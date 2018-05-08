A- | A | A+ 12pt №18, 8 мая 2018 года. Популярно о наболевшем Военные подвиги были Но какое отношение к ним имеет сегодняшняя власть? Чувствуется, что в стране стало туго с подвигами. С ними и раньше-то было не очень, поэтому героями становились то грабитель Степан Разин, то предатель отца Павлик Морозов. В Туве героями-богатырями были назначены 60 бандитов, грабивших местных скотовладельцев. А сейчас с героями совсем плохо – в страну вернулся подзабытый было социализм, только со звериным оскалом – не только отменивший бесплатное жильё, но и без гарантированных Конституцией бесплатных образования и здравоохранения, но зато с нищенскими пенсиями. Какие уж тут герои?.. Но теперь каждый год страна с гордостью вспоминает итоги Великой Отечественной войны. Лидеры страны и регионов с гордостью вспоминают, как они раздавили фашистскую гадину и надолго обеспечили мир во всём мире. Правда, сами эти лидеры, да часто и их предки никакого отношения к той победе не имеют. Так, просто купаются в лучах славы чужих отцов и дедов, как бы прислоняясь к той войне, пытаясь слиться с героями Великой Отечественной войны, приняв на себя отблеск той далёкой победы. Придумали новый символ победы – георгиевские ленты, которых во время войны не было, ходят под знамёнами, во время той войны развевавшимися над Русской Освободительной армии генерала-предателя Власова. Демонстрируют свою приверженность героям маршированием в колоннах «Бессмертного полка», тем самым как бы доказывая преданность идеям Сталина. Но всё это – наносное, не имеющее отношения к той войне. Это, скорее, попытка вернуть идеологию того времени и какое-то время паразитировать на ней, поскольку сейчас никаких объединяющих идей в обществе уже нет и в помине, и властвует один простой принцип: не пойман – не вор! Но мы должны помнить свою историю. Мой отец Семён Львович Конвиз был настоящим героем. Уже через неделю после начала войны, 29 июня 1941 года он находился в действующих войсках на фронте – ушёл воевать добровольцем в первых рядах. За два года прошёл путь до капитана и командира сапёрного батальона специального назначения с численностью до 2 тыс. человек. Был тяжело ранен и лечился в госпиталях до 1946 года, был комиссован по инвалидности. За ним Минобороны России официально числит два подвига. Кавалер воинских наград. Но в отличие от тех ветеранов, большей частью из заградотрядов НКВД, политработников или тыловиков, что любят поговорить про ту войну, придумать и на всякий случай приврать, мой отец не любил вспоминать про войну. Он всегда повторял, что не дай Бог нам пережить подобное. Кстати, про героизм моего отца я узнал не от него, а из оцифрованного архивного дела Минобороны – спасибо ему за память о наших отцах и дедах. Когда слушаешь заявления про ту войну и героизм от записных кремлёвских политологов, руководителей высокого ранга или нашего Шолбана Кара-оола, невольно складывается впечатление, что они каким-то боком причастны к тем победам, вместе со Сталиным и полководцами того времени ковали военный успех, были также, как генералиссимус, прозорливы, смелы. И также беззаветно любят свой народ. Более того, если им верить, то Россия одна против всего мира добыла ту победу, которую зачем-то хотят замолчать наши враги. Но правда много суровее. Красная армия ради той победы действительно залила Европу кровью и завалила трупами. Невзирая на гениальность лидера того времени Сталина страна потеряла только убитыми более 26 млн. человек. Было потеряно целое поколение. Города часто брали к юбилеям и другим датам. Наступления порой организовывали без соответствующей подготовки, руководствуясь соображениями геополитики. Более того: братанием с Гитлером и подписанием сепаратного «мирного договора», согласно которому Гитлер и Сталин разделили Польшу и Прибалтику, создав условия для начала Второй Мировой войны, СССР с гитлеровской Германией фактически развязали ту войну. Сейчас уже стараются не вспоминать тот факт, что 1 мая 1941 года, накануне войны, гитлеровские войска маршировали совместно с нашими на Красной площади. А до этого проводили совместные маневры и военные учения. В этом и состоит причина того, что в начале войны наши войска сдали почти всю европейскую часть страны фашистскому агрессору. Замечу, что неразборчивость в связях наблюдается и сегодня: наши старинные заклятые враги Турция и Иран «вдруг» стали нашими союзниками, а вот Украина, Молдова и Грузия переведены в разряд врагов. Не ладятся таможенные отношения с Белоруссией и Казахстаном, всё дальше от России отходят среднеазиатские бывшие советские республики. Страна снова, как 80 лет назад, остаётся во враждебном окружении. С экранов телевизоров льётся ненависть ко всякому инакомыслию, замалчиваются очевидные факты, такие как Ленд-лиз, по которому из США в СССР шла реальная, очень нужная нам помощь, без которой СССР не имел возможности успешно воевать. Уже не вспоминается антигитлеровская коалиция, совместными усилиями свалившая фашизм. Наоборот, тщательно выискиваются конфликты, в том числе 300-летней давности, вместо того, чтобы подчёркивать эпизоды эффективной дружбы государств и народов. Я это считаю дешёвым популизмом. Народы нужно не разделять, а объединять. Именно это гарантирует ровные отношения с соседями и другими странами. Оболванивать народ можно долго, но не вечно. В такой ситуации властям необходимо заниматься не пропагандой ненависти, не столько фальшивой гордостью за успехи прежних поколений, сколько самим ежедневным трудом улучшать жизнь простых людей. Не воровать, а созидать. Чтобы повышался жизненный уровень населения, люди обеспечивались бесплатным или, на худой конец, льготным жильём, чтобы к ним вернулась вера в своё счастливое будущее, будущее их детей и внуков, чтобы они не стремились покидать Родину. Тогда станет очевидным, что наши предки сложили свои головы в той войне не напрасно. Людям не нужна пропаганда. Им нужна реальная благополучная жизнь. Им не нужна очередь на квартиру, которая не продвинулась за 40 лет, не нужны дутые цифры поддержки власти под 95%, их не удовлетворяет покупка местным губернатором в Москве салона красоты за миллиард, элитной квартиры за 130 млн. рублей, строительство новых АЗС или скупка по дешёвке пассажирского АТП. Но вой по поводу той войны имеет и другую причину. Под сомнительное завывания о подвигах и напоминания о том, что мы вновь окружены врагами, происходит новая милитаризация страны. Даже в Туве, где и воевать-то не с кем. Совершенно очевидно, что никакого нормального обоснования созданию в Туве горнострелковой бригады нет. В кризисное время вбухиваются огромные деньги под невостребованную военизированную структуру, которая в случае войны не может быть использована в целях обороны. Ну не с Монголией же нам воевать! Под видом милитаризации тривиально воруют. Только на строительстве военного городка бюджет уже потерял более 2 млрд. рублей. И Шойгу за эти деньги ни перед кем не ответил. Неужели Россия так богата, что ей некуда девать деньги? Вот так, под грохот фанфар о далёкой победе, в России воруют бюджетные деньги. А ветераны войны тем времени стоят в очереди на квартиры... Неужели миллиарды на никчёмные военные городки есть, а миллионов на жильё для ветеранов жалко? Тогда причём тут гордость Шойгу и Кара-оола за подвиги моего отца и его боевых товарищей? Сергей Конвиз (прочитано 459 раз) http://risk-inform.ru/article_7308.html +6

