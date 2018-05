A- | A | A+ 12pt №19, 15 мая 2018 года.

А погромы будут? Это еще не гражданская война, но это ее важнейший элемент. Власть натравливает одних граждан на других. Власть специально отбирает и готовит отряды для погромов, выделяя на это деньги и назначая спонсоров. Это не пьяная драка и не схватка политических противников, которые внезапно столкнулись, слово за слово – и понеслась. Это специальное действие, запланированное за несколько месяцев. Потому что казачков, НОД и прочую шелупонь не наберешь за один день, и не подготовишь за неделю. И у этих отрядов нет никакой другой работы, кроме провокаций и насилия. Жестокость полиции хотя бы теоретически объяснима. Полиция – карательный орган. У полиции есть формальное право на применение силы. Другое дело, как она использует это право, но само право есть. У молодых людей, одетых в спортивную форму казачьего типа, нет никакого права бить кого бы то ни было. Их должны были точно также отметелить, как метелили всех без разбору, и отправить в отстойник. Вместо этого гопники наверняка получат новые контракты, спонсоров и все условия для тренировок. Аркадий Бабченко: Я давно говорю – всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками. Потому что сто тысяч демонстрантов действовать не готовы. А несколько сотен казаков – готовы. Избивать, убивать, вешать. Они готовы. Что сегодня и было продемонстрировано. Это уже зачатки гражданской войны и в этой гражданской войне на сегодняшний день побеждаете опять совсем не вы. Это совсем не то соотношение цены-качества, которое можно было бы назвать приемлемым. Андрей Колесников: Мирный бумажный самолетик, казалось бы, мало что может противопоставить полицейскому вертолету. Против нагайки трудно идти с голыми руками, к тому же потом почему-то окажется, что вы сопротивлялись не карнавальному бандиту с кубанкой на голове, а представителю власти. Но сознательно радикализируя протест и одновременно оставаясь безнадежно неэффективной в практическом каждодневном управлении, власть делает ошибку. Так ведь можно пробудить гражданское сознание в незапланированно большом числе граждан. К тому же невозможно управлять страной постом и молитвой, дубинкой и нагайкой, надо еще уметь что-то делать в простом прагматическом смысле слова. Михаил Ходорковский: С той стороны остались два шага: массовые репрессии и стрельба. С этой – перекрытие дорог и баррикады. Но главное – над этими молодежным протестом нависает тяжелая, многомиллионная масса поколения родителей. Людей, среди которых у многих руки привыкли к оружию. Людей, чье взросление пришлось на 90-е. Это их дополнительно сдерживает, но ситуация накаляется внутри. «Зимняя вишня» показала – реакция на даже случайную гибель детей будет тяжелой. Это тот спусковой крючок, который спустит лавину. Виктор Шендерович: Заодно с НОДовцами, менты решали сегодня для путинского режима старую задачу запугивания общества, – но уже на новом уровне. Подонкам, известным нападениями на демократических активистов, был дан ясный карт-бланш на массовое уличное насилие. Это – государственные, официальные подонки, а не просто группа агрессивных ряженых, и это надо понимать совершенно ясно. Игорь Яковенко: Включение ряженых бандитов в процесс разгона протестных акций запускает развал Российской Федерации. И вот почему. Любая власть, конечно, «отвратительна как руки брадобрея» – тут с классиком не поспоришь. Но затхлые портки с самопальными лампасами, потные рожи и палаческие нагайки ряженых бандитов, которым чиновники делегируют право на насилие, еще отвратительней брадобреевских рук будут. Когда государство отдает бандитам право на насилие, оно исчезает. Не сразу и, скорее всего, через кровь, но неизбежно. Зачем власть это делает – понятно. Ей не хочется, чтобы это выглядело, как подавление государством протестов граждан. Намного привлекательнее изобразить, что есть отщепенцы, которые вечно тут всем недовольны, которые работают на Запад – а есть неравнодушный народ, который сам этих отщепенцев поставит на место. На самом же деле, власть дает сигнал к погромам. Пока просто в рамках протестных акций. Но вскоре после этого казачки будут запросто приходить, и бомбить любые мероприятия – и никто их даже не попробует остановить. Полиция даже формально не станет им мешать. Гопники смогут плескать зеленкой и кислотой в кого угодно и расследования просто не будет. Они смогут отловить на улице и побить любого, кто им не понравится. Государство думает, что сможет это контролировать. Но если вы пускаете на волю бандитов, обратно в норму они уже не придут. Их после этого можно только сажать на цепь. Погромы можно начать, но управлять ими потом уже невозможно. 5 мая была акция устрашения. Теперь любой, кто захочет прийти на такой митинг должен быть готов к драке. К тому, что его сначала побьют хулиганы, а потом за то, что его побили хулиганы – его же самого еще и посадят. А хулиганов наградят. Конечно, желающих поучаствовать в таком станет меньше. Но те, кто придут, могут оказаться не слабее казачков. И тогда к первому элементу гражданской войны добавится второй. Насилие станет взаимным. Антон Орехъ

