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проданная ворами и жуликами китайцам священная гора Хайыракан Раздел: Природа
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 18, 8 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№18, 8 мая 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Ну вот, проверили все торговые центры – «Глава МЧС заявил о нарушениях пожарной безопасности в каждом втором ТЦ» – и дальше что? Как горело все, так и дальше будет гореть!

Отчёт сдан – отчёт принят. Что дальше?

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

По всем направлениям – провалы! Все развалено и разворовано. А отчитываться как-то надо, а представить – нечего. Вот тут то и начинается жонглирование цифрами – ему бы в цирке клоуном-фокусником выступать, цены бы не было! Теперь вот цепляется за проект красноярского кандидата в губернаторы «Енисейская Сибирь». Более нелепой и идиотской фразы в истории чиновничьего пиара еще не существовало – деградируют даже пиарщики...

Националист, 03-05-2018 #2[ru]

Интересно, какую жвачку жевало бараноподобное тупое стадо овец?

Аноним, 03-05-2018 #3[ru]

1-ого мая в Улуг-Хеме дали звание почетный гражданин Улуг-Хемского кожууна судимому уголовнику Бичелдею. Почетное звание он получил вместе с Кара-оолом Ш.В., Даваа К.Т. Хоть бы постыдились давать публично такое почетное звание уголовнику и в компании руководителей республики. Какой пример показывает руководство Улуг-Хемского кожууна молодежи? Теперь молодежь будет думать, что нарушать уголовный закон, воровать можно и даже нужно. За это дают почетные звания вместе с руководителями республики.

Аноним, 04-05-2018 #4[com]

Какой у Кара-оола может быть отчёт? Сколько украл? Как распилил бюджет?

Аноним, 04-05-2018 #5[com]

А больше он ни о чём и думать не может.

Аноним, 04-05-2018 #6[com]

А как вы думаете, о чём думает каждый день его патрон Шойгу? О том же! Только там бюджет не Тувы, а Минобороны – есть о чём думать и что украсть!

Аноним, 04-05-2018 #7[ru]

Заметьте: где Шойгу, там непременно бардак и воровство. И в Минобороны, и в Туве.

Аноним, 05-05-2018 #8[ru]

Бичелдей отбывает уголовное наказание, пусть и условное. Скоро в Улуг-Хеме будут давать почетные звания уголовникам, которые отбывают наказания в исправительных учреждениях (зонах).

Коротко

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Хит летнего сезона – лесные пожары. Дышите глубже! Из года в год одно и то же. В Забайкалье самые «мудрые» чиновники – вместо того, чтобы бороться с пожарами, они стараются побыстрее продать лес китайцам. Нет леса – нет пожара! Как только Кара-оол начнет массовую вырубку леса, так и у нас не будет пожаров.

Националист, 03-05-2018 #2[ru]

Вся суть русско-китайской «дружбы»: Путин позволил китайцам откусить еще немножко от России

Sensey, 03-05-2018 #3[ru]

Говорят, пожары в лесу появились от шашлычников.

Националист, 03-05-2018 #4[ru]

Зря коротышка целует в *опу китайских коммунистов. Если Китай «возвратит свои земли», то его в первую же очередь с ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ могут и расстрелять. А тувинцы как народ просто может исчезнуть по китайской программе ассимиляции. Думаю, что одного или двух млн. китайцев будет достаточно.

Историк, 04-05-2018 #5[ru]

Кто-нибудь в курсе? Говорят, мост в Кара-Хаак уже разбирают – некачественно получился. Это тоже можно считать «историческим событием» – и недели не простоял!

Обзор прессы

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Клирику Алексею Паркачеву надо бы прочитать эту лекцию своему шефу – Гундяеву. Нано-пыль, исчезающие «ролексы», яхты и мерседесы – глядя на него и не поймешь сразу, кому молятся нынешние православные: то ли Христу, то ли баблу...

Альтернативная Стратегия развития Тувы

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Авария в шахте Межегея хорошо показала, что ждет Туву в случае масштабной разработки месторождений – ежедневные техногенные катастрофы. Олигархи, сидящие на ресурсах, плевать хотели на безопасность своих работников. Для них главное – как можно больше успеть вывезти бабла в оффшоры.

