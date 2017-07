A- | A | A+ 12pt №25, 27 июня 2017 года. Искусство пиара

Как Шойгу облапошил Путина Путин показал Оливеру Стоуну видео, как российская авиация обстреливает Сирию. Оказалось, что это американцы атакуют талибов в Афганистане В сериале «Путин» Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии. Небольшая часть видео есть в трейлере. В полной версии этот момент – на отметке 49:10. «Вот это работа нашей авиации, – говорит Путин. – Это боевики. Они бегут с оружием. У некоторых в руках не просто автоматы, но и более серьезное оружие для уничтожения бронетехники». «Это попытка зайти с территории Турции», – добавляет президент, показывая видео на iPhone. В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане в 2009 году. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com. При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком. На YouTube есть копия американского видео с переговорами на русском. Возможно, именно ее Путин и показывал Стоуну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кадры, на которых российская авиация якобы атакует наземные цели в Сирии, показанные Путиным режиссеру Оливеру Стоуну, содержались в докладе Минобороны РФ. «Могу подтвердить, это действительно материалы нашего Министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту. Некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», – сказал журналистам Песков 21 июня. Песков также сообщил, что смартфон, с экрана которого Путин показывал Стоуну кадры, принадлежал «одному из сотрудников, обеспечивающих работу президента». Откуда Путин взял то палёное видео? Совершенно точно я вчера в прямом эфире «Серебряного дождя» угадал, откуда у Путина взялась та переозвученная видеозапись из февраля 2013 года, снятая с борта американского Apache AH-64 в Афганистане, которую он показал Оливеру Стоуну и выдал за «работу нашей авиации» в Сирии в году 2016-м. Интересно даже не то, что Путин показывает Оливеру Стоуну всякую фигню под видом успешной борьбы с терроризмом. Интересно то, что он сам в это верит – вот что! Шойгу ему вот это кино прислал, а Путин поверил и пришел в восторг. Но интересно также и еще кое-что. Для чего показывать фейковое видео, когда, по идее, должно быть навалом настоящего? Ну, покажите, как вы уничтожали склад, колонну, танк, опорный пункт. Или фальшивое кино показывают просто потому, что реального не существует? Антон Орехъ Я сказал, что эту «куклу» президенту, очевидно, подсунули те же самые жулики-фотошопперы из графического отдела Минобороны, за разоблачение топорной работы которых ровно год назад посадили тюменского блоггера Алексея Кунгурова. В одном его посте рассказывалось, как эти же мастера виртуальной войнушки выдавали бомбёжку зернового элеватора в Сирии за уничтожение нефтехранилищ Исламского Г... (запрещенного в России – ред.) Сегодня некто Дмитрий Песков полностью подтвердил мою вчерашнюю догадку о происхождении палева с переозвученным роликом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись с авиаударами, которую Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, ему передал министр обороны Сергей Шойгу. «Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту», – сказал Дмитрий Песков. В очередной раз подтвердилась правота Клода-Адриана Гельвеция: знание некоторых принципов избавляет от необходимости знания многих фактов. Если всему миру про наши операции в Сирии врёт Министерство обороны, уместно предположить, что и Путину про это врёт оно же. Антон Носик Сергей Шойгу уже не первый раз выставляет Владимира Путина на всемирное посмешище. Один из первых скандалов случился в 2011 году, когда президент сделал «историческую» находку во время своего ныряния в Таманском заливе. Нырнув на мелководье, Владимир Владимирович «неожиданно» нашел сразу две почищенные амфоры, которые дожидались его там, в море, с VI века нашей эры. Журналист Аркадий Бабченко дал комментарий, посвященный «подвигу» чиновника. «Я несколько лет ездил в археологические экспедиции на Тамань. Там все хожено-перехожено, плавано-переплавано, ныряно-переныряно. <...> Амфор там действительно вагон. Но дело в том, что все амфоры лежат ПОД песком. За полторы тысячи лет их просто не может не занести. Ну, никак. Наука», – написал Бабченко. «Тут вдруг приезжает Вова и на самом людном месте на глубине пары метров находит две лежащие в полный рост очищенные – без единой ракушки и водоросли – амфоры, ни разу никем не найденные – ни туристами, ни черными копателями, ни археологами – и песком не занесенные», – иронизирует блоггер. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был вынужден признать, что амфоры Путину подложили. Отрывок из интервью телеканалу «Дождь»: «Монгайт: А кто придумал? [...] Песков: Один из участников экспедиции... Смотрите, Путин не находил амфор на дне, которые там лежали много тысяч лет. Это очевидно. Еще вычищенная до состояния стерильной. Ну, не находил! Монгайт: То есть, подставили? Песков: Естественно, они были найдены во время экспедиции несколько недель или дней назад. Естественно, их или оставили там, или положили. Это совершенно нормально. Это совершенно не повод для этого злорадствовать и всего остального. [...] Монгайт: А кто же подложил? Песков: Там огромно количество археологов, причем археологов, которые работают в этой экспедиции на постоянной основе. Там огромное количество было представителей РГО (Русского географического общества), которое в том числе дает гранты на то, чтобы частично компенсировать затраты на проведение этих экспедиций. [...] Ведь хочется, если уж Путин нырнул...» Известно, что за несколько дней до прибытия Путина в район Фанагорийской археологической экспедиции прибыл Сергей Шойгу со специальной буровой установкой для проведения подводного раскопа. Вместе с водолазами экспедиции Сергей Кужугетович совершил погружение под воду, чтобы лично увидеть ход подводных археологических исследований. Мощный бур и насосы взрыхлили на несколько десятков метров морское дно в районе старого фанагорийского порта, подняли наверх культурный слой 15-вековой давности со всем его содержимым. После такой «вспашки» отыскать амфоры или какие-либо другие археологические ценности было, что называется, делом техники. Для этого, через несколько дней, после того, как песчаная муть несколько улеглась, в море пустили рядовых аквалангистов, которые и провели с успехом «спасательную операцию» по извлечению греческих амфор. Главное, было не ошибиться с местом их дальнейшей дислокации и предстоящим водным маршрутом главы правительства. Это и должен был лично проконтролировать главный спасатель страны. В 2013 году над Путиным в очередной раз смеялся весь мир, после того, как он выловил в тувинском озере якобы 20-килограммовую щуку. Профессиональные рыбаки засомневались, что представленная рыбина действительно может столько весить. Владимир Путин до сих пор вынужден оправдываться по этому поводу, и на недавней «прямой линии» допустил, что при взвешивании улов специально утяжелили. «Может там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», – добавил президент. Дело касается рыбалки на озере Токпак-Холь в Туве, куда Путин ездил в июле 2013 года. Тогда он на спиннинг поймал щуку весом свыше 20 килограммов, что изумило интернет-пользователей. Одни, подкрепляя свою точку зрения фотографиями с собственным уловом, предположили, что вес рыбы был явно завышен. Другие решили, что щуку насадили на крючок водолазы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что раньше такого не видел. (прочитано 1133 раза) http://risk-inform.ru/article_6748.html +5