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Аноним (гость) 10-05-2018 14:23:21 #6 [ru] Тут Аноним умный написал:" Ты родился и живёшь, и пишешь свои пасквили благодаря этой стране, какой бы она не была." А я вот родился в той стране в которой народ выиграл ту войну ,которая называется Великая Отечественная Война. Я Вынужден жить в этой стране ,потому что мою страну развалили коммунисты ,а вернее дети тех НКВДешников ,которые как раз все делали чтобы многие на войне погибли ( не все правда были и заблуждающиеся :которые не специально делали ,но многие диверсанты были в форме НКВДшников в войне) Мне как раз жаль что нет той страны -она была хорошая (та страна тоже не идеальна) но принципы развития страны были ( на бумаге и мы верили в это) заложены более справедливые. Да у нас не получилось жить в стране где было равенство и справедливость ,но и в этой стране не все гладко! Согласитесь и Недостатки надо показывать ,а не покрывать пеленой молчания. Вы согласны? Если да то в чем виноват тот кто подписывается Националист?Тем что написал резко? Так напишу мягче -кто виноват в том что мы потеряли в войне 30 миллионов человек? Это похоже только те потери которые удалось как то посчитать. А вот к каким потерям отнести тех кто погиб под бомбежками и под расстрелами? У меня Прадед погиб от ран в 1943 году в октябре .а бабушка месяцем раньше погибла и мои родители ( отец остал ся один-потому как дед был на войне) Кого я должен нести в рядах бессмертный полк деда выжившего на фронте или Бабушку и прадеда погибших? А может мне надо нести портрет моего родственника героя ( Кавалера Ордена Славы -этих было меньше чем Героев СССР но они заслуженные и приравнены к Героям СССР)? А может мне надо нести моих предков которые в лагерях погибли в годы войны ,потому что их детьми туда насильно отправили за то что они не той крови? Потом сказали что ошиблись и реабилитировали посмертно! ( Вы Знаете что самые страшные лагеря были не Германские по количеству умерших?)Так кого я должен нести на акциях Бессмертный Полк? Не знаете? Вот и я думаю так что надо нести тех кто по настоящему погиб в войне ,а не тех кто на продскладе подьедался! Так в чем Националист не прав? В том что мы потеряли 30 Миллионов ,а немцы за всю мировую только семь с половиной миллионов человек( я такие цифры помню) Думаю и Википедия тоже даст примерно такой же расклад! Так теперь вопрос для Умника- так какая страна все же выиграла войну? Я вот точно знаю -это та в которой я родился ,а не та в которой я живу ! В той стране есть победители народы и армяне и грузины и узбеки и украинцы и белорусы и все кто принимал участие и даже Англия и Америка тоже победители потому как их конвои ковали нашу победу! А в Этой стране уже все это не признают. Вопрос почему? Ответ простой :- ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ПСЕВДОПАТРИОТЫ типа Анонима написавшего дурь! Есть еще другой тип типа Ермака который ту страну не признает и так и стоит в раскорячу! Я же верю -будет новая страна и будет в ней все хорошо и будут наши внуки жить в ней хорошо -вот только нам надо стоять за правду! Как всегда Ваш , Аноним. 0 Националист (гость) 10-05-2018 11:59:54 #5 [ru] И вот эта "внучок" прошел с портретом деда - УБИЙЦЫ!

