивое, с островками). Время полета на вертолете – 10 минут. 3. Рыбалка (обед) на оз. Сугуне на резиновых лодках. Количество пассажиров в лодке 2-3 человека. Продолжительность на Ваше усмотрение. 4. Возвращение на оз. Ак-Аттыг-Холь. Время полета – 10 мин. 5. Посещение бани. 6. Ужин. 7. Чаепитие у костра».

Чаепитием у костра заканчивается каждый романтический день, проведённый на лоне тоджинской природы. И так пять дней. Программа так расписана на все дни, с поварами и грузом из Москвы когда в 530 килограммов, когда в 250, с сумками с постельным бельём из Красной горки, сумки с красной меткой в количестве 13 штук, а с синей – 19 и так далее вплоть до мельчайших мелочей. Мне понятно, что красиво жить не запретишь – на сотни километров ни одной туземной рожи не попадается, ни один тувинец не осмелится с ружьём зайти в частные владения Байсарова и ни одна женщина с корзинкой для ягод с грибами туда не сунется. Для тувинцев в сельпо консервные банки «Сайра» и «Доширак» – ешьте от пуза, кто вам не даёт!

А история вся началась в 2007 году, когда Шойгу в Туву привёз Байсарова, чтобы заменить сенатора Сергея Пугачёва. Тогда Шойгу широко размахнулся и, наверное, посчитал, что Тува теперь его частная вотчина, дача, личная резиденция, куда он привозит Путина на рыбалку и охоту, Кара-оола он назначил в обслугу Байсарову и – понеслось! Базы отдыха строились одна за другой, баньки и бани, сауны и шикарные таёжные апартаменты для привозных проституток, снегоходы и катамараны, квадроциклы и вертолёты... Если сенатор Пугачёв всё-таки начал строить железную дорогу и добывать элегестинский уголь, то Байсаров, заимев по случаю и по сходной цене озёра и реки Тувы, судя по всему, создал широкомасштабный браконьерский промысел. Желающих пострелять краснокнижную живность, оленей, бить водоплавающую дичь и вылавливать бочками и цистернами рыбу – хоть отбавляй. И ничего страшного, что это происходит круглый год, даже когда охота и ловля запрещена – владения же байсаровские, а не каких-то там тувинцев-аборигенов. Мясо, рыба, оленьи рога тоннами в бочках и мешках вывозятся из Ак-Аттыг-Холя на вертолёте предприятия «Туваавиа», бесперебойную работу которого услужливо обеспечивает Кара-оол.

Тува – распродажа оптом и в розницу. Спросить Шайтана

Ну, кто такой Шойгу? Так, ни мясо – ни рыба, не тувинец и не русский, что ему Тува – разве Родина? Ему что Кара-оол, что Байсаров – без разницы кто будет вечером у костра чай подавать Путину. Поначалу ведь эти все фешенебельные таёжные базы отдыха задумывались с одной целью – заманивать Путина в Туву рыбу в озёрах щучить. Но то ли Шойгу во вкус вошёл, то ли уже Кара-оол, а пошли они вразнос, продают родину оптом и в розницу, на вынос и на разлив. Кто с этого имеет деньги? И имеет ли вообще? И в этих ли местах Путин изволит отдыхать? Да и Шайтан – это кто? Кто он такой, чтобы вот так, запросто в заповедных местах, без разрешения местного населения, которое, кстати, по международным стандартам относится к малочисленному народу, пользоваться их средой обитания и традиционно-промыслового хозяйствования?

Да, он Шайтан – и что с того? Сегодня он всесильный, а завтра – пенсионер. Он что ли на пенсии в свободное от воспоминаний время будет восстанавливать порушенную и изувеченную природу Тувы? И уж, конечно, не Байсаров – лихой залётный чеченец-авантюрист, знающий толк в товаре на живой вес – рыбе ли, олене или проститутках. Этому молодому и здоровому жеребцу ещё лет 20 скакать, а за такое время с его профессиональным азартом ни зверя, ни птицы не останется, да и, что уж тут скрывать, от тувинцев и духу не останется. Тувинец-то, ведь он только в состоянии, когда кое-что по колено, смелый. А как водка закончилась – смирный и пугливый, делай, Байсаров, что хочет Шойгу, никто тебе не помеха.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1266 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6826.html
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Аноним (гость) 11-08-2017 19:49:36   #11 [ru]
Аноним 10 поподробнее можно?
 