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >> Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.

Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Аноним (гость) 29-06-2017 21:16:06 #6 [com] В этой стране нет ничего. Эта страна - фейк. Фейк полный и абсолютный. От начала и до конца. От верха и до низа.



Они начинают священную войну против фашизма за деревню Лопыревка Луганской области, ведут её так, как будто это еще одна Великая Отечественная, развивают такую пропаганду, какой позавидовал бы даже Эренбург в сорок первом, строят полицейское милитаристское государство, ведущее захватнические войны, вбухивают триллионы в армию, захватывают соседние страны, начинают еще одну войну на второй фронт, отправляют авианосец к далеким берегам - а потом выясняется, что в элите элит у них на Новой Великой Отечественной воюют двадцатилетние инфантилы, которые только три месяца как контракт заключили и ничего, кроме понтовых фотографий с флагом разведки делать не способны, авианосец теряет ход посреди славного похода, два самолета падают у него за борт, так как трос аэрофинишера пришел в негодность, а Путин показывает Стоуну фильм про атаку американских «Апачей» с озвучкой атаки украинских летчиков.



Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма и гордящаяся своим несуществующим величием.



Когда-нибудь все это обязательно рухнет.



Других вариантов просто нету.



Аркадий Бабченко.



www.aboutru.com +1 Аноним (гость) 29-06-2017 04:41:48 #5 [ru] Звездун Си Рожа дореформировался, так что вся Сибирь горит. +4 Аноним (гость) 29-06-2017 01:01:45 #4 [com] Шойгу - мастер фальшивок: атаки в Сирии, награды, надувные танки и самолёты, картонный рейхстаг. Настоящий только дом в Барвихе за $18 млн. +6 Валерий_Соловей (гость) 28-06-2017 13:02:46 #3 [com] Кужугетович вышел из доверия?

"Прекрасный тувинец" уже давно раздражал неумеренным самопиаром. Да и защита им Воробьёва, когда над тем сгустились тучи, была воспринята подозрительно. +4 Аноним (гость) 28-06-2017 10:54:50 #2 [ru] А Путин вообще в курсе, как Шойгу его обманывает? Его похоже все обманывают - показывают картинки, как Россия побеждает Америку, как страна встала с колен, как экономика растет. Тогда главный вопрос - КТО УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ НА САМОМ ДЕЛЕ??? +4 Аноним (гость) 28-06-2017 09:02:47 #1 [ru] У Шойгу вся работа построена на показуху. Где бы он не работал, так сразу создается мощный информационный шум при нулевой эффективности. А то и отрицательной. Все сегодняшние пожары по всей стране - это дело рук Лесной реформы, протолкнутой Шойгу. +3 Остальные материалы номера 25: Свежий анекдот

Тувинская Кущёвка

Кто повинен в криминализации власти в Туве?

Коротко

Обзор прессы

Чудовищные цифры: Глава Счётной палаты «убила» всех отчётом

Вспоминая о Великой Отечественной войне

Бесстыдство в законе

Византийские нравы...

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Перекрёсток мнений

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!