Власти Москвы выделяли 16 млн. на обучение казаков разгону митингов Казачьи войска, устроившие потасовку с участниками митинга оппозиции в Москве 5 мая, получали от столичных властей контракты, в рамках которых обучились разгонять протестные акции. Об этом сообщает The Bell, который изучил фотографии с митинга. На фото издание обнаружило человека в военной форме с нашивкой Центрального казачьего войска. Эта нашивка значится как официальная на сайте войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». В 2016-2018 годах «Центральное казачье войско» получило от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн. рублей, обнаружил следящий за госзакупками телеграм-канал «Чудеса OSINT». Цель контрактов – обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Москвы. Как следует из трех контрактов, которые изучил The Bell, указанные в контрактах адрес поставщика, его электронная почта и фамилия атамана совпадают с информацией на сайте «Центрального казачьего войска». (прочитано 548 раз) http://risk-inform.ru/article_7325.html +6

Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 03:53:45 #6 [ru] Что Тварь АНОНИМНАЯ, НОМЕР 5, по Себе УРОД Судишь?

так Запомни, и Конвизу Передай... что Шумов с Добрыми Добр, а с Злыми Злой. С Коварным? Коварен, Казак ОН Простой.

Все же то Того, чтоб ПОНИМАТЬ происходящие Процессы в Казачестве, понимать как превращают в Ряженных, Зная ОТЛИЧНО меня Конвиз Решил с Мной ПОИГРАТЬ?

разве ТЫ Онанист Номерной так и Конвиз, Разве ПОНИМАЕТЕ, как на Фоне Ленинопада на Украине, в той же МНР Его просто ПРОДАЛИ с централного МЕста Их Столицы, и что Бичелдей то ПОНЯЛ лучше Конвиза о том, что Написал Шумов на Монементе Ленина в Центре Азии, где Есть и надпись " От Тувинского Народа"...

И ПОКА Мне не Один, на Просторах бывшего СССР не мог найти Надпись что это Ленину от " русских". и тем более то Казаков.

Так что УРОД посмотри Чем Даты 1616 год и 2016 год, отличаются между Собой, на Фоне Горящего Донбасса, и Пойми Ты УРОД Чем Шумов отличается от Тебя. +1 Аноним (гость) 17-05-2018 11:52:32 #5 [ru] кто-нибудь,пожалуйста,дайте Шумову галоперидола! 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 16-05-2018 17:16:52 #4 [ru] Так что Уже Был лозунг " Мы не РАБЫ!!!", и Ставшие Тварями Атеистическими, сперва развалили Империю, а затем и СССР...

И Сколько Надо будет ТРУДА, чтоб Вы, ИДИОТЫ, хотя бы к 2000 летию Распятия Христа поняли как Смогли Сыновья России и Отче Нашего Родину Развить, А ВЫ СУКИ Рабские и Твари Атеистические с 1666 года ее РАЗВАЛИВАЕТЕ...

Паписты Сраные... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 16-05-2018 17:10:51 #3 [ru] "Варламов"...

То, что ВЫ в Туве Иуды решили Выступить Единым фронтом Либералы и Чиновники притив Казаков, а конкретней то Меня ЛИЧНО , то это меня не удивляет.

что Обшего между " казачкой " Лашпаковой и Конвизом? А Вы то просто Быдло которое используют.

Да в том, что и Конвиз и Лашпакова, отлично понимают, что ИСПОЛЬЗОВАТЬ Казака Шумова им не удастся...

Так что " Варламов"...

Про Ряженых, и как Их Власти используют я. я знаю с того момента. как начали вокруг нас крутиться тогда КГБ и РПЦ МП, еще про СССР...

Так что УРОД, если ТЫ не понимаешь что я то смог , На Фоне Горящего Донбасса отметить 400 летие, в 2016 году, как Мы и Тувинцы с 1616 года между собой не воюем, и Разве Тебе то УРОДУ понять, что я могу Ездить по Туве ОДИН, и не Один Тувинец не сможет сказать, что Его родственников Убивали ИМ МОЕГО Рода, и Нет не Обдного ТУвинца, чтоб поднял Руку на Наших...

Но Разве Тебе то УРОДУ Это Понять?

Как и Тому БЫДЛУ, из Системы МВД и ФСБ, что Меня, как НАЦИОНАЛИСТА Русского Право Славящего , использовать не получится. +1 Варламов (гость) 16-05-2018 11:59:26 #2 [com] Из листовки "Советы восставшим рабочим":

«Строго отличайте ваших сознательных врагов от врагов бессознательных, случайных. Первых уничтожайте, вторых щадите. Пехоты, по возможности, не трогайте. Солдаты — дети народа и по своей воле против народа не пойдут. ... У городовых только отнимайте оружие и заставляйте служить не полиции, а вам.



Казаков не жалейте, на них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. Пусть уезжают в свои края, где у них земля и семьи, или пусть сидят безвыходно в своих казармах. Там вы их не трогайте. Но как только они выйдут на улицу — конные или пешие, вооруженные или безоружные, — смотрите на них как на злейших врагов и уничтожайте их без пощады».