По поводу нынешней части «альтернативной стратегии». Авторы неправы, поставив на первое место производство еды. Проблема голода решится в ближайшее время благодаря развитию ГМО (если авторы считают, что ГМО – зло, то им пора вступать в какую-нибудь секту борцов с наукой). Главный ресурс любой страны – это люди. Причем, чем умнее люди, тем больше капитал. Какой-нибудь один Илон Маск с его мозгами и реализованными идеями стоит больше, чем вся Россия с ее газом и нефтью. Поэтому – образование, образование и еще раз образование! И создание возможностей для реализации своего потенциала.

Националист, 03-05-2018 #2[ru]

При нынешнем режиме, что в Туве, что в России, и при таких алчных дебилах во власти эти якобы стратегии – просто вонючий пук из толстой жп.

Аноним, 04-05-2018 #3[com]

Странный какой-то у нас Кара-оол. Сам не может ничего родить, помощники у него такие же бестолочи. Взял бы, собрал народ, пригласил Салчака и попросил бы его разъяснить его вариант стратегии. Так нет, шушукается с балбесами типа Брокерта, которые никогда никаким реальным делом не занимались, а толкового человека слушать не хочет. И куда мы с таким горе-руководителем докатиться?

Аноним, 04-05-2018 #4[com]

Хотя бы Шойгу его образумил – поколотил бы как следует. Может, хоть тогда он начнёт умных людей слушать, а не брокертов с дамбахураками?

Аноним, 04-05-2018 #5[com]

Вы можете как угодно относиться к Карликам, но ясно одно – при них Туве кобзда будет.

Аноним, 04-05-2018 #6[ru]

Не будет, а уже есть. А Кара-оол, говорят, в этот раз так отмутузил Кара-орола, что тот еле поднялся. При этом приговаривал: не позорь меня, подлец!

Аноним, 04-05-2018 #7[ru]

6й, это было на переправе, где мост Шойгу упал. Его теперь разбирают. Говорят, что даже на этой стройке Кара-оол нажился.

Аноним, 04-05-2018 #8[ru]

Где Шойгу – там бардак и воровство. Даже при Сердюкове такого воровства в армии не было. Так что Кара-оолу есть у кого учиться.

Кто виновен в провале программы переселения из ветхого и аварийного жилья?

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

За качество жилья, в том числе и с др. ведомствами, отвечает роспотребнадзор и фбуз центр гигиены. Где Салчак и Свинтицкая? Не могут нормально совместно работать, что в своем ведомстве, что со своими обязанностями.

Аноним, 02-05-2018 #2[ru]

Свинтицкая за свою огромную зарплату вообще могла бы с кресла своего подняться и лично проверить все, а то ходит отчитывается только перед своим юристом, где кому и что сказала, что та теперь везде ходит говорит, что она теперь главная в фбуз.

Аноним, 02-05-2018 #3[ru]

«Основной причиной провала программы переселения в нашей республике мы считаем отсутствие должного контроля со стороны министерств и ведомств» – да как раз наоборот – слишком хорошо контролировали. Так усердно, что на стройку денег не хватило. В любом деле, где есть чиновники, там есть коррупция и развал всей работы.

Аноним, 05-05-2018 #5[ru]

Дело не в подписях, дело в фактических обстоятельствах дела, все районы тоже подписываются под этим письмом. В Каа-Хемский район уже столько переехало с западных районов, что скоро будут заселяться в близлежащие горы. Понимаем, что там тяжко, но и у нас хреново.

«Тываэнерго» – деньги собирают, а ремонтом не занимаются

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Это они в рамках борьбы с Телеграмом и прочей оппозицией. Нет электричества – нет интернета, а значит и нет Телеграма! Зато валежник бесплатный. Готовимся к жизни с лучинами, берестой и почтовым голубям.

Аноним, 04-05-2018 #2[com]

Как только Кара-оол поставил во главе Тываэнерго своего племянника, так враз стало ещё хуже. Раньше тоже были отключения, но хотя бы предупреждали вовремя. Теперь уже и не предупреждают – оборзели вконец. Раньше при Иванове плановые работы по воскресеньям вели – теперь среди недели. Дурак, что ли?

