Всероссийская акция «Он нам не царь»

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5 мая в десятках российских городов сторонники оппозиционера Алексея Навального провели согласованные и несогласованные протестные акции под лозунгом «Он нам не царь». Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, назначенной на 7 мая. Численность участников составила от нескольких десятков в малых городах до нескольких тысяч в Москве.
Москва
Еще до начала митинга в два часа дня пошла волна задержаний. Алексея Навального задержали, как обычно, практически сразу. Неизвестные жгли на акции фаеры. Силовики сгоняли людей в переходы, задерживали всех подряд до самого вечера. Полиция избивала протестующих дубинками, пинала их в спины.
Там же, в Москве, к избиению протестующих присоединились казаки и непонятные активисты с георгиевскими ленточками. Они били митингующих нагайками, а когда им пытались противостоять – прятались за спины полиции.
Регионы
По данным ОВД-инфо, к концу дня – 1575 задержанных в 26 городах. Москва (703), Санкт-Петербург (209), Челябинск (185), Якутск (75), Краснодар (64), Тольятти (63), Воронеж (48), Красноярск (45), Калуга (28), Новокузнецк (27), Астрахань (24), Белгород (20), Самара (19), Владимир (18), Барнаул (10), Пенза (9), Благовещенск (6), Курган (6), Тверь (6), Кемерово (2), Набережные Челны (2), Ростов-на-Дону (2), Екатеринбург (1), Нижний Новгород (1), Смоленск (1), Томск (1).
Сторонников Навального начали задерживать во многих городах еще за день до митинга.
В Чите местные активисты вышли в одиночные пикеты. В Бийске протестовали несмотря на сильный дождь.
В Петербурге активистам перекрыли Дворцовую площадь, но это их не остановило: они переместились в Александровский сад и на Невский проспект, кто-то даже захватил асфальтоукладчик.
На протестном митинге в Саратове задержали 12-летнего ребенка. На его отца составили протокол. На митинге он критиковал губернатора и плохие дороги в области, а при задержании кричал полицейским «Позор!»
Митинг в Красноярске прошел на Красной площади в центре города. Он не был согласован, площадь была огорожена, однако людей внутрь пускали. По свидетельствам очевидцев, на площади была символика «Единой России», похоже, она там тоже проводила какое-то мероприятие. Позже полиция также применила силу к протестующим.
В Новосибирске акция была согласована с властями, и обошлось без задержаний. В Томске стихийный митинг прошел на Ново-Соборной площади параллельно с праздничной программой в честь дня волонтера. В Барнауле, по данным регионального штаба Навального, на месте запланированной акции протеста в гайд-парке власти организовали школьные спортивные соревнования: «Подневольные участники спектакля не могли ответить, на какое мероприятие их пригнали и зачем они тут находятся».
«Пока стояли на площади, полиция наблюдала, как только двинулись в сторону администрации, подбежали космонавты и начали задерживать самых активных», – рассказал координатор новокузнецкого штаба Навального Антон Волошин. В Кемерове около 200 человек прошли по улицам на центральную площадь Советов. Их сопровождали несколько сотен полицейских, передает местный интернет-журнал «Абажур».
На иркутский митинг пришли около 500 человек. В несогласованном шествии по тротуару в центре города приняли участие около 250 жителей, передает «Бабр». Полиция не задерживала участников. Акция протеста прошла мирно.
В Омске тоже удалось избежать задержаний. Участники прошли по набережной на площадь Бухгольца.
Валерий Соловей:
«Меньше всего перед инаугурацией президента был нужен жестокий разгон мирных и совершенно безобидных манифестаций. Да ещё и с участием каких-то идиотских ряженых казаков, что вызывает тяжелые исторические реминисценции.
Избиение подростков и массовое винтилово детей – самый неблагоприятный медийный фон для инаугурации».
Националист №4, ты не прав. Нет никакого менталитета, есть только насаждение определенной нормы поведения. Наглядные примеры - Германия (восточная и западная) и Корея (северная и южная) - одни и те же люди в разных условиях превращаются в умелых руках манипуляторов в свои противоположности. Понятно, что это не быстрая работа - нужна смена нескольких поколений, чтобы изжить из народа рабское сознание. Ну а другого пути нет. Правда, в России эта работа не только не ведется, но и идет обратный процесс деградации... Каждый день с Путиным - это путь на дно. И чем глубже мы зайдем, тем тяжелее будет выбираться...