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Свидетель (гость) 11-08-2017 12:23:12   #10 [com]
Когда они девушку изнасиловали, после этого эта кличка к нему и приклеилась
 
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Аноним (гость) 11-08-2017 10:59:31   #9 [com]
Шойгу в Кызыле носил кличку "Шайтан" и очень гордился этим. Ничего зазорного в том, что ОВТ вспомнила его кликуху, нет. Он всегда был хулиганом и даже странно, что в 90-е стал министром, а не бандитом.
 
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Аноним (гость) 11-08-2017 10:41:39   #8 [com]
И что тут удивительного? Президент ядерной державы хочет порыбачить. Ну и что? Его настроение должно зависеть от того, водится ли здесь рыба? Конечно, запустили и "подстрелили". Так всегда везде происходило и происходит. Прислуга для этого при дворе и держится. А вы думали, Путин считает Шойгу выдающимся полководцем? А Ельцин считал его незаменимым спасателем? Они к нему всегда относились, как к лакею. И он с этой ролью отлично справляется. Ельцину поднос с водкой подносил, Путину собачку подарил. Охота, рыбалка, уха, хорошее настроение - всё умеет организовать. Так что нам нужно гордиться, что у нас такой земляк имеется. Жаль конечно, что Туве с его ловкостью никакого толку нет. Даже стройки Минобороны встали колом. Но это совсем не страшно.
 
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Абориген (гость) 11-08-2017 10:15:13   #7 [com]
Сейчас по всем телеканалам показывают, как Путин "на юге Сибири" в очередной раз поймал рыбу. На самом деле всё происходило на принадлежащем Байсарову озере Ак—Аттык-Холь на Тодже. Поскольку в этом озере уже давно вся рыба выловлена браконьерами из окружения Байсарова и Кара-оола, за несколько дней до знаменитой подводной ловли Новиков по заданию Шойгу организовал ловлю рыбы на озёрах Тоджи. Говорят поймали живой рыбы, затарили в 20 двухсотлитровых бочки и вертолётами Минобороны доставили в Ак—Аттык-Холь, где зампред правительства РТ Фалалеев специально для Путина построил баню. За час до предполагаемой подводной рыбалки рыбу выпустили в озеро. Затем запустили президента с аквалангом и камерой. Но рыба очумела от тесноты в бочках и долго не могла прийти в себя – стояла в воде и не двигалась. Путину пришлось 2 часа плавать, чтобы рыба ожила. Вот тогда он её и "подстрелил". Ничего нового – помнится, подобным образом Шойгу несколько лет назад с помощью водолазов «организовал» поиск амфор в Чёрном море. Он на такие дела большой мастер
 
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Аноним (гость) 10-08-2017 11:57:04   #6 [ru]
Вместо того, чтобы развивать массовый туризм - строить дороги, проводить электричество, вовлекать жителей в сервис - у нас всё делается только для ВИП-клиентов. А когда обиженные местные убьют какого-нибудь заезжего браконьера, опять будут вопить - "эта отсталая дикая Тува!"...
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 13:47:01   #5 [ru]
Алле Топчаевне всего хватает, ничего ей не надо, успокойтесь.
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 11:47:54   #4 [ru]
Алла Топчаевна, как вам не стыдно называть нашего Героя, гордость России Шайтаном? Ничего святого у вас нет. И по федеральному закону водоемы нельзя продать никому, это наглая клевета! Вам бы сказки писать или фантастику, может как Джоан Роулинг денег заработаете
 
-5
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 09-08-2017 10:25:39   #3 [ru]
Александр 2 ой продал Аляску... Но мало грамотные в Туве не знают как род Романовых Екатерининых закончил а России... Так он то был Немец чистокровный... Confused
 
+1
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Аноним (гость) 09-08-2017 07:48:59   #2 [ru]
Тувинцы будут молчать даже когда их будут убивать.
 
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«Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало» (черномырдизм).

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