Аноним, 04-05-2018 #3[ru]

В воскресенье нужно ремонтникам оплачивать вдвойне – вот он на нас и экономит. Порой по полгорода отключают – так Саган-оол с Кара-оолом малый и средний бизнес поддерживают...

Аноним, 04-05-2018 #4[ru]

Это идиот Кара-оол строит второй мост рядом с первым, хотя и тот не загружен. Говорит, что вперёд лет на 20 смотрит. Ага. Лучше бы на месяц вперёд посмотрел, как работает Тываэнерго – при Саган-ооле все надеются только на свои генераторы. Вот такая вот поддержка, понимаете.

Последнее кадастровое предупреждение

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Выражение «человеческий капитал – наше главное богатство», чиновники поняли по-своему. Они решили не вкладывать деньги в людей, чтобы они в будущем, за счет высококачественной медицины – долго жили, за счет качественного образования – лучше трудились, и принесли бы больше дохода во всех смыслах стране. Они решили тупо доить население, выдавливая из него все, что только возможно, по несколько раз в год повышая тарифы и налоги на все подряд.

Националист, 03-05-2018 #2[ru]

Так и есть...

Улично-парламентская республика

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Армения маленькая страна – там не пригонишь, как у нас, бойцов из Сибири, чтобы разгонять бунтовщиков в Москве или на Кавказе, или наоборот. Там все друг друга знают, и никто не будет бить или тем более убивать своих сограждан по приказу начальства…

Аноним, 04-05-2018 #4[com]

Армения показала, как нужно менять власть мирным путём. Только у нас народец пассивный и трусливый. Будет тихо сидеть и помирать с голоду, а на митинг не пойдёт.

Аноним, 04-05-2018 #5[com]

А если скажут, то со своей верёвкой прийдёт вешаться.

Аноним, 04-05-2018 #6[com]

Люди просто сами себя не уважают – вот над ними разные карлики и измываются.

Аноним, 04-05-2018 #7[com]

Для Тувы всё понятно: люди из феодализма прыгнули в социализм, затем назад в капитализм – и снова в социализм. Только без гарантий бесплатного жилья, образования и здравоохранения. Откуда у людей появятся характер и самолюбие?

Аноним, 04-05-2018 #9[ru]

Тувинцы – терпеливый народ. Стерпят, даже если их будут убивать.

Аноним, 04-05-2018 #10[ru]

Тувинцы любят свой род, своих детей. Это гордый народ. Просто время такое – терпят.

Аноним, 04-05-2018 #11[ru]

А чем русские лучше? То же самое – спились и терпят. Им лапшу на уши вешают про патриотизм и НашКрым, а они за это готовы терпеть хоть что. Выродился народ.

Перекрёсток мнений

Националист, 04-05-2018 #7[ru]

... Георгиевская лента вдруг стала символом не Победы, а победобесия. С каждым годом празднуют всё истеричнее, всё оголтелее. Значимый для многих день превратили в какой-то адский карнавал, доведя до циничного абсурда былые традиции. Кроме неприятия и отторжения – никаких эмоций.

За потерю чести

Аноним, 02-05-2018 #1[ru]

Самое смешное в нашей судебной системе, это когда к судьям обращаются «ваша честь». Судья и честь – это несовместимые понятия в сегодняшней России. Первое, что нужно будет сделать в прекрасной послепутинской России, – это как минимум уволить весь судейский корпус до последнего клерка. Они все отравлены и не способны к честному, непредвзятому судейству.

Аноним, 03-05-2018 #4[ru]

Уходит целая эпоха... Эпоха алчности, лжи, лицемерия и разврата...

Аноним, 04-05-2018 #6[ru]

Кызыл-оол кое-как заочно окончил вуз. В молодости любил очень женщин, любых, некоторых заразил трипером. Ему давно уже сидеть в тюрьме надо за распространение венерических заболеваний, все это знают и говорят об этом.

Аноним, 04-05-2018 #8[com]

Кроме Салчачки некому. Остальные претенденты либо воры, либо мерзавцы.

Аноним, 04-05-2018 #9[com]

Там Ондар рвётся. Негодяй ещё тот. Мать родную ради карьеры не пожалеет.