Правду невозможно скрыть. Овечья шкура рано или поздно сползет с волка. Украденное у бедняка рано или поздно сверкнет золотом в зубе вора. Гнилые нитки рано или поздно расползутся на штанах.
Все пафосные речи Путина, все его обещания, все его лозунги прогнили.
Он обещал заботиться о бедных, но в новый срок вступает грабителем бедняков. Грабит их налогами, оброками, пенями, ценами, пошлинами, платонами. Всем, что в голову взбредет.
Он обещал дать людям дома, жилье (даже ветеранам обещал!), но в новый срок вступает посреди домов сносимых, недостроенных, горящих, разрушающихся.
Он обещал безопасность, но в отделениях полиции погибает теперь больше людей, чем от рук террористов.
Он обещал хорошую медицину, но закрывает последние больницы, санитаров делает уборщиками, делает почти невозможной запись к врачу, отбирает последние лекарства.
Он кричал о том, что сделает Россию сильной, но лишил ее разума. Опоил, отупил, отобрал образование, заменил знание неведением, обманул. Отобрал силы у страны. Убил все лучшее в ней. Взрастил все гнилое, подтачивающее, паразитирующее, умертвляющее.
Мы уже понимаем все о его новом сроке. Его друзья будут богатеть. Страна будет беднеть.
В России, никогда не будет полноценной демократии в том виде, которая сейчас имеется в Западной Европе. Дело в том, что подавляющее большинство имеют многовековой азиатский менталитет, с которым бесполезно будет менять. С рабами по статусу и холуями по призванию - свободу не построишь.
Фильм «Хуизмистерпутин» — безусловно, главное для меня предновогоднее политическое событие. Он гораздо сильнее фильма ФБК о Чайке — не потому, что снят лучше, а в силу масштаба расследования. Конечно, фильм охватывает несколько десятилетий бурной деятельности фигуранта, высвечивает много лиц, шуршит документами, пестрит биографическими справками и воспоминаниями участников тех событий.
Фильм делает главный вывод: нынешняя Россия силами спецслужб и лично Путина превращено в мафиозно-коррупционный анклав, не поддающийся никакому реформированию. И это — диагноз, не совместимый с жизнью.
Если Володин утверждает, что «Путин — это и есть Россия», то такая Россия должна исчезнуть с лица земли, ибо она превратилась в абсолютное зло.
hwwh: Это просто в России Синдром Царь-Катастрофы воцарился уж почти 20 лет, аж с лета-осени 1999 г., сильно усугубившись после закончившихся грандиозным пшиком Царь-Испытаний на АПЛ "Курск".
Все данные о повальной всенародной поддержке Путина в 86%, а местами даже и в 146%, сильно преувеличены.
От силы, процентов 17 - 19%%, не больше, в реальности.
Нет, недаром вся эта путинская шайка так вусмерть, до обмоченных порток, боится проведения честных прозрачных конкурентных выборов, референдумов, плебисцитов или даже дебатов.
Они не то что опасаются реальных конкурентов выпустить на ТВ, даже трусят фамилию произнести, как зачумленные.
А на самом деле Самые главные русофобы и агенты ГосДЕпа в Кремле сидят.
Их БНД завербовало еще в Дрездене через агентов-двойников "штази", а потом перепродали ЦРУ и РУМО.
Да давным-давно всем известно, что предательство с изменой только с самого верху идет, от этих клоунов-борцов за безопасность и секретность.
Самые продажные и вороватые гниды, вруны и жулики.
Наш Царь-Болтун пообещал всему миру показать Путькину Мать, насмешил весь мир своими новыми непредсказуемыми побасенками про наши новейшие непредсказуемые пепелацы с совершенно непредсказуемыми гравицапами, КаЦэ, характеристиками, траекториями, цветными дифференциациями штанов и компонентами, да, мало того, еще и на каких-то там самоновейших доселе никому еще не ведомых и совершенно непредсказуемых физических принципах.
Да еще отрубить мировой Интернет.
Легкость в голове необычайная.
Этому российскому эрзац-интернету - жертве беспощадной кремлевской лоботомии и вивисекции - под кодовым названием "Чебурашка" все никак не могут пришить такие большие уууууши.
Вероятнее всего, его постигнет такая же бесславная судьба, как и многих прочих российских горе-эрзацев, особенно в IT-сфере, всяких там "Спутников", "Йотафонов", "Рамблеров", ...
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