Который подписав секретный договор с нацисткой Германией способствовал началу Второй Мировой Войны



0 Аноним (гость) 10-05-2018 08:58:36 #4 [ru] Время было жестокое. Я не оправдываю ни Сталина ни Ватутина, не голосовал за нынешнюю власть воров, но... нацоналист- ты червь навозный.

Ты родился и живёшь, и пишешь свои пасквили благодаря этой стране, какой бы она не была. Ты смердишь не хуже нынешней власти карликов-мерзавцев только по своему. Ты ворошишь прошлое не задумываясь о будущем. Ты такой же вор будущего,как карликол.

Воняет от твоих комментов как от белого дома. 0 Националист (гость) 10-05-2018 08:20:35 #3 [ru] В ноябре 1943 года, чтобы сделать подарок Сталину к годовщине Октябрьского переворота, мясник Ватутин за 2 дня утопил в Днепре от 400 тыс. до 1 млн. солдат своей армии, на 70-80% состоящей из украинцев. Просто взял и утопил…



Солдаты во время Великой Отечественной войны также называли Жукова - мясником. 0 Националист (гость) 09-05-2018 16:32:03 #2 [ru] Просто задумайтесь, сколько каждый год мы тратим на проведение этих парадов по всей стране и, в частности, в Москве. Сотни миллионов рублей! Да, это красиво, да, это демонстрирует нашу военную мощь и это уже традиция, да, это как напоминание о великой отечественной. Но у нас тысячи ветеранов той самой войны живут за чертой бедности в гнилых халупах. Почему бы просто взять и не проводить 1 год парады, а на сэкономленные деньги обеспечить всех ветеранов хотя бы жильем. Это ведь вполне выполнимая задача!



Московский парад обошелся более 600 млн. рублей. +4 Аноним (гость) 09-05-2018 08:25:44 #1 [ru] Это не их праздник! Это не их Победа!

Это не мой президент-инногуратор. +2 Остальные материалы номера 18: С 9 мая!

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