Аноним, 04-05-2018 #10[ru]

9й, он к тому же ещё и безграмотный. И кто его наверх тащит? Он же полный балбес!

Аноним, 04-05-2018 #11[ru]

Наверное, пришлют из России, чтобы разбавить племянников Чычан-ооловны.

Аноним, 04-05-2018 #12[ru]

И правильно. Пока он сгниёт, много времени может пройти.

(прочитано 424 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7313.html
+2

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >>
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Аноним (гость) 10-05-2018 10:52:58   #6 [ru]
Националист (гость) 10-05-2018 08:27:21 #5 [ru] точно чокнутый горнист.
 
0
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Националист (гость) 10-05-2018 08:27:21   #5 [ru]
Когда говорят, что в Украине полно нацистов и фашистов, не спорю, действительно полно, вот только большинство из них прибыло в Украину из России строить свой русско-нацистский мир. Фотоподборка. buggybugler.info
 
0
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Аноним (гость) 09-05-2018 18:55:25   #4 [ru]
Каратышка зассал уже всерьёз, раз насчёт экстремизма заблажил. Свои пакостные делишки прикрыть решил таким образом. Ребята 37-ой год карячится.
 
+3
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Аноним (гость) 09-05-2018 14:39:24   #3 [ru]
Националист (гость) 09-05-2018 13:01:53 #2 [ru]Русские - не этнос. Нет и не было такого происхождения!" тебя только за это привлечь к уголовной ответственности хватит за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -Статья 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. ЖДИ ЗА ТОБОЙ ПРИДУТ.
 
0
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Националист (гость) 09-05-2018 13:01:53   #2 [ru]
"Ордынская Федерация". Дума как курултай, президент как хан. www.svoboda.org

"...От золотоордынской системы управления в России сохранилось слепое подчинение вождю, отразившееся на сознании и поведении всей политической элиты. Президент РФ, проводя в Йошкар-Оле заседание Совета по межнациональным отношениям, заявил: "Языки национальных республик не должны навязываться некоренным жителям". И сразу начались во многих национальных республиках прокурорские проверки. Но ведь у нас многонациональная федерация, и в конституциях национальных республик имеется норма, гласящая, что вторым государственным языком является язык коренного населения республики, и его должны изучать в школах все дети, проживающие в этой республике...".

Прочтите также комментарии там же. Вот только один из них:
"Marianna Shebotnova.
Николай Богданов А то, что страна искусственная вас не зацепило? Или все перечисленные вами резко руССкими стали? Если вы поставите вопрос :"Кому написали историю" , то ответ звучит, "Стране". Вымышленной и фейковой стране. У России нет своей истории. Есть вранье, фальш, извечная подтасовка фактов. Русские - не этнос. Нет и не было такого происхождения!"
 
0
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Националист (гость) 09-05-2018 10:58:42   #1 [ru]
Смотрите, что придумал этот очковтиратель каратышка. "Власти Тывы организовали конкурс по поиску экстремистов в сети". www.svoboda.org Почитайте комменты к статье, там же.
Не будет секретом, против кого это было направлено. В первую очередь, это удар по газете "РИСК", которая публикует мои комментарии потом уже против моего псевдонима "Националист". Возбудились они из-за моего поста насчет "тувинского списка" и люстрации… Задел за ЖИВОЕ этих бесноватых жуликов и воров. Их боязнь, не за реальные посадки в тюрьму, а за КОНФИСКАЦИЮ всего уворованного имущества...

Что сказать про эту затею?! Закончится все также, как с Телеграм - большим пуком. Одним словом - дебилоиды конченые.

Ну отправят эти стукачи мои скрины??? И что дальше?! Вряд ли они могут вычислить меня и других кто пишет о тотальной лжи, которыми пичкают уже зомбированных баранов в пропагандистских СМИ. Люди, хорошо подкованы. В их арсенале есть не только VPN и ТОР, но и специальные программы, которые могут подменять не только браузер, но и операционку телефона на компьютер и наоборот. Есть также и другие премудрости…

Так что их "идея-фикс", всего на всего, мартышкин и не благодарный труд. А Лапше большой привет - отлично сосешь "чупа-чупс".
 
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