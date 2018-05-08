Военные подвиги были
Но какое отношение к ним имеет сегодняшняя власть?
Чувствуется, что в стране стало туго с подвигами. С ними и раньше-то было не очень, поэтому героями становились то грабитель Степан Разин, то предатель отца Павлик Морозов. В Туве героями-богатырями были назначены 60 бандитов, грабивших местных скотовладельцев. А сейчас с героями совсем плохо – в страну вернулся подзабытый было социализм, только со звериным оскалом – не только отменивший бесплатное жильё, но и без гарантированных Конституцией бесплатных образования и здравоохранения, но зато с нищенскими пенсиями. Какие уж тут герои?..
Но теперь каждый год страна с гордостью вспоминает итоги Великой Отечественной войны. Лидеры страны и регионов с гордостью вспоминают, как они раздавили фашистскую гадину и надолго обеспечили мир во всём мире. Правда, сами эти лидеры, да часто и их предки никакого отношения к той победе не имеют. Так, просто купаются в лучах славы чужих отцов и дедов, как бы прислоняясь к той войне, пытаясь слиться с героями Великой Отечественной войны, приняв на себя отблеск той далёкой победы. Придумали новый символ победы – георгиевские ленты, которых во время войны не было, ходят под знамёнами, во время той войны развевавшимися над Русской Освободительной армии генерала-предателя Власова. Демонстрируют свою приверженность героям маршированием в колоннах «Бессмертного полка», тем самым как бы доказывая преданность идеям Сталина.
Но всё это – наносное, не имеющее отношения к той войне. Это, скорее, попытка вернуть идеологию того времени и какое-то время паразитировать на ней, поскольку сейчас никаких объединяющих идей в обществе уже нет и в помине, и властвует один простой принцип: не пойман – не вор!
Но мы должны помнить свою историю. Мой отец Семён Львович Конвиз был настоящим героем. Уже через неделю после начала войны, 29 июня 1941 года он находился в действующих войсках на фронте – ушёл воевать добровольцем в первых рядах. За два года прошёл путь до капитана и командира сапёрного батальона специального назначения с численностью до 2 тыс. человек. Был тяжело ранен и лечился в госпиталях до 1946 года, был комиссован по инвалидности. За ним Минобороны России официально числит два подвига. Кавалер воинских наград. Но в отличие от тех ветеранов, большей частью из заградотрядов НКВД, политработников или тыловиков, что любят поговорить про ту войну, придумать и на всякий случай приврать, мой отец не любил вспоминать про войну. Он всегда повторял, что не дай Бог нам пережить подобное. Кстати, про героизм моего отца я узнал не от него, а из оцифрованного архивного дела Минобороны – спасибо ему за память о наших отцах и дедах.
Когда слушаешь заявления про ту войну и героизм от записных кремлёвских политологов, руководителей высокого ранга или нашего Шолбана Кара-оола, невольно складывается впечатление, что они каким-то боком причастны к тем победам, вместе со Сталиным и полководцами того времени ковали военный успех, были также, как генералиссимус, прозорливы, смелы. И также беззаветно любят свой народ. Более того, если им верить, то Россия одна против всего мира добыла ту победу, которую зачем-то хотят замолчать наши враги.
Но правда много суровее. Красная армия ради той победы действительно залила Европу кровью и завалила трупами. Невзирая на гениальность лидера того времени Сталина страна потеряла только убитыми более 26 млн. человек. Было потеряно целое поколение. Города часто брали к юбилеям и другим датам. Наступления порой организовывали без соответствующей подготовки, руководствуясь соображениями геополитики.
Более того: братанием с Гитлером и подписанием сепаратного «мирного договора», согласно которому Гитлер и Сталин разделили Польшу и Прибалтику, создав условия для начала Второй Мировой войны, СССР с гитлеровской Германией фактически развязали ту войну. Сейчас уже стараются не вспоминать тот факт, что 1 мая 1941 года, накануне войны, гитлеровские войска маршировали совместно с нашими на Красной площади. А до этого проводили совместные маневры и военные учения. В этом и состоит причина того, что в начале войны наши войска сдали почти всю европейскую часть страны фашистскому агрессору.
Замечу, что неразборчивость в связях наблюдается и сегодня: наши старинные заклятые враги Турция и Иран «вдруг» стали нашими союзниками, а вот Украина, Молдова и Грузия переведены в разряд врагов. Не ладятся таможенные отношения с Белоруссией и Казахстаном, всё дальше от России отходят среднеазиатские бывшие советские республики. Страна снова, как 80 лет назад, остаётся во враждебном окружении. С экранов телевизоров льётся ненависть ко всякому инакомыслию, замалчиваются очевидные факты, такие как Ленд-лиз, по которому из США в СССР шла реальная, очень нужная нам помощь, без которой СССР не имел возможности успешно воевать. Уже не вспоминается антигитлеровская коалиция, совместными усилиями свалившая фашизм. Наоборот, тщательно выискиваются конфликты, в том числе 300-летней давности, вместо того, чтобы подчёркивать эпизоды эффективной дружбы государств и народов.
Я это считаю дешёвым популизмом. Народы нужно не разделять, а объединять. Именно это гарантирует ровные отношения с соседями и другими странами. Оболванивать народ можно долго, но не вечно. В такой ситуации властям необходимо заниматься не пропагандой ненависти, не столько фальшивой гордостью за успехи прежних поколений, сколько самим ежедневным трудом улучшать жизнь простых людей. Не воровать, а созидать. Чтобы повышался жизненный уровень населения, люди обеспечивались бесплатным или, на худой конец, льготным жильём, чтобы к ним вернулась вера в своё счастливое будущее, будущее их детей и внуков, чтобы они не стремились покидать Родину. Тогда станет очевидным, что наши предки сложили свои головы в той войне не напрасно. Людям не нужна пропаганда. Им нужна реальная благополучная жизнь. Им не нужна очередь на квартиру, которая не продвинулась за 40 лет, не нужны дутые цифры поддержки власти под 95%, их не удовлетворяет покупка местным губернатором в Москве салона красоты за миллиард, элитной квартиры за 130 млн. рублей, строительство новых АЗС или скупка по дешёвке пассажирского АТП.
Но вой по поводу той войны имеет и другую причину. Под сомнительное завывания о подвигах и напоминания о том, что мы вновь окружены врагами, происходит новая милитаризация страны. Даже в Туве, где и воевать-то не с кем. Совершенно очевидно, что никакого нормального обоснования созданию в Туве горнострелковой бригады нет. В кризисное время вбухиваются огромные деньги под невостребованную военизированную структуру, которая в случае войны не может быть использована в целях обороны. Ну не с Монголией же нам воевать! Под видом милитаризации тривиально воруют. Только на строительстве военного городка бюджет уже потерял более 2 млрд. рублей. И Шойгу за эти деньги ни перед кем не ответил. Неужели Россия так богата, что ей некуда девать деньги?
Вот так, под грохот фанфар о далёкой победе, в России воруют бюджетные деньги. А ветераны войны тем времени стоят в очереди на квартиры... Неужели миллиарды на никчёмные военные городки есть, а миллионов на жильё для ветеранов жалко? Тогда причём тут гордость Шойгу и Кара-оола за подвиги моего отца и его боевых товарищей?
Сергей Конвиз