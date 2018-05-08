Всероссийская акция «Он нам не царь»

5 мая в десятках российских городов сторонники оппозиционера Алексея Навального провели согласованные и несогласованные протестные акции под лозунгом «Он нам не царь». Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, назначенной на 7 мая. Численность участников составила от нескольких десятков в малых городах до нескольких тысяч в Москве.

Москва

Еще до начала митинга в два часа дня пошла волна задержаний. Алексея Навального задержали, как обычно, практически сразу. Неизвестные жгли на акции фаеры. Силовики сгоняли людей в переходы, задерживали всех подряд до самого вечера. Полиция избивала протестующих дубинками, пинала их в спины.

Там же, в Москве, к избиению протестующих присоединились казаки и непонятные активисты с георгиевскими ленточками. Они били митингующих нагайками, а когда им пытались противостоять – прятались за спины полиции.

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По данным ОВД-инфо, к концу дня – 1575 задержанных в 26 городах. Москва (703), Санкт-Петербург (209), Челябинск (185), Якутск (75), Краснодар (64), Тольятти (63), Воронеж (48), Красноярск (45), Калуга (28), Новокузнецк (27), Астрахань (24), Белгород (20), Самара (19), Владимир (18), Барнаул (10), Пенза (9), Благовещенск (6), Курган (6), Тверь (6), Кемерово (2), Набережные Челны (2), Ростов-на-Дону (2), Екатеринбург (1), Нижний Новгород (1), Смоленск (1), Томск (1).

Сторонников Навального начали задерживать во многих городах еще за день до митинга.

В Чите местные активисты вышли в одиночные пикеты. В Бийске протестовали несмотря на сильный дождь.

В Петербурге активистам перекрыли Дворцовую площадь, но это их не остановило: они переместились в Александровский сад и на Невский проспект, кто-то даже захватил асфальтоукладчик.

На протестном митинге в Саратове задержали 12-летнего ребенка. На его отца составили протокол. На митинге он критиковал губернатора и плохие дороги в области, а при задержании кричал полицейским «Позор!»

Митинг в Красноярске прошел на Красной площади в центре города. Он не был согласован, площадь была огорожена, однако людей внутрь пускали. По свидетельствам очевидцев, на площади была символика «Единой России», похоже, она там тоже проводила какое-то мероприятие. Позже полиция также применила силу к протестующим.

В Новосибирске акция была согласована с властями, и обошлось без задержаний. В Томске стихийный митинг прошел на Ново-Соборной площади параллельно с праздничной программой в честь дня волонтера. В Барнауле, по данным регионального штаба Навального, на месте запланированной акции протеста в гайд-парке власти организовали школьные спортивные соревнования: «Подневольные участники спектакля не могли ответить, на какое мероприятие их пригнали и зачем они тут находятся».

«Пока стояли на площади, полиция наблюдала, как только двинулись в сторону администрации, подбежали космонавты и начали задерживать самых активных», – рассказал координатор новокузнецкого штаба Навального Антон Волошин. В Кемерове около 200 человек прошли по улицам на центральную площадь Советов. Их сопровождали несколько сотен полицейских, передает местный интернет-журнал «Абажур».

На иркутский митинг пришли около 500 человек. В несогласованном шествии по тротуару в центре города приняли участие около 250 жителей, передает «Бабр». Полиция не задерживала участников. Акция протеста прошла мирно.

В Омске тоже удалось избежать задержаний. Участники прошли по набережной на площадь Бухгольца.

Валерий Соловей:

«Меньше всего перед инаугурацией президента был нужен жестокий разгон мирных и совершенно безобидных манифестаций. Да ещё и с участием каких-то идиотских ряженых казаков, что вызывает тяжелые исторические реминисценции.

Избиение подростков и массовое винтилово детей – самый неблагоприятный медийный фон для инаугурации».